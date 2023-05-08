Огурцы в теплице: особенности выращивания теплолюбивых культур

Многие владельцы дачных участков выращивают огурцы в теплице, и не зря, ведь у этого способа есть очень много преимуществ, если сравнивать его с выращиванием культур в открытом грунте. Однако никак нельзя сказать, что это теплолюбивое овощное растение будет расти почти без помощи огородников, так как ему необходимо создать идеальные условия, благоприятный и постоянный микроклимат, а также защитить кусты от болезней и многочисленных насекомых-вредителей. Чтобы получить богатый урожай огурцов, сначала овощеводу нужно познакомиться с особенностями их выращивания и ухода, а также с требованиями — к теплице, почве и т. п. Только знание всех «огуречных нюансов» даст шанс получить безупречные плоды, причем в очень больших количествах.

Особенности и преимущества выращивания огурцов в теплице

Как и томаты, эти овощные культуры относятся к самым популярным растениям. Огурцы можно увидеть практически на каждом участке — в открытом либо в закрытом грунте.

Тепличное выращивание огурцов имеет несколько неоспоримых преимуществ:

в защищенном помещении можно высаживать и получать хороший урожай почти любого сорта (гибрида) этого овощного растения;

на его количество в закрытом грунте не смогут повлиять неблагоприятные внешние условия — осадки, ветер и т. п.;

богатый урожай можно получить даже поздней осенью, а при желании — даже зимой.

Если тепличная конструкция имеет полноценный фундамент и отапливается, то плоды хозяева могут иметь на столе круглый год. Кроме того, в теплице огурцы находятся под более надежной защитой. В «благоустроенное» помещение труднее попасть различным патогенным «миниатюрным» организмам, насекомым-вредителям и другим «врагам» уязвимых культур.

Однако без минусов такой метод культивирования растений все же не обошелся. Организация даже небольшого тепличного хозяйства потребует от владельцев участка «жертв»:

Сооружение (покупка) теплицы — операция, проведение которой гарантирует немалые расходы. Не меньшие траты обещает обустройство полива, организация в ней освещения, а также отопления в случае создания круглогодичного теплого помещения. Любым овощным культурам для роста потребуется регулярная замена истощившегося грунта, качественная подкормка, проведение мероприятий по их защите от вредителей и заболеваний. Всем их врагам в закрытом грунте будет очень комфортно.

Чтобы гарантированно получить хороший урожай огурцов в теплице, овощеводам нужно познакомиться с популярными кандидатами, чтобы выбрать лучшие сорта (и гибриды), которые хорошо растут в закрытом грунте. Только в этом случае они могут рассчитывать на вознаграждение за все труды и большие расходы.

Огурцы тепличные: подходящие сорта и суперстойкие гибриды

Растения, предназначенные для выращивания в закрытом грунте, способны переносить высокую влажность, а также перепады температур. От обычных «уличных» сортов такие культуры отличаются длительным периодом плодоношения и более высокой урожайностью.

Помимо привычных сортов для выращивания огурцов в теплицах приобретают семена гибридов, которые можно узнать по маркировке «F1». Эта буква вместе с цифрой говорит о том, что это «дети первого поколения». Их выводят искусственно, поэтому такие растения приобретают уникальные свойства, но лишаются практически всех слабых сторон. Для гибридов характерна очень высокая урожайность, стойкость к перепадам температур, к патогенам и насекомым-вредителям. Поэтому они для теплиц все же остаются фаворитами.

Среди урожайных гибридов можно обратить внимание на следующих претендентов:

Амур F1, Апрельский F1;

Валентина F1, Гоша F1;

Гуннар F1, Динамит F1;

Зеленый крокодил F1;

Зозуля F1, Зятек F1;

Кадриль F1, Кураж F1;

Маша F1, Муравей F1;

Невеста F1 (белый гибрид);

Теща F1, Форсаж F1;

Хрустящая грядка F1.

К лучшим партенокарпическим кандидатам, завязи которых формируются без опыления, относят:

Изумрудный поток;

Королевские пальчики;

Микулу;

Мурашку;

Обжорку.

Есть и пчелоопыляемые сорта (гибриды) огурцов, которые также хорошо чувствуют себя в теплице, но их значительно меньше. В список таких тепличных «героев» входит Конкурент, Родничок, Твикси.

Выращивание огурцов в теплице: потенциальные конструкции

Ассортимент для выбора у овощеводов не очень большой, однако познакомиться с ним не помешает.

Теплицы

Эти конструкции просторны и вместительны, и это их большое преимущество. Однако у них есть и другие плюсы. К ним относится:

создание идеального микроклимата: в этих помещениях влажно и тепло;

возможность проветривания теплиц с помощью форточек (фрамуг);

максимальная защищенность растений от порывов ветра;

долговечность: эти конструкции служат долгие годы;

защита культур от потенциально токсичных осадков.

Нередко теплицы превращают в «благоустроенные дома»: помимо освещения и отопления помещения оснащают термоприводами, которые автоматически закрывают форточки при достижении установленной температуры. Еще один плюс этих конструкций — широкий ассортимент: можно выбрать и купить теплицу, а можно соорудить ее своими руками, заранее найдя оптимальную «модель для подражания».

В тепличном случае достойных претендентов всего два, но один из них является явным фаворитом.

Сооружения из поликарбоната

На сегодняшний день это самый востребованные, суперпопулярные конструкции, которые гарантируют максимальное сохранение тепла, отличные условия благодаря прозрачности материала.

Поликарбонат легок и гибок, что дает возможность собрать теплицу самостоятельно. К тому же он сравнительно долговечен, способен противостоять агрессивным соединениям, переносить жару и холод, а также перепады температур.

Как правило, для создания помещений для выращивания растений выбирают сотовый материал, толщина которого не менее 6 мм. Каркасами поликарбонатных теплиц чаще становятся профильные трубы. Идеальные кандидаты — стальные оцинкованные металлопрофили.

Конструкции из стекла

Эти сооружения «были в чести» до появления молодого материала-соперника. Причин потери популярности стеклянных теплиц довольно много. Стекло имеет очень внушительный вес, оно очень хрупкое, и сильно нагревается на солнце.

Кроме того, тяжелый материал очень требователен к основанию и каркасу: эти элементы тепличной конструкции должны быть максимально прочными. Преимущества стекла — его прозрачность, долговечность и простой уход.

Разновидности тепличных конструкций

Самыми распространенными остаются удобные и практичные арочные модели. Другие возможные кандидатки — односкатные и двускатные теплицы, а также относительные «новички», необычные конструкции по Митлайдеру.

Последние сооружения считаются самыми функциональными, максимально эффективными. Их главная особенность — разноуровневая крыша, которая дает возможность оборудовать в этом промежутке целый ряд фрамуг, часто «смотрящих» на юг. Плюс такого варианта расположения — «ласковый» ветер, который не повредит теплолюбивым растениям. Митлайдеровские конструкции могут быть и арочными, и двускатными.

Парники

Это очень компактные сооружения, которые чаще делают мобильными, а не стационарными. Их высота чаще ограничивается 1,5 м, поэтому парники не имеют входа. К тому же такие «малыши» не отапливаются. В этом случае оптимальный микроклимат создается благодаря надежному, прочному укрывному материалу, солнечным лучам и теплу почвы.

Данные сооружения выигрывают у стационарных теплиц по многим пунктам. Парники имеют небольшие размеры, их можно перемещать по участку, поэтому замена обедневшей почвы в них не потребуется. Другие преимущества маленьких парников — эффективность вкупе с экономичностью и низкая себестоимость пленочных конструкций.

Элементарный и компактный парник состоит из не очень большого количества дуг и пленки, которую фиксируют на грунте с помощью какого-либо груза. Благодаря укрывному материалу внутри создаются оптимальные условия — необходимая температура и высокая влажность. Для проветривания пленку на время откидывают, чтобы обеспечить растениям поступление свежего воздуха. В самое теплое время дня (лета) этот защитный материал нередко полностью удаляют.

Если будущих огурцеводов интересует, какую конструкцию можно назвать оптимальной, то для выращивания огурцов в теплице лучше всего подходят практичные сооружения из поликарбоната. Они гарантируют идеальный микроклимат для растений и относительно быструю сборку конструкции для хозяев огорода.

Выращивание огурцов: выбор теплицы

Планируя выращивать огурцы в теплице из поликарбоната, первым делом владельцы участка выбирают самую удачную (подходящую) модель. И в этом случае им могут прийтись кстати несколько рекомендаций:

Оптимальная ширина конструкции находится в пределах 3-3,5 м. Такая теплица даст возможность создать удобные грядки, но оставить достаточно места для устройства просторных проходов. Узкие дорожки, наоборот, значительно усложнят уход за растениями. Высота — параметр, от которого зависит не только удобство высокорослых овощеводов, но и комфортные условия для развития растений. Чтобы был шанс установить шпалеры, лучше отдать предпочтение 2 метрам, еще лучше — выбрать 2,5 м.

Наличие форточек либо фрамуг для огуречника — условие обязательное. Идеальным решением считается конструкция, которая имеет двери с обеих сторон. Оптимальная их ширина — 800-1000 метров. В такую теплицу (или из нее) сможет без проблем въехать (выехать) элементарный «садовый груженый транспорт» — тачка с почвой, навозом, сорняками и т. п.

Экономия на сооружении для выращивания овощных культур не лучшее из решений. В этом случае хозяева рискуют купить (собрать) недолговечную модель. Лучшим выбором считают теплицу из толстого сотового поликарбоната со стальным оцинкованным каркасом.

Оптимальные условия для выращивания овощных культур

Перед началом изучения вопроса о том, как вырастить огурцы в теплице, овощеводам нужно узнать, какие условия нужно обеспечить этим теплолюбивым культурам. Чтобы рассчитывать на хороший урожай, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Освещение. Огурцы менее требовательны, чем другие популярные «съедобные культуры» (томаты, перцы), но и им необходимы как минимум 10 часов светового дня. Возможное решение — приобретение источников искусственного освещения для теплицы. Температура воздуха. Днем она должна находиться в пределах 25-30°, а ночью не опускаться ниже 15° (идеал — 20°). Температура почвы. Оптимальными показателями считаются 20-25°. Влажность: воздуха — от 70 до 80%, грунта — от 75 до 85%.

Для роста огурцов кустам (плетям) нужно обеспечить «группы поддержки» — опорные конструкции (шпалеры). Другие обязательные требования — регулярное проветривание теплицы (но с защитой растений от сквозняков) и возможность опыления их цветков насекомыми. Исключением будут самоопыляющиеся культуры (партенокарпические сорта, гибриды).

Что касается места для «размещения помещения», для теплицы под огурцы выбирают незатененный, открытый участок, рядом с которым нет ни деревьев, ни слишком высоких кустарников. Если в ней не будут высаживать другие овощные культуры, то лучшей ориентацией для «чистого огуречника» будет направление (или линия) «восток — запад».

Как уже было отмечено, высота таких сооружений — от 2 до 2,5 метров, однако ограничений нет. Длину теплицы хозяева выбирают самостоятельно, но и в этом случае очень большая ее «протяженность» сильно усложнит уход за овощными культурами. Расположение грунтовых вод близко к поверхности — повод для создания около теплицы дренажных канавок.

Подготовка теплицы и почвы

Чтобы защитить растения от инфекций и вредителей, весной всю конструкцию моют и дезинфицируют, большее внимания уделяют нижней части стен, которые находятся в непосредственной близости от грунта.

Осенью почву в теплице тщательно перекапывают. В это время в нее вносят:

калийную соль — на 1 м 2 берут 20 г;

берут 20 г; перегной — на 1 м 2 от 2 до 3 кг;

от 2 до 3 кг; суперфосфат — на 1 м2 40 г.

Другой рецепт уже включает большее количество компонентов. В этом случае для 1 м2 отмеряют:

древесную золу — 2 стакана;

доломитовую муку — 1 стакан;

мочевину — одну столовую ложку;

нитрофоску — одну столовую ложку;

три столовых ложки суперфосфата и ведро перегноя.

Для защиты огурцов от ложной мучнистости и прикорневой гнили в почву настоятельно не советуют добавлять какой-либо растительный компост. Грунт перекапывают на глубину 120-150 мм, затем его проливают теплым раствором (до 60°) медного купороса. Его изготавливают из воды (10 л) и чайной ложки сульфата меди. После обработки грунт закрывают полиэтиленовой пленкой.

Альтернатива для дезинфекции почвы теплицы перед посадкой огурцов — раствор марганцовки. В этом случае 2 г перманганата калия растворяют в 10 л воды. На каждый квадратный метр необходимо не менее 5 литров этой жидкости.

Оптимальный осенний вариант восстановления почвы — посев сидератов. Если рассматривать только теплицы, подготавливаемые для высадки весной огурцов, то на роль спасителей могут претендовать:

бобовые культуры (кормовой горох, нут или фасоль);

горчица, календула, клевер либо люпин, овес;

рапс, редька, рожь и сурепка (сурепица);

универсальный сидерат фацелия.

Перед высадкой кустиков огурцов в теплицу в обязательном порядке подготавливают ее грунт. Эти овощные культуры очень любят органические удобрения и рыхлую почву. Если ничего не вносили под зиму, то весной в тепличную землю вносят перепревший навоз или компост. Почва для высадки рассады должна быть теплой, заранее прогретой.

Высадка огуречной рассады

Пересаживают крохотные кустики через 25-30 дней после посева семян. Однако этот срок в большей степени зависит от многих факторов: от климата в местности, от сорта огурцов, от освещения теплицы и т. д.

Высадку производят в то время, когда температура грунта в помещении достигнет 14-16°. Рассаду высаживают ленточным способом, а количество рядов зависит от ширины теплицы:

при ширине 2-2,5 м делают две гряды, на которых рассаду огурцов сажают по одному ряду;

в более просторном помещении (от 3 м или 3,5 м) создают три грядки: боковые полосы земли делают узкими (для одного ряда), а на средней растения высаживают в 2 ряда.

Между огуречными кустиками оставляют 25-40 см, между рядами — 50-60 см. Эта операция состоит из следующих этапов:

сначала почву увлажняют: для полива подготавливают теплую воду;

затем делают лунки, растения сажают, после чего ямки засыпают грунтом;

сверху насыпают и распределяют слой торфа (2 см), смешанного с опилками.

Первые двое суток эти растения не поливают.

Вместе с маленькой рассадой (по краю и/или в междурядьях) высаживают горчицу, кресс-салат и салат, пекинскую капусту и редис. Другие кандидаты — лук-перо, ревень, корнеплоды для получения зелени. После того как основные питомцы разрослись, от остальных растений теплицы избавляются.

Уход за огурцами в теплице

Тепличные условия кардинально отличаются от условий открытого грунта. В первую очередь тем, что в закрытом помещении сильно ограничена площадь и всегда более высокая влажность. Поэтому прежде огородникам нужно познакомиться с особенностями выращивания огурцов в теплицах.

Полив растений

Максимального количества влаги эта овощная культура требует в период цветения, а также во время плодоношения. В последнем случае влагу в почве восполняют после каждого сбора плодов, но порции жидкости для полива небольшие. Считают, что для 1 м2 требуется не более 2 литров, максимум — 2,5 л.

Требований к поливу огурцов несколько:

Полив кустов под корень — условие обязательное, потому что повышенная влажность становится причиной развития заболеваний на мокрых листьях, стеблях и т. д. Вода должна быть отстоянной и теплой. В противном случае зеленые «подопечные» могут начать сбрасывать завязи. Идеальным решением для огурцов, «живущих» в теплицах, считается организация капельного полива.

Поливают кусты либо рано утром, либо вечером, когда солнечные лучи уже не представляют опасности.

Подкормка

В закрытом грунте внесение удобрений требует осторожности, поскольку здесь нужно максимально точно дозировать все препараты. В противном случае нельзя исключить даже гибели овощных культур. За сезон огурцы, растущие в теплицах, подкармливают несколько раз:

К первой подкормке приступают только спустя 3-4 недели после того, как была высажена рассада. Потом ее повторяют (раз в 2-3 недели). Комплексные удобрения используют для формирования корневой системы только в том случае, если в почву перед посадкой не вносился навоз (компост). Во время цветения огурцов применяют минеральные комплексы (азот, калий, фосфор, оптимальные пропорции — 1:1:1). Во время плодоношения отдают предпочтение тем минеральным удобрениям, в которых преобладает калий.

В качестве дополнения в период активного роста растений нередко используют золу, разведенную водой. Для приготовления зольной подкормки 100 г натурального удобрения всыпают в ведро теплой воды (10 л). Потом эту емкость убирают в теплое место примерно на неделю. Готовую жидкость фильтруют. Каждому огуречному кусту «выделяют» как минимум по 1 л зольного раствора.

Подвязывание

Это мероприятие проводят для того, чтобы:

каждому растению хватало солнечного света;

было проще ухаживать за кустами;

они не цеплялись друг за друга.

Подвязывание начинают в то время, когда рассада становится высокой и уязвимой (30-40 см). Для этих работ используют деревянные опоры, шпагат, полимерные шпалерные (садовые) сетки или широкие полосы из хлопчатобумажной ткани.

Выращивать огурцы в теплице при желании можно круглый год. Однако даже сезонная работа означает возможность получения в закрытом грунте не только раннего, но и богатого урожая. Но чтобы результат не разочаровал, сначала будущим огурцеводам нужно узнать об этом виде тепличного растениеводства максимум информации. Возможно, начинающим мастерам окажется полезным следующее популярное видео: