Болгарский перец, как и томат, относится к популярным культурам, которые выращивают на участках практически повсеместно. Однако он — растение капризное и чувствительное: для роста сладкого овоща необходимо создать идеальные условия. Самая частая проблема, с которой приходится сталкиваться огородникам, — скручивание листьев. Оно происходит независимо от возраста «подопечных»: аномалия встречается как у рассады, так и у взрослых растений. Причин этого явления есть несколько, поэтому сначала нужно узнать, почему у перца скручиваются листья, а потом предпринять меры для устранения деформации пластин, выбрав самый подходящий и действенный способ.

Первые признаки

Разобраться, почему у перца скручиваются листья, хозяевам только предстоит, но сначала надо узнать первичные симптомы, которые сигнализируют о том, что вскоре появятся серьезные проблемы. К таким признакам относится:

деформация листиков вдоль главной, продольной жилки;

изменение цвета листвы: она теряет яркость и слегка желтеет;

изменение формы пластины: загибание краев наружу либо внутрь;

появление на ней признаков присутствия «иной формы жизни» — мелких дырочек, налета, паутины, желтых пятен.

Если хотя бы один из симптомов обнаружен, то за перцами нужно внимательно следить. Лучше вовремя спасти растения, чем ждать, пока проблема не перерастет в настоящее бедствие. Худшим последствием «пускания на самотек» может стать гибель овощной культуры.

Потенциальные причины деформации

Ответов на вопрос, почему у перца скручиваются листья, существует несколько. Чтобы определить, что именно виновато в этом явлении, сначала нужно рассмотреть причины, которые встречаются наиболее часто.

Неравномерное развитие рассады

Эта культура не настолько требовательна к освещению, как, например, томаты. Но недостаток света тоже приводит к быстрому вытягиванию рассады. В этом случае листочки сворачиваются из-за того, что центральная жилка развивается немного быстрее, чем боковые прожилки. Это и вызывает деформацию пластин. Если хозяева растущих перчиков обнаружили эту деформацию, то для волнения причин нет: со временем растения придут в норму.

Некорректный уход за растениями

Перец — культура, которая очень чувствительна к малейшим изменениям микроклимата и требовательна к условиям содержания. Деформацию листовых пластин может спровоцировать:

использование почвосмеси, которая способна вызвать заболевания сеянцев, и высадка необработанных семян;

частый полив, провоцирующий уплотнение грунта и загнивание корневой системы;

высокий уровень кислотности почвы: она мешает усвоению питательных веществ;

нехватка необходимых микроэлементов, или их излишек;

отсутствие полноценного освещения рассады;

недостаточный полив.

Почему у перца скручиваются листья? Это растение давно заслужило эпитета «капризное». Если в помещении, где выращивают перцы, часто устраивают сквозняки, слишком тепло или, наоборот, холодно, то листья растений могут сворачиваться и опадать. Когда все подкормки рассада получает, а перчики надежно защищены от вредителей, то «вердикт» один — им не подходят условия содержания. В этом случае владельцам придется искать ошибки, которые были допущены в уходе.

Различные заболевания

Патологии — еще одна причина, почему у перца скручиваются листья. Болезни вызывают вирусы или грибки, которые активизируются при неблагоприятных условиях — при значительном повышении влажности и температуры, при недостатке питательных веществ и т. д. Причиной скручивания листьев является повреждение пластин, оно и проводит к деформации. Такие же симптомы вызывает загнивание корневой системы.

Вершинная гниль

Одним из самых неприятных заболеваний является вершинная гниль, которая появляется при недостатке кальция или избытке азота. В первую очередь хозяева обращают внимание на плоды, которые портит патология. Однако при сильном дефиците микроэлемента поражаются и листья. Сначала они скручиваются, на краях появляются буро-желтые пятна, потом листва засыхает и опадает. При появлении вершинной гнили на перцах скрученные листья часто принимают за симптом какой-то другой болезни, что и является самой большой ошибкой.

Столбур

Вторая серьезнейшая угроза растениям — фитоплазмоз, или столбур. Другое название болезни — желтое увядание. Главной причиной возникновения патологии является сильная жара. Поверхность листьев становится гофрированной, пластины скручиваются, загибаясь вверх, и желтеют. В верхней части куста они мельчают, в нижней приобретают фиолетовый оттенок. К сожалению, эффективного препарата против этой инфекции нет, поэтому пораженные кусты уничтожают — сжигают. Рассаду для профилактики обрабатывают Актарой либо Конфидором.

Недостаток или переизбыток микроэлементов

Любому растению для роста требуется определенный набор питательных веществ. При их недостатке наблюдаются различные аномалии — деформации стеблей, листьев и т. д. Чаще всего рассаде перца не хватает калия и фосфора. Дефицит последнего микроэлементы становится причиной скручивания пластин. Второй симптом недостатка фосфорных соединений — изменение окраски: сначала листва синеет, а затем приобретает темно-фиолетовый цвет.

Отсутствие обработки грунта

Это одно из упущений, которое может войти в пункт «Некорректный уход». Перед посадкой растений грунт нужно прокалить, пропарить либо обеззаразить горячим раствором перманганата калия. Если этот этап был пропущен, то в почве будут развиваться личинки вредителей, которые в скором времени нанесут вред корням молодых и нежных растений. Такая рассада будет выглядеть нездоровой, деформация листьев — одно из потенциальных последствий.

Заражение вредителями

Огород — «ресторан» для голодных клиентов. В первую очередь, это белокрылка, тля, трипс и паутинный клещ. Если причина в них, то помимо скручивания на листве должны быть и другие признаки, первичные. К ним относятся мелкие проколы, небольшие рыжие пятнышки, тонкая паутина, налет. В этом случае медлить нельзя, особенно когда пострадала рассада: если не предпринять своевременных мер, то листья пожелтеют и отомрут, а растения погибнут.

Как вернуть листьям прежний вид?

Узнав, почему у перца скручиваются листья, можно начать бороться с аномалией. Однако сначала надо установить точную причину. Именно от нее (или нескольких) зависит способ восстановления здоровья пластин и кустов.

Борьба с нехваткой микроэлементов

Если именно недостаток причина скручивания, то хозяевам нужно точно определить, какого именно питательного вещества не хватает. Это можно сделать, если обратить внимание на другие симптомы дефицита.

Азот

Дефицит этого элемента таблицы Менделеева обнаружить проще всего. В таком случае листья желтеют от кончика к стеблю. Скручивания не наблюдается: листья просто вянут и опадают. Восполняют недостаток подкормкой мочевиной.

Калий

Если калийных удобрений в почву внесено недостаточно, то листья начинают закручиваться лодочкой. Их края желтеют, высыхают и крошатся. При игнорировании проблемы «перцеводами» листва кустов полностью высыхает.

Варианты спасения перцев — подкормка древесной золой или разведенным сульфатом калия. Третий способ — опрыскивание калийной селитрой. Для приготовления раствора одну столовую ложку удобрения размешивают в ведре воды.

Кальций

Дефицит этого элемента сказывается и на листве, и на плодах. Сильная нехватка больше влияет на состояние надземной части растений. Листья скручиваются, на пластинах появляются бугры и неровности, а также бурые или желтые пятна.

Восполнить недостаток питания поможет зола, кальциевая селитра, либо комплексные удобрения. Допускается как корневая, так и внекорневая подкормка — опрыскивание. Результаты последней процедуры будут видны уже спустя несколько дней.

Магний

В недостатке магния виноват переизбыток калия в почве, он значительно замедляет усвоение растениями магния. Симптомы такого состояния — светлый цвет старой листвы, но темные прожилки. Скручивается все поверхность пластины, жилки постепенно меняют цвет на бурый.

Чтобы устранить дефицит микроэлемента, используют корневую подкормку сульфатом магния. Его разводят в воде, либо насыпают на грунт, а потом производят полив. Победить проблему поможет любое комплексное удобрение с высоким содержанием магния.

Фосфор

Такое голодание — редкость. Недостаток этого элемента нередко путают с дефицитом магния, однако симптомы разные, они не очень похожи. Если не хватает фосфора, то листья полностью темнеют, их края заворачиваются внутрь, прожилки стеблей и пластин приобретают фиолетовую окраску.

Способ восполнения дефицита — подкормка суперфосфатом. Три столовых ложки удобрения разводят в 10 л теплой воды. В качестве профилактики фосфатные удобрения вносят в течение всего вегетационного периода перцев.

Высокая температура и рассада

Сильная жара сказывается на всех растениях, и перцы тоже реагируют на нее не лучшим образом. Надземная часть рассады скручивается, так как молодые растения пытаются защититься от зноя — предотвратить сильное испарение влаги.

В комнатах, где работает отопление, очень жарко, поэтому в таких условиях растения необходимо обильно поливать. Но опрыскивать рассаду на подоконнике не рекомендуют, так как на солнце капли воды будут испаряться, а растения получат ожоги. Проветривание — вторая необходимая мера, но сквозняки устраивать нельзя. Перцы, растущие в теплице, требуют других мер: если на улице очень жаркая погода, то двери не закрывают.

Перцы, растущие в открытом грунте

В таких условиях вопрос, почему у перца скручиваются листья, задают значительно реже. Возможные причины данного явления на открытом воздухе — переувлажненная или, наоборот, пересушенная почва, а также сильная жара.

Повышенная влажность грунта

Это неблагоприятные условия характерны для южных регионов, где затяжные дожди скорее правило, а не исключение. Перцы, растущие на суглинистой почве, также находятся в группе риска: грунт удерживает влагу, поэтому корни не могут получить достаточного количества кислорода. Застой жидкости приводит к загниванию корневой системы, по этой причине надземная часть растений начинает отмирать. На легком грунте таких проблем не возникает.

Что делать, если на участке переувлажненная почва? При таких условиях владельцам необходимо рыхлить землю после каждого дождя. При застое воды нужно или окучивать перцы, или соорудить над ними прозрачный навес.

Высокая температура

Сильная жара и высокий урожай — понятия несовместимые. При зное культуры вынуждены сбрасывать завязи и плоды, чтобы сохранить драгоценную влагу. Листья, с той же целью, скручиваются наружу.

Чтобы защитить молодые растения, их обязательно притеняют. Для сохранения влаги между кустами перцев делают дорожки, которые часто (минимум через день) и обильно поливают. В сильную жару практически невозможно переувлажнить грунт, поэтому никаких последствий обилия влаги для посадок можно не бояться.

Если недостаточен полив

Первый потенциальный симптом дефицита влаги — скручивание пластин (экономия «во имя жизни»). Если оставить его без внимания, то следующим, уже очевидным, признаком станет увядание, засыхание листьев. Чтобы избежать такого развития событий, хозяевам «плантации» нужно регулярно увлажнять грунт: если температура поднимается выше 30°, то полив нужен каждый день. Когда она ниже, можно поливать перцы через сутки.

Идеальный вариант для дачников, бывающих на участке только в уик-энды, — организация системы капельного полива. Простейший способ гарантировать растениям жизненно необходимую влагу — «универсальный» материал: это пластиковые бутылки, установленные около каждого куста горлышком вверх.

Высадка растений на гидрогель (второе название — аквагель) — еще один метод обеспечения перцев влагой. Эти гранулы способны удержать и отдать при необходимости довольно большой объем жидкости. Их насыпают в лунки, присыпают почвой, затем поливают, чтобы полимер напитался водой. Сверху укладывают тонкий слой мульчи (сена, соломы), потом высаживают растения.

Война с вершинной гнилью

Поскольку заболевание вызвано недостатком кальция, то проблема перцев и скручивания их листьев решается внесением удобрений. И в этом случае пропорции и способ приготовления средства зависит от возраста растений.

Перед высадкой рассады (в грунт или в теплицу) почву удобряют кальциевой селитрой: в 10 л воды размешивают ½ столовой ложки. В лунки добавляют по горсти золы, либо смесь из яичной скорлупы и луковой шелухи (1:1).

Для корневой подкормки используют кальциевую селитру и углекислый калий. Каждого из удобрений берут по 2 столовые ложки, размешивают в 10 л воды. Дозировка обязательна: 250 мл — норма для одного растения. Подкормку (3-4 раза за сезон) делают по влажной почве.

В период вегетации кусты опрыскивают простым раствором. Для его приготовления в литре воды растворяют 15-20 г кальциевой селитры. За сезон проводят как минимум 3 такие подкормки. Во время осенней перекопки удобрение обязательно добавляют в грунт.

Заболевшие растения обрабатывают Фитоспорином. Для борьбы со сложными формами патологии используют опрыскивание препаратами, содержащими медь. К ним относится Купрозан, Хом, бордосская жидкость, хлорокись меди.

Есть и народные средства, которые используют с переменным успехом.

Лук и чеснок. Два луковицы и одну «чесночину» пропускают через мясорубку, затем заливают 5 л воды. Оставляют жидкость на сутки. Опрыскивают пораженные растения еженедельно. Длительность лечения — один месяц. Сыворотка. Этот продукт необходимо сделать из домашнего молока, пастеризованный продукт будет бесполезен. Неразбавленной сывороткой кусты обрабатывают всего дважды, промежуток между процедурами — неделя.

Полностью полагаться на такую «народную» обработку не рекомендуют. Считается, что она способна помочь только в том случае, если заболевание обнаружили вовремя — на ранних стадиях.

Защита перца от вредителей

Если у растения скручиваются листья, то можно предположить, что над ним (на нем) «поработали» вредители. Паутина, белесоватый неплотный налет, маленькие дырочки, желтые пятна — признаки, которые всегда появляются при атаках на кусты тли либо паутинного клеща. Рассада наиболее уязвима, поэтому войну с врагом нужно начинать немедленно.

Что в этом случае предпринимают? В первую очередь проводят обработку кустов акарицидами или инсектицидами, которые предназначены для борьбы с тлей и клещом соответственно. С первой угрозой поможет «разобраться» Актара, Актеллик, Арриво, Децис Профи, Инта-Вир, Искра, Танрек, Фуфанон. Против паутинных клещей эффективны такие препараты: Акарин (акарицид опасен для пчел), Аполло, Дикофол (20%), Клещевит.

Для обоих видов вредителей разработан контактный, системный инсектоакарицид — БИ-58. Второй эффективный универсал — Фитоверм. Чтобы повысить иммунитет растений, используют стимуляторы — Иммуноцитофит, Карвитол, Мивал-агро, Эпин-экстра. В качестве профилактики готовят и применяют крепкий раствор хозяйственного мыла: им опрыскивают надземную часть перцев.

Есть и другие народные рецепты: для борьбы с «захватчиками» используют настой луковой шелухи (стакан на 1 л кипятка), листьев и стеблей горькой полыни (полстакана на литр), чеснока и листьев одуванчика (5 зубчиков, стакан листьев и 5 л воды).

Предварительная обработка почвы

Землю, которую используют для выращивания рассады, нередко берут с участка, но забывают обработать от вредителей. Поэтому личинки в ней остаются живыми, они «ждут своего часа». Как обезопасить будущие молодые растения? Для обеззараживания землю прокаливают в духовке, или обрабатывают перманганатом калия. Раствор готовят так: 10 г марганцовокислого калия растворяют в 2 л горячей воды. Жидкость не остужают, а сразу пускают в дело.

Есть довольно много причин, почему у перца скручиваются листья. Поэтому только правильный диагноз и такое же устранение проблемы спасет растения от гибели. Деформация у рассады чаще вполне нормальное явление. Если эта аномалия обнаружилась у взрослых кустов, то это доказательство неблагополучия перца.

Тему «Почему у перца скручиваются листья» завершает полезное и популярное видео: