Схема посадки томатов в теплице и в открытом грунте: варианты размещения

Только теплицы и парники дают возможность получить хороший урожай даже в тех регионах, которые не радуют огородников отличными условиями для выращивания теплолюбивых культур. Они становятся уютными домами для помидоров, огурцов, перцев, баклажанов и т. д. Однако и правильный уход не всегда позволяет надеяться на успех, так как одно из его составляющих — соблюдение правил. Например, для первых культур крайне важна корректная схема посадки томатов в теплице. Правильная дистанция убережет их от плохого питания и от многочисленных болезней, от отсутствия завязей, медленного роста и такого же созревания плодов.

Важность правильной схемы посадки томатов

Слишком плотная посадка рассады становится причиной скученности растений. Из-за небольшой дистанции между ними уход за культурами усложняется. То же справедливо и для сбора урожая осенью.

Кроме того, помидоры абсолютно не выносят загущенности: им нужен свет, тепло, питание, вода и воздух. Из-за недостаточного количества последнего будет расти процент влажности. Опасное последствие таких неблагоприятных условий для томатов — развитие инфекционных заболеваний.

Другая причина появления патологий — недостаточный уход за кустами, либо его сложность из-за невероятной тесноты. Есть и другой негативный момент: так как растения соприкасаются друг с другом, болезням проще распространяться, перекидываясь на соседние кусты.

Однако нельзя сказать, что чересчур разреженная посадка благо для растений. В этом случае владельцы теплицы могут столкнуться с другими проблемами:

влага будет испаряться намного быстрее, поэтому полив помидорам потребуется чаще;

большой простор — причина активного роста сорняков, от которых придется избавляться.

Последний минус — сильный рост зеленой массы из-за большого количества свободного места между кустами томатов. Последствием такой разреженности будет замедленное созревание плодов из-за появления «лишних» побегов.

Сорта растений и расстояние

Что влияет на дистанцию между кустами? Ответ на вопрос, на каком расстоянии сажать помидоры в теплице, зависит от двух главных факторов. В первую очередь, на промежуток между растениями повлияет сорт томатов. Тип «приюта» для теплолюбивых «питомцев» — второй определяющий момент.

Изменения в план посадки способны внести и иные факторы. К ним относится:

Уровень освещенности. Яркий свет необходим не всем растениям. Сочетание светолюбивых и теневыносливых растений. Первые можно сажать у стен теплицы, а для вторых оставить место у прохода. Устойчивость к холоду. Холодостойким сортам томатов не страшны сквозняки, которые могут быть неизбежными при проветривании помещения. Теплолюбивые помидоры лучше посадить у самых стен.

На выбор оптимального варианта расположения растений могут повлиять характеристики и степень благоустроенности теплицы: ее площадь, возможность обеспечить качественный обогрев помещения. Раннеспелые сорта томатов сажают с ранними, а позднеспелые рядом с поздними сортами. Такое расположение упростит работу — как уход за кустами, так и сбор урожая.

Сорта томатов

Перед посадкой владельцы огорода обычно определяют, какое именно расстояние между томатами будет корректным. В этом случае ответ даст их сорт. Все томаты делят на низкорослые, среднерослые и высокорослые.

Низкорослые, штамбовые, детерминантные

Эти растения не вырастают великанами: их максимальный рост ограничивается 45-50 см. Такие томаты приземисты, поэтому подвязки они не требуют. Эти сорта отличаются «коренастостью», очень компактной корневой системой, мощным стволом, крепкими пасынками. Низкорослые кусты отлично чувствуют себя и в открытом грунте, но если владельцы хотят получить ранний урожай, то их отправляют в теплицы.

Низкорослые сорта томатов высаживают сравнительно кучно: на 1 м2 размещают 6-7 кустов. Посадка в шахматном порядке дает шанс увеличить количество саженцев: данная схема позволяет посадить на квадратном метре 8-9 кустиков. Рекомендованное расстояние между кустами томатов равняется 30 см. Между рядами оставляют 50 см.

Отдельно нужно сказать о карликовых, супердетерминантных сортах томатов. В открытом грунте они вырастают до 30 см, в теплице «вытягиваются» чуть выше. Для этих кустов рекомендуют посадку на расстоянии 20-30 см. Ширина междурядий карликовых кустиков немного меньше, чем у низкорослых сортов: она составляет 30-40 см.

Среднерослые (детерминантные, полудетерминантные)

Такие растения достигают 1,5-1,7 м в высоту, но выше максимальной отметки томаты расти не будут. Поскольку им требуется формирование и подвязка, на метре среднерослых томатов должно быть всего 3-4 куста. Как правило, одно растение занимает 0,3 м2 площади грядки. Дистанция между саженцами — 40-55 см, между их рядами — от 60 до 80 см.

Высокорослые, индетерминантные томаты

Главное отличие таких высокорослых сортов томатов и гибридов — их неограниченный рост. Они могут достигать 2-3 м или более, так как способны расти «до последнего». Поэтому им необходима подвязка, пасынкование и регулярное прищипывание. Эти культуры требуют много места: на 1 м2 сажают всего два высокорослых саженца.

Расстояние между индетерминантными растениями — 60-70 см, между рядами — от 80 до 100 см. Загущение посадок не рекомендуется. В противном случае риск развития болезней увеличится, а урожайность, наоборот, снизится. Если ширина теплицы позволяет, то лучше сделать в ней достаточно широкий проход.

Размер теплицы и способы посадки томатов

Эти сооружения редко бывают очень просторными, поэтому хозяева-огородники просто вынуждены экономить полезное пространство. При слишком густой посадке растения страдают от недостатка воздуха и света, значительно снижается их урожайность. Чересчур разреженная схема не подходит тепличным культурам по другой причине. Она попросту нерациональна, потому что свободное место в теплице и так на вес золота.

Особенности помещения для теплолюбивых культур

Ширина грядок зависит от высаживаемых растений. Если говорить о средних значениях, то возможные следующие варианты грядок:

узкие — 80-85 см;

средние — 90-100 см;

широкие — от 110 до 120 см.

Стандартной шириной «полос земли» для «теплых помещений» считают 100 см. Такая грядка даст возможность посадить кусты томатов в 2 линии, и оставить междурядья не менее 40-50 см.

Оптимальной шириной проходов считают 90-100 см. В этом случае для растений и хозяев будут созданы идеальные условия. Это возможность использовать в теплице тачку для перевозки почвы и растений, хорошая освещенность и такой же приток воздуха. Однако минус у варианта существенный: это сантиметры, «украденные» у грядок. Поэтому нередко проход сужают до 80-85 см. Минимальное значение для этого элемента помещения — 60 см.

Простые варианты расположение растений

Самой распространенной тепличной схемой для дачных хозяйств остается ленточная, двухрядная посадка. Это несколько рядов растений на каждой грядке, ширина междурядий колеблется от 25 до 60 см. Данный метод подходит для всех сортов томатов и практически для всех теплиц.

Схема посадки томатов в теплице — тема и понятная, и сложная одновременно. При кажущейся простоте расположение растений существует несколько нюансов, о которых начинающим овощеводам нужно узнать заранее. Чтобы не ошибиться с расположением кустов томатов, лучше воспользоваться рекомендациями производителей семян. Достаточно подробную информацию о сорте можно легко найти на упаковке товара.

Посадка «на глаз» — вариант, подходящий для опытных огородников. Для начинающих дачников данный способ может рассматриваться лишь в том случае, если кустов немного (10-15 штук). Если рассады выращено большое количество, то необходима корректная разметка с помощью кольев, шнура, сантиметра (рулетки). Возможная альтернатива последнему инструменту — длинная линейка, сделанная из доски, рейки и т. п.

Небольшие теплицы

Высадка рассады томатов в теплицу из поликарбоната начинается с расчета плотности посадки. В этом случае важным параметром является площадь помещения. Грядок делают 2 или 3 штуки. Данный вариант оптимален для теплиц с размерами 3х4 м. Минимум — 2 ряда шириной не менее метра (90 см), но не более 1,2 м. Оптимальный размер проходов в таких помещениях находится в промежутке 60-70 см.

Если рядов не два, а три, то пару больших и широких грядок располагают у стен помещения, а третью делают узкой. Ее оформляют в центральной части, оставляя небольшие проходы. Другое решение — все три грядки одинаковой ширины и по одному ряду кустов. К минусам этого варианта относят возможную нехватку света для растений на внутренней грядке. По этой причине при такой схеме посадки томатов центральную часть отдают высокорослым сортам.

Большие помещения

Более просторные теплицы из поликарбоната (3х6 м, 3х8 м, 4х6 м и т. д.) предполагают другой способ организации пространства. В данном случае у стен создают небольшие, узкие грядки (до 60 см), а центральную часть делают более широкой (от 100 см). Первые, боковые земельные наделы отдают карликовым, низкорослым и среднерослым сортам томатов. Последнюю центральную грядку оставляют для посадки высокорослых растений. Плюс такого решения — максимальное удобство ухода за кустами.

Другие схемы посадки томатов

Есть несколько альтернативных вариантов расположения рассады помидоров. Они позволяют несколько увеличить плотность посадки, но избежать неприятных последствий для зеленых подопечных.

Шахматный порядок

Это одна из самых подходящих схем для высадки низкорослых и среднерослых сортов томатов, потому что она позволяет снизить загущенность. В первом случае расстояние между саженцами — до 40 см, а между их рядами — до 50 см. Для среднерослых растений эти дистанции увеличивают как минимум на 10 см — до 50 см и 60 см соответственно.

Комбинированный метод

Данный вариант интересен тем, что он дает возможность выращивать в теплице сразу несколько «разновеликих» сортов томатов. У ее стенок размещают низкорослые растения, максимальное расстояние между ними — 40 см.

За ними, ближе к проходам, располагают среднерослые и/или высокорослые помидоры. Дистанцию между ними и промежутки между рядами увеличивают как минимум до 60 см. Между рассадой высокорослых растений иногда высаживают саженцы карликовых томатов.

Квадратно-гнездовой способ

Данная схема также дает возможность создать для низкорослых и среднерослых сортов растений почти идеальные условия — максимум света, хорошее питание и поступление достаточного количества воздуха и воды. Однако квадратно-гнездовой способ подойдет только для просторных теплиц.

В этом случае пространство «расчерчивают» на квадраты со стороной 50-60 см, а ямки для рассады делают в их углах. В пустых центральных частях фигур выкапывают глубокие лунки. Их диаметр — около 40 см, глубина — больше штыка лопаты. Предназначение этих ям — вмещение как минимум одного целого ведра воды для безопасного полива. Обустраивают эти мини-водохранилища для томатов таким образом:

на дно каждой лунки высыпают по одному литру золы;

затем ямки засыпают скошенной травой до верха (или с горкой).

Квадратно-гнездовой способ имеет значительное преимущество перед другими вариантами. Данная схема посадки томатов позволяет:

равномерно распределять жидкость между кустами квадратов-гнезд;

исключить возможность ожогов растений из-за попадания воды на листву;

обеспечить дополнительную подкормку растений за счет золы и гниющей травы.

Центральные лунки можно использовать для внесения удобрений для корней (калийная селитра, суперфосфат, микроэлементы, комплексные удобрения). Кроме того, квадратно-гнездовой способ хорош для дачников еще и тем, что полив растений можно делать лишь в выходные. Этот же метод используют и при посадке культур в открытый грунт. Недостаток его для теплиц — относительно большая площадь, которая необходима для реализации такой схемы.

Расстояние между кустами томатов в открытом грунте

В данном случае серьезных ограничений не существует, так как для посадки рассады на улице необходимо только найти солнечный участок, который защищен от сильных порывов ветра. Правило здесь всего одно: чем больше расстояние между кустами, тем больше каждому из растений достанется воздуха, света, питания и тепла.

Посадка может быть параллельной (ленточной) или шахматной. Последняя схема предпочтительнее, поскольку она упростит уход за растениями. Если говорить об идеале, то это грядка высотой от 20 до 25 см, шириной 80-100 см.

Типичные причины неудач при выращивании томатов

Неурожай — неприятный, но чаще объяснимый результат. В данной «беде» обычно виноваты сами хозяева теплиц, так как они совершили ошибки. Таких упущений может быть даже несколько:

Чтобы рассчитывать на успех, нужно правильно выбирать посевной материал. Оптимальным вариантом для просторных теплиц считают выбор сортовых и гибридных томатов. Доля последних обязана составлять как минимум 30%. Неправильный, недостаточный уход за растениями может свести на нет все старания. Томатам необходима определенная температура, влажность и хорошее освещение. В противном случае на отличный урожай рассчитывать не придется. Регулярное рыхление почвы на следующий день после полива. Эта операция обязательна. Она необходима для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе растений. Избыток или недостаток влаги. Первое условие провоцирует появление грибковых заболеваний и серой гнили. Дефицит влаги (и кальция) приводит к появлению вершинной гнили.

Одной из самых грубых ошибок считают отсутствие профилактики заболеваний и игнорирование главных врагов растений. В теплице тепло и влажно, поэтому она становится идеальным местом для «деятельности» насекомых-вредителей и появления грибковых инфекций. Самые распространенные поедатели томатов — тли, белокрылки, медведки, паутинные клещи и т. д.

К другим причинам неудач относится слишком большое количество пасынков, а также:

отсутствие дезинфекции теплицы и почвы перед началом дачного сезона;

игнорирование регулярного проветривания влажного помещения;

не совсем корректное формирование томатов;

очень большое количество подкормок.

Одни огородники-томатоводы считают, что схема посадки томатов в теплице очень важна, поскольку только правильное расположение кустов гарантирует для них обилие света, воздуха и тепла. Другие полагают, что главное в растениеводстве — хороший уход за культурами, постоянная борьба с их вредителями, а также своевременная профилактика заболеваний томатов.

О помидорах, сортах и схемах лучше расскажет специалист из следующего видео: