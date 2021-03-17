При выращивании огурцов огородники могут сталкиваться с разными проблемами. Наиболее распространенной из них является ситуация, когда листва у рассады или у взрослых растений начинает неожиданно желтеть. Этот симптом характерен для многих заболеваний, поэтому до начала лечения нужно выяснить причину болезни и только потом начинать с ней бороться с помощью определенных препаратов, или другими способами. В данной статье разберем основные причины, почему желтеют листья у огурцов.

Почему желтеют листья у огурцов: основные причины

Климатические условия

Часто пожелтение листвы на огуречных плетях происходит из-за неблагоприятных погодных условий – слишком сильной жары или резкого перепада температуры.

Если огурцы посажены на солнечном месте, то при отсутствии ветра лучи будут перегревать листву, и на ней будут образовываться ожоги. Чаще всего это происходит тогда, когда при поливах капли воды попадают на листовые пластины или стебли. Грибковые болезни на огуречных плетях часто развиваются при резкой смене температуры.

К сожалению, с подобными погодными катаклизмами бороться невозможно. Однако помочь растениям пережить резкое похолодание овощеводы могут. Перед ожидаемым снижением температуры кустики огурцов рекомендуется опрыскать стимулятором роста или использовать для этого Фитоспорин. А потом укрыть грядки с растениями нетканым укрывным материалом.

Несоблюдение поливного режима

Огурцы требовательны к состоянию почвы – она должна быть постоянно влажной. Однако чтобы не навредить этой овощной культуре, следует соблюдать определенные правила при проведении поливов:

для полива огурцов нельзя использовать холодную водопроводную воду (от 25º и ниже);

поливы проводят только в утренние или вечерние часы;

жидкость вносят строго под корень, при этом следят, чтобы ее капли не попадали на листву или побеги.

Огуречную культуру поливают регулярно, постоянно внося примерно одинаковое количество воды.

Недостаток удобрений

Для того чтобы огурцы росли крепкими и здоровыми, листва оставалась зеленой, а побеги – сильными, эту овощную культуру за сезон подкармливают трижды:

после того как на ней появляется не менее 2 настоящих листочков;

во время цветения растений;

в период активного появления завязей.

Для подкормок огурцов обычно используют жидкие минеральные комплексы и смеси, которые лучше усваиваются корневой системой этих растений. В период созревания огурцов лучше использовать в качестве подкормок «зеленушку» или травяные чаи. Такое органическое естественное удобрение способствует активному появлению завязей и не ухудшает вкусовые качества плодов.

Избыток удобрений

Многие начинающие овощеводы считают, что только нехватка удобрений может негативно сказываться на росте и плодоношении огуречной культуры, поэтому часто вносят удобрения бесконтрольно. Однако избыток питательных веществ также вреден для огурцов: например, слишком большое количество азота приводит к тому, что на огуречных плетях появляется слишком много боковых побегов и листвы в ущерб цветению.

В результате растения начинают жировать, а их урожайность резко снижается. Поэтому вносить удобрения следует строго по инструкции, которая обычно печатается на упаковке удобрений.

Заболевания и вредоносные насекомые

Листовые пластины могут начинать желтеть из-за того, что растение заболело питиозом или фузариозом. Основным симптомом этих болезней является появление темных пятен на листве, а затем листовые пластины полностью желтеют.

Грибки-возбудители этих заболеваний обычно появляются из-за резкого изменения температурного режима. Поэтому в профилактических целях следует обрабатывать огуречные плети раствором Фитоспорина.

Из вредителей огурцы чаще всего поражают паутинные клещи и белокрылки. Они питаются клеточным соком листвы огурцов, из-за чего листовые пластины быстро желтеют и увядают. Для борьбы с этими вредоносными насекомыми следует использовать следующие препараты: Фитоверм, Антиклещ, Аполло.

Почему желтеют листья у огурцов в нижней части

Далеко не всегда желтизна листвы говорит о серьезной болезни или нехватке питания. А листва в нижней части огуречных кустиков может начинать желтеть по естественным причинам.

Если огурцы хорошо плодоносят, то причиной пожелтения нижних листочков является то, что все питание уходит на созревание огурчиков. Также изменение цвета листовых пластин огурцов происходит в конце сезона, так как растения просто начинают стареть.

Что следует предпринять

Сначала нужно убедиться, что растениям хватает питательных веществ. А в случае необходимости можно внести под огуречные плети необходимые удобрения.

Всю пожелтевшую листву нужно оборвать и сжечь за пределами участка, а сами кусты опрыскать раствором фунгицидного препарата. Также для борьбы с грибковым заболеванием можно использовать чесночный настой, который готовится следующим образом: в 2 л воды насыпают 100 г мелко нарезанного чеснока и настаивают не менее 2-3 часов.

Причины пожелтения завязей

Чаще всего завязи желтеют на тех огуречных плетях, которые выращиваются в тепличных условиях. Основные причины, по которым это происходит, следующие:

Огуречные кустики не формируются, у них не удаляются лишние пасынки. В результате на растениях образуется слишком много вегетативной массы, а солнечные лучи сквозь нее не могут пробиться к формирующимся завязям. Особенности конкретных сортов и гибридов. У тех гибридов огурцов, которые отличаются повышенной урожайностью, не хватает питательных веществ на рост всех образующихся завязей. Поэтому часть их кусты просто сбрасывают. Если опадает незначительная часть, то беспокоиться не о чем – это естественный процесс. В теплице посажены сорта огурцов, которым нужно опыление пчелами. И если подобное не происходит, то неопыленные завязи опадают. Нарушение поливного режима и внесения подкормок. Если огурцы не поливать регулярно и не вносить питательные вещества раз в 6-8 суток, то завязи будут желтеть и опадать. С начала цветения огурцы подкармливают удобрениями, в состав которых входят фосфор и калий. Резкие перепады температурного режима. Днем температура воздуха в теплице может быть слишком высокой, но после захода солнца теплица остывает, и в ней становится прохладно. Подобная резкая смена приводит к пожелтению завязей. Поэтому необходимо на ночь теплицы закрывать. К тому же из-за резкой смены температуры на огурцах могут появляться грибковые болезни, что тоже приводит к изменению цвета завязей.

Поэтому в теплицы нужно привлекать насекомых-опылителей, оставлять днем двери и окна в них открытыми, опрыскивать огуречные плети сладкой водой.

Если огурцам не хватает калия, то следует подкормить их раствором Кемиры или Растворина. Также можно вносить в грядки зольный настой, смешанный с кальциевой селитрой: в ведре воды растворяют 3 ст. л. древесной золы и добавляют 10 г селитры.

Чтобы корешки огурцов не перегревались в жару, в прикорневую зону следует вносить слой мульчи толщиной 4-6 см. Она также поможет избежать появления корневой гнили. При первых симптомах заболеваний огуречные плети следует опрыскивать раствором Фитоспорина и удалять всю пораженную листву.

Почему желтеют листья у огурцов при выращивании на огородных грядках

При выращивании этой овощной культуры в открытом грунте на нее может воздействовать много отрицательных факторов:

резкое похолодание;

воздействие прямых лучей солнца;

поражение патогенными грибками;

нехватка удобрений.

Прежде всего необходимо соблюдать все правила ухода за этой овощной культурой:

поливать огуречные плети только подогретой отстоянной водой строго под корни, поливы проводят регулярно в утренние или вечерние часы;

перед наступлением похолоданий кусты огурцов следует укрывать нетканым материалом, чтобы защитить их от холодов;

несколько раз за сезон вносят подкормки под эту овощную культуру и проводят профилактические опрыскивания против заболеваний и нападений вредоносных насекомых.

Особенно важно подкормить огурцы в период образования бутонов и активного созревания плодов.

Причины желтизны листвы огурцов в тепличных условиях

Когда огурцы выращиваются в теплицах, то они меньше подвержены негативному влиянию изменяющихся климатических условий. Однако и в таком «раю» листовые пластины этого растения могут внезапно начинать желтеть. Происходит это из-за несоблюдения основных правил ухода:

теплицу не проветривают в жару и после поливов;

кустики не формируются;

растения посажены слишком плотно.

В результате им не хватает питания, и листва начинает желтеть, а сами побеги могут гнить. Чтобы спасти растения, необходимо чаще проветривать теплицу, особенно после поливов, и своевременно удалять лишние пасынки.

Листва желтеет и скручивается

Если при осмотре огуречных плетей обнаруживается, что листва начала желтеть и скручиваться, нужно внимательно осмотреть обратную сторону поврежденных листьев. Скорее всего, там прячутся паутинные клещи, из-за которых и происходит скручивание листовых пластин.

Нужно убедиться, что огуречные плети не поражены грибком. Если на листовых пластинах отсутствуют пятна серого или белого цвета, значит, грибка на огурцах нет.

Если при визуальном осмотре обнаружены симптомы поражения огурцов грибками или вредоносными насекомыми, необходимо срочно обработать растения раствором фунгицидных или инсектицидных препаратов. А все пораженные листья обирают и сжигают за пределами участка.

Листва у огурцов может желтеть по разным причинам. Главное – вовремя определить источник такого явления и сразу же начать лечение огурцов. В этом случае растения будут спасены, а их урожайность при этом не пострадает.

О том, как спасти растения от «погибели», расскажет автор следующего популярного видео: