Клубника в теплице: особенности, требования и уход за растениями

Клубника в теплице в последнее время культивируется довольно часто, поскольку этот метод имеет «сокрушительно много» преимуществ, но очень мало слабых мест. Вкусная и сочная ягода прекрасно чувствует себя в защищенном помещении в дачный сезон, однако ее можно выращивать в закрытом грунте и на протяжении всего года. У тех, у кого появилось не совсем обычное увлечение, всегда возникает множество вопросов относительно нового начинания. Так и новички-клубниководы интересуются особенностями выращивания этой ягодной культуры, а также ее сортами, которые прекрасно чувствуют себя в теплицах. Надо сказать, что клубника не отличается очень «кротким нравом», но с ней все же можно «подружиться».

Выращивание клубники в теплице: преимущества и недостатки технологии

Эта ягода без преувеличения остается самой востребованной. Ею с удовольствием лакомятся дети, взрослые и их четвероногие (по крайней мере, лающие) питомцы. Способов разведения клубники существует два: это выращивание в открытом и закрытом грунте. Первая технология дает возможность получения всего одного урожая, однако для него всегда будут серьезной угрозой плохие погодные условия, болезни и многочисленные маленькие вредители-едоки.

Преимущества «закрытого способа»

Второй метод — шанс на выращивание клубники в теплице круглый год. Кроме того, в помещении она будет защищена почти от всех врагов, покушающихся на растение «в дикой природе». Достоинств у этого решения довольно много. К ним относится:

быстрая окупаемость, если фермеры-дебютанты рассматривают культивирование как бизнес;

возможность без труда найти рынок сбыта вкусной и полезной продукции;

шанс вырастить даже «суперкапризные» ягоды (теплолюбивых сортов);

увеличивающийся срок плодоношения клубники;

более простой уход за растениями и контроль.

Еще один плюс — возможность рационального использования пространства теплицы. Поскольку клубничные кусты не отличаются очень большими размерами, их нередко располагают на ярусах, поэтому урожай владельцы получают богатый.

Тепличная клубника: недостатки решения

Минусов у этого варианта не так много. Однако кому-то они могут показаться существенными. Среди недостатков выращивания клубники в теплицах:

серьезные вложения на старте для создания идеальных условий для растений;

трудоемкость и необходимость помощи электроприборов, которые будут потреблять довольно большое количество электроэнергии (особенно при круглогодичном выращивании).

Есть и еще один момент: говорят, что клубника, полученная в теплице, менее вкусна, чем та, что выращена на открытых грядках.

Потенциальные теплицы, необходимое оборудование

Первый шаг — выбор оптимальной конструкции, и тут у будущих клубниководов есть сравнительно скромный выбор. Второй этап — знакомство с тем, что обязательно понадобится для выращивания клубники в закрытом грунте.

Выбор «клубничного жилища»

Главные требования к помещению для выращивания таких «чувствительных» ягод — прочность и его защищенность от холода. Возможных видов «жилья» есть несколько:

Теплицы, укрывным материалом которых является полиэтиленовая пленка. Достоинства этого варианта (невысокая цена, простота создания) побеждается недостатком — ненадежностью такого убежища для теплолюбивых растений. Эта конструкция не позволит выращивать культуры в холодное время года. Полноценные, основательные теплицы со стальным каркасом и под стеклом. Данный материал имеет сразу несколько слабых мест. В первую очередь к ним относят очень большой вес и хрупкость. Из-за тяжести стеклянной конструкции требуется очень прочный фундамент, и это один из главных минусов теплицы из стекла. Сооружения из сотового поликарбоната. Этот материал практически не имеет слабых сторон. Он достаточно легок, поэтому не нуждается в надежном фундаменте. Такие «невесомые» конструкции нередко устанавливают на простое основание из бруса, но обязательно прикрепляют их к земле. Поликарбонат легко режется, гнется и моется.

Сотовый материал ценят и за превосходные теплоизоляционные характеристики, которые он получил благодаря воздушной, ячеистой структуре. Единственный недостаток поликарбоната — возможность повреждения материала: например, градом.

Если рассматривать всех существующих претендентов, то достойных соперников у теплицы из сотового полимера все-таки нет. Ее укрывной материал будет хранить тепло, не испортится под лучами «жестокого» солнца, а стены и крыша смогут с честью противостоять всем «невзгодам» — как порывам ветра, так и осадкам.

Необходимое оборудование

Конечно, большие траты обещает приобретение (сборка) теплицы. Однако нельзя забывать и о том, что сможет гарантировать идеальный микроклимат внутри помещения. В список необходимого входят:

Осветительные приборы. Они нужны, поскольку клубнике для круглогодичного выращивания нужно обеспечить как минимум 15-16 часов светового дня. По крайней мере, в период цветения и плодоношения. Система отопления. Выбор в большей степени зависит от объема производства. Самое простое решение — использование печки-буржуйки. Самое сложное и дорогостоящее — приобретение современного оборудования, например, сплит-системы. Стеллажи и контейнеры, необходимые для выращивания большого количества клубники в теплице. Однако удобные ящики не единственные претенденты. Альтернативами грядкам и традиционным прямоугольным емкостям способны стать трубы (диаметр от 150 мм), пакеты и горшки. Последние элементы нередко подвешивают, фиксируя их с помощью каркаса теплицы.

Кроме того, клубнике потребуется система полива. Ее проще купить, но можно изготовить и самостоятельно. Другое потенциальное оборудование — вентиляторы, которые будут распределять теплый либо прохладный воздух, и отражатели, рассеивающие свет.

Клубника (земляника) в теплице требует поддержания определенной температуры и влажности. Поэтому для контроля условий внутри помещения в обязательном порядке покупают термометр и гигрометр (термогигрометр либо метеостанцию для теплицы). Ассортимент таких устройств очень широк.

Особенности выращивания клубники в теплице

Еще одно преимущество этой технологии — возможность получать ранний урожай ягод. Оптимальным временем для посадки саженцев растений в закрытый грунт считают период с конца февраля до начала марта. Чаще ягоду выращивают рассадным методом, значительно реже семенным.

Обязательное условие для «счастливой жизни» клубники в теплице — температура воздуха 15-22°, 24° оптимальны для начала периода цветения. Низкая температура и сильные перепады температур в помещении губительны для этой культуры. При 12° клубника не сможет нормально развиваться. Исключением является время посадки саженцев: для рассады как раз идеальны 10-12°.

Каждому растению нужно обеспечить 3-5 литров почвы. Что касается влажности, то оптимальные ее параметры существуют для каждого периода развития ягодного растения:

до начала цветения — 90%;

в период цветения — от 75 до 80%;

во время плодоношения — до 65-70%, максимум 75%.

При высадке клубники в теплицу нужно соблюдать расстояния:

между кустиками — 20-30 см;

между рядами — как минимум 30 см.

Рекомендованная плотность растений — от 5 до 6 кустов на 1 м2. Средняя урожайность с одного куста — 1 кг ягод.

Лучшие тепличные сорта клубники

Как правило, сортов овощей, фруктов и ягод для культивации в закрытом грунте существует довольно много. Одни кандидаты подходят только для теплых помещений, другие являются универсалами, поэтому способны расти как в тепле, так и на улице.

Если рассматривать только тепличные сорта клубники, то к ним предъявляется несколько требований. Кандидаты должны:

иметь вкусные и крупные ягоды;

самоопыляться самостоятельно (в идеале);

быть выведенными для конкретного региона;

плодоносить не один, а несколько раз в сезон (2 либо 3 раза).

Для выращивания в теплице подходят следующие сорта и гибриды:

Ананасовая, Брайтон;

Воля, Зенга Зенгана;

Искушение, Кама;

Королева Елизавета;

Корона, Мармолада;

Монтерей, Портола;

Октава и Соната;

Трюффо Продюс;

Флорин, Хоней;

Чудо Мира;

Эльсанта;

Элис.

Другие «любимчики» клубниководов-теплицеводов — Альба и Альбион, Болеро, Вивальди, Гигантелла, Даренка, Капри, Московский деликатес, Русановская (Русановка), Сан-Андреас, Фестивальная, Флоренс, Эверест и Элеганс.

Для закрытого грунта приобретают клубнику ремонтантных сортов, которые дадут возможность получать несколько богатых урожаев. Некоторые специалисты особо выделяют несколько фаворитов: к ним относится Альбион, Монтерей и Королева Елизавета.

Технология выращивания клубники в теплице

Прежде всего хозяевам предстоит выбрать самый подходящий вариант.

Потенциальные методы

В этом случае чаще используют три способа. Клубнику выращивают на грядках, в контейнерах или в мешках. Что касается емкостей, то их устанавливают на стеллажах, получая несколько ярусов растений. Расстояние между такими рядами — 50 см. Альтернативный или дополнительный вариант — использование для выращивания клубники кашпо.

Минимум расходов и максимум доходов обещает сравнительно новая голландская технология. Это выращивание клубники в теплице в белых полиэтиленовых мешках. В этом случае всегда используют капельную систему полива (пластиковые бутылки с капельницами).

Для этого способа нужно обеспечить главное условие: в помещении для растений необходимо организовать отличную вентиляцию. Иначе субстрат в «недышащих» пакетах и при высокой влажности может начать преть.

Лучшими предшественниками этой ягодной культуры считают горох, горчицу, петрушку, редис, чеснок, фасоль и фацелию. «Непозволительны» для клубники другие «пионеры»: среди них огурцы, подсолнечники и топинамбуры, томаты, картофель и другие пасленовые.

Изготовление субстрата для клубники

Надо сказать, что какого-то универсального рецепта не существует. Но есть несколько вариантов, с которыми имеет смысл познакомиться, чтобы выбрать самый подходящий из них.

Для тепличного выращивания клубники на грядках или контейнерах некоторые теплицеводы подготавливают многокомпонентный субстрат, состоящий из 600 кг соломы, 300 кг куриного удобрения, 25 кг гипса, 6 кг мела и 3 кг мочевины. Готовят почвосмесь так:

сначала в большие емкости (или в яму) укладывают слой куриного помета, на нем распределяют солому;

затем эти субстанции поливают теплой водой, после чего оставляют на месяц, но как минимум дважды за этот срок удобрение перемешивают.

Весной почву дезинфицируют раствором марганцовки. Перед высадкой саженцев ее обрабатывают Фитобактерином. В готовую (перебродившую) смесь добавляют гипс, мел и мочевину. Потом ее прогревают (до 60°, не выше), чтобы стерилизовать получившийся субстрат.

Альтернатива — смесь, состоящая всего из нескольких компонентов. В нее входит верховой торф (1/5 часть) садовая земля и компост (1:1). Для обогащения почвы используют древесную золу или опилки хвойных деревьев. Их доля — одна десятая от общего объема приготовленного субстрата.

Есть и другой вариант приготовления смеси для выращивания тепличной клубники. В нее входит:

по одному ведру торфа и навоза (обязательно перепревшего удобрения);

половина ведра речного, крупнозернистого песка (от 2,5 мм);

70 г суперфосфата и 20 г карбамида;

2 стакана древесной золы.

Если выбор пал на выращивание клубники по-голландски (в мешках на стеллажах), то субстрат готовят из опилок (1,5 части), перлита (1 часть) и торфа (2 части). В этом случае действуют таким образом:

Полиэтиленовые пакеты заполняют полученным субстратом на три четверти. Потом верхние их части запаивают паяльником или утюгом. В каждом пакете прорезают несколько продольных, параллельных отверстий (2-3). Их оптимальная длина — 8-10 см.

Подготовленные для посадки клубники «грядки» укладывают на стеллажи. Если мебели пока нет, то используют столы, поддоны и т. д.

Подготовка саженцев и высадка их в теплицу

Закаливание кустиков начинают за 2-3 недели до их «переезда». В первые дни их оставляют в теплице всего на несколько часов (2-3), потом период закаливания постепенно увеличивают. За 1-2 дня до высадки их оставляют там на ночь.

Сильно рассаду не заглубляют: точку роста (место, откуда растут листочки, или верхушечная почка) оставляют на уровне земли. Иначе растения погибнут. Почву вокруг кустиков закрывают спанбондом (черной пленкой) или мульчируют: например, опилками.

Уход за кустами клубники

Чтобы получить хороший урожай вкусных ягод, для растений создают идеальные условия для развития. Это достаточная освещенность и оптимальная температура, регулярный полив, подкормка и опыление.

Досвечивание

Вне зависимости от времени года клубнике требуется как минимум 12-13 часов светового дня. Оптимальными считаются не менее 15-16 часов. В роли искусственных источников света смогут выступить специальные фитолампы, люминесцентные, натриевые или ртутные приборы. Режим для освещения растений в зимний период — с 6 до 9 часов утром и с 16 до 19 вечером (или с 16:30 до 19:30).

Температурный режим

Он тоже зависит от одного фактора — от стадии роста клубники. Во время высадки рассады температуру рекомендуют обязательно понизить до 10-12°. Когда увеличивается световой день и интенсивно растет зеленая масса, оптимальными считают 20°. К началу периода цветения температуру воздуха в теплице постепенно повышают до 24-25°. Резкого «потепления микроклимата» избегают: довольно капризные растения могут его не выдержать.

Полив

Поливают клубнику очень обильно, особенно эта часть ухода важна в первые недели после высадки рассады. На один саженец расходуют от 500 до 700 мл воды. Жидкость должна быть теплой и отстоянной. Заливать кусты клубники ни в коем случае нельзя. Иначе серьезной и вполне реальной угрозой для подопечных станут грибковые заболевания.

Максимальное количество влаги растениям нужно в первый месяц после высадки в теплицу. Чтобы саженцы быстро и без проблем прижились, первые 10-14 дней их поливают по 2-3 раза в день (утром и вечером), затем через день или два. Потом полив сокращают до 1 раза в неделю. Особенно важно не «заливать» клубнику в период плодоношения. В противном случае ягоды будут водянистыми, невкусными, не смогут долго храниться.

До начала цветения кустики увлажняют методом дождевания, а после появления первых соцветий — исключительно под корень, так как «ливень» для пыльцы большая угроза. Раннее утро считается лучшим временем для этой процедуры.

Потенциальных методов полива существует относительно много, но есть варианты предпочтительные:

Использование емкости с водой и лейки (включая дождевание). Главный минус этого простейшего способа — «неблагодарный» ручной труд (полив, регулярное наполнение «посуды» для отстаивания жидкости). Полив с помощью шланга. Этот вариант значительно проще, но вода требует подогрева, а значит, «культиваторам клубники» понадобятся промежуточные емкости (бочки), установленные на трассе «источник — теплица».

Лучшим решением будет применение поливочной системы, и здесь для клубники, выращиваемой в теплице, есть два варианта:

капельный либо микрокапельный полив;

полив с помощью разбрызгивателей (дождевание).

Капельное орошение является более рациональным решением. Эти системы безотказны, они практически не требуют вмешательства человека. К тому же они довольно экономны, подходят для любого способы выращивания (для гряд, контейнеров и мешков). Регулируемые системы дают возможность изменения количества расходуемой воды.

Подкормка

Чтобы получить богатый урожай, подкармливают клубнику, выращиваемую в теплице, каждые 2 недели. Хорошим удобрением для клубничных кустов является компост (или перегной).

Помимо комплексных (50-60 г на 1 м2) и органических удобрений для клубники в почву вносят аммиачную селитру и хлористый калий. Нитрата аммония на 10 л берут 80 г, калийной соли — 10 г. Растворы для подкормки можно распределять с помощью системы капельного полива.

Тем, у кого нет времени подготавливать удобрения самостоятельно, имеет смысл подумать о покупке готовых препаратов. Для подкормки клубники подойдет Акварин, Борофоска, Гуми-Оми ягодный, Добрая сила, Жива (аминокислоты), Фертика.

Опыление

Некоторые (самоопыляемые) сорта (гибриды) клубники не нуждаются в этой операции, другим же она жизненно необходима. По понятным причинам опыление в помещении невозможно, поэтому данную процедуру проводят вручную.

Опыляют и переопыляют цветки тонкой, мягкой кисточкой. Такие манипуляции проводят от 2 до 3 раз в день. «Ассистентом», который несколько упростит эту работу, станет обычный вентилятор. Благодаря бытовому прибору пыльца разлетится по цветкам «почти сама».

Выращивание клубники в теплице — занятие очень полезное, приятное, но не самое простое, а убедиться в этом поможет следующее информативное видео: