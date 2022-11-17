Выращивание шампиньонов в подвале — увлечение, которое даст возможность получить неплохой урожай грибов. Но это хобби может превратиться и в прибыльный бизнес, если дела у хозяев-предпринимателей пойдут замечательно. Задача эта вполне реальная, так как вырастить шампиньоны в домашних условиях в подвале сможет даже тот, кто пока не очень хорошо разбирается в данной теме. Однако разведение грибов — процесс довольно трудоемкий, поэтому опыт в этом новом деле насущная необходимость. Такая работа потребует знаний, терпения, оборудования, изготовления идеального субстрата и качественной подготовки помещения. Секрет в том, что это хранилище должно превратиться в уютного, но безопасного «двойника» традиционной лесной поляны.

Шампиньоны в погребе или в подвале: плюсы грибного хобби

Преимущества такого разведения не нуждаются в каких-либо доказательствах, так как выгода от продуктивного занятия очевидна практически всем.

Выращивание грибов в подвале (погребе) станет хорошим подспорьем для семьи, поскольку нельзя сказать, что в магазинах и на рынках их можно купить почти задаром. Однако экономия далеко не единственное достоинство самостоятельного разведения этих загадочных организмов:

У грибоводов-энтузиастов появится возможность получить абсолютно чистый урожай шампиньонов, выращенных без помощи вредных, химических и синтетических добавок. В них не будет различных консервантов, которые необходимы для транспортировки и хранения «живой» продукции. Они тоже не добавляют ей пользы.

Кроме того, грибоводы со стажем утверждают, что «растения-животные», выращенные в домашних условиях, более ароматны и вкусны.

У тех, кто всерьез заинтересовался этой идеей, может возникнуть вопрос относительно возможных мест для выращивания грибов. В этом случае можно говорить, что ограничений для будущих грибоводов почти нет.

Можно расположить грядки с шампиньонами в подвале, в погребе, на застекленном балконе или на чердаке. Другие возможные «локации» — гараж, теплица либо парник, сарай, птичник и т. д. Эти варианты имеют одно серьезное преимущество: плохая погода не станет препятствием для получения богатого урожая симпатичных и очень полезных грибов. В таких благоприятных условиях их можно выращивать круглый год. Однако есть и другой метод: в теплый сезон шампиньоны «разводят» в открытом грунте, но такие грибные грядки обязательно защищают навесом.

Выращивание грибов в подвале: оптимальные условия для подопечных

Почти любое подземное помещение может стать идеальным местом для разведения шампиньонов, но только в том случае, если в нем созданы благоприятные условия для их развития. Считается, что пол в хранилище, предназначенном для этой цели, должен быть бетонным. Объяснений такого предпочтения есть несколько:

земляной пол способен стать причиной значительного повышения влажности в помещении, а сырость может быть губительна для растущей грибницы;

грунт всегда потенциальная лазейка для врагов грибов: через незащищенный пол в подвал или в погреб могут проникнуть кроты, грызуны, слизни и даже насекомые-вредители.

Поэтому идеальный вариант — комната, которая максимально защищена от любых внешних воздействий. Обязательных требований к помещению для выращивания шампиньонов несколько.

Температура и влажность, освещение

Как и для овощехранилищ, для «грибных погребов» крайне важен оптимальный микроклимат. В этом случае температурно-влажностный режим отличается от того, что необходим для сохранности урожая сельскохозяйственных культур и консервации. Идеальные условия для выращивания грибов следующие:

влажность — 80-95%;

температура — 15-27°.

Чтобы была возможность постоянного контроля обоих показателей, в «грибопристанище» обязательно устанавливают термометр и гигрометр. Альтернативным вариантом будет один прибор — термогигрометр (метеостанция), либо сразу два таких устройства для проверки параметров в разных частях помещения. Для создания оптимальных условий для грибов в зимний период подвал или погреб отапливают.

Что касается света, то он для выращивания шампиньонов не нужен. Все грибы предпочитают затененные места, в естественных условиях они отлично растут в полумраке. Но освещение понадобится хозяевам-грибоводам для подготовки помещения, для посадки мицелия и для регулярного ухода за подопечными. Поэтому одного осветительного прибора (лампы) для подвала вполне хватит.

Вентиляция

Углекислый газ, который выделяет субстрат, шампиньоны не любят. Развивающие споры в таких условиях гибнут. Поэтому качественная вентиляция — насущная необходимость. Если естественная вентиляционная система не справляется, то:

в помещении устанавливают очиститель воздуха;

для проветривания погреба приобретают кондиционер;

ее превращают в механическую разновидность: на вытяжку монтируют принудитель-вентилятор.

Постоянная подача свежего воздуха максимально важна в тот период, когда начинается плодоношение грибов. Однако сквозняки для этих организмов губительны. Чтобы защитить плантацию от насекомых, вентиляционные каналы закрывают мелкоячеистыми сетками, декоративными решетками и т. д.

Временная модернизация может потребоваться в теплое время года. Летом, когда разница температур на улице и в хранилище становится минимальной, грибоводы организовывают принудительную вентиляцию. Делают такое усовершенствование с помощью вентилятора. Обычно для усиления тяги нагнетатель монтируют только в вытяжку.

Разделение помещения на зоны с разными условиями

Это оптимальное решение для владельцев просторных подвалов или погребов. Причина — разная температура, которая необходима для двух этапов выращивания шампиньонов:

для их инкубации (роста грибницы) требуются 22-27°;

для выгонки грибов (плодоношения) — 15-17°.

Большие помещения дают возможность добавить еще одну зону: в таких подвалах выделяют участок для приготовления компоста.

Предварительная обработка подземного помещения

Выращивание шампиньонов в подвале, как и хранение сельхозпродукции в погребе, требует тщательной обработки хранилища. Причина — незащищенность этих чувствительных организмов от вредителей и разнообразных болезней.

Дезинфекцию можно провести несколькими способами:

серной дымовой шашкой;

раствором формалина (40%): 30 мл на 1 м 3 ;

; хлорной известью (на 10 л воды — 300-350 г порошка);

раствором медного купороса: на ведро воды берут 100 г сульфата меди.

Перед дезинфекцией дымовой шашкой все отверстия (включая вентиляционные каналы) закрывают. Изделие устанавливают на негорючее основание, затем его фитиль поджигают, и сразу же покидают помещение. Дверь (люк) плотно закрывают. Подвал оставляют закрытым 2-3 дня. Потом столько же времени его проветривают.

Растворы наносят на все поверхности подвала с помощью опрыскивателя. Перед началом обработки обязательно защищают себя рабочей одеждой, очками, респиратором и перчатками. После любой «растворной операции» помещение оставляют в покое на 2-3 суток. Потом его тщательно проветривают: на этот этап тоже уходит 2-3 дня.

Защитным барьером для подвала или погреба сможет стать ящик с опилками, которые пропитаны любым эффективным дезинфицирующим средством. Такую тару рекомендуют устанавливать около входа в подземное помещение.

Технологии выращивания грибов в подвале и на открытой грядке

Несмотря на некоторую капризность этих подопечных, выращивать их можно по-разному. Но во всех случаях очень важно создать для шампиньонов оптимальные условия для образования/развития грибницы и плодовых тел.

Разведение грибов на грядках в огороде

Это самый простой способ, не требующий тщательной подготовки участка. Шампиньонам необходима высокая влажность и непрямой солнечный свет, поэтому сначала огородники ищут подходящее место. Идеальными будут затененные участки:

грядки у северной стены дома (или других построек);

под защитой высоких кустарников;

у забора, около деревьев.

Другие варианты — свободное место около компостных куч, либо любое надежное укрытие от непогоды. Например, небольшой плантацией шампиньонов сможет стать уютное убежище под крыльцом.

Чтобы вырастить грибы в открытом грунте, действуют так:

Выкапывают не очень глубокую яму (30-50 см), ее ширина — 1-2 м. Ее дно и стенки застилают плотной полиэтиленовой пленкой, или обрабатывают грунт раствором Карбатиона. В мини-котлован насыпают компост, его разравнивают. Затем в шахматном порядке делают ямки глубиной 5 см, в них вносят мицелий. Сверху посадочный материал тоже закрывают слоем субстрата, его слегка уплотняют. Затем грядки увлажняют.

Рекомендованное расстояние между рядами грибниц — 50 см. Способов защиты таких плантаций под открытым небом есть несколько. Можно сделать над грядками навес из прозрачного полиэтилена. Второй вариант — мульчирование посадок соломой.

Выращивание грибов в погребе в полиэтиленовых пакетах или мешках

Данный метод хорош тем, что делает капризных «подопечных» мобильными. Пакеты-грядки дают возможность их быстрого и безопасного перемещения. Они гарантируют порядок и чистоту, а также простоту борьбы с заболеваниями. В этом случае у хозяев будет возможность спасти урожай, удалив только те организмы, которые оказались поражены.

Многих владельцев загородной недвижимости может заинтересовать вопрос о том, как вырастить шампиньоны в подвале с помощью пакетов. Работа включает несколько этапов:

В пакеты объемом от 25 до 35 л засыпают компост, его слой — 30 см. Затем в него вносят мицелий. Потом грибницы аккуратно присыпают. Мобильную тару раскладывают по полкам стеллажей. Плантации регулярно опрыскивают водой из пульверизатора.

Такой компактный огород можно расположить в подвале, погребе, на защищенном балконе или лоджии.

Технология выращивания шампиньонов в подвале в контейнерах

Этот способ мало отличается от предыдущего. В данном случае пакеты, которые могут быстро прийти в негодность, заменяют деревянными или пластмассовыми ящиками. Первую тару до начала работы обязательно пропитывают антисептиком. Плюс этого метода — устойчивость и максимальная надежность таких грядок.

Данная технология практически ничем не отличается от пакетного метода. Емкости заполняют субстратом, затем в них помещают грибницы, компост увлажняют. Чтобы создать идеальные условия для развития, сверху укладывают слой мха. Использование небольших пластиковых ящиков или горшков — способы, позволяющие выращивать грибы на подоконниках квартир.

Субстрат для выращивания шампиньонов в подвале

Самое простое решение — покупка готового брикетированного компоста. В нем уже есть все нужные компоненты, он полностью готов для посадок. Но этот вариант годится только для тех, кто хочет выращивать грибы в больших объемах. Кроме того, изготовление этой питательной среды своими руками привлекает возможностью сэкономить.

Такой субстрат шампиньонам жизненно необходим, поскольку они не в состоянии вырабатывать хлорофилл. Без этого зеленого пигмента грибы не могут синтезировать вещества, которые необходимы для их роста. Способов приготовления идеальной среды для выращивания этих «загадочных организмов» есть несколько.

Варианты

Классическим считается следующий рецепт компоста:

конский навоз — 50 кг;

солома — 50 кг;

гипс — 4 кг;

мел — 4 кг.

Однако не исключено, что начинающие грибоводы столкнутся с трудностями. Проблемы могут возникнуть с поиском основного пахучего ингредиента. Поэтому было разработано большое количество субстратов с другими составами. Например, начинающих шампиньонофилов смогут заинтересовать такие рецепты:

Куриный помет — 50 кг, солома — 50 кг, гипс (алебастр) — от 5 до 6 кг. Солома и опилки — 50 кг, солод — 7 кг, кальция карбонат — 5 кг, мочевина — 2-3 кг.

Для небольшой плантации шампиньонов используют состав с такими компонентами:

солома — 10 кг;

навоз и/или помет (коровий, свиной, птичий) — 5 кг;

сернокислый аммоний — 800 г;

аммиачная селитра — 800 г;

гипс — 700 г, мочевина — 500 г.

Средняя толщина слоя субстрата — 20-30 см.

Предпоследний потенциальный рецепт — компост, основой которого являются опилки. В них добавляют алебастр или гипс, известь и не очень большое количество органических удобрений.

Знакомство с технологией изготовления субстрата

Хозяева будущей большой плантации шампиньонов могут оценить и выбрать следующий вариант компоста. В нем присутствует:

солома — 100 кг;

помет (навоз) — 100 кг;

гипс (или алебастр) — 8 кг;

мочевина и мел — по 5 кг;

суперфосфат — 2 кг.

На примере этой смеси можно познакомиться с технологией изготовления питательной среды для белоснежных грибов:

Сначала ищут подходящее место. Им может стать ровный (забетонированный) участок под навесом. Чтобы подготовить один из главных компонентов субстрата, измельченную солому закладывают в большую емкость, затем заливают водой. Ее оставляют на 2-3 суток. Из сыпучих ингредиентов (гипса, мела, мочевины и суперфосфата) готовят смесь. Потом послойно укладывают все компоненты. Сначала распределяют вымоченную солому, на нее — порошок, потом слой навоза (помета), который тоже присыпают сухой смесью.

Слоев соломы и навоза должно быть как минимум 4.

Через несколько дней компост начнет преть, а значит, его температура будет повышаться (до 60-70°). В это время компостную кучу перемешивают вилами. Чтобы увлажнить питательный субстрат, в него добавляют воду (1-3 ведра). Перемешивают компост регулярно — через каждые 4-5 дней. Чтобы получить 100 кг компоста, расходуют до 400 л воды. Эта подготовка отнимает:

около месяца, если в роли органического источника азота выступает навоз;

и примерно 2-3 недели, если для подкормки выбран куриный помет.

Процесс ферментации такого «пирога» можно ускорить. Катализатором брожения способен стать раствор из сахарного песка и дрожжей, микробиопрепарат (Байкал Эм-1, Тамир), а также настой из крапивы с дрожжами. В последнем случае:

В сравнительно большую емкость помещают измельченные свежие листья и стебли жгучего растения. Затем ее заполняют на ¾ теплой водой (до 40°). Потом засыпают пакетик сухих дрожжей. Настаивают этот «напиток» как минимум 4-5 дней.

Многих начинающих грибоводов может интересовать еще один вопрос: как определить, готов ли субстрат для выращивания шампиньонов? Питательная смесь должна быть довольно рыхлой, но не чересчур влажной, иметь темно-коричневый оттенок, и не иметь резкого аммиачного запаха.

Мицелий для выращивания грибов в подвале

Мицелий (или грибница) очень похож на пух или вату. Но он же может напоминать и сеточку из сплетенных нитей. Если говорить о производстве, то компании предлагают 2 вида посадочного материала: это мицелий компостный и зерновой.

Компостный

Компостный материал продается в небольших упаковках (50-60 мл). Срок хранения этой продукции зависит от температуры:

При 0° мицелий, выращенный на компосте, можно хранить примерно год. При комнатной температуре его необходимо использовать в течение 20 дней.

Недостатки данной разновидности посадочного материала — более низкая урожайность и больший расход. На 1 м2 субстрата потребуется 500 г компостного мицелия.

Зерновой

Этот вид мицелия поставляют в полиэтиленовых (пропиленовых) пакетах и в пластиковой таре. Называется он так, потому что выращен не на компосте, а на зерне. Эта продукция может храниться до 6 месяцев при достаточно низкой температуре (0-4°). Зернового мицелия потребуется меньше. На 100 кг субстрата необходимо 400 г грибницы (ее площадь — 1 м2).

Простейшие методы выращивания грибницы

Для успеха этой операции необходимо обеспечить идеальные условия. Главные требования — чистота, теплое, темное помещение, а также возможность его ежедневного проветривания.

Использование зерна

Чтобы вырастить грибницу данным способом, действуют так:

Первым делом в металлическую посуду засыпают зерно (кукуруза, овес, просо, рожь, 30 кг). Затем в емкость наливают столько воды (около 30 л), чтобы все зерна были покрыты слоем жидкости (примерно на 2-3 см). Потом ее ставят на огонь, доводят до кипения, убавляют газ и варят не менее 30 минут. Горячую жидкость процеживают. Зерна остужают и сушат, распределив по ровной, чистой поверхности. Высушенный продукт смешивают с гипсом (350 г) и мелом (100 г). Цель этой операции — обеспечить беспрепятственный доступ воздуха, а также сделать зерна более рассыпчатыми. Потом их раскладывают по банкам (2, 3 л). Каждый сосуд заполняют на 4/5. Затем их стерилизуют по 2-3 часа. Такую обработку проводят дважды, интервал — одни сутки. После остывания емкости выдерживают в чистом помещении 15 часов. После настаивания в банки помещают небольшое количество мицелия.

Чтобы предотвратить заражение будущей грибницы, все этапы операции рекомендуют проводить под кварцевыми лампами. Емкости с мицелием уносят в теплое и темное помещение. Белый пух должен появиться спустя 3-4 дня. Через неделю грибница будет готова для высадки в субстрат.

Применение тела гриба и плотного картона

Это второй очень популярный способ, который используют многие шампиньоноводы, выращивающие мицелий самостоятельно. При данном подходе для образования грибницы потребуется лишь картон и ножка шампиньона. Действуют таким образом:

картон замачивают в холодной кипяченой воде, а через полчаса его осторожно отжимают и разделяют на слои;

ножку шампиньона аккуратно разбирают на волокна, потом их переносят на один лист картона и закрывают другим листом;

подготовленный материал помещают в пластиковый «дырявый» контейнер, который сверху «запечатывают» пищевым целлофаном.

Основные требования для выращивания грибницы из плодового тела этим методом — стабильная температура (минимум 20°), темная комната и ее регулярное проветривание. Первые ростки мицелия появятся спустя 20 дней.

Как вырастить шампиньоны в подвале самостоятельно?

Успех начинания гарантирует внимательное отношение к малейшим деталям. В этом случае важен каждый этап — от подготовки грядок до ухода за грибами.

Посадка мицелия

Заглубление посадочного материала — часть ответа на вопрос «Как выращивать шампиньоны в подвале». Проведение этого этапа возможно двумя способами.

Первый вариант

В этом случае:

Сначала отделяют кусочек мицелия размером примерно с куриное яйцо. Для него в компосте делают ямку глубиной 5 см. Вторую порцию грибницы располагают на расстоянии 20 см от первой.

При посадке материала чаще используют шахматный порядок.

Второй способ

Он немного проще: сначала мицелием присыпают всю поверхность субстрата, потом сверху укладывают слой питательной смеси. Его толщина — те же 5 см.

Главное условие — достаточная увлажненность субстрата и стабильная температура (22-27°). Чтобы избежать быстрого испарения влаги, его поверхность закрывают листами бумаги, тканью или газетами. Увлажнение пульверизатором производят сквозь защитный материал.

Дальнейшие действия

Прорастает грибница неделю или две недели. После этого субстрат присыпают покровным слоем, толщина которого составляет 3 см. Данный материал готовят из песка и торфа (1 к 9 соответственно). Для 1 м2 посадок необходимо около 50 кг этой смеси.

Поверхность грядок регулярно увлажняют, используя пульверизатор. Спустя 3 дня покровный слой удаляют, а температуру снижают на 7-10°, доводя до 15-17°. В дальнейшем помещение постоянно проветривают, но сквозняков в нем не допускают.

Сбор грибов

Период вегетации шампиньонов равен 120 дням. Грибы не срезают, а собирают, выкручивая их. Отверстие, оставшееся от ножки гриба, засыпают субстратом, затем хорошо увлажняют, так как вскоре на этом месте появится новое плодовое тело. Грибница будет плодоносить примерно 3 недели, давая до 7 урожаев. Общий вес собранных шампиньонов может доходить до 14-15 кг.

Выращивание шампиньонов в подвале или погребе — занятие очень сложное, но невероятно интересное и продуктивное. Однако сомнения вполне могут возникнуть у тех, кто только оценивает эту идею. Чтобы поближе познакомиться с особенностями такого увлечения, и узнать о его возможных «подводных камнях», можно посмотреть информативно-позитивное видео: