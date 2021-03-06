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Выращивание

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

06.03.2021
5 мин.
Выращивание
Содержание1. Сорта, подходящие для выращивания на подоконнике2. Подготовка почвы и емкостей для высадки клубники3. Посадка сортов с нейтральным световым днем4. Уход5. Что еще надо учесть?6. Болезни и вредители

Клубника известна на Руси давно. Она всегда в больших количествах водилась в лесах. Свое название ягода получила от слова «клуб», что на старорусском языке обозначает шар. От земляники она отличается округлостью формы. Из леса ягода сначала перекочевала в теплицы приусадебных хозяйств, затем стала выращиваться на открытых грядках. Рассмотрим, как вырастить клубнику на подоконнике, узнаем об особенностях и условиях, необходимых для ее плодоношения.

Сорта, подходящие для выращивания на подоконнике

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Многие считают, что вырастить урожай этой светолюбивой ягоды на подоконнике невозможно, так как на ее плодоношение влияет длина светового дня. Конечно, не каждый сорт подходит для выращивания в комнатных условиях, а только с нейтральным световым днем. У таких растений почки формируются независимо от светлого времени суток. Хорошие результаты может дать правильно выбранный посадочный материал.

Лучшими сортами для выращивания в комнатных условиях считаются:

  • Тельма итальянской селекции с крупными, сочными кисло-сладкими ягодами, плодоношением круглый год с перерывами в 15-20 дней;
  • Фелиция с мелкими, но очень сладкими ягодками, буквально усыпающими куст круглый год;
  • Королева Елизавета с крупными ягодами, достигающими веса 50 грамм;
  • Тристан американской селекции с сочными, ароматными ягодами, весящими 30 г;
  • Монтерей — «американка» с крупными многочисленными плодами весом 30 грамм каждый.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Все сорта производят малое количество усов, их место занимают цветоносы, с которых впоследствии образуются плоды. Отличия имеют только альпийские сорта, которые совсем не образует усов, размножаясь семенами. К альпийским сортам относятся:

  • высокоурожайный сорт Александрия со сладкими удлиненными плодами весом до 8 г;
  • сорт Велес с плотной сочной мякотью весом до 20 г;
  • немецкий сорт Рюген с мелкими, но крайне урожайными, очень сладкими плодами.

Но какой бы сорт ремонтантной клубники ни был выбран, необходимо знать, что каждые 2-3 года он подлежит обновлению, так как круглогодичное плодоношение очень истощает кустики. Урожай становится менее обильным, а ягоды — более мелкими.

Подготовка почвы и емкостей для высадки клубники

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Многие авторы статей, которыми пестрит интернет, утверждают, что выращивание клубники в домашних условиях не представляет трудностей. На самом деле не все так просто, как рассказывают. О том, как вырастить клубнику на подоконнике, знают те, кто сам попытался это сделать, не опустил руки при первой неудачной попытке, а продолжал экспериментировать.

Клубника не любит тяжелый грунт. Для нее подходят легкие песчаные или супесчаные почвы с кислотностью от 5,5 до 8 единиц, содержанием гумуса до 3%. Можно самостоятельно приготовить смесь, взяв 2 части земли с огорода, добавить в нее 2 части перегноя, по 1 части крупнозернистого песка и торфа. Почвосмесь должна получиться воздушной и рыхлой. Для тех, кто не желает возиться, проще купить в магазине готовый субстрат для клубники, или любой универсальный на основе торфа.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Чтобы обеззаразить грунт от мелких вредителей и грибковых болезней, садовую землю перед засыпкой в горшки необходимо прожарить в духовом шкафу. Емкости для посадки лучше выбирать свободные, высотой 20-25 сантиметров, чтобы помещенный в него корень не подгибался.

Слишком длинные корешки подрезают, затем для восстановления и лучшего образования корневой системы погружают их в раствор Гетероауксина. При высадке корешков в длинные балконные контейнеры, следует соблюдать между растениями расстояние 20-25 сантиметров. Следует учитывать, что клубника не любит пересадок. Пространства емкости должно хватить для ее роста в течение 2-3 лет.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Дно горшка должно иметь дренажные отверстия, иначе излишки влаги могут вызвать гниение корешков, заболевание, гибель растения. Дно емкости устилают дренажным слоем высотой 3-5 см. Удобно сверху дренажных отверстий уложить слой с крупными фракциями, которые не будут просыпаться в поддон, затем мелкофракционный. Чаще всего для дренажа используют керамзит и мелкий щебень с гравием.

Посадка сортов с нейтральным световым днем

Для высадки клубники в горшки лучше брать кустики, у которых корневая система покрыта землей. Такие растения меньше болеют при акклиматизации. Не стоит покупать рассаду на стихийных рынках. Подсушенная, плохо развитая корневая система не годятся в качестве рассады.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Надежнее саженцы приобрести в питомниках или подобрать на своем садовом участке из ремонтантных сортов. Лучше всех укореняются розетки, проросшие от первых усов. Их помечают, чтобы осенью вместе с комом земли аккуратно перенести в горшок.

  1. Подготовленную смесь засыпают в цветочные горшки, пластиковые контейнеры или подвесные корзины.
  2. Почву поливают подготовленным раствором перегноя. Для его приготовления на 3 л воды берут 200 г коровьего навоза и половину чайной ложки сульфат меди. Такой раствор не только удобрит почву, но и защитит растение от вредителей и болезней.

После высадки рассады в грунт ее поливают стимулятором корнеобразования.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Как вырастить клубнику на подоконнике, рассмотрим поэтапно:

  1. Перед высадкой розетки в горшок, его дно покрывают дренажным слоем и насыпают немного подготовленной почвосмеси.
  2. Корневую систему растения несколько минут для обеззараживания выдерживают в слабом растворе марганцовки.
  3. Корни саженца помещают в емкость в расправленном состоянии. Чрезмерно длинные корешки укорачивают, не допуская их загибания.
  4. В горшок с растением засыпают остальной субстрат, следя, чтобы сердечко розетки оставалось на уровне грунта. Чрезмерное углубление точки роста в землю препятствует дыханию кустика, а возвышение – способствует быстрому высыханию.

После высадки розеток в горшки для создания условий покоя в течение первых двух недель их выдерживают в прохладном, затемненном месте.

Уход

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Хорошая рассада должна иметь не менее 5-6 сформированных листьев. Смена листовых пластин кустика происходит 3 раза в течение 1 года. Каждая смена имеет свои функции:

  • от весенней зависит урожай с апреля до середины лета;
  • летняя оказывает влияние на плодоношение следующего сезона, в это время идет закладка новых плодоносящих почек, накопление питательных веществ;
  • осенний листопад в открытом грунте защищает корневую систему от замерзания.

Чем крупнее листья розетки, тем лучше она будет плодоносить. В комнатных условиях необходимо следить, чтобы температура воздуха во время цветения была не выше +30°C. В жарких условиях завязи ягод будут неправильной формы и мелкими.

Прекращается цветение и плодоношение розеток при температуре ниже +14°C. Самая оптимальная температура для клубники – это +20 С. При низкой температуре в комнате воздух подогревают нагревательными приборами.

Что еще надо учесть?

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Многие сорта клубники двудомные, с женскими и мужскими цветами. Они опыляют себя сами. Другим сортам необходимо дополнительное опыление. В теплицах для этих целей ставят ульи со шмелями и пчелами. Для ручного опыления пользуются мягкой кисточкой для рисования.

Клубника – светолюбивая культура. Поэтому ее лучше высаживать на подоконниках, находящихся на южной стороне квартиры. Западная и северная стороны нуждаются в дополнительном освещении. Для этих целей можно использовать лампы дневного света или диоды. Для освещения 1 м2 растений необходимо 50-60 диодов мощностью в 1 Вт или 15-20 мощностью в 3 Вт. Светодиодные светильники устанавливаются на высоте 10-15 сантиметров над верхушками растений.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Усы, образующиеся розеткой после высадки в контейнеры, подлежат обрезанию, иначе часть жизненных сил растения будет уходить на них, а не на формирование урожая. Поливают землю под ягодными кустиками через день, листики обрызгивают пульверизатором с отстоянной водой комнатной температуры. Чрезмерный полив может вызвать загнивание корешков. Сухость негативно сказывается на росте растения. Оптимальная влажность воздуха должна быть 60-80%. На необходимость полива указывает сухость верхнего слоя земли.

Увлажнение растений лучше проводить во второй половине дня, не забывая рыхлить почву после каждого полива. Когда ягодки завяжутся и начнут наливаться соком, интенсивность его сокращается. При чрезмерном поливе плод приобретает водянистость и утрачивает свой сладкий вкус.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Два раза в месяц под саженцы вносится удобрение из перегноя, разведенного водой в пропорции 1 к 20. Излишек азотсодержащих удобрений может вызвать буйное образование зеленой массы при отсутствии цветоносов. Улучшает плодоношение подкормка растения калийными удобрениями, бором, фосфором, железом.

Болезни и вредители

Даже при выращивании в комнатных условиях растение подвержено заболеваниям. Самым частым из них является мучнистая роса. Можно купить готовые химикаты для ее уничтожения (например, Фитоспорин) в магазине, или пользоваться народными средствами.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Хорошо в борьбе с заболеванием зарекомендовала себя настойка из чеснока. Для ее приготовления на 100 грамм воды берут 2 зубчика раздавленного или мелкоизмельченного чеснока, настаивают 3 часа. Затем процеженным раствором опрыскивают пораженные места растений. Чеснок можно заменить шелухой лука.

Из народных средств хорошо борется с вредителями настойка хвойных иголок. Для ее приготовления берут 150-200 г хвои, заливают 1 литром кипятка, настаивают 5 дней при регулярном помешивании. Перед опрыскиванием в раствор добавляют мел или золу, чтобы не вызвать закисления почвы.

Как вырастить клубнику на подоконнике: особенности, ягодные секреты и советы

Пожалуй, нет увлекательней занятия, чем выращивание круглый год сладкой ягоды, которая одним своим видом в холодное время года напоминает жаркое лето. Все хлопоты по посадке, уходу, борьба с вредителями окупятся вкуснейшими витаминами, выращенными на подоконнике своей квартиры.

Нет ничего лучше рассказа специалиста. Много положительных отзывов получил автор этого видео (и клубники):

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