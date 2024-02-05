Огурец — овощная культура, которую у нас выращивают и в открытом, и в защищенном грунте. Последний вариант предпочтительнее, так как почти идеальные тепличные условия позволяют получать очень хороший урожай капризных теплолюбивых овощей. Однако для выращивания в теплицах нужно подбирать свои сорта. Они отличаются стойкостью к болезням и различным вредителям, способностью хорошо чувствовать себя под надежной защитой, впечатляющей урожайностью, а также великолепными вкусовыми качествами. Тем овощеводам, которые только начинают свой огородный «тернистый путь», нужно познакомиться с самыми популярными тепличными растениями из семейства тыквенных. Лучшие сорта огурцов для теплицы — тема довольно обширная, так как хрустящих зеленых «любимцев» у теплицеводов очень много. Среди них и почти безукоризненные, стойкие, урожайные гибриды, и обычные, сортовые культуры.

Сорта огурцов для теплицы: необходимые качества

В первую очередь нужно понять, чем отличаются тепличные растения от тех, что растут в открытом грунте. Есть сразу несколько важнейших моментов:

Самоопыляемость. Для выращивания в теплицах чаще выбирают самоопыляемые и партенокарпические сорта, поскольку последние не требуют опыления. Особенности этих культур — очень высокая урожайность. Два вида растений, но фавориты известны. Есть гибриды, а есть обычные сорта. Первые растения ценят за высокий и стабильный урожай, быстрое созревание, за способность противостоять заболеваниям и вредителям, стрессовым ситуациям. Сортовые культуры сохраняют все родительские признаки. Они хороши и тем, что огурцы можно размножать «своими» семенами.

На выбор сорта (гибрида) повлияют несколько факторов. Поэтому сначала овощеводы должны ответить себе на несколько вопросов:

С какой целью они планируют выращивать огурцы (свежие салаты, консервация)? Плоды для употребления прямо с куста, в свежем виде, могут иметь длину до 20 см. И, наоборот, для засолки (маринования) обычно выбирают небольшие огурчики, длина их не превышает 8 см. Универсальными считают культуры, «рост» плодов которых находится в пределах 8-12 см. Какую высоту огуречных кустов «может позволить себе теплица»? Низкорослые (детерминантные) растения в лучшем случае достигают 1 м, среднерослые сорта — 1,5 м. Эти культуры будут чувствовать себя комфортно практически в любом помещении. Однако высокорослым растениям жизненно необходима высокая, просторная теплица.

Последний вопрос не менее важен: выращивание будет сезонным или круглогодичным? Если цель быстрое получение урожая, то идеалом будет приобретение сортов (гибридов) с очень коротким сроком созревания.

Лучшие тепличные сорта огурцов: на первых местах не они, а гибриды

Нужно сказать, что кандидатов просто «неприлично» много, поэтому имеет смысл познакомиться с растениями, которые наиболее любимы дачниками-теплицеводами. В большинстве своем это выносливые, высокоурожайные гибриды (F1) — создания, полученные в результате скрещивания. В отличие от обычных сортов, они не в состоянии сохранить и передать замечательные качества «родителей» следующим поколениям.

Амур F1

Это скороспелый, ультраранний представитель «многочисленной армии зеленых». Период от всходов до плодоношения составляет 37-38 дней. Гибрид ценят за дружную отдачу урожая, холодостойкость, стрессоустойчивость, устойчивость к большинству заболеваний.

Данный гибрид выращивают в теплицах и открытом грунте. Плоды имеют отличный вкус и аромат. Их длина — 12-15 см, вес — 90-110 г. Используют эти зеленцы для консервирования и приготовления свежих салатов. Главная особенность «амурного» растения — очень хорошая урожайность (12-15 кг на 1 м2).

Апрельский F1

Данный скороспелый (45-50 дней) гибрид нередко называют «хитом», потому что этот огурец гарантирует долгое и очень обильное плодоношение, великолепный вкус и такую же урожайность. Апрельский устойчив к бурой оливковой пятнистости (кладоспориозу), к вирусу огуречной мозаики, к другим болезням и вредителям.

Этот гибрид выращивают в теплицах, на подоконниках и на балконах. Длина зеленца — 13-22 см, масса — от 160 до 300 г. «Апрельские» плоды подходят для свежих салатов и различных заготовок. Урожайность гибридного растения — от 24 до 30 кг с квадратного метра.

Вьюга F1

Это еще один партенокарпический фаворит, собравший немалую армию дачных «почитателей». Растение холодостойкое, ультраскороспелое (37-38 дней). Для Вьюги характерна дружная отдача урожая, способность сопротивляться мучнистой росе, настоящей и ложной, холодостойкость.

Выращивают растение в незащищенном грунте и под пленочными укрытиями. Огурцы достигают длины 6-8 см, их масса — 60-76 г. Их консервируют и употребляют в свежем виде. С 1 квадратного метра собирают от 10 до 16 кг.

Геракл F1

Было бы ошибкой не включить в список претендентов этого «сильного» голландского кандидата. Ранний гибрид подходит для выращивания в пленочных и в стеклянных теплицах, в почве и на субстрате. Его плюсы — длительное хранение, способность хорошо переносить транспортировку. Главный минус семян — цена.

Плоды гибрида имеют длину 16-18 см, вес — 100-160 г. Они отличаются прекрасным вкусом и ароматом. Их обычно используют в свежем виде. Что касается урожайности, то Геракл из Нидерландов — настоящий герой. С 1 квадратного метра собирают от 14 до 25 кг огурцов.

Герман F1

Этот ультраранний сорт (40-45 дней) называют чемпионом, если речь идет о засолке. Партенокарпический гибрид выращивают как в закрытом, так и в открытом грунте. Он очень устойчив к болезням, к сильным перепадам температур.

Плоды Германа имеют массу 70-100 г, длину — 9-11 см, огурцы плотные, не горькие. Эти зеленцы тоже универсалы: их солят, маринуют, используют для приготовления разнообразных салатов. Урожайность данного гибрида — 20 кг с 1 м2.

Гоша F1

Этот корнишонный партенокарпический гибрид относится к раннеспелым (38-40 дней) и высокоурожайным. Компактного Гошу выращивают в теплицах, парниках и в открытом грунте (на улице не очень часто, из-за низких урожаев). Растение стойко к вирусу мозаики, мучнистой росе, листовой пятнистости и т. д.

Плоды гибрида имеют отличный вкус, в среднем весят 100-110 г, достигают в длину 9-12 см. Они подходят и для свежих салатов, и для любого вида консервации. Урожайность — до 20 кг с квадратного метра.

Данила F1

Если владельцы ищут неприхотливые урожайные сорта огурцов для теплиц, то им можно оценить этого кандидата. Одно из главных отличий этого раннеспелого (40-45 дней) гибрида — повышенная теневыносливость, другие плюсы — стойкость к заболеваниям, высокая урожайность.

Длина зеленцов — от 12 до 15 см, их вес колеблется от 110 до 135 г. Плоды Данилы отличаются великолепными вкусовыми качествами. Их используют для приготовления салатов, но считается, что они больше подходят для консервирования (засолки). Урожайность — 11-14 кг/м2.

Динамит F1

Данный раннеспелый (45-50 дней) партенокарпический претендент подходит для культивирования в пленочных теплицах, а также в незащищенном грунте, на подоконниках, балконах. Он высокоурожайный, устойчивый к основным заболеваниям этой овощной культуры.

Длина плодов гибрида составляет 12-14 см, вес — 100-130 г. Их ценят за отличные вкусовые качества, отсутствие горечи, а используют для приготовления свежих салатов. Одно растение способно дать от 6 до 7 кг огурцов.

Дружная семейка F1

Этот среднеранний (43-48 дней) партенокарпический огурец приобретают для культивирования в защищенном грунте. Он зарекомендовал себя как гибрид, умеющий сопротивляться сразу целому комплексу болезней. Ценят его за стабильно высокие урожаи, и за дружную их отдачу.

Огурцы в теплице достигают 10-12 см, мякоть их плотная, поэтому их используют преимущественно для консервирования, засолки. Нередко их собирают на стадии пикулей или корнишонов. Урожайность в среднем составляет 10-11 кг (с 1 м2).

Зозуля F1

Не погрешив против истины, можно сказать, что это самый распространенный «житель» многочисленных тепличных хозяйств. В открытом грунте его культивировать не рекомендуют. Этот гибрид также раннеспелый (40-45 дней), он самоопыляемый.

Знаменитый огурец ценят за длительное плодоношение, за плоды отличного вида и вкуса, а также за рекордно долгое сохранение товарного вида. Средняя «зозульная» масса — 200-250 г, длина зеленцов — 20-24 см. Урожайность — от 10 до 12 кг с 1 м2.

Изумрудные сережки F1

Это еще один партенокарпический ранний гибрид (42-48 дней), подходящий для сбора корнишонов (длина 7-9 см) или пикулей (3-5 см). Его выращивают в теплицах и в незащищенном грунте. Изумрудные сережки отличаются дружным плодоношением, хорошей урожайностью.

Длина зеленцов — 9-11 см, вес — 100-110 г. Они также относятся к универсальным: эти огурцы одинаково хороши для засолки, маринования и для свежих салатов. Урожайность — 11-12 кг с квадратного метра.

Кадриль F1

Данный гибрид скороспелый (43-48 дней) и холодостойкий. Его выращивают в парниках, теплицах и в открытом грунте. Кадриль известна дружной отдачей урожая, способностью сопротивляться возбудителям болезней (корневой гнили, мучнистой росы, ложной и настоящей).

Длина плодов этого гибрида — 10-12 см, средний вес — 90-120 г. Зеленцы употребляют в свежем виде, их солят и маринуют. Главная их особенность — отличная приспособленность к транспортировке. Урожайность — 11-12 кг с 1 м2.

Кибрия F1

Это огурцы раннего срока созревания. Их вегетационный период составляет 38-42 дня. Данный гибрид выращивают в теплицах и открытом грунте, на шпалерах. Кибрия отличается очень высокой урожайностью, красивыми, аккуратными плодами, а также стойкостью к заболеваниям — к настоящей мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и кладоспориозу.

Ароматные зеленцы Кибрии тоже универсальны, однако чаще их выращивают для засолки и маринования. Длина плодов — 10 см, масса — от 70 до 90 г. Что касается урожайности, то с 1 квадратного метра собирают от 14 до 20 кг огурцов.

Кураж F1

Это еще один среднеранний (45-50 дней), самоопыляемый гибрид. Достоинства Куража — очень высокая урожайность, резистентность к различным заболеваниям (грибковым инфекциям), хорошая транспортабельность.

Овощеводы отмечают отличное качество и отменный вкус плодов. Их длина — 12-16 см, масса — 120-140 г. Они тоже относятся к универсальным, так как подходят для засолки, маринования и салатов. Урожайность этого растения — 20-25 кг/м2.

Луховицкий F1

Это раннеспелое (45-50 дней) растение отличает дружный и ранний урожай, стойкость к различным болезням. Оно предназначается для выращивания в закрытом и открытом грунте (под пленочным укрытием). Плоды имеют отличные вкусовые качества, мелкие семена и сочную мякоть.

Данный гибрид ценят за устойчивость к болезням, за длительное хранение и беспроблемную транспортировку. Длина зеленцов — 10-13 см, их вес — 100-120 г. Их используют для консервирования и приготовления свежих салатов. Урожайность — до 11 кг с квадратного метра.

Мальчик с пальчик F1

Данного скороспелого (37-38 дней) представителя гибридных корнишонных созданий любят за обильное плодоношение и дружную отдачу урожая, за стойкость к болезням. Огурцы «с пальчик» способны расти под защитой теплиц, тоннелей, в открытом грунте, а также на балконах, лоджиях и на подоконниках.

Не очень большие плоды (8-10 см, 50-69 г) растения обладают отличным вкусом, они настоящие универсалы. Огурчики подходят для свежих салатов, закусок, засолки, изготовления различных консервов. Урожайность «Мальчиков» — 10-13 кг/м².

Марьина роща F1

Данный скороспелый (39-42 дня) корнишонный партенокарпический гибрид также можно внести в список «Урожайные сорта огурцов для теплиц», хотя это растение подходит и для открытого грунта. Его другие преимущества — холодостойкость, теневыносливость, устойчивость к болезням.

Длина плодов Марьиной рощи — 8-12 см, масса — 100-110 г. Они используются в разных качествах. Очень вкусны свежие, соленые, маринованные огурцы, консервированные корнишоны. Хранятся собранные плоды хорошо. Урожайность гибрида — 10-14 кг/м2.

Метелица F1

Данное растение семейства тыквенных относится к ультраскороспелым (36-38 дней) гибридным культурам. Его используют исключительно для выращивания в закрытом грунте. Метелица известна «ураганным» плодоношением, стойкостью к высокой влажности, мучнистой росе.

Огурцы отличаются красивым видом, их длина — 7-8 см, масса — 65-70 г. В отличие от большинства других плодов, эти огурцы чаще используют для засолки. Товарная урожайность — около 15 кг с квадратного метра.

Муравей F1

Очень скороспелый (37-39 дней) корнишонный гибрид, который называют «спринтером». Его семена приобретают для выращивания в закрытом и в открытом грунте, в укрытиях тоннельного типа, на подоконниках, балконах, лоджиях.

Преимущества этого растения — высокий урожай, обильное плодоношение, устойчивость к болезням. Плоды используют в свежем виде, для засолки и консервирования. Зеленцы достигают длины 9-11 см. их вес — 100-110 г. Они хорошо переносят транспортировку. С 1 м2 можно собрать 10-13 кг.

Охотный ряд F1

Это еще один скороспелый (40-45 дней) представитель корнишонных огурцов, подходящих для культивирования в закрытом и открытом грунте. Охотный ряд рекомендуют из-за стойкости к большинству заболеваний огурцов, за неплохую урожайность и великолепный вкус.

Зеленцы растения имеют длину 8-11 см, вес — 90-110 г. Они вкусны в любом виде, поэтому их используют свежими и выбирают для различных заготовок. Урожайность растения — 6-8 кг с квадратного метра.

Темп F1

Этот среднеспелый гибрид предназначается для выращивания и сбора маленьких огурцов — пикулей и корнишонов. В первом случае овощеводам потребуется подождать 37-38 дней, во втором — от 42 до 44. Достоинства огурца Темп — способность переносить жару, устойчивость к большинству болезней, довольно плотная мякоть.

Как правило, такие огурчики собирают для цельного консервирования, однако и вкус свежих плодов отличный. Урожайность зависит от их размера. С 1 м2 площади теплицы собирают до 7 кг пикулей и более 15 кг корнишонов.

Фермер F1

Этого среднеспелого (40-45 дней) гибрида по праву считают одним из лучших кандидатов для выращивания в наших условиях. Данные семена покупают для культивирования в открытом грунте, растут они и в пленочных теплицах. Плюсы Фермера — неприхотливость (но нужен достаточный полив), высокая стойкость к болезням.

Зеленцы длиной до 12 см отличаются великолепным товарным видом, поскольку плотная шкурка не позволяет им вянуть. Из-за отличных вкусовых качеств и аромата плоды используют в свежих салатах, подходят они и для любого вида кулинарной обработки. Урожайность гибрида — 12-14 кг с 1 м2.

Чистые пруды F1

Это еще один скороспелый (39-42 дня) корнишон-гибрид, предназначенный для выращивания в открытом и в закрытом грунте. Огурец Чистые пруды холодостоек и теневынослив. Он максимально стоек (толерантен) к различным болезням — к корневым гнилям, ложной и настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости и т. д.

Этот гибрид отличает длительное плодоношение, до самых заморозков. Зеленцы достигают в длину 10-12 см, их вес — 80-90 г. Они идеальны для засолки, маринования и приготовления различных салатов и других закусок. Урожайность — 10-11 кг с квадратного метра.

Эколь F1

Данный партенокарпический среднеспелый (45-68 дней) кандидат, как и Темп, предназначается для производства пикулей (корнишонов). Срок их созревания — 40-42 дня. Огурец Эколь отлично переносит даже длительную транспортировку, не боится жары, устойчив к болезням — к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости, мучной росе.

Вкусные плоды этого гибрида используют для приготовления свежих салатов, маленькие огурчики охотно консервируют. Урожайность зависит от времени сбора. С квадратного метра можно получить 18-20 кг огурцов или 7-8 кг огурчиков.

К другим гибридам, которые тоже могут быть внесены в список лучших огурцов для теплиц, относится Алексеич, Белый ангел, Бенефис, Буян, Гирлянда, Емеля, Зятек, Колибри, Король грядки, Матрица, Мурашка, Престиж, Теща, Шоша и, конечно же, суперпопулярная Эстафета.

Сортовые огурцы для выращивания в теплицах

Их не так много, но такие теплолюбивые растения тоже есть. Среди тепличных обитателей можно отметить следующие сорта:

Дальневосточный 27;

Изящный;

Китайский змей (пленочные укрытия);

Конкурент;

Нежинский;

Обильный;

Огурец Рытова;

Сюрприз.

Лучшие сорта огурцов для теплицы — тема очень обширная, так как в нее входит просто невероятное количество «не совсем сортов» — гибридов. Поэтому всех кандидатов просто нереально упомнить и упомянуть. Поэтому многим начинающим овощеводам-огурцеводам, возможно, окажется полезным следующее видео: