Подкормка томатов в теплице: какие удобрения и когда использовать

Выращивание теплолюбивых культур в закрытом грунте — процесс, который дает возможность лакомиться разными «чужеземными» овощами, фруктами и ягодами. Однако теплицы ставят перед дачниками очень серьезные задачи: весь сезон теплолюбивые растения необходимо защищать от различных болезней и вредителей. Помимо этого, тепличным культурам надо обеспечить полноценное питание. Только такая всесторонняя забота об уязвимых зеленых подопечных даст шанс не потерять растения и получить отличный урожай. Поэтому одной из важных тем остается подкормка томатов в теплице. Многие овощеводы спрашивают, какие удобрения и когда использовать для этой пасленовой культуры. На помощь помидорам «зовут» довольно большое количество разных препаратов. Но главное условие для успеха предприятия — соблюдение меры и правил.

Удобрение для помидоров в теплице: важные элементы

Все живые организмы требуют определенного набора макро- и микроэлементов для нормального развития и функционирования. Для томатов их список довольно велик, но самым важным является «трио» — азот, фосфор и калий:

Азот. От него зависит развитие стебля и листвы. Фосфор необходим для повышения иммунитета растений, для ускорения появления плодов. Калий отвечает за процесс созревания, повышает сопротивляемость растений грибковым инфекциям и неблагоприятным тепличным условиям.

Другие важные элементы — бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк. Особняком стоит кальций, который содержится в почве. Этот микроэлемент нужен для развития побегов и для плодоношения, а также для полного усвоения других элементов.

Правильная подкормка томатов в теплице: особенности внесения удобрений

Практически любая тепличная культура требует не только полива, рыхления и избавления от сорняков. Крайне важна подкормка, которая дает растениям силы противостоять грибковым инфекциям и возбудителям болезней, а также увеличить период плодоношения. Причем эта часть ухода требует знания всех тонкостей процедуры, потому что томат — культура довольно капризная, прихотливая. Его очень просто перекормить или, наоборот, недокормить. Но последнее все же лучше.

Важные нюансы

Для разных стадий развития растений необходимы свои удобрения именно в том объеме, в котором кусты нуждаются. Именно от качества и количества подкормки зависит вид и вкус плодов. При дефиците питательных веществ рост томатов сильно замедляется. Они становятся легкой добычей для вредителей и болезней, а «ягоды» не радуют ни размером, ни вкусом.

Регулярная подкормка растений операция обязательная. Но нужно чтобы между органикой и минеральными удобрениями был баланс. Если злоупотреблять первой, то кусты будут рослыми и мощными. Однако у них появятся проблемы с образованием завязей. Слишком большое количество минеральных удобрений не менее опасно. В таких условиях растения потеряют способность усваивать воду, а значит, не исключена их гибель.

Подкормки вносят на каждой стадии развития растений. Об их необходимости свидетельствует вид кустов. Уязвимость томатов перед возбудителями болезней говорит о нехватке минеральных удобрений. Используют для них корневые и внекорневые подкормки. Максимального внимания требуют высокорослые сорта томатов. Причина в том, что они очень быстро истощают почву в теплице.

Время внесения подкормок

Многие интересуются, как подкармливать помидоры в теплице, какое время для этого этапа ухода идеально. «Прием пищи» в большей степени зависит от вида используемых удобрений:

Корневые подкормки проводят или рано утром, или вечером. Для внесения жидких удобрений используют ковш либо лейку. Подкормку вливают у самого основания стеблей. Избегают попадания жидкости на кусты. «Законное» время для внекорневых подкормок — раннее утро. Эту операцию планируют таким образом, чтобы опрыскивание закончилось до 10 часов, когда начинает «вставать» солнце. Кроме того, листва обязана высохнуть до наступления вечера. В противном случае влажные участки превратятся в идеальные места для развития грибковых инфекций.

Перед началом внесения корневых или внекорневых подкормок растения поливают. Это важное условие для идеального усвоения питательных веществ. К тому же культуры будут избавлены от ожогов корней. Любую подкормку проводят, когда температура достигнет 15°. Иначе растения будут не в состоянии полностью усвоить все необходимые им вещества. Медьсодержащие удобрения и те, в состав которых входят оксиды металлов, не смешивают с другими видами питания.

Как понять, что пора подкормить помидоры в теплице?

Эту процедуру необходимо проводить, если овощеводы заметили один или несколько симптомов нездоровья растений:

На недостаток азота может указать листва томатов. Старые листья желтеют особым образом — от краев к стеблю. Об этом же сигнализируют молодые листья, приобретающие светлый цвет и маленькие размеры. Томатам не хватает железа, если листья желтеют. Когда зелеными остаются только прожилки, можно утверждать, что у томатов в теплице появились серьезные проблемы с магнием.

Краевые ожоги старой листвы и курчавость молодых листочков — признаки, говорящие о дефиците калия. Недостаток фосфора провоцирует посинение нижней стороны пластин, пожелтение листвы и ее быстрое отмирание.

Частота подкормок томатов, растущих в теплице

В большей степени на нее влияет этап развития растений. Молодым кустам требуется большее количество питательных веществ, особенно важен для них азот. Когда на них формируются бутоны и плоды, возникает необходимость в калии.

Бессистемное внесение подкормок томатам (и любым культурам) противопоказано. Оно станет причиной дисбаланса макро- и микроэлементов в почве. Как правило, удобрения вносят:

во время высадки рассады;

спустя две недели после нее;

когда начинается активный рост;

на стадии формирования бутонов;

во время цветения, формирования завязей;

на этапе плодоношения.

Данный график может потребовать некоторой коррекции, если состояние растений изменится в худшую сторону. В этом случае проводят внеочередные подкормки. Корневое и внекорневое внесение удобрений чередуют. Общее их количество — 10.

Подготовка почвы или подкормка рассады до и во время высадки в теплицу

Нужно иметь в виду и еще один важный момент: возможно, подкормка рассады томатов в теплице не единственный необходимый этап. Питание может потребоваться и маленьким растениям, если грунт для них не слишком хорош. Лучшим решением считают подготовку специальной питательной смеси для томатов. Для пасленовых культур рекомендуют смешать лиственный перегной, дерновую землю и песок. Соотношение этих компонентов — 1:1:1. На 10 л такой почвосмеси добавляют:

по столовой ложке сульфата калия и сульфата магния;

пару чайных ложек аммиачной селитры;

три столовых ложки суперфосфата;

стакан древесной золы.

Такая удобренная почва дает возможность не использовать удобрения для рассады до ее высадки в тепличный грунт. Если смесь была приобретена в магазине, или была использована обычная огородная земля, то «малышам» необходимы две подкормки: спустя 1-2 недели после пикировки и за 7-10 дней до высадки в теплицу.

Удобрение нередко используют одно и то же. Для его приготовления в ведре воды разводят аммиачную селитру (1/2 столовой ложки), сульфат калия (столовую ложку) и суперфосфат (2 столовые ложки).

При пересадке рассады в теплицу также делают подкормку. В лунки «заправляют» золу, компост, перегной. Эта простая смесь универсальна: ее используют для всех сортов (гибридов) помидоров. Перед посадкой в лунки можно использовать другую подкормку, которая будет не только полноценным питанием, но и защитой маленьких растений от патогенов и насекомых-вредителей.

Такая смесь состоит из нескольких компонентов. В нее входит:

комплексное удобрение (азот, фосфор, калий);

доломитовая мука либо известь;

сухой горчичный порошок;

табачная пыль.

Компоненты добавляют в это удобрение в равных долях. В каждую лунку для высадки рассады насыпают по 4 чайной ложке смеси.

Подкормка для помидоров в теплице на разных этапах их развития

Сейчас для дачников почти рай. В качестве питания для теплолюбивых культур можно использовать простые народные средства, либо приобрести готовые препараты, которых просто «изобильное изобилие».

Подкормка после высадки рассады

Примерно через 1,5-2 недели после «новоселья» кустики подкармливают минеральными удобрениями. На каждое растение отмеряют до 500 мл жидкости. На этом этапе можно выбрать один из нескольких вариантов удобрений.

Простые средства, комплекс удобрений

Для первой подкормки подойдет аммиачная селитра, гумат, древесная зола (настой), мочевина, навоз (настой) или суперфосфат. Однако есть проверенный способ внесения удобрений. Он состоит из 3 этапов:

Для первой подкормки томатов в теплице готовят питательную смесь, состоящую из 2 компонентов. В 10 л воды разводят коровий навоз (500 мл) и нитрофоску (15 мл). Для каждого куста выделяют не менее 500 мл жидкости. Спустя 3 недели после внесения удобрения готовят другую подкормку: в ее составе ведро воды, 400 г куриного помета, чайная ложка сульфата калия и столовая — суперфосфата. Под каждое растение выливают 1 л.

Еще через 2 недели кусты поливают раствором из гумата калия и нитрофоски. Их берут в равных пропорциях. Для разведения в 10 л отмеряют 15 мл первого и 15 г второго удобрения.

Ферментированный травяной чай

Следующее популярное средство — травяной настой, или «зеленый чай». Для приготовления этого натурального удобрения используют любую (свежую) траву. Ее хорошо измельчают, затем укладывают в черный полиэтиленовый мешок, завязывают его и ставят на солнце. Если сырье на вид сравнительно сухое, то в него наливают несколько стаканов воды.

Это удобрение настаивают 2-3 дня, чтобы закончился процесс ферментации. В это время в мешке образовываются не только важные микро- и макроэлементы, но и полезные микроорганизмы, которые станут защитниками томатов от многочисленных болезней.

Ферментированную зеленую смесь укладывают в ведро так, чтобы она заняла половину емкости. Потом в нее наливают чуть теплую отстоянную воду. Через час или два травяное средство тщательно размешивают. Этим «зеленым чаем» поливают кусты. Для каждого растения отмеряют не менее 1 л.

Спустя 2 недели молодые кусты снова «кормят». Цель повторной подкормки — поддержание их роста. Для нее используют комплексное минеральное удобрение. Например, Мастер. Говорят, что этот комплекс просто незаменим для развивающихся томатов.

Виды удобрений для цветущих растений

На этой стадии пасленовым культурам необходим калий и фосфор. Во время цветения используют птичий помет, перебродивший коровий навоз и золу (древесную). Либо отдают предпочтение готовым комплексным удобрениям. Первый кандидат — Кемира-универсал.

Навоз, помет и «компаньоны»

Те овощеводы, которые любят максимально безопасные средства, готовят удобрение из нескольких компонентов. В таком случае:

Отмеряют по стакану перебродившего коровьего навоза и птичьего помета, а также ½ стакана сульфата калия. Это сырье разводят в 5 л воды. Затем в жидкость добавляют йодную настойку (10-12 капель) и борную кислоту (5 г).

Что касается коровьего навоза в роли удобрения, то сначала его сбраживают. Для этого его вдвое разбавляют водой и оставляют «томиться» неделю или 10 дней, ежедневно открывая емкость и перемешивая. Готовое удобрение получается концентрированным, поэтому его снова разбавляют водой. Пропорции — 1:10.

Цветущие томаты можно подкормить готовым комплексным бесхлорным удобрением Сударушка томат. Оно не только повышает урожайность, но и защищает растения от грибковых инфекций. В его составе почти все важные макро- и микроэлементы — азот, бор, калий, кобальт, марганец, медь, молибден, фосфор и цинк.

Зола

В период формирования завязей проводят внекорневую подкормку томатов настоем древесной золы. Чтобы ее приготовить, в емкость насыпают 2 стакана удобрения. Потом туда наливают горячую воду (2 л). Настаивают этот раствор 2-3 дня, потом жидкость фильтруют. Перед использованием средства его объем доводят до 10 л.

Помощь дрожжей

Дрожжевая подкормка необходима для цветущих растений. Для ее приготовления подходит и свежий, и сухой продукт. Чтобы приготовить удобрение, 100 г первых, живых дрожжей разводят в 1 л теплой воды (около 30-35°). После того как на поверхности появится пена, этот раствор вливают в ведро воды (10 л). На каждый куст достаточно 500 мл дрожжевой подкормки.

Второй популярный рецепт — раствор из сухих дрожжей и сахара. Поскольку сладкий продукт значительно ускоряет брожение, он позволяет довольно быстро приготовить «грибное» удобрение. В этом случае сначала в 10 л теплой воды разводят 10 г дрожжей (сухих), потом насыпают от 30 до 40 г сахарного песка. Жидкость настаивают 2-3 часа. Разводят ее не так сильно: оптимальные пропорции — 1:5.

Такие дрожжевые удобрения универсальны. Эти растворы можно использовать в качестве корневой и внекорневой подкормки. Последний вариант идеален в том случае, если растениям необходимо обеспечить максимально быстрое восстановление.

Подкормка, когда наливаются плоды

На данном этапе развития томатов переходят исключительно на корневые подкормки. Цель этой операции — улучшение вкуса плодов и их товарных качеств (например, веса, лежкости). Один из простых вариантов — приобретение удобрения Кристалон томатный. Этот комплекс стимулирует плодоношение и увеличивает урожайность. В мякоти плодов после такой подкормки повышается содержание сахаров и витаминов. Это водорастворимое удобрение подходит для корневого и внекорневого способа внесения.

Некоторые овощеводы предпочитают продукцию собственного изготовления. Один из вариантов — создание комплексного удобрения из:

гумата натрия (½ столовой ложки);

суперфосфата (столовая ложка);

сульфата калия (10 г).

Это количество растворяют в 5 л воды. На каждый томатный куст необходимо выделить как минимум один литр комплексного удобрения. Для питания ослабленных растений его количество можно увеличить.

Второе простое удобрение готовят так: в ведре воды разводят 15 л золы, 10 мл йода и 10 г борной кислоты. Что касается последнего ингредиента, то сначала препарат бора разводят горячей водой. Для этого используют небольшое ее количество. Для подкормки каждого куста берут литр удобрения.

Что использовать для внеплановой подкормки томатов?

Удобрения «вне очереди» необходимы, если кусты страдают от нехватки того или иного элемента:

При недостатке азота применяют раствор мочевины либо аммиачной селитры. Чтобы приготовить любой из них, в 10 л воды растворяют 30 г удобрения. От серьезного дефицита фосфора растения способен спасти суперфосфат. Для такой подкормки 30 г средства размешивают в том же количестве жидкости. Сернистый калий приобретают при недостатке калия, а хелат железа — при дефиците этого востребованного металла. В данном случае пропорции — 15 г на 10 л воды и 5 г на 5 л соответственно.

Кальциевая селитра восполнит нехватку кальция: для приготовления удобрения 30 г нитрата кальция растворяют в том же количестве воды. Оптимальный способ внесения любой подкормки при сильном дефиците питательных веществ — внекорневой (по листу).

Что делать, если обнаружена серьезная нехватка кальция?

О его недостатке в период плодоношения свидетельствует появление вершинной гнили. Кусты и плоды перестают расти, новые листья беспричинно мельчают и закручиваются, покрываются пятнами. При сильной нехватке этого элемента отмирает верхняя часть ствола, появляются признаки некроза.

Чтобы восполнить дефицит кальция, многие овощеводы используют измельченную в ступке яичную скорлупу, которая помимо легкоусваиваемого карбоната кальция содержит и другие нужные элементы. Минус этого метода — недостаточная эффективность.

Второй способ восполнения кальция — использование молока. Стакан продукта разводят в литре воды. Этим раствором поливают почву несколько раз, промежуток между «кормлениями» — 2 недели. Но говорят, что и этот вариант не очень помогает.

Некоторые томатоводы используют аптечный препарат — раствор хлорида кальция. Для приготовления удобрения 10 мл хлористого кальция выливают в ведро с водой (10 л). Некоторые для большей эффективности добавляют туда небольшое количество золы. Другие способы борьбы с недостатком кальция — использование золы, мела, гашеной извести или доломитовой муки.

Чтобы растения полностью усвоили этот элемент, рекомендуют делать максимально эффективные сдвоенные подкормки. Сначала в почву вносят кальций, а спустя 2-3 дня — другие удобрения.

Подкормка помидоров в теплице и вне ее: важные моменты

Кажется, что внесение удобрений операция простая и понятная. Однако овощеводам нужно помнить о нескольких правилах:

Любая подкормка должна проводиться либо рано утром, либо после заката солнца. Чрезмерное питание становится причиной неправильного развития растений, или их гибели. Подкормка навозом помидоров в теплице проводится всего дважды за сезон. Максимум — 3 раза. Перед корневой подкормкой кусты необходимо полить, чтобы защитить растения от ожогов удобрениями. Полив обычной водой и растворами питательных веществ надо производить только под корень. В противном случае не исключены ожоги, гниение листьев, появление грибковых инфекций. Минеральные удобрения для томатов в теплице можно чередовать с органическими. Однако одна процедура обязана включать только одно удобрение. Использование нескольких растворов может стать причиной гибели растений.

Те томатоводы, которые предпочитают применять готовые препараты, должны в точности следовать дозировке. Однако и для народных средств соблюдение пропорций — условие обязательное.

Подкормка томатов в теплице — важная операция, для которой можно использовать готовые препараты или самодельные (комплексные) удобрения. Однако лучше об этом расскажет опытный овощевод и томатовод в частности. Поэтому в завершение помидорной темы — познавательное видео: