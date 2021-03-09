Как вырастить арбуз в теплице: правила посадки и особенности ухода

Любимая летная культура — это арбуз. Как вырастить арбуз в теплице? Данный вопрос часто возникает у дачников. Для того чтобы получить ранний урожай, необходимо соблюдать сроки посадки и правила. Также важно правильно подготовить и подобрать посадочный материал, в зависимости от региона выращивания.

Когда необходимо сажать семена

Для того чтобы получить большой урожай, необходимо соблюдать сроки посадки. Однако необходимо учитывать, что они могут отличаться, так как зависят от регионов. Опытные дачники рекомендуют соблюдать следующие сроки:

на юге России посадку семян в теплице необходимо осуществлять в середине апреля;

в средней полосе посадка проводится после 20 мая;

в Сибири и на Урале посадку в теплице проводят не ранее чем 25 мая.

При посадке семян, необходимо следить за погодными изменениями и особенностями сорта.

Как вырастить арбуз в теплице

Перед тем как посадить арбузы, необходимо вырастить рассаду и только после этого переносить ее в теплицу. Для того чтобы понять, как вырастить арбуз в теплице, следует учитывать рекомендации опытных дачников.

Подготовка грунта

Для рассады можно приобрести готовую почвенную смесь или сделать ее самим. Для самостоятельного приготовления необходимо взять в равных частях чернозем, перегной и торф, все тщательно смешать, добавить 1 стакан древесной золы на 1 кг почвенной смеси.

После того как грунт подготовлен, его необходимо обеззаразить. Для этого можно воспользоваться следующими методами:

почвенную смесь прокалить в духовке при температуре 75 градусов;

обработать грунт кипятком;

полить почвенную смесь легким раствором марганца.

Преимуществом таких обработок является полное обеззараживание грунта и устранение личинок вредителей.

Подготовка семян

Правильно подготовленные семена являются успехом высокого урожая. Проводить подготовку семян необходимо в несколько стадий.

Прогревание

На данной стадии семена внимательно осматриваются и отбраковываются повреждённые. Посадочный материал необходимо поместить в мешочек и положить на горячую батарею на 30 минут. Температура батареи должна быть не более 50 градусов.

Дезинфекция

Данная процедура очень важна, особенно для семян, которые были приобретены в магазине. Для дезинфекции семена необходимо поместить на 30 минут в легкий раствор марганца. В период дезинфекции необходимо внимательно следить за посадочным материалом и устранить все всплывшие семечки.

Проращивание

Последний этап — проращивание. Так как оболочка семян очень крепкая, для быстрого появления всходов, семечки необходимо предварительно прорастить. Для этого на плоскую тарелку выкладываются семена и накрываются влажной марлей. Ткань необходимо несколько раз в день опрыскивать водой, чтобы семена не пересыхали. Как только семена проклюнутся, их можно высаживать в грунт.

Не следует допускать, чтобы ростки были слишком большими. Это может привести к тому, что рассада будет слабой.

Посадка семян

В качестве емкости для рассады рекомендовано использовать торфяные стаканчики. Преимуществом такого материала является то, что, попав в грунт, торфяной стаканчик распадается и может использоваться в качестве удобрения.

Стаканчики необходимо наполнить грунтом. В каждый стакан посадить по 2 семечка и немного присыпать грунтом. Увлажнить с помощью пульверизатора. Стаканчики поставить на подоконник или в отапливаемую петлицу.

Уход за рассадой

Рассада появляется очень быстро. Однако для того чтобы рассада была крепкой, необходимо соблюдать правила ухода.

Полив

Поливать рассаду необходимо каждые 3 дня. Для полива следует использовать теплую воду, которая распыляется через пульверизатор.

Внесение удобрений

После того как появится 3 лист, необходимо рассаду арбузов подкормить калийными удобрениями. Использовать рекомендовано жидкие удобрения, которые разводятся в воде и вносятся в период полива.

Закаливание

Начиная со второй недели после посадки семян, рассаду необходимо закаливать. Для этого открывать окно или теплицу. Начинать необходимо с коротких проветриваний. Максимум — 1 минута. Постепенно время увеличивается до 30 минут.

Закаливание необходимо для того чтобы рассада была крепкой и легко переносила резкую смену температуры.

Пересадка в теплицу

После того как появится 3 настоящий лист, необходимо рассаду высадить в грунт. Используя торфяные стаканчики, сделать это очень просто. Достаточно подготовить грядки, высадить стаканчики на расстоянии друг от друга не менее 40 см. Если в стаканчике растет 2 ростка, один необходимо удалить.

После пересадки рассады, необходимо соблюдать правильный уход, чтобы получить большой урожай.

Полив

Для того чтобы понять, как вырастить арбуз в теплице, необходимо знать, что культура не требует частого полива. Достаточно поливать рассаду каждые 5 дней. Слишком частое увлажнение может привести к появлению гнили корней. В период формирования плодов полив снижается до 1 раза в 7-10 дней. В противном случае плоды будут портиться.

Для полива необходимо использовать только теплую воду. Холодная жидкость может привести к появлению пятен на листьях.

Мульчирование

Мульчировать грядки необходимо после того как появляются завязи. В качестве мульчи используется солома и перегной. Мульча не только сохраняет влагу, но и снижает риск появления сорной травы. Также в этой роли сможет выступить агроволокно. Однако накрывать материалом грунт необходимо до посадки рассады, предварительно подготовив лунки для посадки, и сделав прорези в полотне. Это не всегда удобно, и редко используется дачниками.

Подвязка плетей

Для того чтобы экономно расходовать место в теплице, побеги растения необходимо подвязывать. Для этих целей после посадки рассады монтируются опоры. Предпочтение необходимо отдавать деревянным шпалерам или аркам. Плети направляются на шпалеру в процессе роста и фиксируются отрезами ткани. Также после появления арбузов рекомендовано использовать специальные сетки, которые в дальнейшем удерживают арбуз, снижая нагрузку на куст.

Преимущества подвязывания арбузов в теплице:

плоды быстрее созревают и могут достигать больших размеров;

ветви не нагружаются, что снижает риск повреждения куста;

количество урожая увеличивается, так как в теплице место расходуется экономно;

плоды хорошо проветриваются, поэтому отсутствует риск загнивания;

грядки не загущаются и «ягоды» равномерно созревают.

Также подвязка арбузов облегчает сбор урожая.

Подкормка

В тепличных условиях вырастить арбузы без подкормки сложно. Поэтому после того как рассада высажена в грунт, необходимо подкормить растение комплексными удобрениями. Перед началом цветения вносятся калийные и фосфорные удобрения. Последняя подкормка проводится в период формирования завязей.

Опыление

В теплице насекомые-опылители отсутствуют, поэтому необходимо воспользоваться искусственным способом. Для этого необходимо, используя крупную кисть, дотрагиваться до соцветий, таким образом опыляя их. Также рекомендовано в процессе цветения обработать кусты такими препаратами как Завязь или Бутон.

Возможные болезни и вредители

Арбузы часто в тепличных условиях подвергаются заболеваниям. К наиболее распространённым относят несколько:

Мучнистая роса. На листья появляется серый налет, который приводит к их засыханию и гниению плодов. Для лечения необходимо обработать кусты раствором Бордосской смеси. Антракноз. Поражаются как листья, так и плоды. Проявляется заболевание темными пятнами, которые быстро увеличиваются в размерах. Для лечения необходимо проводить обработку 1% раствором хлорокиси меди.

Также в период лечения необходимо тщательно проветривать теплицу, так как основной причиной появления заболеваний может выступать повышенная влажность.

Среди вредителей чаще всего досаждает бахчевая тля. Для лечения используется опрыскивание такими препаратами, как Фитоверм и Актофитом.

Возможные сложности при выращивании арбузов в теплице

Для того чтобы понять, как вырастить арбуз в теплице и получить большой урожай необходимо изучить возможные проблемы и своевременно их предотвратить. Среди распространённых сложностей при выращивании арбузов, выделяют несколько факторов.

Отсутствие соцветия

Такая проблема часто возникает если используется слишком много азотных удобрений. Растение активно набирает зеленую массу, но не формирует завязи.

Отсутствие завязей

Возникает, если не проведена процедура опыления. Опылять соцветия необходимо несколько раз. Это повысит количество урожая. Если погодные условия позволяют, то нужно открывать теплицу, чтобы внутрь могли проникнуть насекомые опылители.

Плоды гниют

Частая проблема, которая может возникнуть в теплице. Для предотвращения теплицу необходимо проветривать несколько раз в день, так как конденсат скапливается и оседает на кустах, что вызывает появление грибка и гнили.

Подходящий сорт

Выращивать в теплице можно все сорта арбузов. Однако выделяются сорта, которые дают не только большие урожаи, но и имеют высокие вкусовые качества. К таким следует отнести:

Княжич;

Кримсон Свит;

Огонек;

Оранжевый медок;

Подарок солнца;

Шуга Бейби.

Данные сорта адаптированы к выращиванию в тепличных условиях. Рассада растет крепкой и хорошо переносит пересадку в грунт.

Для того чтобы получить большой урожай, необходимо знать, как вырастить арбуз в теплице. При правильном уходе, культура дает хорошие урожаи и не требует сложного ухода. Однако специалисты рекомендуют выращивать арбузы в теплице рассадным методом. Такой метод делает растения крепкими и подходит для всех регионов.

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