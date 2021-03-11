Вишневое дерево – это одна из самых популярных косточковых культур, выращиваемых садоводами на личных подворьях, а также в промышленных масштабах. Как выращивать вишню и получать с каждого дерева хорошие урожаи? Об этом должен знать даже начинающий садовод, тем более, что эта культура неприхотлива, не требует особого ухода и обрезок, отличается достаточно высокой стойкостью к морозам.

Описание дерева

Вишня обыкновенная относится к подроду вишен, является косточковой культурой. Многие специалисты считают, что это плодовое дерево было выведено в результате естественного скрещивания черешен и степных вишен в Приднепровье или на Кавказе. В естественных условиях вишня обыкновенная не встречается.

Вишни в высоту могут достигать 10 м, окрас коры центрального ствола – бурый с серым отливом. Вишня может быть деревом или кустарником с хорошей ветвистостью побегов. Листва – эллиптической заостренной формы, крепится к веточкам на черешках средней длины. Окрас листовых пластин – темно-изумрудный, однако их оборотная сторона более светлая. Длина листочков – до 8 см.

Цвести вишневые деревья могут в зависимости от сорта и региона выращивания с апреля по май. В период цветения вишня практически полностью покрыта облачком из белых или розовых небольших цветков, собранными в соцветия-зонтики по 3 штуки в каждом. В этот период вишневые деревья смотрятся наиболее красиво. Ягоды вишни – круглые, сочные, кисло-сладкие плоды, в диаметре могут составлять около 1 см. Урожай собирают с июня по июль.

Правила посадки

Как выращивать вишню, чтобы в будущем получать от нее большие урожаи? Для этого нужно правильно выбрать место для посадки и сами саженцы, высадить их согласно основным агротехническим правилам.

Время посадки

Высаживать саженцы этого косточкового дерева лучше всего в весенний период, потому что за лето все посаженные деревца акклиматизируются на новом месте и окрепнут до начала осенних холодов. Производят посадку саженцев тогда, когда грунт на участке прогревается до температуры 10-12º, а почки на саженцах еще не начали набухать. Поэтому лучшее время для этой процедуры в весенний период – вторая декада апреля. Причем сажать деревца лучше в вечерние часы.

Некоторые садоводы занимаются посадкой этой косточковой культуры в осеннее время, однако при этом не всегда можно предугадать, когда начнутся заморозки. Для того, чтобы растение укоренилось и окрепло до морозов, необходимо не менее 30 суток, однако не всегда можно точно узнать, когда начнется похолодание в регионе. Поэтому посаженные осенью деревья могут вымерзнуть за зиму. Если уж получилось, что саженцы вишни были куплены осенью, то их лучше прикопать до начала весеннего периода.

Как сохранить купленные саженцы вишни до весны

Если осенью удалось купить саженцы вишни, а высаживать на постоянное место их уже поздно, то требуется прикопать их до весны. Для этого в саду выбирается место, где снег весной медленнее всего тает, и выкапывают там короткую траншею глубиной около 0,4 м под углом примерно в 45º. Саженцы укладываются в такие траншеи так, чтобы их корни находились в более глубокой части ямы. Затем корневую систему и примерно третью часть стволов деревьев засыпают слоем грунта и производят полив.

Сверху саженцы укрывают слоем еловых или сосновых веток, чтобы к растениям не подбирались грызуны – мыши, крысы, зайцы. В течение зимы необходимо приезжать на участок несколько раз, нагребать снег на прикопанные деревца. Это нужно делать для того, чтобы они не вымерзали в холода.

Посадка вишен в весенний период

Для весенней посадки саженцы этой косточковой культуры приобретают осенью и на зиму прикапывают в саду. Покупать следует вишневые деревца двухлетнего возраста, высота штамба которых – около 0,6 м, а диаметр ствола – до 2,5 см. Длина скелетных веточек саженца тоже должна составлять не менее 0,6 м.

Перед посадкой требуется внимательно осмотреть саженцы: их корневая система должна быть упругой и здоровой, без вздутий и повреждений. Все поврежденные места требуется вырезать острым ножом до здоровых тканей и продезинфицировать толченым древесным углем.

Также саженцы нужно продержать в воде примерно 4 часа, чтобы корни вобрали нужное количество жидкости.

Подготовка участка под посадку

Лучше готовить место для высадки вишневых деревьев осенью. Для их посадки рекомендуют подобрать хорошо освещаемый солнцем участок с дренированным песчаным, супесчаным или суглинистым грунтом со слабокислой нейтральной или слабощелочной реакцией.

Нельзя высаживать вишневые деревья в местах, где уровень грунтовых вод подходит слишком близко к поверхности земли, или в низинах, где весной скапливаются талые воды.

В случае если на участке почва слишком закислена, осенью в нее вносят известь или доломитовую муку из расчета 400 г на каждый квадрат площади и производят перекопку почвы на штык лопаты.

Примерно через 6-8 дней после внесения извести можно улучшить плодородность грунта, внося в него перепревший навоз или перегной. Норма внесения такой органики на квадрат площади – до 15 кг в зависимости от степени истощения грунта.

Посадка саженцев

Если планируется высадить несколько саженцев вишен, следует выкапывать посадочные ямы на расстоянии не менее 3 м друг от друга. Если вишни самобесплодны, то рядом с ними одновременно высаживают вишни-опылители – не менее 4 деревьев. Сажать их нужно на расстоянии в 3 м, если деревья высокие, и на расстоянии не более 2,5 м, если сорта низкорослые.

Глубина посадочных лунок – до 0,6 м, а диаметр – около 0,8 м. Верхний слой почвы из ямы следует смешать с равным количеством перегноя, добавь в полученный субстрат золу (не менее килограмма), 40 г суперфосфата, 25 г хлористого калия. Также в эту смесь следует добавить 10 кг песка, чтобы субстрат был рыхлым. В яму также вбивается колышек, к которому нужно будет привязать саженец после посадки – так он быстрее акклиматизируется на новом месте и не будет клониться к земле от порывов холодного ветра.

На дне лунки размещают питательный субстрат, сформировав из него холмик, на вершину которого помещают деревце, а его корешки расправляют по склонам конуса. Корневую шейку нужно расположить выше поверхности земли на пару сантиметров. Затем в ямы добавляют грунт, уплотняя его слой за слоем.

Вокруг прикорневой зоны делают валик из земли и производят полив, внося под каждый саженец не менее 10 л воды, в приствольные круги добавляют слой мульчи из торфа или опилок. А само деревце привязывается к колышку.

Дальнейший уход

Как выращивать вишню в дальнейшем, после того, как саженцы укоренились и пошли в рост? Нужно помнить, что уход за этими деревьями отличается в разное время года, и лишь зимой делать ничего не приходится – если только приехать на участок, чтобы подгрести снег к деревьям.

Уход за вишней весной

После того как саженцы вишен посажены, в течение следующих трех сезонов в них не следует вносить удобрения, потому что все необходимые подкормки были добавлены при посадке.

Поэтому уход за молоденькими вишнями включает в себя соблюдение поливного режима, рыхление приствольной зоны, удаление сорной травы и проведении сезонных обрезок. Уже начинающие плодоносить вишни следует обильно поливать, особенно в жару, во время цветения, образования завязей и созревания ягод. При этом каждое дерево требует не менее 30 л воды.

Если весна стоит дождливая и холодная, то придется привлекать в сад для опыления деревьев пчел и других насекомых. Для этого вишню нужно опрыскивать раствором из 5 ст. л. меда и 5 л воды. Рыхлят почву в приствольных кругах не реже 3-4 раз за сезон.

В весенний период, до того, как проклюнутся почки, нужно проводить обрезку вишневых деревьев, удаляя все поврежденные, сломанные и вымерзшие веточки. Также нужно удалить всю поросль вишни вокруг деревьев, а также замульчировать прикорневую зону древесными опилками.

До появления листочков вишневые деревья обрабатывают инсектицидными и фунгицидными препаратами в качестве профилактики против заболеваний и вредоносных насекомых.

Уход за вишней летом

Летом также следует не забывать про поливы и внесение подкормок, особенно если стоит жаркая засушливая погода.

Если вишня начинает сбрасывать часть завязей, то ее нужно срочно подкормить под корень удобрениями, содержащими большое количество азота. Через 20 дней после этой подкормки вишни нужно удобрить еще раз, внеся в приствольные круги суперфосфат и калийную соль.

В середине лета начинается сбор созревших плодов вишни. При хорошем уходе урожайность вишневых деревьев будет высокой.

Осенний уход за вишневыми деревьями

Осенью весь уход за вишнями заключается в их подготовке к зимнему периоду. Сначала под перекопку вносятся органика и минеральные удобрения, производят их внесение тогда, когда листва на деревьях начинает желтеть.

После опадения листьев деревья обрабатывают соответствующими препаратами против болезней и вредоносных насекомых, а также проводят влагозарядные поливы, чтобы напитать корневую систему вишен водой.

С начала октября можно побелить стволы и скелетные ветки деревьев раствором извести и разложить по саду приманки с ядом против грызунов. Когда почва подмерзнет, из приствольных кругов удаляют всю опавшую листву и сжигают ее за пределами участка. В прикорневую зону деревьев нужно внести толстый слой торфа (толщиной до 12-14 см), стволы молодых деревьев обмотать лапником против грызунов.

Если при посадке саженцев вишни был правильно подобран участок и соблюдены все агротехнические правила посадки, а в дальнейшем этим деревьям обеспечивался хороший уход, то уже через несколько лет вишни будут радовать своих хозяев регулярными обильными урожаями.

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