Выращивание растений в закрытом грунте — единственный способ, который позволяет получить богатый урожай в условиях, очень далеких от идеальных. В большей степени это относится к теплолюбивым культурам, в частности — к помидорам. Эти овощи-фрукты очень любят тепло, поэтому их жилищем становится теплица, в которой создается идеальный микроклимат. Но и она не всегда гарантирует хороший результат: чтобы не разочароваться в томатоводстве, нужно выбирать самые урожайные томаты для теплиц. В этом случае все усилия хозяев на протяжении сезона осенью будут вознаграждены.

Каким критериям должны соответствовать сорта?

Размер плодов не единственное, на что необходимо обращать внимание хозяевам тепличного хозяйства. При выборе сортов определяют, для какого региона они подходят. Кроме того, покупатели оценивают:

Стойкость культур к болезням, высокой влажности и перепадам температур. Микроклимат в теплице идеален не только для растений, но и для патогенов. Болезни поражают кустарники и плоды, а вылечить «подопечных» очень сложно. Поэтому для выращивания томатов в защищенном грунте лучше выбирать гибридные сорта, отличающиеся более сильным иммунитетом. Вкусовые качества, урожайность, тип куста. Для выращивания растений в тепличных условиях лучше выбирать высокорослые (или индетерминантные) сорта, которые дольше плодоносят и дают хороший урожай. Детерминантные томаты тоже имеют преимущество: их плоды быстрее созревают. Плюсы помидоров полудетерминантного типа — раннеспелость и сравнительно небольшой рост, поэтому они вариант для низких пленочных теплиц. Сроки созревания. Если хозяева дачного участка хотят получить два урожая, то они приобретают ранние урожайные сорта. Самоопыляемость, теневыносливость.

Если помидоры выращиваются на продажу, то в список критериев входит срок хранения, стойкость к неблагоприятным условиям. Плоды не должны растрескиваться, быть лежкими, и выдерживать длительные перевозки. Когда сорт соответствует всем требованиям, препятствий для покупки семенного материала нет.

Самые высокоурожайные сорта томатов для теплицы

Многих владельцев дачных участков интересуют лучшие урожайные сорта томатов для теплиц. К этой категории можно отнести нескольких претендентов.

Благовест F1

Этот сорт томатов выведен для выращивания в закрытом грунте. Первые спелые плоды этого гибрида можно собирать спустя 3,5 месяца после того, как появились всходы. Кусты компактные, не раскидистые, их высота — 1,4-1,7 м. С одного растения собирают около 6 кг урожая, с 1 м2 (3 куста) — до 17-19 кг. Устойчивость сорта к болезням выше среднего: он обладает устойчивостью к фитофторе, кладоспориозу, к вирусу табачной мозаики. К достоинствам Благовеста относится и высокая всхожесть семян (более 98%).

Средний вес спелых плодов — 120 г, но при правильном уходе помидоры могут «дорасти» до 150 г. Собранные томаты хорошо хранятся, отлично переносят длительные перевозки. Если говорить о применении, то они универсальны. Эти помидоры подходят для приготовления закусок, салатов и консервирования. При термической обработке кожица томатов не лопается, поэтому при мариновании они сохраняют красивый вид.

Вельможа

Данный среднеспелый, урожайный сорт был выведен селекционерами из Сибири. Вельможа — растение детерминантного типа. В высоту куст может достигать 0,6-2 м. Его урожайность с 1 м2 — до 8 кг. Сорт отличается неприхотливостью, стойкостью к неблагоприятным условиям (заморозкам), одновременным вызреванием большого количества плодов.

Вес спелых томатов — 200-600 г. Помидоры крупные, сердцевидные, мясистые, с отличным вкусом. Их используют в свежем виде, для приготовления соков, кетчупа и соусов. Этот сорт не подходит для длительного хранения и перевозки: созревшие плоды быстро мнутся.

Розовый изюм

Это растение детерминантное, максимальная высота кустарника — 1,5 м. Сорт выведен украинскими селекционерами. Он относится к высокоурожайным и раннеспелым: урожай собирают через 90 дней после появления всходов. Кусты устойчивы к болезням. Томаты Розовый изюм имеют сливовидную форму. Их длина достигает 5 см, вес — 50-150 г.

С одного растения получают 6 кг плодов, с 1 м2 — до 10 кг. Мякоть у них нежная, мясистая, но плотная. Зрелые помидоры хранятся долго, отлично переносят транспортировку. Этот десертный сорт также считается универсальным. Он подходит как для сырых салатов, так и для приготовления горячих блюд. Кожица плодов не трескается при термической обработке.

Чудо земли

Этот урожайный, среднеспелый, крупноплодный сорт. Вес томатов — 300-700 г, но масса плодов на нижних ветвях может достигать 0,9-1 кг. Растение индетерминантное, мощное и высокое (2-2,5 м). Чудо земли выносливо, прекрасно чувствует себя и в открытом грунте, и в теплице. Подвязка кустов к опоре — условие обязательное.

Плоды имеет конусовидную либо сердцевидную форму. Сорт ценят за отличный вкус и такую же урожайность. С одного растения собирают до 4,5 -5 кг томатов, с 1 м2 — до 14-15 кг. Их используют в свежем виде, для переработки на пасты, пюре, соки и т. д. Данный сорт томатов не подходит для длительного хранения, поэтому плоды лучше использовать сразу после созревания.

Самые крупноплодные томаты для теплицы

Крупные, мясистые и вкусные плоды — мечта любого огородника. Однако ее можно легко превратить в реальность, если купить семена крупноплодных томатов для выращивания в теплице. Какие сорта помидоров-великанов лучше всего приобрести? Претендентов, заслуживших лестных отзывов, есть несколько.

Русский размер F1

Это самый популярный высокорослый сорт, который абсолютно соответствует своему названию. Эти томаты выращивают в теплицах, их стебли фиксируют на опорах. Срок созревания урожая — 125 дней. Плоды имеют круглую форму, для них характерна слабая ребристость. Вес у помидоров впечатляющий: масса самых маленьких плодов — 650-700 г, но гиганты могут весить 1,5-2 кг. Мякоть у Русского размера сочная, вкусная и ароматная.

Тяжеловес Сибири

Этот раннеспелый, детерминантный сорт отличается невысоким ростом (до 700 см) и высокой урожайностью. С 1 м2 снимают 10-12 кг плодов. Тяжеловес Сибири идеален для выращивания в открытом грунте: он отлично переносит похолодание, стоек к самым распространенным болезням пасленовый. Для получения плодов-великанов растение рекомендуют пасынковать. Помидоры имеют сердцевидную форму и красную равномерную окраску. Средний их вес — 600 г, максимальный — 1,2 кг.

Медовый салют

Данный среднепоздний сорт томатов идеально подходит для разведения в теплице. Он нуждается в пасынковании и крепкой опоре. Растения способны противостоять вирусным заболеваниям. Сорт привлекает не только крупными плодами, но и красотой оранжево-красных помидоров. С 1 м2 собирают около 7 кг урожая. Размер медовых «ягод» скромнее, чем у конкурентов. Средний вес плодов — 400 г, рекордный — 900 г.

Розовый мед

Этот среднеранний, детерминантный и урожайный сорт томатов для теплиц или открытого грунта. В помещении он достигает высоты 1,5 м, на улице его рост меньше, не более метра. Плоды у Розового меда крупные, сердцевидные. Их вес — 300-600 г, но некоторые экземпляры-«акселераты» сильно перегоняют своих собратьев (1-1,4 г). С 1 м2 собирают около 6 кг. Главное достоинство Розового меда — плоды: многие отмечают, что их вкус лучше, чем у всех остальных розовых сортов. Единственный его минус — плохая лежкость.

Самые урожайные сорта томатов для теплиц, по мнению фермеров

Специалисты, которые занимаются выращиванием помидоров, считают, что в теплице лучше высаживать различные виды растений. Такой подход даст владельцам шанс избежать серьезных потерь в случае неурожая. Какие урожайные сорта томатов для теплиц фермеры считают лучшими? Кандидатов не это звание есть несколько.

Бычье сердце

Это один из самых известных сортов, о котором знают даже люди, весьма далекие от огородничества. Бычье сердце пользуется большим спросом из-за вкусной и мясистой мякоти, из-за невероятно привлекательного вида. Сорт относится к среднеспелым: плоды созревают за 120-130 дней. Кусты вырастают до 1,8-2 м. С каждого из них собирают от 10 до 20 кг.

Крупные помидоры (800-1000 г) идеальны для приготовления салатов, соусов, кетчупов и т. д. Маленькие плоды, которые находятся ближе к верхушкам растений, используются для консервирования. Плюсы этого сорта томатов для теплицы — высокая урожайность, пищевая ценность (витамины группы B, С, K, железо кальций, никотиновая, фолиевая кислота и т. д.). Недостаток Бычьего сердца — капризность, усложняющая уход.

Шапка Мономаха

Данный овощ был выведен российскими селекционерами, поэтому он хорошо переносит суровые климатические условия страны. Сорт относится к растениям среднераннего типа: для полного созревания помидорам требуется от 90 до 110 дней. Тип кустарника — полудетерминантный, рост растений —1-1,5 м. Шапку Мономаха ценят за высокую урожайность (с 1 м2 собирают до 20 кг томатов), компактность, устойчивость к заболеваниям и за неприхотливость.

Крупные плоды (400-900 г) отличаются сбалансированным вкусом, благодаря оптимальной пропорции сахара и кислот. Это один из лучших сортов томатов для теплиц. Недостатки — непереносимость холодной погоды и невозможность длительного хранения урожая.

Де Барао

Этот сорт индетерминантный, среднепоздний и высокорослый. Он подходит для выращивания в теплицах и на открытых грядках. Рост кустов — 2-3 м, но встречаются и рекордсмены, достигающие 4 м и более. Де Барао не страшна холодная погода и недостаточное освещение, с одного куста снимают большой урожай (5-10 кг). В умеренном климате растения способны плодоносить в течение 90 дней.

Помидоры этого сорта имеют продолговатую форму, их вес — от 100 до 250 г. Благодаря упругой кожице томаты гарантируют длительное хранение, беспроблемную перевозку и привлекательность консервации. Недостаток у сорта один: «бразилец» не любит неблагоприятных условий. Противопоказания — тяжелые, закисленные субстраты и переувлажнение.

Орлиный клюв

Тем, кто выбирает тепличные сорта томатов, можно обратить внимание на этого кандидата. Это растение выведено селекционерами Сибири, что гарантирует его «благополучие» в не самых идеальных условиях. Название «Орлиный клюв» сорт получил из-за необычной формы плодов. Он способен противостоять болезням пасленовых, стоек к заморозкам, потому вызревает даже осенью.

Кусты достигают 1,2-1,5 м, реже — 2 м. Урожайность — 6-8 кг с каждого растения. Помидоры большие, сладкие и мясистые, с небольшим количеством семян. Их средний вес — 400 г, масса некоторых экземпляров достигает 700-800 г. Плоды имеют плотную кожицу, поэтому не лопаются при термической обработке. Урожай долго хранится и прекрасно переносит транспортировку. Минусы Орлиного клюва — хрупкость веток, несамоопыляемость, необходимость регулярно удобрять, увлажнять почву, проводить пасынкование.

Чио-Чио-сан

Это мелкоплодное растение многие овощеводы считают одним из лучших сортов томатов для дачных теплиц. Чио-Чио-сан — индетерминантный томат среднепозднего созревания. Первый урожай можно собирать через 3,5-4 месяца после посева семян на рассаду. Формой помидоры напоминают красные сливы, их вес всего 30-40 г. Кожица тонкая, однако она не трескается при мариновании.

Сорт ценится за высокую урожайность: с кисти собирают около 50 штук, с одного растения — 4-6 кг. Чио-Чио-сан готов расти и плодоносить в не самых благоприятных условиях, у него стойкий иммунитет к заболеваниям. В небольшую проблему может превратиться высокий рост растений: двухметровый куст потребует формирования и опорной подвязки.

Лучшие сорта ранних томатов для теплицы

Для зон, которые заслужили названия «зон рискованного земледелия», скороспелость овощных культур является важнейшим критерием. Поэтому количество сортов ранних томатов для теплиц увеличивается с каждым годом.

К ранним (и ультраранним) сортам томатов для теплицы чаще относят детерминантные, низкорослые типы кустов. Однако в сооружениях из поликарбоната прекрасно себя чувствуют и высокорослые индетерминантные растения. Главный недостаток сортов раннего созревания — их плохая лежкость: такие овощи не предназначены для хранения, поэтому их нужно использовать (перерабатывать) очень быстро.

Афродита F1

Одно из главных преимуществ этого сорта помидоров для теплицы — ультрараннее созревание (70-85 дней). При высадке рассады в начале апреля в мае уже снимают первый урожай. Другие достоинства гибрида — высокая и дружная урожайность (с 1 м2 — 8 кг), неприхотливость, устойчивость к болезням, отличная лежкость и такая же транспортабельность. Плоды у растения крупные, сочные, мякоть мясистая. Вес томатов — 110-120 г. Минус — раскидистость, поэтому Афродите нужна надежная опора.

Абруццо

В поисках сорта ранних томатов для теплиц можно обратить внимание на относительного новичка. Это раннеспелое, индетерминантное, высокоурожайное растение. Куст достигает высоты 1,5-1,8 м, требует пасынкования и подвязывания к опоре. Плоды Абруццо глянцевые, ребристые, грушевидные и мясистые, их вес — 200-350 г. Данные помидоры идеальны для приготовления свежий салатов, соков и различных соусов. Сорт устойчив к главным заболеваниям томатов: из-за раннеспелости он не поражается фитофторой.

Золотая кисть

Это раннеспелый (95-98 дней) индетерминантный сорт, подходящий для выращивания в закрытом грунте. Его главное достоинство — продолжительное, обильное плодоношение. Кусты достигают высоты 1,5-2 м. Урожайность с 1 м2 — 6,5 кг. Плоды у растения мелкие (20-35 г), они имеют грушевидную форму и сладкий вкус. Цвет — золотисто–желтый. Томаты черри этого сорта универсальны: их используют в свежем виде, или делают заготовки.

Дубок, или Дубрава

Любовь дачников этот раннеспелый (85-105 дней) детерминантный сорт заслужил своей стойкостью к распространенным болезням пасленовых, в частности — к фитофторе. Дубок можно выращивать в теплицах, на подоконниках и в открытом грунте. Высота кустов — 40-60 мм. Урожайность с 1 м2 — 6-7 кг. Плоды у растения круглые, мясистые и сочные. Главное преимущество сорта — его неприхотливость: Дубрава хорошо переносит низкую температуру, переувлажнение и засуху, не очень требовательна к качеству почвы. Для плодов характерна отличная лежкость и транспортабельность.

Болото

Это раннеспелый, индетерминантный сорт, подходящий для выращивания в теплицах и открытом грунте. В благоприятных условиях куст достигает высоты 1,5 м, на улице — 1 м. Своему неблагозвучному названию растение обязано необычной зеленовато-золотистой окраске зрелых плодов. Они вкусные, крупные и сочные. Средний вес помидоров — 200-350 г. Основной недостаток зеленоплодного Болота — быстрое превращение спелых плодов в «вату» после сбора урожая. С такой же проблемой столкнутся владельцы, оставившие их на ветке.

Лучшие сорта томатов для теплиц Урала и Сибири

Климатические условия этих регионов мало подходят для выращивания теплолюбивых культур. Заморозки «радуют» огородников в начале июня, а в августе начинается пора холодных утренних туманов. Поэтому томаты должны поспевать рано, и стойко переносить неожиданные «капризы» погоды. В этом случае лидерами по выносливости являются гибриды. В отличие от обычных названий сортов, они имеют индекс «F1».

Аргонавт F1

Это детерминантный раннеспелый гибрид, кусты которого и при благоприятных условиях не вырастают выше 70 см. Первые плоды можно собирать через 80-95 дней после того, как появились массовые всходы. При раннем посеве эту рассаду можно выращивать в открытом грунте, в серверных районах гибриду требуется временное укрытие. Аргонавт F1 гарантирует высокую урожайность, он максимально устойчив к фитофторе, выдерживает сильные перепады температур.

Восток F1

Этот гибридный сорт томатов подходит для выращивания в теплицах и в открытом грунте. В первом случае куст достигает высоты 1,2 м, во втором не превышает 0,8 м. Размер плода — от 100 до 250 г. Помидоры этого сорта универсалы: из них готовят салаты, делают соки, соусы и консервацию. Хранится собранный урожай довольно долго, не менее 30 дней.

Восход F1

Это детерминантный высокоурожайный гибрид, выведенный отечественными селекционерами для выращивания в суровых условиях Сибири и Урала. Он относится к сортам среднераннего созревания. С одного куста собирают 3-4 кг. Плоды томата среднего размера, их масса — 50-100 г. Мякоть у них сочная, с маленьким количеством семян.

Этот сорт универсален: томаты выращивают под пленочными укрытиями, в открытом грунте, а также на балконах. Плоды хорошо хранятся, их дозревание возможно при комнатной температуре. Из-за плотной кожицы эти помидоры идеальны для цельноплодного консервирования. Из спелых плодов готовят соки, соусы, пюре и т. д.

Зенит F1

Это одна из разновидностей помидоров, подходящих для теплиц, изготовленных из любых материалов. Гибрид хорошо чувствует себя и в открытом грунте, относится к раннеспелым сортам (90 дней от появления всходов на плодоношения).

Высота кустарника в открытом грунте — 70-80 см, в теплицах — 120 см. Плоды ровные и плотные, вкусные, ароматные, не растрескиваются. С одного растения собирают до 6 кг, с 1 м2 — до 18 кг. Растение жаростойко, устойчиво к ВТМ (вирусу табачной мозаики), способно расти в засоленной почве. К минусам Зенита F1 можно отнести недружное созревание плодов.

Катрина F1

Детерминантный раннеспелый, урожайный гибрид (85 дней) предназначен для разведения в открытом грунте, либо под пленочными укрытиями. Катрина неприхотлива, довольно стрессоустойчива: растения переносят и засуху, и похолодание.

Кусты вырастают до 60-120 см, в зависимости от условий. С 1 м2 собирают до 5 кг. Плоды у этого гибридного сорта круглые, средней плотности, их вес — 140-150 г. Они не склонны растрескиванию, транспортабельные и лежкие. Эти помидоры универсальны: их используют для приготовления свежих салатов, соков, кетчупов и заготовок. Урожай долго хранится, не теряя вкусовых качеств.

Суперприз F1

Это раннеспелый, детерминантный гибрид для выращивания культуры в открытом грунте и теплицах. Высота растений — от 50 до 120 см. Томат Суперприз неприхотлив и стоек: он способен переносить низкую температуру, жару и засуху. Его не поражает вершинная и корневая гниль, вирус табачной мозаики и бактериальная пятнистость.

При внесении подкормок сорт гарантирует хорошую урожайность и одновременное созревание: с одного куста собирают до 6 кг. Плоды томата ровные, плоскокруглые, малосеменные, их максимальный вес — 250 г. Многие отмечают прекрасный вкус, не совсем характерный для гибридов. Суперприз «переживет» длительное хранение и транспортировку. Чаще эти томаты используют для консервирования и засолки.

Челябинский метеорит F1

Супернеприхотливый Челябинский метеорит — сорт, выведенный для выращивания овощей в Сибири, на Урале, в относительно суровой средней полосе России. Этот гибрид очень стоек в неблагоприятных условиях: несмотря на засуху и прохладную погоду «метеорит» гарантирует хороший урожай. При соблюдении агротехники с 1 м2 собирают 12-12,5 кг.

Куст относительно высокорослый — 120-150 см, реже вырастает до 2 м. Оранжевые плоды округлые и ровные, вес томатов — 50-100 г. Мякоть их нежная, сочная и вкусная, сладкая, но с небольшой кислинкой. Плоды универсальны: их используют для заготовок, свежих салатов, соков, соусов. Благодаря очень плотной кожице и небольшому размеру эти помидоры — фавориты для цельноплодного консервирования.

Лучшие из низкорослых сортов помидоров для теплиц

«Приземистые» растения пользуются популярностью у многих дачников, потому что для их выращивания можно обойтись небольшими теплицами. Несмотря на низкорослость, самые лучшие тепличные сорта этих томатов гарантируют отличный урожай и такие же вкусовые качества.

Большинство низкорослых растений созревает рано (90-110 дней после посадки), поэтому они как нельзя лучше подходят для регионов с коротким летом. За небольшой период такие томаты для теплицы дают возможность получить хороший урожай.

Лучшие урожайные сорта томатов для теплиц

К низкорослым урожайным растениям относится:

Аржур;

Астероид;

Беталюкс;

Бони-М;

Буржуй;

Велиока;

Весна Севера;

Дама;

Дамские пальчики;

Золотой рог;

Избранник;

Изюм;

Каменный цветок;

Кукла;

Малышок;

Монгольский карлик;

Оранжевая принцесса;

Перчик;

Портленд;

Розовый мед;

Салют;

Таня;

Челнок.

В эту же категорию входят томаты черри: Ацтек, Банановые ноги, Белый мускат, Вишенка черная, Вишенка розовая, Дюймовочка и Красная шапочка, Мадейра, Сладкий жемчуг и Утенок.

Большая часть низкорослых сортов томатов для теплиц отличаются скромной высотой кустов (40-100 см). Помидоры вкусны в любом виде: их можно использовать для приготовления различных салатов, для засолки или маринования.

Крупноплодные сорта помидоров для теплиц

Крупные помидоры мясистые, сахаристые и универсальны, однако из-за большого размера они малопригодны для засолки или маринования. Зато они становятся свежими салатами, сырьем для томатного сока, пасты и других подобных продуктов.

Среди крупноплодных низкорослых сортов внимания заслуживает:

Балтийский;

Игранда;

Избранник;

Куплет;

Лентяйка;

Лисичка;

Павловская роза;

Парадиз;

Сестра;

Туземец;

Торбей;

Услада;

Эрмитаж.

Масса плодов большинства низкорослых растений — 100-200 г. Однако есть и «большие исключения». Например, томаты гибридного сорта Лентяйка весят 300 г.

Лучшие из коллекционных сортов томатов

Огромный ассортимент семян томатов дает возможность купить проверенные сорта, или пойти иным путем — экспериментировать, пробовать новые варианты, с плодами необычных форм и цветов. Хороших отзывов заслужили следующие коллекционные претенденты:

Абсент;

Аделаида;

Аурия;

Викторианский гном;

Второй фила;

Зеленый виноград (черри);

Ильди (черри);

Король красоты (Beauty King);

Сангелла (черри);

Сержант Пеппер;

Сибирский тигр;

Синяя груша;

Фиолетовый дракон (Пурпурный дракон).

Большой популярностью пользуются сорта томатов с необычной окраской: Гаргамель, Лазурный гигант, Римский полосатый, Шоколадное бордо, Шоколадный полосатый, Энди Страйп.

Сорта томатов для парников и пленочных теплиц

Пленочный укрывной материал — повод присмотреться к детерминантным и полудетерминантным сортам томатов, а также к гибридам. Они обязаны быть высокоурожайными, стойкими к перепадам температур, заболеваниям и вредителям пасленовых, должны рано созревать. Таким критериям отвечают следующие претенденты:

Дружок F1;

Кострома F1;

Леля F1;

Минарет F1;

Прекрасная леди F1;

Розовые щечки;

Силуэт F1;

Тривет F1;

Хлыновский F1;

Шустрик F1;

Ярило.

При выборе семян помидоров для разведения в закрытом грунте начинающим огородникам не помешают рекомендации и подсказки «бывалых» томатоводов. Возможно, интересное видео на тему «Сорта томатов для теплицы» поможет определить группу кандидатов-фаворитов: