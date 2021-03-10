Сложно найти человека, который не любил бы землянику. Кроме яркого аромата и насыщенного вкуса земляника имеет массу полезных свойств. Она богата антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, помогающими в укреплении иммунитета, расщеплении жиров и в нормализации сахара в крови. Но зачем довольствоваться дорогой клубникой из супермаркета, если ее можно вырастить самостоятельно. Ни с чем не сравнится аромат созревшей на солнце ягоды, собранной в собственном саду. Ниже пойдет речь о том, как сажать землянику и как за ней ухаживать.

Когда нужно сажать

Землянику можно сажать весной и осенью. Весной это следует делать так рано, насколько позволяют погодные условия. Осеннюю посадку можно проводить с середины августа и до конца сентября.

Если рассада в горшках, с закрытой корневой системой, то методом перевалки ее можно сажать и в июле. Лучше всего это делать в пасмурную погоду или после дождя. Такие грядки следует притенять первое время от солнечных лучей.

Но, в первую очередь, выбирая время посадки, нужно отталкиваться от сорта земляники. Ранние сорта закладывают свои плодовые почки при средней температуре +16-18° и при коротком световом дне. Поэтому оптимальные сроки для них это конец августа — начало сентября. Если приступить к посадке позже, то, за счет недостаточного времени для закладывания плодоносящих почек, фактический урожай будет меньше ожидаемого.

Ремонтантные сорта хорошо завязываются независимо от светового дня, но они менее морозостойкие, поэтому их лучше сажать весной, чтобы уже к концу лета получить полноценный урожай.

Выбор места для посадки

Как сажать землянику правильно, чтобы она давала хороший урожай? Есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

Кустам этой ягоды требуется 6-10 часов в день под прямыми солнечными лучами, поэтому следует выбирать место для посадки соответственно. Земляника толерантна к разным типам почв, но предпочитает суглинистую. Желательно за пару месяцев до посадки внести на грядку перегной или компост. Для хорошего роста растения следует проверить кислотность грунта. Идеальным будет уровень pH 5,5-6,5. Место для посадки должно быть хорошо дренированным. Не следует планировать грядки на участке, где может застаиваться вода. В таком случае нужно подготовить высокие грядки.

Для наибольшего успеха практикуют севооборот. Не стоит сажать землянику после томатов, перцев, баклажанов, картофеля. Лучшими предшественниками считаются петрушка, чеснок, лук, горох, фасоль.

Особенности посадки земляники

Есть определенная специфика в посадке этой культуры. Начать нужно с перекопки почвы на глубину 20-30 см и очистки будущей грядки от сорняков и возможных вредителей. Если требуется, надо удобрить грунт компостом или перегноем. Для большей рыхлости и воздухопроницаемости рекомендуется добавить немного песка в почву. А для снижения ее кислотности можно внести золу или доломитовую муку.

Существуют несколько способов посадки. Наиболее популярными являются:

однорядный, при котором кусты в ряду располагаются на расстоянии 15-25 см друг от друга, а между рядами выдерживается ширина 60-80 см;

двустрочный, когда интервал между растениями в пределах 25-30 см, между строчками — 30 см, а между рядами 60-70 см;

при ковровом способе выращивания земляника разрастается хаотично, создавая свой микроклимат грунта, что позволяет реже поливать растение;

посадка на агроволокне облегчает уход за земляникой, благодаря чему отпадает необходимость в прополке и удалении побегов.

Последний способ стал очень популярен. Он максимально сокращает трудозатраты, а растение получает достаточно питания, ведь агроволокно пропускает воду, солнечный свет и воздух.

При любом способе посадки важно правильно высадить растение в подготовленную лунку. За час до посадки рассаду следует полить, если она в горшочках, и замочить в воде, если она с открытой корневой системой. Во время посадки необходимо следить, чтобы корни не загибались, а были расположены вертикально. Если они слишком длинные, их нужно укоротить до 5-6 см. Такая обрезка позволит запустить процесс усиленного бокового корнеобразования. Корневую шейку ни в коем случае нельзя заглублять, она должна располагаться на уровне земли.

После высадки, для лучшего контакта корней с почвой, землю вокруг куста уплотняют и обильно поливают. Во избежание быстрого высыхания грунта и предотвращения на нем сухой корки, грядку с земляникой следует замульчировать. При этом нет необходимости в прополке, так как сорняки просто не смогут прорасти сквозь толстый слой мульчи. В качестве мульчи подойдет скошенная трава, солома, картон, хвоя.

Уход за земляникой

Для получения действительно высоких урожаев ароматной и сладкой ягоды необходимо регулярно удобрять, поливать и пропалывать грядки. В зависимости от типа почвы, в которой проводилась посадка земляники, рассчитывается количество удобрений. Если перед высадкой рассады грунт был перекопан и удобрен перегноем или компостом, то на ближайшие 10-12 месяцев можно забыть об использовании удобрений. Но, если в почву не были добавлены питательные смеси, то лучше засыпать верхний слой земли компостом сразу же после посадки.

Ранней весной, еще до цветения, нужно дать землянике азотную подкормку. Это поможет растению правильно развиваться и повысит стойкость к болезням. Для увеличения срока хранения ягод и улучшения их вкусовых качеств, в период цветения в грунт вносят калийные удобрения. В целом, для земляники рекомендуется использовать минеральные комплексы.

Для активного роста этому растению требуется влажная почва, поэтому необходим регулярный полив. Земляника имеет неглубокие корни, и сухая земля может остановить плодоношение или привести к гибели растения. Полив следует продолжать и после сбора урожая, это будет способствовать формированию плодовых почек на следующий год.

Прополку земляники лучше делать вручную, чтобы не повредить корни, расположенные близко к поверхности. Но, как уже упоминалось выше, мульчирование решает эту проблему. Недаром, в переводе с английского, земляника называется соломенной ягодой (strawberry). Мульча позволяет выращивать чистую, здоровую ягоду без особых проблем. Мульчирование также снижает температуру почвы, а большинство сортов плодоносят лучше, когда их корни находятся в более прохладном грунте.

В первый год после высадки желательно удалять соцветия, чтобы земляника не плодоносила, тогда она будет тратить все свои силы на развитие здоровых корней. Если это не ковровый вариант посадки, необходимо удалять молодые побеги (усы) для того, чтобы энергия куста пошла на цветение и плодоношение.

Растения со временем теряют силу и становятся более восприимчивыми к болезням и вредителям, поэтому обязательным условием выращивания земляники является пересадка на другое место каждые 3-5 лет.

Размножение земляники

Купив в первый год рассаду для одной грядки, можно со временем увеличить площадь выращивания без особых затрат. Существуют три способа размножения садовой земляники:

семенами;

делением куста;

отводками (усами).

Преимущества размножения семенами в том, что можно вырастить сразу большое количество рассады. Для этого берут полностью созревшую ягоду, достают из нее семена, просушивают и складывают в бумажную или стеклянную тару на хранение. В конце зимы их высевают на рассаду в горшочки или кассеты. Всхожесть такие семена сохраняют на протяжении 4 лет.

Способ деления куста намного проще, для его осуществления нужен маточный куст нужного сорта. Куст разрезают стерильным ножом, но так, чтобы на каждом фрагменте была точка роста, три листа и хорошо развитые корни. Этот способ подходит для ремонтантных сортов, которые дают мало побегов.

Для того чтобы вырастить полноценные саженцы из отводков, необходимо наметить кусты, которые обильно плодоносили в текущем году и качество плодов было лучше, чем у других кустов. На следующий год эти экземпляры следует пересадить на отдельную грядку и постоянно удалять цветоносы, чтобы пустить все силы растения на формирование побегов. По мере роста отводков, для лучшего укоренения нужно присыпать их корешки землей. Весной этими укорененными розетками можно засаживать новую грядку.

Вредители и болезни

Земляника склонна ко многим грибковым заболеваниями, но чтобы предупредить их появление и дальнейшее развитие, советуем проводить профилактическую обработку ранней весной и осенью. В первом случае после зимы необходимо снять слой прошлогодней мульчи, и слегка разрыхлить грунт. Затем обработать почву 3% раствором медного купороса или 4% раствором бордосской смеси. Делается это до появления цветоносов.

Осеннюю обработку проводят уже после того, как собран последний урожай. Прежде всего следует очистить грядку от сухих, поврежденных и опавших листьев, являющихся очагами распространения грибковых спор. А применение комплексных препаратов и фунгицидов поможет справиться с такими заболеваниями, как фитофтороз, корневая гниль, мучнистая роса, бурая пятнистость и др.

Против клещей, слизней, личинок майского жука обработка инсектицидами проводится по необходимости, но не в период плодоношения. Для защиты от птиц и сохранности ягод во время сбора урожая стоит накрыть грядку специальной сеткой.

Виды земляники садовой

Сортов земляники множество, и каждый год появляются все новые и новые. Но все они делятся на летние и ремонтантные виды. Летних сортов большинство, они плодоносят весной и в начале лета, обладают крупными плодами и коротким периодом плодоношения. Сорта ремонтантного типа плодоносят два раза и больше за вегетацию – в мае-июне и августе-октябре (до наступления морозов).

Выращивание земляники — это достаточно простой, местами даже интересный и увлекательный процесс. Главное — определить сезон посадки и выбрать соответствующий способ. В результате можно с первого раза получить высокий урожай вкусных и полезных ягод.

О посадке и выращивании земляники интересно и понятно расскажет автор этого видео: