Практически каждый дачник занимается выращиванием клубники у себя на участке, но далеко не у всех культура дает высокий урожай. Чтобы ежегодно наслаждать вкусной и ароматной ягодой, надо знать, как выращивать клубнику в открытом грунте с соблюдением агротехнических приемов и методов. Такое выращивание имеет свои секреты и особенности.

Способы выращивания клубники в открытом грунте

Дачники придумали множество методов возделывания клубники: на высоких грядках, в гребнях, ковром, клумбой, в горшках, вазонах и кашпо, в пятилитровых бутылях и покрышках. Кроме этого, выращивание рассады возможно даже на участке с небольшой площадью. Используют для этой цели ящики, улитки, торфяные таблетки, бочки и картофельные мешки. Многим будет интересна финская технология, а также выращивание садовой земляники на агроволокне и гидропонике.

На высоких грядках

Выращивание на высоких грядках рекомендуется на влажной, болотистой местности, где все лето на участке стоит вода. Чтобы кусты клубники не утонули, необходимо поднять грядку на высоту 30 см. Для ограждения можно использовать каркас из листового материала или досок, грядку можно не огораживать. Правда, в таком виде она будет осыпаться.

Если выращивание на высоких грядках проводится в регионах, в которых зимой мало снега, высока вероятность подмерзания корневой системы. Чтобы исключить такую досадную неприятность, необходимо осенью укрыть посадки соломой, спанбондом, или положить ветви ели.

Подготовка грядок проводится задолго до посадки клубники. Дело в том, что почва, под воздействием частых поливов и гниения внесенной органики, значительно просядет.

В гребнях

Такой метод рекомендуется при выращивании клубники в промышленных масштабах, так как без специальной техники невозможно сделать гребни.

Создание гребней высотой в 30 см проводится перед посадкой саженцев. После подготовки почвы рекомендуется хорошо полить землю и только потом приступить к высаживанию растений. Расстояние от одного гребня до второго должно составлять 70 см. Сажать клубнику рекомендуется в шахматном порядке с одной и со второй стороны гребня.

Такой способ облегчает уход за плантацией. Кроме этого, разреженная посадка обеспечивает хорошую вентиляцию, что предотвращает развитие заболеваний.

Посадка ковром

Как говорят, ковровый способ придуман лентяями. Это не совсем так. Не все дачники могут часто приезжать на участок, чтобы тщательно обработать землю. В связи с тем, что уход не такой как положено, урожай при данной посадке также получается невысоким.

Иными словами, дачники не удаляют усы, поэтому клубника занимает все отведенное ей пространство, располагаясь в хаотичном порядке. На такой грядке создается определенный микроклимат.

При ковровом расположении кустов наблюдается меньше сорной растительности. Есть у способа минус – ягоды становятся мельче, но вкус не теряют. На одном месте может расти до 10 лет, пока хозяин не доберется до клубники, чтобы навести порядок на грядке.

Вертикальное расположение грядок

Такой способ позволяет значительно сэкономить пространство. Клубника редко поражается заболеваниями. Для изготовления вертикальных грядок каждый хозяин используется свои материалы, которые есть под рукой. Но такой способ имеет свои плюсы и минусы.

Пирамидный способ выращивания

Одним из приемов вертикального способа является выращивание ягодной культуры в пирамидах. Чаще всего для изготовления пирамид используют доску. Готовое сооружение похоже на пирамиду. Посадку клубники проводят ярусами. Идеален для ампельной клубники и ремонтантных разновидностей.

Выращивание клумбой

Для посадки ампельных сортов клубники можно сделать клумбу в виде пирамиды. Из досок сколачивают ящик (размер произвольный) высотой в 30 см. Далее необходимо соорудить еще несколько таких же ящиков без дна и меньших по размеру. Установить их один на один и наполнить плодородной почвой. Во все ящики высадить рассаду клубники, оставляя расстояние между саженцами в 20 см, чтобы не загустить посадки.

В пятилитровых бутылях и покрышках

В домашнем хозяйстве часто можно найти пластмассовые бутылки прямоугольной формы, объемом 5 л. Их можно использовать для организации вертикального выращивания. В качестве опоры можно применить металлическую сетку.

Пошаговая инструкция:

Берут бутылку и отрезают дно. Крышку закрывают таким образом, чтобы она не очень плотно прилегала. Полученная щелочка будет способствовать стеканию лишней воды. Бутыли вставляют одну в другую, предварительно насыпав почву в каждую из них. Клубнику высаживают в грунт и поливают. Вода с верхнего яруса будет постепенно просачиваться в нижний.

Для изготовления пирамидальных клумб используют покрышки от колес. Высота конструкции может быть различной, в зависимости от того, сколько есть колес, различных по размеру. Сначала в покрышках вырезают отверстия, в которых будет выращиваться рассада. Потом засыпают грунт и ставят одну покрышку на другую.

В вазонах, кашпо и горшках

Если есть в наличии горшки, вазоны разных размеров, их также можно установить один на один и сделать вертикальную грядку.

Способы выращивания клубники из семян

Рассмотрим, как выращивать клубнику в открытом грунте, используя различные способы посева семян на рассаду.

В улитке

Из любого плотного материала, например, из линолеума, необходимо вырезать полосу 12х100 см. Для изготовления улитки, полосу кладут на стол, насыпают по всей длине грунт толщиной в 2 см, слегка прихлопывают ладошкой и сворачивают улиткой. Высота цилиндра – 12 см. Конец конструкции нужно зафиксировать скотчем.

Посев семян проводят в почву, оставляя расстояние между ними в 2 см. После этого необходимо укрыть посадки пленкой и поставить улитку в теплое место, чтобы появились всходы.

В торфяных таблетках

Дело в том, что в субстрате очень удобно выращивать рассаду. В такой почве содержатся все полезные вещества и биостимуляторы. Для посадки семян клубники лучше взять торфяные таблетки размером 24-33 мм. Посев проводят в первой декаде марта. Ухаживают, как за обычной рассадой. В открытый грунт высаживают в мае, заглубляя в грунт прямо с таблеткой. При таком способе посадки кустики не испытывают стресса и легко адаптируются к новом месту.

В коробах и ящиках

Если участок не располагает достаточной площадью, выращивать рассаду можно в обычных ящиках. Деревянные удобны для культурных растений, но они недолговечны и при небольших объемах очень сложно добиться правильного полива.

Альтернатива деревянным ящикам – пластмассовые. В нижней части должны быть предусмотрены отверстия для стека лишней воды. Если таковых нет, можно просверлить их самим.

Чтобы сэкономить пространство, ящики можно расположить любым удобным способом, иногда дачники подвешивают их на стены. На дне пластмассового ящика необходимо устроить дренажный слой высотой в 3 см. Дальнейший уход заключается в своевременном поливе и внесении удобрений.

В бочках и мешках

Деревянные бочки часто используются для сооружения вертикальных грядок. Верхнюю плоскость срезают, заполняют бочку почвой и высаживают рассаду. Преимущество такого способа – красота конструкции. Кроме этого, корневая система не перегревается. Однако бочки из дерева недолговечны и могут сгнить за 5 лет.

Мешки для картофеля – интересный способ выращивания клубники. Внутрь следует поместить плотный мешок из полиэтилена, заполнить землей, вырезать отверстия и посадить рассаду. Некоторые дачники изготавливают карманы и в них уже высаживают усы.

Выращивание клубники на гидропонике

Суть такого способа заключается в выращивании садовой земляники без использования почвы.

Но данный метод при применении его на дачном участке требует специального ухода, так как раствор на жаре часто высыхает и надо проводить полив посадок новым жидкостью с питательными веществами.

Такой способ можно использовать в условиях квартиры, чтобы зимой получить урожай клубники.

Выращивание на агроволокне

Иногда грядку укрывают черным агроволокном, проделывают отверстия и высаживают в них усы клубники.

Преимуществом данного способа является отсутствие сорняков. Кроме этого, почву долгое время не надо увлажнять. Для того, чтобы материал прослужил дольше, следует выбрать черное агроволокно плотностью 60 г/м2.

Выращивание клубники по финской технологии

В Финляндии была разработана технология посадки клубники на грядку, укрытую черной пленкой. Такой метод позволяет собрать урожай уже через 60 дней после посадки. Дело в том, под темным материалом происходит быстрое нагревание почвы и не растет сорная растительность.

При таком способе рекомендуется использовать систему капельного полива. Для этого надо растянуть шланг, проделать в нем небольшие отверстия и закопать на небольшую глубину.

Выращивание садовой земляники на стеллажах

Эта технология придумана в Голландии. Способ рекомендуется использовать в северных регионах при выращивании клубники в теплицах из поликарбоната. Подходит арочная конструкция или теплица со скатной крыше. Обязательны окошки, чтобы была возможность проветривания.

В теплице не всегда достаточно естественного света, поэтому необходимо организовать искусственное освещение с помощью люминесцентных ламп. Еще надо позаботиться об отоплении. Ящики можно изготовить из поддонов и установить на стеллажи.

Рассмотрев различные способы выращивания рассады и кустов садовой земляники, каждый садовод сможет для себя решить, как выращивать клубнику в открытом грунте и какой метод является более удобным и приемлемым. А о своей «плантации» ягод расскажет автор следующего видео: