Современные сорта винограда размножают семенами. Но не всегда такой вариант находит распространение, даёт положительный результат. Однако люди находят способы увеличения урожая альтернативными методами. Готовые саженцы подходят идеально. Для этого используют инструкции, технологии, отвечающие на вопрос, как вырастить виноград из черенков без весомого ущерба, чтобы в текущем году посадки позволили увеличить в 1.5-2 раза количество зелёной листвы, гроздьев для богатого сочного урожая.

Особенности заготовки на 1 или 2-3 сезона

Прорастают черенки винограда дома при любых условиях, стабильной температуре, без лишних хлопот. Почему черенками выгодно выращивать рассаду. Садоводы черенкуют простыми распространенными методами, чтобы размножить число плодоносных растений винограда. При самостоятельном проращивании черенков виноградари не привязаны к сезонным приобретениям посадочного материала, получают здоровый образец, сорт.

Осенняя прорезка лозы даёт возможность сделать запас необходимого числа саженцев. Создают баланс для восполнения вызревших, сильно истощённых растений. Тот же подход, когда заготовку ведут для рассады в целях промышленной торговли и реализации садоводам. Достоинство такого метода — создание здорового посадочного материала. Чубуки стоят недорого, достаются садоводам даром, в сравнении с готовыми посадками.

Подготовка нарезок

Сначала готовят здоровые сильные побеги – черенки. Делают основной фронт работы, как советовали на практике опытные селекционеры. Выбирают приемлемый способ, который подходит для данного региона, климата, сорта винограда. Наилучшее время – до первых заморозков, после сброса листьев.

Ветви подходят со средней части. Срезают прямую лозу, толщина: 7-10 мм. Черенкование – способ, самый эффективный среди виноградарей. Методика практичная, видны все этапы темы «как вырастить виноград из черенков», главное ее преимущество — отсутствие дополнительных хлопот. Всё по инструкции, рекомендациям. Ветки сильные, с хорошей корневой системой будут приносить крупные плоды.

Научный подход к размножению виноградников

Опытные селекционеры-виноградари пользуются современными методиками размножения. Большую лепту научного похода внесли труды учёных России, Европы, Азии, Америки. Полезны, поучительны советы, рекомендации, что описаны доктором сельскохозяйственных наук Кравченко Леонидом Васильевичем. Из всех способов размножения (отводками, прививками, глазками, черенками, саженцами) наибольший интерес вызывают советы выращивания черенками.

В домашних и промышленных условиях позитивны научные практические рекомендации обрезки, нагрузка маточных кустов винограда. Черенки культурных сортов винограда получают для саженцев. Нарезку ведут от сортов обычного плодоносящего виноградника. Задачу высокого урожая, увеличения гроздей винограда выполняют, используя приёмы агротехники.

Метод используется повсеместно. Он сводится к применению саженцев, которые получены из черенков по диаметру, как в отраслевом стандарте: при толщине для прививки не меньше 7 мм, включая верхнюю часть отростка. Каждый черенок должен иметь 6 и больше полноценных, развитых, сформированных глазков.

По методологии учёных умов варианты формирования плодоносящих саженцев получают черенки, которые заготавливают из развитых побегов длиной 1500 и больше миллиметров. Не всегда садоводами стоит эти правила применять, это не аксиома. Возделывают маточные насаждения винограда прорастанием сильных побегов, что получены под высокий выход винограда из качественной формы черенков.

Практические особенности

Черенки бывают 3 типов:

короткий черенок – до 4 глазков;

среднего размера черенки – 7-8 глазков;

длинные черенки – 9-10 до 15-18 глазков.

От того что нарезка носит научный подход. На практике всё делают идеально правильно. Лозу выбирают чётко под необходимый срез, который станет сразу выполнять работу на всей длине здорового отростка. Процесс транзита питательных веществ, воды происходит аналогично кровеносным сосудам организма человека. Характер работы, нижней части и среза, их особенность стоит понимать, знать.

Под корой в срезе виден кадмий. Слой максимально делают ровным по всему диаметру. Не нарушают размеры, сохраняют по возможности срез. Кадмий отвечает за процесс регенерации, который осуществляют тонкие слои ткани древесины. В анатомии это стволовые клетки, в биологии – кадмий. Те и другие обеспечивают жизнь, начало, развитие. При прорастании клетки кадмия развиваются в корневую систему. Отсюда бережное отношение к этому узлу в срезе образца для будущего саженца.

За обмен веществ отвечает вода, выполняют функцию сердцевина ствола растения. Распределяет запасы воды в срезанном черенке узел, который называют мембраной. Они на практике выглядят не сложными строениями, узлы выбирают 2 типов.

Первый тип

Здесь канал середины немного перекрыт, он не обеспечивает полноценный отток питательных веществ, замедляет процесс роста. Стоит учитывать, что в конце сезона отток по средней части мембраны происходит от листьев в корневую часть и рукава.

Второй тип

Междоузлие образует глухую мембрану. Поэтому нет движения питательных веществ, обогащения витаминами, водой. Рано или поздно отросток погибнет, если не предпринять действия, или не подобрать образец для прорастания для исходных условий. Узел 2 типа находят просто: визуально он выглядит как бугорок с усиком.

Виноградари делятся полезными советами, как вырастить виноград из черенков:

Сравнивают по толщине лозы, диаметру срезаемого участка. Толстая зона – в этом месте сильнее и активная ростовая почка. Снизу смотрят, какая пяточная, станет ли эффективной корневая часть. Выбирают зоны с остатками усиков. В этом месте наиболее сильно работает внутренняя перегородка. Что немаловажно для ростка.

Выбор приемлемого отростка

Учитывая особенности выбранных нарезок лозы, выделяют идеальные к рассаде изделия. Не используют ни в коем случае заготовки, где обнаружены больные, бесплодные кусты – жирующие ветки. Их толщина больше 12 мм.

Нарезку делают при хорошей погоде – облачный день, раннее утро. Либо первый вариант, простой – до полного выхода солнца на ультрафиолетовую полную мощь, экватор световых лучей. Применяют острый инструмент, с чистыми режущими кромками. Аккуратно срезает секатором нижнюю часть ствола. От побегов убирают листву, излишние отростки, усики, всё, что помешает отросткам. Оставляют 3-4 почки – это оптимальное решение. Лозу нарезают отростками по 600 мм. В нижнем разрезе делают обязательно наклон – на 20 мм выше почки. Снизу выполняют 3 надреза размерами 30 мм. Создают прецедент, чтобы на побеге активнее прорастали корни. На отростках наносят маркировку. Подходят ценники, бирки, обычный канцелярский несмываемый маркер. Пучок связывают, ставят на 1 сутки в воду. Для предотвращения болезней, улучшения развития, побеги защищают раствором медного 5%-купороса. Это не даёт образовываться плесени, позволяет сохранить их до ранней весны. Предотвращают потерю влажности побегов. Обрабатывают срезы, защищают от сухого воздуха. Годится воск, парафин. Небольшое количество побегов хранят дома, в холодильнике (режим 5-6°С).

Делают ёмкости – подходят пластиковые бутылки (1.5-2 л). Их помещают в нижнем ящике холодильного отсека. Практично хранение изделий в подвале. Материал желательно обсыпать опилками (свежими), либо мхом, пихтой, можжевельником. Компоненты защитят от микробов, развития плесени, грибков. Они максимально сохраняют изделия на весь период содержания этого запасника.

В чём плюс высаживания дома

Малоопытные садоводы разводят виноград черенками способом, который славится полноценным сохранением саженцев.

Методика даёт 5 неоспоримых преимуществ:

получают неограниченное число саженцев, чтобы иметь возможность восполнить посадки;

растение легко перевозят, пересылают почтой, транспортом, хранят при отгрузке, на складе, в сенях;

доступность для профилактики: они на виду, позволяют обработать от садовых вредителей, заболеваний;

одревесневшие заготовки высаживают на открытый грунт, благоприятные периоды — осень, ранняя весна;

в конце зимы, весной выполняют мероприятия домашнего укоренения саженцев.

Такой метод подходит для выращивания виноградной рассады черенками дома. Это полноценные саженцы для суровых регионов: для Урала, Сибири, Подмосковья, где растения закрывают на зиму.

Достоинства домашнего выращивания:

полноценный контроль процесса;

нет отрицательных факторов, касающихся климата и погоды;

мало места для рассады;

скорость получения саженцев в 5-10 раз выше по времени.

Черенкование – самый высокоэффективный способ. Он дешевле всех вариантов, взятых вместе. В нём исключены недостатки. Плоды получают быстро. Нет нужды ждать долго: по 2-3 сезона. Выращенные кусты дают урожай спустя 1 год.

В завершение темы — рекомендации специалиста: