Выращивать лук на перо в теплице или в открытом грунте — занятие не только крайне выгодное, но и очень полезное. Эта разновидность одного из самых востребованных овощей даст возможность получить массу зелени, но не затратить на нее слишком много средств. Тем, для кого культивирование лука превратится не в удовольствие, а в бизнес, нужно обеспечить всего два условия. Одним из них является строительство (приобретение) теплицы, вторым — покупка посадочного материала. Однако и это еще не все: будущим овощеводам нужно узнать об этом растении почти все. Это очень «растяжимое понятие» включает предпочтения острой овощной культуры, оптимальные условия для ее выращивания, уход за зеленым луком, а также методы и самые лучшие ее сорта, идеально подходящие для закрытого грунта.

Достоинства и недостатки тепличного метода

Выращивание лука в теплице — отличная возможность получать богатый урожай не только в летний сезон, но и в течение всего года. Этот вариант очень привлекателен, поскольку он гарантирует минимальные расходы, но обещает получение большого количества зеленой витаминной продукции. Если же говорить о рентабельности этого занятия, то говорят, что все расходы (теплица, оборудование, посадочный материал и т. д.) окупаются примерно за полгода-год.

Достоинства технологии

Преимуществ у выращивания лука в теплице довольно много. В эту графу можно отправить:

доступную цену посадочного материала;

несложную технологию культивирования лука;

неприхотливость растений, им нужен минимальный уход;

впечатляющую скорость роста зеленой массы: урожай готов к уборке уже через месяц после посадки;

быстрый и простой сбор зелени, которая не потребует привлечения большого количества работников.

Без сомнения, в армию плюсов выращивания лука в теплице зимой и летом «уходит» возможность получения нескольких богатых урожаев.

Недостатки

Если хозяева рассматривают выращивание лука на перо в теплице как бизнес, то к минусам этого занятия можно отнести определенный риск. Причина возможной неудачи кроется в скоропортящейся продукции. Поэтому для овощеводов крайне важно организовать ее сбыт. Второй помехой для осуществления задуманного плана летом может стать большое количество конкурентов, как и в любом прибыльном деле.

Справедливости ради нужно отметить, что в тепличных хозяйствах многие огородники наряду с луком выращивают и другие полезные растения. Самыми популярными из них являются пряности. Пальму первенства удерживает «трио» — базилик, укроп и петрушка. Их достойные конкуренты — мята, лаванда, майоран и тимьян, розмарин, руккола и т. д.

Потенциальные «оранжереи» для выращивания лука

Чтобы получить возможность выращивать полезную зелень (в том числе и круглогодично), в первую очередь нужно установить защитную конструкцию. Вариантов у владельцев участка есть несколько.

Сооружение из стекла

Самостоятельно данные теплицы часто собирают из оконных стеклопакетов, нередко из тех, которые уже были в употреблении. Этот вариант ценят за шанс экономии, за хорошие светопропускные характеристики, за быстрое очищение стекла и такую же замену элементов в случае их повреждения.

Самый большой недостаток стеклянных теплиц — их немалый вес, требующий сооружения супернадежного фундамента. В этой же категории находится и хрупкость материала, который может пострадать из-за града, случайного удара каким-либо тяжелым инструментом и т. д.

Конструкция под пленкой

Этот укрывной материал гарантирует небольшие траты и довольно простое возведение подобной конструкции даже своими руками, а также достаточную защиту растений от большинства неблагоприятных внешних условий. Однако использование любого из таких укрывных материалов имеет один, но очень существенный недостаток.

К сожалению, пленочная теплица не подойдет для круглогодичного выращивания зелени, да и любых других овощных культур, так как она не в состоянии обеспечить надежную защиту от холода. Эффективный обогрев таких конструкций тоже организовать невозможно.

«Дом», защищенный сотовым поликарбонатом

Это безусловный фаворит, поскольку у относительно нового полимера практически отсутствуют слабые места. Сотовая разновидность поликарбоната отличается легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными свойствами, прочностью и достаточной светопропускной способностью.

Таким теплицам не требуется очень прочный фундамент: нередко его заменяет простейшее основание, изготовленное из защищенного бруса. К минусам сооружений из сотового вида ПК можно отнести их высокую цену и уязвимость материала, так как этот полимер совершенно не защищен от механических воздействий. Не исключено, что через некоторое время на поликарбонате появятся царапины, отметины, оставленные градом и т. п.

Особенности выращивания зеленого лука в теплице

Для его культивации используют севок, зрелые луковицы или часть куста у батуна, шнитт-лука и слизуна. Самый богатый урожай получают из севка, вес которого от 15 до 40 граммов, а диаметр — 2-4 см.

Это пряное и лекарственное растение не относится к очень капризным питомцам, однако ему необходимо обеспечить рыхлую (песчаную) почву, смешанную с торфом и перегноем. Поскольку растение предпочитает нейтральную кислотность, при проблемном грунте осенью в него добавляют доломитовую муку (на 1 м2 около 50 г), либо проводят известкование.

Бедные почвы в обязательном порядке удобряют:

Осенью грунт в теплице, предназначенной для культивирования лука, перекапывают. На каждый 1 м2 вносят около 5 л перегноя, суперфосфат (две столовых ложки) и хлорид натрия (одну столовую ложку). Удобренные грядки снова перекапывают на глубину 20 см. Весной их посыпают мочевиной в гранулах (на 1 м2 — 10 г), затем почву также хорошо перекапывают.

За неделю до посадки лука в теплицу землю обеззараживают. Для дезинфекции используют раствор, приготовленный из медного купороса (20 г) и 10 л воды.

Есть и альтернативный вариант, но его чаще используют для выращивания луковой зелени не в теплицах, а в домашних условиях. Для этого применяют опилки (только не от хвойных пиломатериалов).

Преимущество такой культивации — очень быстрый рост зелени из-за способности отходов распиловки удерживать большое количество влаги. Перед высадкой лука этот субстрат обязательно обрабатывают горячим раствором перманганата калия. Жидкость сливают после того, как ее температура понизится до 18-20°.

Оптимальные предшественники для этой острой овощной культуры — баклажаны, кабачки, морковь, огурцы, свекла, томаты, тыквы. Благоприятными для нее считаются бобовые и капуста. Из сидератов лук «любит» вику, гречиху, люпин, овес и фацелию.

Неотапливаемые теплицы

Такой закрытый грунт нередко используют для получения ранней зелени в весенние месяцы. В этом случае ее часто выращивают из семян, которые сначала подготавливают к высадке:

на сутки их замачивают в теплом растворе марганцовки (около 25°);

семена укладывают на влажную мешковину (на салфетку, ватные диски), ее высыхания не допускают;

спустя неделю после появления ростков их слегка подсушивают и высаживают в подготовленные грядки (субстрат).

Проросшие семена заглубляют на 3 см, между бороздками оставляют 20 см. Грунт мульчируют торфом, чтобы не допустить появления корочки. Рыхлят грядки как минимум дважды в месяц.

Лучший способ выращивания зелени — сооружение для нее (или покупка) стеллажей: только в этом случае пространство теплицы будет использоваться максимально эффективно. Именно для выгонки лука рекомендуют приобрести конструкции, ширина полок которых составляет 35 см. Такие стеллажи гарантируют легкий уход за растениями, быстрое прогревание почвы и такой же рост зеленой продукции.

Отапливаемые теплицы

Выращивание лука на перо в теплице зимой требует обязательного соблюдения нескольких условий. Для круглогодичного культивирования этого растения необходима:

«максимально оптимальная» температура: минимум для дневного времени — 20°, для ночного — 15°;

регулярный полив и такое же проветривание, но луку нужна защита от сильных сквозняков;

длительность светового дня (особенно первые 8-10 дней после посадки) не менее 12 часов;

влажность — от 75 до 85%, оптимальные условия больше зависят от вида растения.

Для обогрева теплиц чаще используют электрическое оборудование, для досвечивания — фитолампы либо другие осветительные приборы: например, эффективное экономичное светодиодное оборудование (25 Вт). Идеальный вариант для качественного и экономного полива — организация системы капельного орошения.

Единственное требование в этом случае — теплая (примерно 15-17°), отстоявшаяся вода. Поэтому для ее подготовки используют промежуточную емкость: например, бочку. Если температура на улице держится на отметке 20°, то растения в теплице поливают раз в 10 дней. Когда она повышается до 25܄ или выше, лук поливают чаще — как минимум раз в 4 дня.

Способы посадки лука в теплицу

Если владельцы участка рассматривают выращивание лука на зелень в теплице, то им имеет смысл познакомиться с используемыми технологиями.

Перед посадкой луковиц

Но сначала нужно узнать, как проводят подготовку лука-севка:

Первым делом посадочный материал отбирают и удаляют лишнюю шелуху. Потом луковки замачивают в теплой воде на 12-15 часов, после чего их сушат в теплом помещении при температуре 25°. Альтернативный вариант — замачивание в течение 15-16 часов в стимуляторе роста — в аммиачной селитре: на 10 л воды отмеряют 30 г.

Чтобы зелень быстрее проросла, верхнюю часть луковиц (на четверть, примерно «по плечики») за день до посадки срезают.

Способы посадки

Методов выращивания лука на перо есть несколько. К традиционным вариантам посадки на грядки или в контейнеры с субстратом относится мостовой и ленточный способ. Относительно новый вариант — гидропоника, или выращивание без «участия» почвы. Выбор схемы или технологии зависит от нескольких факторов. Первый из них — размер теплицы, предназначенной для выращивания лука:

Мостовой способ посадки. Отличие этого «мощения» — минимальное расстояние между растениями. Оно составляет всего 1-2 см, поэтому метод позволяет получить хороший урожай даже «в стесненных условиях». Данный вариант выбирают в том случае, если лук выращивают в контейнерах, на субстрате. Луковицы не заглубляют, их просто слегка вдавливают. После завершения посадки растения поливают теплой водой. Ленточный способ. Он уже требует больших площадей. В этом случае сначала подготавливают бороздки. Расстояние между ними — 10-20 см, расстояние между растениями — 3 см. Как уже было отмечено, точно таким же образом высаживают и семена. Этот метод предполагает, что после высадки луку потребуется регулярный полив, рыхление, и мульчирование торфом, соломой или опилками.

Последний вариант для рассмотрения — выращивание зелени лука на гидропонике. Это сравнительно новая технология культивирования различных растений: здесь культурам не требуется почва. Лук может получать жидкое питание даже из обычной воды, но идеалом все же считают раствор, содержащий необходимое количество всех элементов. Его меняют каждую неделю.

Такую жидкость можно приготовить самостоятельно. Однако оптимальным вариантом для начинающих «разводчиков лука» считают приобретение питательного раствора в специализированном магазине. Например, можно купить FloraDuo, POKON или Spezialdunger Hydrokultur.

В роли гидропонного субстрата может выступить минвата, керамзит и т. п. В этом случае для выращивания лука в закрытом грунте потребуется непрозрачная пластиковая емкость с крышкой, в которой есть (проделаны) отверстия для луковиц. Кроме этого луководам потребуется компрессор, нагреватель для раствора, трубы ПВХ и фитинги.

Посадка: лучшее время

Многих начинающих овощеводов интересует, когда лучше сажать лук на зелень в теплице. Ответ зависит от вида «жилища»:

В случае закрытого грунта и отапливаемого зимой помещения выгонкой пера можно заниматься круглый год. Если теплица не отапливается, то сажать севок рекомендуют в период с конца февраля до начала марта.

Если параллельно владельцы огорода планируют выращивать зелень на открытых грядках, то им следует дождаться времени, когда грунт достаточно прогреется (10-12°), а протяженность светового дня будет не менее 12 часов.

Для южных регионов «луковое время» наступает в марте, для средней полосы — в последних числах апреля. На севере луковицы в открытый грунт сажают в конце мая. Участок-идеал — территория, хорошо освещенная солнцем.

Уход за растениями

Лук — культура неприхотливая. Поэтому в каком-то сложном уходе он не нуждается. Пряному растению нужно обеспечить:

регулярный и достаточный еженедельный полив;

своевременное удаление некондиционного материала;

постоянное проветривание (обязательно избегая сквозняков);

обработка грядок через 2 недели после посадки раствором марганцовки.

Кроме того, очень важно поддерживать в «луковой теплице» оптимальную температуру для развития корневой системы и роста зеленой массы — 20° и 25° соответственно.

Что касается подкормки, то это растение в ней не нуждается, если осенью в почву были внесены удобрения. В качестве профилактики используют Фитоспорин, им опрыскивают луковицы для защиты от возбудителей болезней.

Сбор урожая

От посадки до получения зелени овощеводов в среднем отделяют всего 30 дней, однако этот период может быть как короче (20 дней), так и длиннее (40 дней). Определяющим фактором является длина листьев: они должны достичь длины 20-30 см, но лучше подождать, пока они не вытянутся до 40-50 см.

Разновидности и сорта лука

Если настоящих или будущих теплицеводов заинтересовала выгонка лука на перо в теплице, то им нужно узнать, какие растения способны гарантировать быстрый рост и хороший урожай.

Виды лука

Для получения пера в тепличных условиях используют несколько видов этого овощного растения:

Лук репчатый. Это самый известный кандидат, который славится многозачатковостью. Порей, или жемчужный. Данный вид лука выращивают с помощью семян. Растение отличается не очень крупными луковицами. Наиболее урожайны ранние сорта порея. Шалот, или ашкелонский. Эта разновидность лука отличается морозостойкостью и скороспелостью, хорошей урожайностью. Шалот очень неприхотлив, поэтому не потребует особого ухода. Батун — многолетний лук, который не формирует луковицу, а размножается делением куста. Эта разновидность относится к зимостойким культурам, поэтому батун обычно высаживают в теплицы в декабре. Шнитт-лук, или резанец (скорода). Это растение, как и батун, также размножается корневищами. Данную разновидность культуры ценят за высокую урожайность, а также за то, что ее зелень долго остается свежей. Слизун. Это еще один вид, размножающийся делением материнского куста. Приземистое растение отличается более мягким вкусом и чесночным ароматом, оно не слишком требовательно к поливу. Слизун считается луком зимним, поэтому он идеально подходит для круглогодичного культивирования.

Последний претендент — многоярусный лук, который называют египетским, живородящим, канадским и рогатым. Он является близким родственником лука-батуна, но считается самым полезным видом этого овощного растения. Многоярусную разновидность ценят за многозачатковость и за то, что она быстрее всех дает зелень. Это растение — идеальный кандидат для выращивания лука зимой в теплице.

Сорта лука

Фаворитов для теплицы довольно много. В этой категории находятся многозачатковые растения, скороспелые, ранние сорта и гибриды, имеющие не очень продолжительный вегетационный период и такую же короткую стадию покоя.

Для культивирования в закрытом грунте подходят такие сорта лука:

Бессоновский урожайный;

Весенний, Веста;

Витаминная корзина;

Грибовский 21;

Египетский, Казимир;

Каратальский, Ликова;

Мстерский местный;

Пьеро, Ростовский местный;

Рязанский, Скопинский;

Софокл, Стригуновский местный;

Халцедон, Черниговский-4;

Черный принц, Штутгартер Ризен.

Некоторые хозяева совсем не прочь посадить лук в доме, например, на подоконнике, на лоджии или на закрытом балконе. Для выращивания его в таких условиях рекомендуют обратить внимание на нескольких кандидатов. Среди них Даниловский, Крепыш, Пожарский, Сережа, Спасский местный улучшенный, Союз, Янтарный 29.

Если овощеводы отдали предпочтение шнитт-луку, то к лучшим его сортам относится Розовый-1669, Сибирский-1870 и Богемия. Возможно, Грабовский, Салатный и Уральский местный понравятся любителям лука-батуна. Самые лучшие «представители слизуна» — Грин и Лидер, шалота — Витаминная корзина, Первомайский и Сир-7.

Сложно ли вырастить лук на перо в теплице? Лучше всего на этот вопрос ответит практик. Например, тем, кто еще только обдумывает возможность этой «луковой авантюры», может помочь следующее интересное видео: