Все мы хоть раз в жизни пили чай с ароматным малиновым вареньем. Эта ягода известна не только своим вкусом, но и целебными свойствами, богатым набором витаминов и полезными веществами. Например, она содержит в своем составе салициловую кислоту. Цвет ягод от розового до почти черного, даже есть желтые сорта. Для кустов малины характерны маленькие шипы и прямостоящие побеги. Растение неприхотливое, но если за ним не ухаживать, начнет приносить мало плодов. Дачникам и садоводам нужно знать, как правильно сажать малину на своем участке, какой уход за ней предпочтительнее всего.

Подбор места

Посадку малины разделяют на такие этапы:

Подбор места. Подготовка почвы. Выбор способа высадки. Посадка. Уход за малинником.

Лучше всего высаживать малину весной, осенью, в саду или на огороде. Площадь нужно выбрать с ровным участком и хорошо освещенную солнцем. Важно, чтобы кусты были защищены от сильных зимних ветров. По соседству не должны расти плодовые деревья, клубника, картофель и помидоры.

Подготовка почвы

Участок перед посадкой малины нужно подготовить. Перекопать на глубину приблизительно 30 см, убрать сорняк (пырей, вьюн, осот). Почва подойдет рыхлая и плодородная. Также можно высаживать в песчаные почвы, но придется вносить органические удобрения каждый год. Для удобрения почвы понадобится:

навоз 10 – 30 кг;

сернокислый калий 49-50 г;

суперфосфат 60-80 г.

Для тяжелой глинистой и песчаной почвы навоза понадобится больше. Для весенней посадки лучше смешать удобрения с верхним слоем той почвы, на которой малина будет расти и этим грунтом засыпать яму. Если не получилось заранее подготовиться, то в яму засыпать подготовленную смесь из:

двойного суперфосфата – 100 г;

древесной золы – 400 г;

сернокислого калия – 50 г;

перегноя – 10 кг.

Способы высадки

Рассматривают несколько способов посадки растения. Самый целесообразный и удобный — рядовой (совместный способ выращивания). Расстояние между растениями составляет 0,5 м, а между рядами 1,5-1,8 м. Он делится на ямный и траншейный. В первом случае высаживают в отдельные ямки, во втором — в траншеи.

Для высаживания отдельными кустами лунки делают 40 см на 50 см, засыпают приготовленную посадочную смесь, смачивают корни в растворе коровяка. Ростки куста опускают в лунку и присыпают грунтом. Между кустами расстояние около 1 м, а между рядами около 2 м. Для траншейной посадки берут расстояние между рядами 1 м, между растениями — 40 см. Траншею заполняют смесью для посадки. Добавляют навоз или компост, после чего засыпают минеральные удобрения и почву.

При кустовом (раздельный способ выращивания) высаживают в отдельные ямы на расстоянии 1,5-1,7 м, диаметром 30-40 см и глубиной 40-50 см. Саженцев малины в яму высаживают 3-4 штуки. При этом способе посадки кусты вырастают более раскидистыми. Третий способ высадки — в пластмассовых или металлических емкостях.

Посадка

Время посадки малины зависит от разных климатических зон, причем каждое время года характеризуется своими особенностями. Лучше всего сажать весной или осенью, а зеленые черенки – летом. Весной высаживают малину после оттаивания земли, в этот период у куста идет интенсивное сокодвижение. Нужно успеть до наступления сухой и жаркой погоды. Из-за появления у кустарников небольших листиков, они дольше укореняются.

Осенью лучше сажать однолетние корневые отростки. Опытные садоводы считают, что все-таки высаживать малину лучше в осеннее время года. До зимних холодов саженцы успеют окрепнуть, если высадку осуществить в первой половине октября. Снег укроет и защитит от холода, но в случае если снег выпадет позже, растения могут погибнуть. Но есть сорт, который все же лучше сажать весной. Это черная малина, она может не выдержать зимних морозов.

Прежде чем приступить к посадке, нужно приготовить почву. Если это осень, значит, где-то за месяц, весной – с осени. Свежие саженцы желательно быстрее высадить, но если нет возможности, отправить их в темное и прохладное помещение. Корневую систему следует замочить в воде или стимуляторе роста корня на несколько часов (Корневин, Гетероауксин, Добрая сила, Укоренитель, Гумат натрия). Эти препараты помогают саженцам прижиться без стресса.

Потом нужно взрыхлить землю, выкопать яму размером 30х30 см и глубиной 30-40 см. Перемешать перегной с землей и высыпать на дно ямки. Опустить саженец и постепенно засыпать землей, уплотняя каждый слой. Можно между слоями земли увлажнять почву водой и дождаться полного впитывания, затем снова насыпать слой земли. Затем всю наземную часть малины срезать секатором близко к уровню земли.

Саженцы нельзя высаживать при сильно низкой посадке малины, так она хуже растет и развивается, замедляется рост побегов, иногда куст и совсем может погибнуть. При высокой посадке в холодные зимние дни саженцы могут замерзать, а в летний жаркий период, наоборот,высыхать. После посадки кустов их обильно поливают водой и мульчируют, что сохранит надолго влагу растениям.

Очень важно правильно сажать малину, что бы она приносила много урожая. Много зависит от выбранного места для посадки, от правильно выбранной технологии. Нужны качественные саженцы и надлежащий уход за растениями.

Уход за малинником

Что входит в уход за кустарником?

Полив

Малина — влаголюбивое растение, ее нужно поливать много особенно весной и летом, чтобы не погибли побеги и завязавшиеся ягоды. Но нужно стараться не заливать, чтобы не погибли мелкие корешки. Поливать надо сам корень, а не листики. В засушливое время поливать надо чаще, а в дождливое – реже. Полив лучше производить 1-2 раза в неделю, чтобы растение себя хорошо чувствовало и развивалось.

Подкормка

Малина «любит» и предпочитает подкормку органическими (птичий помет, навоз, коровяк) и минеральными удобрениями. Землю нужно хорошенько полить водой перед их внесением. Если растение замедлило свой рост и листья выглядят неестественно, значит, малина нуждается в питании.

«Непорядок» можно определить по таким характеристикам:

Листья приобрели желтый или светло-зеленый окрас, выглядят очень мелкими. Значит, такому растению не хватает азота. Нужно подпитать перегноем или азотными удобрениями. «Говорят» о недостатке магния пожелтевшие большие листья, которые опадают. Дефицит фосфора определяют по листьям, которые краснеют, становятся тонкими и слабыми.

Малина может погибнуть от недостатка калия. В таком случае это видно по листьям, которые становятся мелкими и бурыми по краям.

Подрезка кустов

Это очень важный процесс в уходе за малиной. Кусты очень сильно могут разрастись и затенять друг друга, от этого будет бедный урожай и саженцы более подвержены болезням. Нужно все время следить за кустами, удалять поврежденные и больные. В итоге куст будет выглядеть эстетично и радовать большими ягодами.

Профилактика

Малина, как и все растения, может подвергаться различным болезням и атакам вредителям. Некоторые характерны только для малины, а другие могут одолевать все растения в саду или огороде. Важно проводить профилактические работы. К ним относится своевременная уборка сорняков и мульчирование почвы.

Нельзя высаживать рядом с малиновыми кустами картофель, клубнику, ежевику и другие. Для этих растений характерны вредители, что и для малины. Не стоит слишком густо высаживать саженцы. Необходимо следить за кустами, соблюдать все правила внесения подкормок, вовремя срезать поврежденные части.

Разновидности малины

Малину можно разделить на такие виды:

Традиционная – дает регулярный урожай, ягоды у такого вида средних размеров и средняя урожайность. Традиционная малина более выносливая. Она приспосабливается ко всем условиям внешней среды. Крупноплодная – ягоды этого вида значительно больше остальных. Эта малина дает большой урожай, отличается изумительным вкусом. Такую ягоду хорошо транспортировать, она сохраняет свой вид надолго. Ремонтантная – очень устойчивая к холоду. Дает щедрый урожай. Чтобы получить в следующем году больше ягод, садоводы после плодоношения обрезают куст под корень.

Рассмотрим несколько сортов малины.

«Малаховка»

Этот сорт можно отнести к традиционному виду. Плоды отличаются сладким и ярким малиновым вкусом. Урожайность данного сорта средняя, характерный вес ягоды — 3 г. Малаховку хорошо транспортировать. Кусты подвержены нашествию серой гнили.

«Изобильная»

Относится к крупноплодному виду. По весу ягоды достигают 10 г, имеют вытянутую форму и ярко-красный цвет. Не имеет шипов, не боится морозов и различных болезней. Можно легко перевозить.

«Абрикосовый»

Можно отнести к ремонтантному виду. Данный сорт отличается от других своим желтым цветом, благодаря чему и получил такое название. Ягодки могут достигать 7 г, этот сорт морозостойкий.

«Золотой Гигант»

При правильном уходе, с одного куста можно собрать большое количество ягод. Название этого сорта говорит само за себя, одна малинка может быть весом около 14 г. Для ягод характерен вкус нежной лесной малины, приобретенный золотистый окрас. Легко транспортируется.

«Гусар»

Ягоды яркого рубинового цвета, вес может достигать до 4 г. Выделяется ярко выраженным вкусом. Кусты достигают средних размеров, Этот сорт малины не боится различных заболеваний.

Первый урожай малины получится собрать в том году, когда была посадка. Но только если следовать всем рекомендациям и правилам при высадке. Конечно, щедрый и богатый урожай порадует на третий год. По истечению 10 лет малину желательно пересадить на новое место и по всем правилам.

О посадке и выращивании вкусной ягоды подробнее расскажет это интересное видео: