Виноград — южное теплолюбивое растение, для которого страшны резкие похолодания. В таких неблагоприятных условиях незащищенная молодая поросль и взрослые кусты неминуемо погибнут. Однако в регионах с суровым климатом эту культуру можно подготовить к зимовке. Начинающим виноградарям важно узнать, когда, чем, и как правильно укрыть виноград на зиму. Только корректная операция позволит культуре без проблем пережить холода. В нее входят и подготовительные мероприятия. Кроме того, очень важно познакомиться со всеми способами укрытия, чтобы хозяева смогли выбрать наилучший вариант: как для виноградника, так и для региона.

Зачем нужна защита винограда зимой?

Укрывной способ позволяет защитить эти культуры даже в регионах с очень суровым климатом. Есть множество сортов винограда — как обычных, так и гибридных. Некоторые из них крайне чувствительны к низкой температуре, другие способны без проблем перенести морозы под естественным «одеялом» из снега. Все растения разделяются по степени морозоустойчивости.

Первая категория. Такие культуры при крайне неблагоприятных условиях (-25-28°) сохраняют от 80 до 100% почек. Вторая категория менее морозоустойчива: при -24-27° выживает примерно 60-80%. Третья категория: 40-60% почек переживает холодную зиму (-18-22°).

Самые чувствительные растения 4 и 5 категории. Все побеги могут погибнуть при температуре -13-17°.

Однако затяжное похолодание может негативно сказаться и на самых морозостойких сортах. Две-три недели при температуре -15-20° могут стать причиной гибели всего виноградника. Поэтому рекомендуют защищать от морозов растения всех категорий. Если максимальная температура зимой -15°, то кусты можно не укрывать. Но исключение есть: это молодые саженцы, которые посадили в этом сезоне, или прошлой зимой.

Корни винограда более уязвимы к неблагоприятным условиям: они начинают вымерзать, когда температуры грунта понижается до -9-10°. Поэтому утепление корневой системы растений операция обязательная. Иначе можно потерять все кусты.

Когда укрывать виноград на зиму?

Это один из самых важных вопросов, поскольку именно правильное определение того момента, когда необходимо проводить укрытие, гарантирует успех процедуры. В противном случае в следующем сезоне вряд ли имеет смысл ожидать хорошего урожая. Если осень теплая, то виноград, защищенный материалом, может начать преть.

Сроки укрытия отличаются в зависимости от региона, погодных условий и возраста лозы. Оптимальными для операции являются первые осенние заморозки. Винограду для выживаемости необходима небольшая отрицательная температура — от -5° до -8°. В этот период растения закаляются, а значит, такая процедура улучшит их способность противостоять морозу.

Заканчивают закалку через несколько дней после начала заморозков. Светло-коричневый цвет лозы — главный признак, по которому ориентируются владельцы виноградников. Это изменение показывает, что кусты уже закалились, поэтому они полностью готовы к зимовке под укрытием.

Точного ответа на вопрос, когда укрывать виноград, не существует. Причина невозможности привести конкретные даты — климат, различный в разных регионах, разное наступление заморозков и т. д.

Как правильно подготовить виноград к зимовке?

В период перед наступлением первых холодов на участке проводят подготовительные работы. В это же время приобретают укрывной материал и подготавливают инструменты, чтобы быть во всеоружии, если резко похолодает до -10-12°. Эта разумная предосторожность даст шанс быстро спрятать лозу, не повредив ей.

Подготовка винограда начинается после сбора урожая. Операция состоит из нескольких этапов:

ветви снимают со шпалер, кусты обрезают и формируют;

перед укрыванием проводят обильный, влагозарядковый полив: для каждой лозы требуется 50 литров;

перед зимовкой кусты подкармливают, обрабатывают препаратами для борьбы с вредителями и средствами, защищающими от болезней (Нитрафен, ДНОК, Бордосская жидкость).

Для прикорневой подкормки используют древесную золу, купорос — железный, медный, суперфосфаты, а также комплексные удобрения, в составе которых отсутствует азот. Чаще используют готовые препараты — Микал, Топаз, Фундазол, Хорус и т. д.

Обработку купоросом начинают в тот период, когда опадет вся листва, и закроются почки. В противном случае растения получат ожоги. Считается, что железный купорос ухудшает сопротивляемость растений морозу, поэтому его использовать не рекомендуют.

Все подготовительные мероприятия заканчивают до наступления первых морозов — в конце сентября или в середине октября, в зависимости от климата. В идеале лоза должна оставаться открытой около месяца. Этот период необходим для завершения оттока питательных веществ в корни растений.

Чем и как правильно укрыть виноград на зиму?

Способов утепления этих культур есть несколько. На выбор материала влияют погодные условия в местности, морозоустойчивость сорта и доступность средств, предназначенных для защиты растений. Некоторые методы дают возможность обойтись минимальными затратами. Они позволяют использовать подручные материалы и естественную защиту. Другие способы максимально эффективны, но требуют значительных усилий и больших расходов.

Сухое укрытие

Этот способ защиты винограда гарантирует полную сохранность кустов и их качественную вентиляцию. Сухое укрытие сооружают так:

Сначала из досок собирают короба либо ящики. Лозу укладывают на грунт. Те сорта, которые не морозостойки, засыпают мульчей. Виноград закрывают деревянными «домиками» так, чтобы между ними и землей не оставалось зазоров. Сверху коробки защищают агроволокном или пленкой.

Данный способ относится к трудоемким вариантам, поэтому для больших виноградников, требующих большого количества пиломатериала, он не лучшее решение.

Использование земли

Это один из самых простых и дешевых методов утепления винограда. К укрыванию приступают после того, как растения закалятся. Лозы снимают со шпалер, затем их укладывают на грунт, либо в предварительно выкопанные траншеи. Сверху на кусты насыпают слой земли, его высота — 100 мм.

Спустя 20-30 дней толщину защиты увеличивают до 200-250 мм. Для холодных регионов этот показатель может быть увеличен до 300 мм, но не более. Слишком толстый слой станет причиной того, что почки запреют, тонкий, наоборот, не сможет защитить растения от морозов. Поскольку грунт может к этому времени замерзнуть, его подготавливают заранее и хранят в мешках. Такой способ хорош тем, что земля успеет хорошо высохнуть.

Плюсы использования земляной насыпи — дешевизна, доступность материала, скорость операции. Однако минусов у него больше. При выкапывании лозы весной можно случайно повредить растение. Земля при сильных морозах способна промерзнуть, а значит, виноград погибнет. К тому же во время оттепели такая защита будет размываться, создавая на участке лишнюю грязь.

Утепление винограда снегом

Этот метод можно рассматривать в том случае, если зимы в регионе снежные, а оттепели в середине зимы, скорее, исключение. Для такого укрытия винограда на грунте располагают настилы из досок или фанеры. Затем на них укладывают лозу, фиксируют ее проволокой либо скобами. Потом кусты засыпают снегом: рекомендованная толщина слоя — как минимум 500 мм. Поскольку часть укрытия может сдувать сильный ветер, такое укрытие придется регулярно досыпать и утрамбовывать.

К преимуществам использования снежного покрова относится скорость операции, которая станет спасением, если сроки операции пропущены, а снег уже выпал. Этот естественный утеплитель использовать проще всего, если в хозяйстве есть доски или фанера. Еще один плюс для многих важен: весной защиту убирать не нужно, она растает самостоятельно.

Главный минус снежного барьера — ненадежность метода в местностях, где заморозки часто чередуются с оттепелями. В таких регионах виноград может погибнуть, если слой снега внезапно подтает. Мороз и минимальное количество осадков сделают эту процедуру попросту невозможной.

Укрытие лозы соломой

Данный способ относится к дешевым и экологичным методам защиты винограда. Для создания такого укрытия на грунте размещают доски (фанеру), на них укладывают лозу. Сверху насыпают слой опилок толщиной 200 мм. Спустя 3 недели добавляют еще один слой — 200 мм. Чтобы защитить укрывной материал от порывов ветра, его застилают агроволокном (спанбондом), которое фиксируют металлическими скобами. Заменой соломы станет опавшая листва, тростник или рогоз.

Главные достоинства этого метода — дешевизна и натуральность утеплителя, который гарантирует культурам хорошую вентиляцию. Минусы — необходимость качественной просушки соломы, риск появления в ней грызунов. Кроме того, слой такой растительности весной придется убирать, а для этого понадобятся силы и время.

Утепление винограда опилками

Это еще один ответ на вопрос, чем, и как правильно укрыть виноград на зиму. Однако в этом случае укрывной материал необходимо защитить от влаги. Поэтому действуют так:

сначала грунт около куста застилают полиэтиленовой пленкой;

затем на материал укладывают лозу, которую засыпают слоем опилок;

чтобы защитить укрытие от влаги, сверху на него укладывают шифер, или другой гидроизоляционный материал: например, рубероид (линолеум).

Плюсы данного варианта те же, что и у использования соломы. Это экологичность, качественная вентиляция и минимальные затраты. Недостатки материала — его неравнодушие к влаге, от которой укрытие придется защищать. Избавление от опилок весной тоже будет на самой быстрой и приятной операцией. Решение есть: поможет слой укрывного материала, уложенного на лозу. Он сильно упростит удаление мелкого утеплителя.

Использование лапника

Это прекрасная альтернатива всем предыдущим методам, особенно если недалеко от участка находится хвойный лес. Данная операция максимально проста: лозу укладывают на грунт, затем сверху закрывают лапником. Толщина такого слоя — примерно 400 мм. Чтобы гарантировать экономию естественного материала, некоторые хозяева сколачивают короба из досок или шифера. Их устанавливают вокруг кустов, потом заполняют ветками. В этом случае лапника понадобится меньше.

Преимущества использования этого материала — идеальная защита растений от грызунов и грибков, скорость и простота метода. Минус у него только один: это его недоступность, если рядом не растут хвойные деревья. Однако для владельцев с автомобилями «добыча» лапника не станет неразрешимой проблемой.

Помощь спанбонда

Агроволокно, или агротекстиль дает возможность выбора одного из способов.

Сухое укрывание, но без использования деревянных «домиков». В этом случае лозу снимают со шпалеры, затем заворачивают в несколько слоев спанбонда. Защищенное растение укладывают на грунт, где легкий, дышащий материал фиксируют металлическими скобами или просто кирпичами. Утепление на каркасе. Данный способ подразумевает, что растение оставляют на шпалере. Лозы укрывают одним или двумя слоями материала. Первый вариант используют там, где выпадает много снега. Если зимы холодные и практически бесснежные, то оптимален второй вариант. Два слоя лучше сохранят тепло.

Достоинств у спанбонда очень много. К ним относится:

экологичность материала;

простота сооружения укрытия для винограда;

надежность защиты от мороза, солнца, осадков, насекомых и птиц;

создание идеального микроклимата: растения под агроволокном «дышат».

Минусы способов с агротекстилем — его высокая цена, степень защиты, которая может быть недостаточной для очень холодных зим. Иногда требуется добавлять еще один материал, чтобы гарантировать сохранность теплолюбивых культур.

Траншейный способ укрытия

Данный вариант отличается от всех предыдущих методов трудоемкостью. Однако именно он обещает максимально надежную защиту даже в регионах с очень холодными зимами. Как правильно укрыть виноград на зиму, используя траншейный метод? В этом случае работа состоит из нескольких этапов.

Первым делом роют траншеи. Их глубина — 500-700 мм. На их дно кладут шифер или доски. На настил помещают виноградную лозу. Сверху ее засыпают соломой, торфом или опилками. Весь «пирог» закрывают спанбондом.

Для защиты грунта от размывания некоторые хозяева сбивают опалубки для канавок. Такое простое дополнение защитит растения и от возможного повреждения в период оттепели.

Единственный недостаток траншейного метода — сложность, так как времени и усилий для создания такого укрытия потребуется гораздо больше. Если очень скрупулезно рассматривать этот вариант, то к минусам можно отнести цену агроволокна. Материал придется покупать для сооружения укрытия виноградника каждый год.

Защита лозы жесткой конструкцией

Это еще одна разновидность траншейной технологии. Однако в этом случае виноград защищают не спанбондом, а шифером, рубероидом или досками. Максимально надежное укрытие создают так:

Выкапывают траншеи глубиной 200-300 мм. Лозу обматывают мешковиной. Потом ее помещают в канавки. Материал обязательно фиксируют скобами. Сверху на траншеи укладывают твердое покрытие, которое должно заходить за края канавок на 100-150 мм. Потом его засыпают грунтом.

Плюсов у использования твердого укрывного материала довольно много. Это надежность, сохранение тепла, способность противостоять сильному напору ветра. Скорее всего, подходящий материал обнаружится на любом участке. Дополнительных расходов не предвидится, потому что использовать его можно несколько лет.

Минусы все же относительны. Это необходимость покупать материалы, если их не осталось после ремонта или строительства. В этом случае траты будут ощутимыми. Претензия есть и к шиферу, который может сломаться при серьезной снеговой нагрузке. Если ЧП произойдет, то не исключено, что лоза получит повреждения.

Защита винограда пленкой

Этот простейший способ создания места для зимовки лозы можно рассматривать для регионов, где теплые зимы. Хозяевам понадобится только полиэтиленовая пленка и проволока. Укрывной материал должен быть белым и непрозрачным. Такая работа знакома практически всем хозяевам дачных участков.

Над кустами винограда устанавливают дуги, сделанные из отрезков проволоки. В этом случае надежной фиксации не требуется: их просто втыкают в грунт. На простейший каркас настилают пленку. На ее края укладывают камни или кирпичи. С одной стороны оставляют небольшую щель, которая необходима для вентиляции. Ее закрывают при наступлении морозов. Иначе кусты перемерзнут.

Достоинства пленочного метода — доступность материалов, минимальные затраты, простота работы. Недостаток у него есть: это риск возникновения угрозы — парникового эффекта, который погубит растения во время оттепели. Если дуги будут недостаточно высокими, то не исключается повреждение укрывного материала ветками растения. В этом случае внутрь будет попадать холодный воздух.

Поскольку полиэтилен все-таки уязвим, лучше рассмотреть другое решение — использование в этой роли агроволокна. Плотный материал обеспечит качественную вентиляцию, исключит парниковый эффект, но защитит кусты от холода.

Популярный способ для молодого винограда

Саженцы первого года очень часто защищают пластиковыми бутылками, или такими же ведрами, которые отслужили свой срок. Молодые кустики полностью лишают кроны, оставляя только ствол, его высота — до 100 мм.

У пластиковых емкостей отрезают горлышко. Чтобы растения не задохнулись, в стенках и дне проделывают небольшие отверстия. Такими заготовками лозу накрывают, потом сверху насыпают солому. Со всех сторон кустики в емкостях прикапывают землей.

Есть еще один необычный, но рабочий способ. Это укрывание винограда мешками: например, изделиями, оставшимися от сахарного песка. Края такого «укрывного материала» присыпают землей, либо фиксируют их колышками, кирпичами или камнями.

Укрытие винограда и климатические условия

Для каждого региона России оптимальны свои способы и правила защиты винограда. Поэтому ориентироваться лучше на местность, где находится участок. Для примера лучше привести климатические зоны и особенности защиты южных растений.

Подмосковье. В этом случае оптимален траншейный метод. Полиэтиленовую пленку использовать не рекомендуют, лучшие материалы — спанбонд, сухая листва или опилки. Поволжье. Здесь жаркое лето и сильные морозы зимой, причем снега выпадает немного. Оптимальный вариант для такого «жестокого» климата — максимальная защита. Средняя полоса. Данный регион отличается обильным снегом, поэтому для винограда, растущего здесь, советуют использовать либо сугробы, либо защиту лапником. Черноземье. Зима в регионе солнечная, поэтому в роли укрытия не рекомендуют использовать «не дышащие» материалы. Идеальные кандидаты — спанбонд, листва или лапник. Ленинградская область. Виноградную лозу здесь укладывают на поверхность земли, потому что главной угрозой для нее становится повышенная влажность грунта. Виноградники обязательно оборудуют дренажной системой. Идеальные варианты укрытия — агроволокно или лапник. Кубань. Благодаря теплому климату культуры редко требуют утепления. Исключением становятся местности в низине. В этом случае рекомендуют использовать частичное укрытие. Это защита землей нижней части куста, укладывание лозы на солому, или утепление укрывным материалом, слои которого фиксируют шпагатом. Туго его не затягивают.

Как правильно укрыть виноград на зиму? Любой из способов можно считать корректным, однако выбор идеального варианта зависит от климата в регионе. Но нужно понимать, что защиты требуют даже морозоустойчивые сорта винограда, так как от неприятных сюрпризов погоды не застрахована ни одна местность.

О том, как правильно укрыть виноград на зиму, расскажет специалист из следующего видео: