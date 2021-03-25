Можно с уверенностью утверждать, что без огурцов не обходится ни один дачный участок. Некоторые хозяева выращивают их в теплицах, другие сажают в открытый грунт, но любому растению необходимо создать идеальные условия и обеспечить хороший уход. Для этих культур оптимальным вариантом являются опоры, упрощающие «ухаживание» и повышающие урожайность. Поэтому многих владельцев дач интересует, что такое шпалера для огурцов, какие материалы для нее подойдут, и как ее можно сделать своими руками.

Предназначение конструкции

Огурцы — лианоподобные травянистые растения, поэтому в естественной среде они ищут какую-либо опору. Ими становятся соседние кустарники и ветки деревьев. Однако на дачном участке шпалера для огурцов — единственное приспособление, которое дает возможность обеспечить кустам максимум света для развития, а также значительно облегчает уход за ними.

Чаще всего дачники используют простые шпалеры, которые могут быть как стационарными, так и переносными. Главная их задачи — поддержка огуречных побегов. Таким образом, растение может расти и развиваться в идеальных условиях, а они гарантируют правильное формирование огурцов. Есть у шпалер и другие задачи:

Стебель при такой помощи тянется вверх, поэтому снижается риск загнивания, такое расположение защищает растение от некоторых насекомых, например, от слизней. Куст получает максимум воздуха и освещения, а это лучшие условия для роста и развития, что непременно сказывается на урожайности культуры. Корректное расположение лианы на конструкции — хороший шанс продления срока плодоношения. Кусты, имеющие опоры и тянущиеся вверх, сильно облегчают уход — их подкормку и полив.

Если шпалера для огурцов находится не в теплице, а на участке, то она может стать настоящим украшением территории — быть живой изгородью, привлекательным декоративным элементом.

Плюсы и минусы шпалер

Шпалера — самая распространенная конструкция, так как она гарантирует:

равномерное освещение растений, благодаря чему ускоряется образование сахара в плодах, а он делает вкус плодов насыщеннее и приятнее;

максимально быстрое испарение влаги с листьев: жидкость, оставшаяся на растениях, может спровоцировать ожоги;

отличное проветривание куста, поэтому в нем не задерживается влага, становящаяся причиной появления гнили;

возможность быстро обнаружить заболевание, потому что кусты и плоды можно рассмотреть с любой стороны;

равномерное размещение плетей на шпалерах, упрощение ухода за растениями;

более быстрое формирование завязей и плодов;

простой сбор урожая.

Огурцы, выращиваемые на шпалерах, практически безупречны. На них не бывает гнили, а вредителям приходится постараться, чтобы добраться до «запретного плода».

Если говорить о недостатках, то им можно считать больший расход воды и удобрений. Однако богатый урожай сделает этот минус несущественным.

Разновидности приспособлений

Такие конструкции можно приобрести готовыми, их изготавливают из пластика. Однако шпалера для огурцов своими руками — операция вполне реальная, так как работа не отнимет ни много сил, ни большого количества времени. Материалы для ее сборки, скорее всего, найдутся в любом хозяйстве: возможные кандидаты — дерево или металл.

При выборе модели обращают внимание на участок, где растут огурцы (открытый грунт, парник, теплица), на форму грядки, на особенности роста и развития культуры. Все приспособления, которые собирают самостоятельно, можно разделить на виды.

Горизонтальные шпалеры

Это простейшие конструкции, которые чаще выбирают начинающие огородники. Она состоит из опор, установленных по краям грядки, и рядов прочной веревки (проволоки), натянутой между ними. Расстояние между ними составляет примерно 300 мм. Недостаток у такой шпалеры один: если кусты вырастают выше конструкции, то растение начинает свисать, поэтому из-за затенения некоторых участков равномерное освещение становится невозможным.

Вертикальные приспособления

Ест несколько вариантов. Первый из них — вид шпалер, которые потребуют большего количества материала, так как своя конструкция нужна каждому кусту. Устройство для огурцов очень простое: это деревянный или металлический шест, который просто втыкают в грунт около кустарника. Культуру к нему подвязывают веревкой или лентой.

Второй вариант — конструкция из двух стоек, которые соединяются перекладиной. На ней фиксируют шнуры, которые опускают до грунта и натягивают. В этом случае у каждого куста тоже появляется своя вертикальная опора.

Шпалерные сетки

На заводе эти конструкции изготавливают из поликарбоната. При самостоятельной работе используют вертикальные стойки, между которыми натягивают сетку, размеры ячеек которой составляют 15х17 см.

Это расстояние даст возможность пропускать через них огуречную ботву: в этом случае подвязка вовсе не понадобится, растение будет цепляться за сетку, и тянуться к солнцу самостоятельно. Сетку иногда заменяют деревянными элементами — тонкими рейками. В этом случае шпалера превращается в декор.

Прямоугольные конструкции, шалаши и «вигвамы»

Эти варианты не имеют каких-то особых преимуществ перед другими моделями, если не считать того, что данные шпалеры могут служить не только опорой для кустов, но и декором участка. Что касается оформления конструкций, то выбор зависит от хозяев: одни натягивают между стойками сетку, другие — горизонтальные или вертикальные нити.

Шалаши-вигвамы собирают из кольев или толстых веток. Чтобы зафиксировать конструкцию, сверху элементы связывают шнуром или веревкой. В открытом грунте высота такого приспособления должна быть не менее 70-80 см. Плюс способа — симпатичный вид шпалеры. Конструкция, полностью закрытая растениями, напоминает настоящее дерево.

Аналогичное сооружение можно сделать из отрезка арматуры и веревок. В этом случае растения высаживают вкруговую, в центр вбивают стойку, к которой привязывают шнуры. Их натягивают к каждому кустику, и закрепляют внизу (например, колышками).

Круглые или арочные шпалеры

Возможные материалы для первых конструкций — два велосипедных обода (колеса) или обруча. Верхний элемент закрепляют проволокой на шесте, вкопанном в землю. Нижний обод играет роль утяжелителя, который обеспечивает натяжение веревок.

Арки создают из сеток, из металлических прутьев или пластиковых труб. Последние конструкции более сложны, так как изделия для этой опоры придется сгибать. Между ними тоже натягивают сетки, которые дополнительно фиксируют с помощью промежуточных стоек. В этом случае конструкции получаются универсальными.

Из чего собирается шпалера для огурцов?

Любая конструкция состоит из каркаса, на который чаще натягивают более удобную и надежную сетку, потому что она сможет лучше противостоять непогоде — например, сильному ветру.

Материалы конструкции

Заводские модели изготавливают из полипропилена, которому не страшны перепады температур, влага и солнечные лучи. Поэтому первый вариант для самостоятельного изготовления — пластиковые трубы.

Дерево

Древесина — самый популярный материал, если речь идет об изготовлении каких либо предметов собственными силами. Неоспоримое преимущество — простота работы с пиломатериалами. Тонкие рейки способны заменить сетку, а такая решетка будет не только шпалерой, но и декоративным элементом. Минус материала — его натуральность: врагов у древесины много, поэтому материал нужно максимально защитить от влаги, огня, грызунов и насекомых.

Металл

Шпалера для огурцов может быть изготовлена из арматуры. Этот материал надежен и долговечен, однако чтобы максимально защитить его от внешних воздействий, перед началом работ элементы обрабатывают грунтовкой, краской с антикоррозийными компонентами и т. д. Проволока дает возможность получить полностью металлическую конструкцию.

Кованые изделия — еще один потенциальный вид конструкций, но изготовить такую шпалеру сможет самостоятельно только тот мастер, который хорошо знаком с этим ремеслом. С другой стороны, эта красивая конструкция будет привлекать внимание только до тех пор, пока не скроется под растениями.

Виды сетки для шпалеры

Для растений в открытом грунте чаще используют именно этот вид материала. Кандидаток есть несколько.

Пластиковые. Эти изделия отличаются небольшим весом, но вместе с тем прочностью и износостойкостью. Поэтому конструкции с сеткой из пластика способны прослужить не один сезон. Металлические. По всем характеристикам такие изделия превосходят пластиковую продукцию, так как металл в состоянии выдержать серьезные нагрузки и неблагоприятные условия. Минусы материала — необходимость регулярной защиты антикоррозийными составами, высокая цена сеток.

Шпалерам — шпалерные сетки. Этот вариант более предпочтителен, поэтому он и остается самым популярным видом. Шпалерная сетка очень легко крепится на любые опоры, использовать ее можно многократно. Если длина грядки превышает 10 м, то в конструкцию необходимо добавить дополнительные стойки, иначе материал провиснет.

Шпалера для огурцов своими руками

Вид конструкции зависит от того, какой хозяева планируют сделать шпалеру — долговечной, или рассчитанной всего на один сезон. Если говорить о самом популярном материале, то для самостоятельной сборки кандидат один: это дерево, не требующее серьезного инструмента или дорогого оборудования.

Простая деревянная шпалера

Первым делом занимаются определением вида конструкции. Даже такое простое сооружение требует чертежа, чтобы иметь представление о форме и о количестве материалов. Проще всего найти подходящую модель конструкции, а потом (если нужно) изменить ее размеры.

В углах грядки устанавливают брусья, заглубляя их в землю на 700-800 мм. Их размеры — 40х40 или 50х50 мм. Затем отступают от стоек и добавляют промежуточные опоры, но их делают уже меньшей толщины. Шаг вспомогательных элементов — 150 мм. Добавляют в конструкцию перекладину, которая должна располагаться между угловыми опорами. Затем между стойками фиксируют сетку с ячейками 150 мм.

Все заготовки до начала операции защищают от влаги. Для этого можно использовать олифу, отработку или антисептические пропитки. Большей защиты требуют отрезки, которые будут находиться под землей. Идеалы для них — горячий битум или битумная мастика, а также гидроизоляционные составы на основе полиуретановой, эпоксидной смолы.

Металлическая конструкция

Для изготовления этой шпалеры подходит арматурный прут. Длина элементов-стоек — около 2000 мм.

Все заготовки перед началом работы обрабатывают антикоррозийным составом. Стойки вбивают в грунт. Затем между ними фиксируют такую же перекладину. Оптимальным будет сварное соединение, однако есть и другой вариант — связывание поперечины с опорами проволокой или кабелем. Между двумя элементами устанавливают промежуточные стойки. Расстояние между ними зависит от длины грядки, ориентировочное значение — те же 150 мм.

Из проволоки делают решетку, размеры ячеек — 150-200 мм. Альтернатива металлу — шпалерная пластиковая сетка.

Арка из сетки

Есть два основных способа изготовления такой шпалеры для огурцов – простой и более сложный.

Простой вариант. В этом случае сетку сгибают, потом помещают ее между грядками. Этот способ подходит для не слишком жестких изделий. Чтобы шпалера была зафиксирована прочно, по бокам в землю вбивают арматуру, к которой сетку привязывают проволокой. Относительно сложный способ. Сначала для надежной фиксации сетки собирают два узких прямоугольных короба без дна. Края ее крепят к одной из стенок «желобов», для устойчивости — ближе к земле. Делают это с помощью вбитых и согнутых гвоздей.

Третий потенциальный вариант — создание для арки почти полноценной «обвязки». Фиксируют такую шпалеру на внутренних поверхностях конструкции.

Шпалера-«раскладушка»

Данная шпалера для огурцов тоже не создаст непреодолимых трудностей при изготовлении. После окончания сезона ее можно сложить и убрать: много места для хранения она не потребует. Поскольку этот изделие уже не назвать элементарным, сначала нужно приобрести или найти:

брус (35х35 или 40х40 мм);

бельевую веревку;

2 болта с гайками;

рейки (20х30 мм);

саморезы;

краску.

Первым делом занимаются подготовкой всех деталей. Это 4 опорных элемента и 8 перекладин. Длина стоек данной конструкции составляет 1220 мм, перекладин — 815 мм. Однако для огурцов первый параметр рекомендуют увеличить до 1500 мм. Считают, что такая высота гарантирует максимально удобный сбор урожая. Количество перекладин в этом случае тоже необходимо увеличить.

В верхней части каждого опорного элемента сверлят отверстие для болтового соединения. Затем вырезают заготовки для перекладин, в которых делают неглубокие надпилы за завязывания веревок. Все подготовленные элементы красят. Наносят несколько слоев краски, каждый из них должен полностью высохнуть. Перекладины фиксируют на стойках саморезами. Оба собранных элемента соединяют с помощью болтов и гаек.

Последний этап операции «Шпалера для огурцов своими руками» — натягивание и завязывание веревок на проделанных пазах. Эта конструкция может использоваться для выращивания любых растений, которым необходима опора. Ее главное преимущество — возможность простой регулировки высоты.

Конструкция из велосипедных ободов

Этот вариант шпалеры для огурцов выбирают в том случае, если место на участке (в теплице) сильно ограничено. Для ее изготовления находят:

арматурный прут, его длина — 2200 мм;

два велосипедных обода;

стальную проволоку;

ножницы и нож;

шнур (шпагат);

молоток;

лопатку.

Сначала ободы избавляют от спиц. Некоторые их оставляют, или освобождают только один элемент — тот, что предназначен для нижней части шпалеры.

В центре будущей грядки выкапывают ямку глубиной примерно 300 мм. Затем в нее вбивают арматурный прут, примерно на такую же глубину. Яму засыпают грунтом и тщательно трамбуют. Вокруг стойки для надежности укладывают тяжелые камни. На арматуру надевают нижний обод, который укладывают на землю. Верхний элемент закрепляют на пруте с помощью проволоки, продетой в отверстия для спиц. Ее фиксируют, несколько раз оборачивая вокруг арматуры.

Шнур нарезают на отрезки, длина которых вдвое больше, чем у опоры. Начинают с верхнего элемента. Их продевают в отверстия для спиц, затем протягивают к нижнему элементу, где также пропускают через отверстия, потом опять тянут к верхнему ободу, где веревки завязывают узлом (или, наоборот, от нижнего к верхнему).

Другие идеи для шпалер

Самый простой вариант — использование старых, но крепких предметов. Например, в шпалеру для огурцов сможет превратиться старая приставная лестница. В этом случае хозяевам останется лишь натянуть веревки или зафиксировать сетку.

Второй потенциальный кандидат — поддоны, из которых собирают все, что только можно придумать. Говорят, что на двух паллетах, установленных под углом друг к другу, растения тоже чувствуют себя отлично.

Решетки, сделанные из крепкой проволоки и/или деревянных реек, — варианты, которые можно рассматривать, если грядки находятся недалеко от забора, от какого-либо строения. В этом случае огородникам останется лишь подвязать растения.

Как подвязывают растение?

Без подвязки растение не сможет подняться по шпалере на большую высоту, так как усики оборвутся под тяжестью плети и плодов. Сильный ветер также может способствовать их повреждению. Чтобы предотвратить любые неприятности, используют материалы, от которых требуется:

эластичность;

неспособность впитывать воду;

максимально щадящее отношение к растению.

Например, подходящими вариантами будут синтетические веревки и пластиковые регулируемые хомуты.

Подвязывать растения начинают при достижении кустиками высоты около 300 мм. Под самым нижним листом делают скользящий узел. Между веревкой и стеблем оставляют достаточно простора для его утолщения. Стебель подвязывают в нескольких удобных местах, узлы делают под розетками листьев. Когда куст достигнет верха шпалеры, его привязывают и к ней.

Шпалера для огурцов своими руками — операция, которую никак нельзя назвать сложной работой. Чтобы узнать, какую конструкцию способен создать мастер, можно посмотреть следующее популярное видео: