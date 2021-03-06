Клубника известна на Руси давно. Она всегда в больших количествах водилась в лесах. Свое название ягода получила от слова «клуб», что на старорусском языке обозначает шар. От земляники она отличается округлостью формы. Из леса ягода сначала перекочевала в теплицы приусадебных хозяйств, затем стала выращиваться на открытых грядках. Рассмотрим, как вырастить клубнику на подоконнике, узнаем об особенностях и условиях, необходимых для ее плодоношения.

Сорта, подходящие для выращивания на подоконнике

Многие считают, что вырастить урожай этой светолюбивой ягоды на подоконнике невозможно, так как на ее плодоношение влияет длина светового дня. Конечно, не каждый сорт подходит для выращивания в комнатных условиях, а только с нейтральным световым днем. У таких растений почки формируются независимо от светлого времени суток. Хорошие результаты может дать правильно выбранный посадочный материал.

Лучшими сортами для выращивания в комнатных условиях считаются:

Тельма итальянской селекции с крупными, сочными кисло-сладкими ягодами, плодоношением круглый год с перерывами в 15-20 дней;

Фелиция с мелкими, но очень сладкими ягодками, буквально усыпающими куст круглый год;

Королева Елизавета с крупными ягодами, достигающими веса 50 грамм;

Тристан американской селекции с сочными, ароматными ягодами, весящими 30 г;

Монтерей — «американка» с крупными многочисленными плодами весом 30 грамм каждый.

Все сорта производят малое количество усов, их место занимают цветоносы, с которых впоследствии образуются плоды. Отличия имеют только альпийские сорта, которые совсем не образует усов, размножаясь семенами. К альпийским сортам относятся:

высокоурожайный сорт Александрия со сладкими удлиненными плодами весом до 8 г;

сорт Велес с плотной сочной мякотью весом до 20 г;

немецкий сорт Рюген с мелкими, но крайне урожайными, очень сладкими плодами.

Но какой бы сорт ремонтантной клубники ни был выбран, необходимо знать, что каждые 2-3 года он подлежит обновлению, так как круглогодичное плодоношение очень истощает кустики. Урожай становится менее обильным, а ягоды — более мелкими.

Подготовка почвы и емкостей для высадки клубники

Многие авторы статей, которыми пестрит интернет, утверждают, что выращивание клубники в домашних условиях не представляет трудностей. На самом деле не все так просто, как рассказывают. О том, как вырастить клубнику на подоконнике, знают те, кто сам попытался это сделать, не опустил руки при первой неудачной попытке, а продолжал экспериментировать.

Клубника не любит тяжелый грунт. Для нее подходят легкие песчаные или супесчаные почвы с кислотностью от 5,5 до 8 единиц, содержанием гумуса до 3%. Можно самостоятельно приготовить смесь, взяв 2 части земли с огорода, добавить в нее 2 части перегноя, по 1 части крупнозернистого песка и торфа. Почвосмесь должна получиться воздушной и рыхлой. Для тех, кто не желает возиться, проще купить в магазине готовый субстрат для клубники, или любой универсальный на основе торфа.

Чтобы обеззаразить грунт от мелких вредителей и грибковых болезней, садовую землю перед засыпкой в горшки необходимо прожарить в духовом шкафу. Емкости для посадки лучше выбирать свободные, высотой 20-25 сантиметров, чтобы помещенный в него корень не подгибался.

Слишком длинные корешки подрезают, затем для восстановления и лучшего образования корневой системы погружают их в раствор Гетероауксина. При высадке корешков в длинные балконные контейнеры, следует соблюдать между растениями расстояние 20-25 сантиметров. Следует учитывать, что клубника не любит пересадок. Пространства емкости должно хватить для ее роста в течение 2-3 лет.

Дно горшка должно иметь дренажные отверстия, иначе излишки влаги могут вызвать гниение корешков, заболевание, гибель растения. Дно емкости устилают дренажным слоем высотой 3-5 см. Удобно сверху дренажных отверстий уложить слой с крупными фракциями, которые не будут просыпаться в поддон, затем мелкофракционный. Чаще всего для дренажа используют керамзит и мелкий щебень с гравием.

Посадка сортов с нейтральным световым днем

Для высадки клубники в горшки лучше брать кустики, у которых корневая система покрыта землей. Такие растения меньше болеют при акклиматизации. Не стоит покупать рассаду на стихийных рынках. Подсушенная, плохо развитая корневая система не годятся в качестве рассады.

Надежнее саженцы приобрести в питомниках или подобрать на своем садовом участке из ремонтантных сортов. Лучше всех укореняются розетки, проросшие от первых усов. Их помечают, чтобы осенью вместе с комом земли аккуратно перенести в горшок.

Подготовленную смесь засыпают в цветочные горшки, пластиковые контейнеры или подвесные корзины. Почву поливают подготовленным раствором перегноя. Для его приготовления на 3 л воды берут 200 г коровьего навоза и половину чайной ложки сульфат меди. Такой раствор не только удобрит почву, но и защитит растение от вредителей и болезней.

После высадки рассады в грунт ее поливают стимулятором корнеобразования.

Как вырастить клубнику на подоконнике, рассмотрим поэтапно:

Перед высадкой розетки в горшок, его дно покрывают дренажным слоем и насыпают немного подготовленной почвосмеси. Корневую систему растения несколько минут для обеззараживания выдерживают в слабом растворе марганцовки. Корни саженца помещают в емкость в расправленном состоянии. Чрезмерно длинные корешки укорачивают, не допуская их загибания. В горшок с растением засыпают остальной субстрат, следя, чтобы сердечко розетки оставалось на уровне грунта. Чрезмерное углубление точки роста в землю препятствует дыханию кустика, а возвышение – способствует быстрому высыханию.

После высадки розеток в горшки для создания условий покоя в течение первых двух недель их выдерживают в прохладном, затемненном месте.

Уход

Хорошая рассада должна иметь не менее 5-6 сформированных листьев. Смена листовых пластин кустика происходит 3 раза в течение 1 года. Каждая смена имеет свои функции:

от весенней зависит урожай с апреля до середины лета;

летняя оказывает влияние на плодоношение следующего сезона, в это время идет закладка новых плодоносящих почек, накопление питательных веществ;

осенний листопад в открытом грунте защищает корневую систему от замерзания.

Чем крупнее листья розетки, тем лучше она будет плодоносить. В комнатных условиях необходимо следить, чтобы температура воздуха во время цветения была не выше +30°C. В жарких условиях завязи ягод будут неправильной формы и мелкими.

Прекращается цветение и плодоношение розеток при температуре ниже +14°C. Самая оптимальная температура для клубники – это +20 С. При низкой температуре в комнате воздух подогревают нагревательными приборами.

Что еще надо учесть?

Многие сорта клубники двудомные, с женскими и мужскими цветами. Они опыляют себя сами. Другим сортам необходимо дополнительное опыление. В теплицах для этих целей ставят ульи со шмелями и пчелами. Для ручного опыления пользуются мягкой кисточкой для рисования.

Клубника – светолюбивая культура. Поэтому ее лучше высаживать на подоконниках, находящихся на южной стороне квартиры. Западная и северная стороны нуждаются в дополнительном освещении. Для этих целей можно использовать лампы дневного света или диоды. Для освещения 1 м2 растений необходимо 50-60 диодов мощностью в 1 Вт или 15-20 мощностью в 3 Вт. Светодиодные светильники устанавливаются на высоте 10-15 сантиметров над верхушками растений.

Усы, образующиеся розеткой после высадки в контейнеры, подлежат обрезанию, иначе часть жизненных сил растения будет уходить на них, а не на формирование урожая. Поливают землю под ягодными кустиками через день, листики обрызгивают пульверизатором с отстоянной водой комнатной температуры. Чрезмерный полив может вызвать загнивание корешков. Сухость негативно сказывается на росте растения. Оптимальная влажность воздуха должна быть 60-80%. На необходимость полива указывает сухость верхнего слоя земли.

Увлажнение растений лучше проводить во второй половине дня, не забывая рыхлить почву после каждого полива. Когда ягодки завяжутся и начнут наливаться соком, интенсивность его сокращается. При чрезмерном поливе плод приобретает водянистость и утрачивает свой сладкий вкус.

Два раза в месяц под саженцы вносится удобрение из перегноя, разведенного водой в пропорции 1 к 20. Излишек азотсодержащих удобрений может вызвать буйное образование зеленой массы при отсутствии цветоносов. Улучшает плодоношение подкормка растения калийными удобрениями, бором, фосфором, железом.

Болезни и вредители

Даже при выращивании в комнатных условиях растение подвержено заболеваниям. Самым частым из них является мучнистая роса. Можно купить готовые химикаты для ее уничтожения (например, Фитоспорин) в магазине, или пользоваться народными средствами.

Хорошо в борьбе с заболеванием зарекомендовала себя настойка из чеснока. Для ее приготовления на 100 грамм воды берут 2 зубчика раздавленного или мелкоизмельченного чеснока, настаивают 3 часа. Затем процеженным раствором опрыскивают пораженные места растений. Чеснок можно заменить шелухой лука.

Из народных средств хорошо борется с вредителями настойка хвойных иголок. Для ее приготовления берут 150-200 г хвои, заливают 1 литром кипятка, настаивают 5 дней при регулярном помешивании. Перед опрыскиванием в раствор добавляют мел или золу, чтобы не вызвать закисления почвы.

Пожалуй, нет увлекательней занятия, чем выращивание круглый год сладкой ягоды, которая одним своим видом в холодное время года напоминает жаркое лето. Все хлопоты по посадке, уходу, борьба с вредителями окупятся вкуснейшими витаминами, выращенными на подоконнике своей квартиры.

Нет ничего лучше рассказа специалиста. Много положительных отзывов получил автор этого видео (и клубники):