Весна — замечательное время, время радости, расцвета, перемен. В том числе и для дачников, которые за долгую холодную пору соскучились по земле и по сельскохозяйственным работам. К сожалению, погода в большинстве российских регионов не позволяет получать ранние овощи в самом начале сезона. Но многие нашли тот или иной выход из этой печальной ситуации. Например, многие дачники «освоили» выращивание редиса в теплице. Этот вкусный и полезный корнеплод становится большим подспорьем в то время, когда «живые» источники витаминов и микроэлементов ценятся на вес золотых слитков. Выращивание растения семейства капустные — занятие, которое имеет свои особенности и правила. Поэтому тем, кто решил посадить редис ранней весной в теплице, не помешает узнать максимум информации об этой культуре, о ее предпочтениях и т. д.

Выращивание редиски в теплице: много плюсов, мало минусов

Преимуществ у этих корнеплодов довольно много, если рассматривать их с точки зрения пользы для человека и раннего получения незаменимой витаминной продукции.

Достоинства редиса как продукта питания

Этот низкокалорийный овощ называют кладезем витаминов и важнейших элементов. В корнеплодах содержится большое количество витамина C (28%), а также витамины группы B, PP, железо, калий, кальций, кобальт, кремний, магний, медь, молибден, фосфор и т. д. Редис не только вкусен, он знаменит лечебными свойствами. Частое употребление в пищу этого овоща:

укрепит иммунитет;

улучшит пищеварение;

нормализует (снизит) давление;

позволит справиться (или избежать) с опасным авитаминозом;

даст шанс восстановить нормальную работу кишечника, избавиться от лишней жидкости в организме, а значит, победить ожирение.

Кроме того, это растение, у которого съедобны и корешки и вершки. Его ботву используют для приготовления витаминных салатов, зеленых борщей и «традиционных» супов.

Разные сорта редиса используют для получения суперполезной микрозелени (или микрогрина). Достоинство этого растения и в том, что оно отлично сочетается практически со всеми продуктами: с белками, с углеводами, с различными жирами (растительное масло, сметана). Чаще этот овощ едят сырым. И в этом случае можно говорить о максимуме пользы для человека.

Минус у редиски есть: из-за довольно высокого содержания в ней эфирных масел она «умеет» раздражать слизистую. Поэтому красные корнеплоды не рекомендуют использовать в пищу тем, у кого обострились заболевания желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени. У некоторых людей может быть непереносимость редиса.

Преимущества ранней посадки культуры

Популярность редиски у овощеводов объясняется великолепными качествами корнеплодов. Этот овощ отличает:

неприхотливость;

хорошая урожайность;

скороспелость (менее месяца);

умение противостоять низким температурам;

нетребовательность к освещению (растение короткого дня).

Все это делает редис лучшим кандидатом для выращивания в теплицах ранней весной. Семена этого растения способны всходить при температуре 3-4°, но для развития им необходимы как минимум 8°, но лучше обеспечить им 10°. Именно такую температуру можно легко поддерживать в закрытом грунте ранней весной.

Оптимальный вариант — выращивание редиса в поликарбонатной теплице. Однако сначала владельцам защищенного грунта нужно больше узнать об этой нетребовательной овощной культуре.

Выращивание редиски в теплице: первый этап — выбор сорта, гибрида

Разные овощи имеют различный вкус, форму, окраску, а также сроки созревания и предпочтения, касающиеся условий выращивания:

Цвет и форма. Классикой остаются округлые корнеплоды красного цвета. В эту же классическую категорию можно отправить и удлиненные редиски. К экзотическим овощам относятся белые, желтые и фиолетовые сорта (гибриды). Созревание плодов. Ранние сорта предназначены для быстрого получения урожая. Однако поздние отличаются лучшим вкусом и максимальной стойкостью к неблагоприятным условиям. Они идеальны для заготовок.

Есть теплолюбивые и холодостойкие сорта редиса. Первые требуют для развития сравнительно высокой температуры. Вторые оптимальны для выращивания корнеплодов ранней весной. Лучшее решение — приобретение семян сортов, которые способны противостоять болезням и вредителям.

Ультраранние, раннеспелые

Большинство овощеводов не хочет долго ждать получения урожая. Поэтому большей популярностью пользуются скороспелые сорта редиски. Они позволяют лакомиться овощами через 15-25 дней после появления всходов. Хорошо себя зарекомендовали следующие ультраранние и раннеспелые кандидаты:

Аленушка, Белый зефир;

Глориет, Две недели, Денис;

Дуся, Жара, Кармен;

Краса Алтая, Меркадо;

Ням-Ням, Парат;

Первенец, Пионер на грядке;

Ранний красный;

Сора, Сахарок;

Тепличный Грибовский;

Ультраранний;

Французский завтрак;

Хелро, 18 дней, Экспресс.

Другие популярные ранние сорта и гибриды — Амур, Варта, Дабел, Клюква в сахаре, Лешка (его «тезка» — Алекс), Мелито, Мечта Алисы, Молния, Престо, Силезия, Суперстар, Три недельки, Фиолетовый король.

Среднеспелые

Среднеранние сорта созревают позже: урожай собирают спустя 26-30 дней после того, как появились всходы. Несмотря на это, их выбирают довольно часто. Причина — лучшие вкусовые качества среднеспелых корнеплодов, их хорошая лежкость. Среди востребованных сортов (гибридов):

Аскания;

Белокрайка;

Вюрцбургский 59;

Дуро краснодарское;

Мазурка, Полинка;

Ребел, Рембо, Рова;

Сакса, Селеста;

Сливки ленивки;

Фиолетовая королева.

В этом же списке Алый парус, Вера МС, Виола, Дабел, Золотое чудо, Илка.

Позднеспелые

Поздним сортам редиса требуется много времени для созревания — 35-60 дней. Их преимущества — великолепный вкус, большой размер, плотная мякоть. Эти корнеплоды очень хорошо хранятся. Они больше всего подходят для консервирования и засолки. К поздним сортам редиса относится Белый клык, Злата, Красный великан, Ледяная сосулька, Рампоуш.

Сорта-фавориты, идеально подходящие для выращивания редиса в теплице

В эту категорию вошли кандидаты, выбранные овощеводами. В теплицах и парниках лучше всего сажать следующие сорта: 18 дней, Аскания, Дуро, Дуся, Заря, Красный великан, Меркадо, Молния, Ранний красный, Сакса, Селеста, Сора, Тепличный Грибовский, Французский завтрак.

Один из важных моментов — соблюдение правил севооборота. Редис можно сажать, если раньше на грядках выращивались бобовые, лук, огурцы или томаты. Худшие предшественники для этого овоща — «коллеги» по семейству — капуста, редька (дайкон), репа и т. д.

Как и когда сажать редис в теплицу?

Перед посевом семена проверяют. Для этого их заливают водой, а через 15-20 минут удаляют те, которые всплыли. Прошедших проверку готовят дальше: их опускают в слабый раствор перманганата калия. Семена в нем держат 15-30 минут. Потом их моют и подсушивают. Эта жидкость является стимулятором роста и защитником растений от вредителей и болезней.

В обычные стационарные теплицы в большинстве регионов семена редиса сеют или в конце марта, или в начале апреля. В это время грунт в них прогревается до 5-8°, и температура не сильно понижается даже ночью, она остается плюсовой. Если в помещении не слишком высокая температура, то за неделю до посева грядки застилают пленкой, чтобы почва успела прогреться.

Круглогодичные теплые помещения с подогревом дают возможность провести посев семян значительно раньше, или и вовсе выращивать редис без перерыва. Однако в последнем случае потребуется организация дополнительного освещения.

Посадка редиски в теплице не отличается какой-то сложностью. Перед началом операции землю рыхлят, потом делают грядки. Семена редиса сеют в лунки, или используют для них бороздки. Глубина тех и других не более 2 см. Расстояние между бороздками составляет 10-15 см, между семенами — 3-5 см. Перед посевом почву хорошо увлажняют. Потом семена присыпают землей, и опять поливают.

Многих интересует, как быстро взойдет редис. Как правило, первые листочки появляются спустя 3-5 дней. Если грунт не успел хорошо прогреться, то не исключено, что всходов придется ждать чуть дольше.

Популярные способы посадки

Большинство вопросов у начинающих овощеводов касается именно посадки. Как сэкономить посадочный материал и упростить себе уход за редисками? Есть два интересных метода.

«Помощь яиц»

Самый простой вариант — использование для посева картонных яичных лотков. С помощью этого «подручного изделия» получают идеальные лунки, вдавливая его в почву. Каждая из ямок предназначается для «своего» семечка, так как всхожесть у семян редиса неплохая.

Использование туалетной бумаги

Чуть больших усилий и поиска «орудий труда» потребует изготовление ленты с семенами. В этом случае подготавливают туалетную бумагу, находят ножницы и кисточку для клея. Действуют таким образом:

Тонкий материал оставляют «как есть», или режут узкими и длинными полосками. Затем готовят клейстер из муки (столовая ложка) и воды (стакан). Клеевым составом промазывают бумагу. Потом на одинаковом расстоянии приклеивают семена. Готовые полоски сушат и сворачивают в рулон.

Вместо муки для приготовления клейстера можно взять пшеничный крахмал, а вместо туалетной бумаги — бумажные полотенца.

Уход за редисом

Это растение неприхотливо, поэтому работа овощеводов будет не слишком сложной.

Температурный режим и освещение

Именно поддержание оптимальной температуры для владельцев теплиц и «редисколюбов» станет одной из главных задач. Нужно, чтобы днем она держалась в пределах 16-20°, а ночью не падала ниже 10-12°. После появления всходов редиса температуру понижают до 7-9°, для закаливания маленьких растений. Этот температурный режим поддерживают в течение недели.

Что касается освещения, то этим растениям необходим световой день протяженностью 8-9 часов. Если он будет длиннее, то редис отреагирует «неадекватно»: он уйдет в стрелку. С той же самой проблемой овощеводы могут столкнуться, если они внесли в почву чрезмерное количество удобрений.

Полив

Хоть данная культура и не слишком требовательна, но ей нужно обеспечить регулярный полив, потому что редис предпочитает влажную почву. Поэтому поливают растения ежедневно, если на улице жара, и через день-два, если погода прохладная, пасмурная.

Жидкость используют отстоянную и чуть теплую. После процедуры теплицу обязательно проветривают. Сырости редис тоже не переносит, поэтому полив должен быть умеренным. Идеальный вариант — вода из емкости, находящейся в теплице.

Ни в коем случае нельзя допускать сильного пересыхания земли и последующего чрезмерного полива. В этом случае высок риск того, что корнеплоды треснут. Чтобы снизить испарение влаги, почву мульчируют, например, тонким слоем (1 см) перегноя либо торфа. В этом случае поливают редиску реже.

Рыхление, прореживание

Первую операцию проводят обязательно, так как растениям необходимо обеспечить нормальный воздухообмен. Если при посадке были соблюдены расстояния между семенами редиса, то прореживания не потребуется. В противном случае удаляют самые слабые ростки. Если этого не сделать, то «редисины» будут мелкими.

Внесение подкормок

Редис растет на щелочных, нейтральных и слабокислых почвах, но сильно закисленного грунта он не любит. Поэтому известкование в этом случае — обязательный этап.

Комплексы

Готовить теплицу начинают осенью. После сбора урожая и очистки грядок от растительного мусора почву перекапывают. Потом в нее вносят удобрения. Для 1 м2 отмеряют ½ ведра навоза (перепревшего), 15 г калийной соли и 50 г суперфосфата. Второй вариант — использование готового комплекса. Идеальным кандидатом для подкормки редиса считают удобрение, в котором правильное соотношение азота, фосфора и калия (38:12:50).

В качестве весенней подкормки многие теплицеводы используют смесь, в состав которой входит сульфат калия и суперфосфат (по 30-40 г), селитра (15 г) и 3-4 кг перегноя. Это количество предназначено для 1 м2 земли. На стадии появления нескольких листочков редис подкармливают калийным удобрением. Другие подкормки делают лишь в том случае, если есть симптомы дефицита элементов.

Народные помощники

Как еще подкармливают редис в теплице? Большинство огородников и теплицеводов отдают предпочтение давно опробованным народным средствам — древесной золе и дрожжам:

Для приготовления дрожжевой подкормки в 10 л теплой воды растворяют 100 г дрожжей (сухих). Через сутки этой жидкостью поливают редиску. Многие очень хвалят древесную золу, которая для растений становится настоящим спасением. Ее вносят перед посадкой: на каждый квадратный метр выделяют не менее 500 г.

Настой золы — еще одно эффективное удобрение. Для его приготовления в 5 л воды разводят 200 г золы. Жидкость настаивают не менее суток. Потом разбавляют настой таким же количеством воды.

Сбор урожая

К самому приятному этапу этой работы приступают в то время, которое рекомендовано производителями семян. Как правило, с одного квадратного метра собирают 1,5-2 кг корнеплодов. Затягивать с этой операцией не надо, так как редиска может стать пустотелой.

Накануне вечером грядки поливают. От всех растений отрезают вершки и хвостики корешков. Овощи моют, потом сушат, фасуют по полиэтиленовым пакетам и убирают в холодильную камеру. Зелень редиса может храниться в отделении для овощей несколько дней. Если ее будут периодически увлажнять, то она сможет «продержаться» неделю, или даже дольше.

Если есть погреб, то редис хранят вместе с ботвой. В этом случае сначала все корнеплоды аккуратно очищают от земли. Их связывают в пучки, потом убирают в пакеты. Зелень обязательно увлажняют, используя пульверизатор. Готовую продукцию уносят в хранилище.

Опасные заболевания редиса, препараты для лечения

У этого растения семейства крестоцветных есть несколько врагов.

Мучнистая роса

Ее обнаружить довольно просто. На пораженных листьях образуется белый налет. Потом они желтеют и сохнут. Этот грибок появляется при высокой влажности, он атакует растения при сильных перепадах температур. При первых же симптомах мучнистой росы подопечных обрабатывают бордосской жидкостью. Используют препараты Квадрис, Планриз, Раек, Триходермин, Фитоспорин-М, Фундазим.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Возбудители этой грибковой инфекции также предпочитают резкие перепады температур. Сначала на листве появляются белые пятна, но они быстро желтеют, становятся бурыми. На нижней части листовых пластин образуется серый налет. Для лечения ложной мучнистой росы используют Акробат МЦ, Фитоспорин-М, Хом (хлорокись меди), Эфаль (Фосэтил).

Мокрая гниль (слизистый бактериоз)

Это заболевание провоцирует гниение листвы и корнеплодов, но чаще от него страдает капуста. Идеальные условия для черной гнили — высокая влажность и такая же температура. Главные признаки поражения — слизь и резкий, очень неприятный запах. Для избавления от этой болезни приобретают Бинорам, Планриз, Фитоспорин. Поможет от этой напасти и сода (2 столовые ложки на ведро воды).

Сосудистый бактериоз

Возбудители этой болезни — грамотрицательные аэробные бактерии. Сосудистый бактериоз считается одной из самых опасных патологий растений семейства крестоцветные. Симптомы бактериального поражения — пожелтение (посветление) листьев, появление небольших белых пятен. Для лечения сосудистого бактериоза применяют Акробат, Касумин (Касугамицин), Планриз, Фитолавин.

Черная ножка

Развитию этой болезни «помогают» загущенные посадки, кислая среда, высокая температура и аналогичная влажность. Общий признак черной ножки — изменение цвета (почернение), загнивание корневой шейки. Для борьбы с патологией используют Глиокладин, препарат Триходерма вериде, Фитолавин и Фитоспорин.

Кила

Это самое опасное заболевание, против которого нет «спасения». Симптомы болезни — появление вздутий на корнях, пожелтение и увядание ботвы. Если обнаружились признаки килы, то пораженные корнеплоды выкапывают и сжигают. Землю, в которой споры грибка могут жить до 5 лет, засыпают известью. Используют до 1,5 кг на 1 м2.

Вредители и «избавители»

Борьба с самыми распространенными «мобильными» врагами растений семейства крестоцветные ведется с помощью народных средств и эффективных препаратов-профи.

Крестоцветные блошки

Эти маленькие существа наносят большой вред. Особенно от них страдают молодые растения. Их листву блошки могут полностью уничтожить. Для борьбы с этими вредителями применяют опудривание. Для операции используют золу, табачную пыль, смесь табака и горчицы, красный перец. От нашествия крестоцветных блошек спасет инсектицид: можно приобрести препарат Актара, Актеллик, Арриво, Инта-Вир или Искра.

Капустные мухи

Эти насекомые «в одиночку» могут полностью уничтожить посадки редиса. Взрослые особи едят листья, личинки делают тоннели в корнеплодах. Чтобы избавиться от вредителей, используют смесь табачной пыли и золы. Такой же эффект производит другой «дуэт» — горчичный порошок и острый молотый перец.

Если капустных мух развелось очень много, то имеет смысл обратиться за помощью к препаратам. Поможет Битоксибациллин, Искра, Лепидоцид, Топаз. Точно так же устраняют и других опасных крылатых врагов редиса — ростковых мух.

Улитки, слизни

Эти неспешные моллюски проделывают в листьях и корнеплодах дыры. Для борьбы с ними используют физическое удаление, мульчу, но непростую, а соленую, из морских водорослей. На грядках теплицы сажают ароматические растения: анис, мяту, петрушку, тимьян, укроп, розмарин и т. д. Для защиты овощных культур от улиток и слизней применяют пивные ловушки, яичную скорлупу и кофейную гущу.

Бизнес-идея — выращивание редиса в теплице

Тех овощеводов, которые имеют круглогодичные, капитальные теплицы, может заинтересовать и выращивание овощей на продажу. В этом случае будущим бизнесменам нужно учесть некоторые моменты:

Чтобы обеспечить достаточное количество корнеплодов, семена необходимо сеять через 1,5-2 недели. Оптимальное решение — выбор тех сортов или гибридов, которые имеют крупные и очень вкусные плоды. Сначала лучше ограничиться хорошо известными сортами либо гибридами этого овощного растения. Опыт — повод для «знакомства» с более требовательными культурами.

Выращивание редиса в теплице — отличный шанс получить ранний и полезный продукт. А о том, какие особенности оно имеет, лучше расскажет специалист из следующего видео: