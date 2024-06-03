Как подвязать помидоры в теплице из поликарбоната: обзор решений

Дачные участки позволяют выращивать разнообразные растения, но не все они «благосклонно относятся» к нашему климату. К счастью, в большинстве российских регионов овощеводов спасает закрытый грунт. В таких защищенных условиях они выращивают самые популярные теплолюбивые культуры из семейства тыквенные, пасленовые. Среди всех «подопечных» особое место занимают красивые, полезные и вкусные томаты. Однако для того чтобы рассчитывать на отличный урожай этих красных «ягод», владельцам огорода нужно обеспечить им идеальный микроклимат и такие же условия для развития. И это касается не только ухода. Например, начинающие теплицеводы пока не знают, чем и как подвязать помидоры в теплице из поликарбоната. На самом деле, выбор у них сравнительно большой. Поэтому они смогут найти оптимальный вариант: как для себя, так и для помидорных кустов.

Подвязка томатов в теплице: ее цель и лучшее время

Такая помощь крайне необходима высоким сортам томатов, и именно они дают возможность собрать богатый урожай даже в небольших по площади теплицах. Требуется подвязывание и тем помидорам, рост которых ниже, однако самые низкорослые томаты вполне могут обойтись без поддержки. Эта операция имеет много плюсов:

благодаря ей у развивающихся томатов формируются очень мощные корни;

подвязка предотвращает сгибание стеблей, поэтому они смогут «пережить» тяжесть плодов;

растения «в полный рост» значительно упрощают формирование помидоров, их пасынкование;

вертикальное положение кустов томатов дает всем частям растений шанс получать максимум солнечной энергии;

безопасность: поскольку листья и плоды не касаются земли, то они лучше защищены от болезней и вредителей;

зафиксированные кусты — гарантия простого ухода: «опирающиеся» томаты гораздо легче поливать, удобрять, опрыскивать, намного проще рыхлить под ними почву.

Подвязанные помидоры защищены от насекомых, моллюсков и от влаги, которой очень много на земле во время и после полива. Качественное проветривание снижает риск появления грибковых инфекций, в том числе и первого врага тепличных растений — фитофторы. К тому же кусты, «тянущиеся к солнцу», дают возможность сравнительно быстро и без особых сложностей собрать даже завидный урожай. Еще одно преимущество этого этапа и в том, что подвязанная культура занимает гораздо меньшую площадь.

Что касается сроков первой подвязки помидоров в теплице, то рекомендации две. Ее проводят:

спустя 2-3 недели после высадки молодых растений;

после того как появилось несколько новых листочков.

Перед подвязыванием томатов проводят пасынкование. Сигнал, свидетельствующий о том, что требуется заменить либо добавить подвязочный материал, — вытягивание кустов на 50 или более сантиметров.

Какие томаты могут обойтись без подвязки? Ее обычно не требуют скороспелые и низкорослые сорта. Не понадобится она детерминантным томатам (супердетерминантным, штамбовым). Однако исключения есть. Например, подвязывание необходимо, если в теплице слишком высокая влажность, если плодоношение томатов очень обильно.

Способы фиксации помидорных кустов

Вариантов у теплицеводов сравнительно много. Есть элементарные методы и более сложные решения. Поэтому первым делом нужно рассмотреть способы подвязки помидоров в теплице.

Использование кольев

Это самый простой и популярный способ. Кольевой метод заключается в создании вертикальных опор для каждого растения. Их устанавливают на расстоянии 10-15 см от стеблей. В роли поддержки кустов смогут выступить:

деревянные колья;

металлические прутья;

колышки из стеклопластика.

Для такой фиксации растений обычно используют подвязки. Начинают операцию с нижней части томатов. Большой минус у использования колышков есть: они не подойдут для поддержки высокорослых (тяжелых) растений. Даже высокие опорные элементы могут вместе с такими кустами упасть.

Применение шпалер — высоких опор и проволоки (шпагата)

Надо отметить, что данный вариант также востребован. Такие шпалеры используют для выращивания культур в закрытом и открытом грунте. Для создания подвязок по краям грядок фиксируют высокие опорные элементы из дерева или металла (около 2-2,5 м).

В верхней части их соединяют проволокой, либо используют шпагат. Таким же шнуром к этой «веревке» прикрепляют или сами растения, или колышки. В первом случае стебель нередко просто обвивают бечевкой. Подвязку (обмотку) начинают снизу. Тяжелые кусты будут серьезным поводом для того, чтобы несколько изменить конструкцию — использовать в роли горизонтальных элементов не веревки, а узкие рейки. Плюс способа — гарантия постоянного натяжения шпагата.

Возможные вспомогательные элементы для закрепления веревок на горизонтальных частях шпалеры под крышей теплицы — оцинкованные двухсторонние крючки. Их подвешивают, потом привязывают к ним шпагат. Есть изделия, в комплекте с которыми идет полимерный шнур (полипропилен).

Альтернативные способы создания горизонтального элемента шпалер есть. Первый вариант — использование для подвязки верхних элементов каркаса теплицы. Другое решение — фиксация под крышей троса, бруса или металлического профиля.

Использование лески и крючков из проволоки

Этот метод несколько похож на предыдущий, но для фиксации растений применяют не шпагат, а леску либо толстую нитку. Но эти потенциально опасные для растений изделия с ними не контактируют. На отрезках достаточной длины делают большое количество петель. Их шаг — 15-20 см.

Крючки для закрепления стебля изготавливают из толстой проволоки, или приобретают для этой цели канцелярские скрепки, имеющие полимерное покрытие. Для фиксации растений на металлических S-образных приспособлениях используют резинку (например, бельевую). Преимущества способа с крючками — практичность, простота работы и надежность. Благодаря колечкам из растягивающейся резинки не сломаются даже очень тяжелые гроздья томатов.

Применение пластиковой шпалерной сетки

Этот метод используют для теплиц и для грядок на открытом воздухе, для помидоров и огурцов, для высоких и среднерослых культур. Шпалерную сетку (50х50 мм) крепят с помощью колышков, либо для этой цели используют элементы теплицы. В ее ячейки заводят стебли растений.

Плюсы применения шпалерной сетки для выращивания тепличных культур:

ее долговечность;

хорошее проветривание;

равномерное освещение всех растений;

простой уход, максимально точное, рациональное опрыскивание;

отсутствие скопления влаги на кустах, а значит, отсутствие риска загнивания томатов.

Для фиксации стеблей растений на шпалерной сетке можно использовать подвязки из ткани либо клипсы-хомуты.

Минусы у сетчатого метода тоже есть. К ним относят затратность способа, относительную сложность ухода за помидорами «в тюрьме», трудоемкость работы и уборки растений после сбора урожая, а также некоторое затенение кустов.

Альтернативой сетке могут стать металлические щиты с большими ячейками. Их также фиксируют с помощью кольев. Однако эти надежные конструкции чаще используют для поддержки растений в промышленных теплицах, в открытом грунте.

Горизонтальный (линейный) способ подвязки

Данный вариант чаще используют для растений открытого грунта. В этом случае:

сначала устанавливают надежные опоры по краям грядок;

потом между ними на разной высоте натягивают шпагат (веревку).

По мере роста помидоров их стебель помещают между веревками. Чтобы конструкция была надежной, натяжение должно быть достаточным, но при этом не слишком сильным. Плюс линейного варианта в том, что за короткое время можно подвязать все томаты.

Создание каркаса вокруг каждого куста

В этом случае у хозяев теплицы есть несколько вариантов. Каркас может иметь форму цилиндра, конуса или призмы, однако проще и удобнее первое приспособление. Для его изготовления используют сравнительно толстую проволоку. Ячейки конструкции делают довольно большими.

Нижнюю часть проволочного каркаса вдавливают в землю вокруг ствола. Растения в подобных решетчатых «объятиях» не сломаются. Они получат максимум света, не будут испытывать дефицита воздуха. Плюс данного метода еще и в том, что их стебли подвязывать не нужно. Минусом считают его затратность, особенно если помидоров очень много.

Приобретение системы для подвязки тепличных растений (треллисинг)

Если рассматривать всех кандидатов, то этот вариант можно назвать фаворитом, но только если каркас арочной теплицы сделан из металла. В такие комплекты входит все, что необходимо для фиксации тросов. Струны натягивают по периметру помещения. Треллисинг используют для подвязки томатов и огурцов, баклажанов, перцев и других высокорослых культур. Преимущества подобных наборов — простота и скорость работы, максимальная надежность системы.

Как правильно подвязать помидоры в теплице: рекомендации

Эта процедура совсем не сложна, однако соблюдать некоторые правила все-таки необходимо. Их несколько:

Опора для помидоров обязана быть максимально надежной — твердой, негнущейся. Подвязка не может быть очень короткой, тугой, ограничивать рост кустов, толщину стволов. Если используются колья, то их нужно углубить в землю. Минимальный параметр — 50 см. В этом случае опоры смогут выдержать вес взрослого куста. Главное требование к подвязочному материалу — его мягкость. Он не должен травмировать части нежных растений. Поэтому тонкую проволоку или леску не применяют. Хороший вариант — натуральный (джутовый) шпагат.

Идеальное решение — поддерживающие элементы, которые не помешают развиваться плодам, не будут для них угрозой. Среди популярных претендентов для изготовления опор — дерево, стеклопластик, металл.

Чем подвязывать помидоры в теплице: потенциальные кандидаты

В этом случае тоже есть несколько вариантов. Существуют среди них и фавориты.

Подручные материалы

Это самый простой выход. Как правило, то, что необходимо, можно обнаружить в домашнем или дачном хозяйстве:

Одно из простейших решений — использование мягкой ткани. Например, никаких претензий не будет к широким полоскам из такого материала. Возможным его источником может стать старое постельное белье, такая же одежда. Ширина подвязок для томатов — 3-5 см. Заменой тканевым полоскам станут другие «вездесущие» претенденты. Это капроновые или нейлоновые изделия — колготки, чулки, гольфы или носки. Их главные достоинства — «завидная» мягкость, способность очень сильно растягиваться. Другие возможные ассистенты «жильцов» огорода под крышей — бинты (обычные, медицинские) и киперные ленты (тесьма х/б).

Если решают использовать «народные» подвязки для помидоров в поликарбонатной теплице, то материал сначала обеззараживают. Все изделия замачивают в мыльном растворе. Потом их стирают, тщательно полощут и сушат. Обязательно дезинфицируют те подвязки, которые уже были использованы в теплице в этом качестве.

Недостаток натуральных материалов — их недолговечность. Как правило, такие подвязки смогут прослужить только 1-2 сезона. Синтетика в этом случае выигрывает. К тому же негативного влияния ее на растения не выявлено.

Специальная мягкая проволока с покрытием

Данный вариант — идеальное решение, поскольку такие изделия защищены изоляцией из поливинилхлорида. Плюсы мягкой проволоки с полимерным покрытием — долговечность, максимальная надежность, возможность многократного использования и универсальность.

Многоразовые пластиковые фиксаторы

Если разнообразные самодельные подвязки использовались с давних пор, то подобные небольшие приспособления появились сравнительно недавно. Это пластиковые клипсы, которые очень напоминают хомуты. Такие фиксаторы бывают прозрачными, белыми, бежевыми, желтыми, зелеными, черными. Они меньше бросаются в глаза, и не требуют какой-либо серьезной подготовки.

Неоспоримые преимущества пластиковых приспособлений с защелками:

ассортимент;

незаметность изделий;

простота, максимальное удобство;

почти «рекордная» скорость подвязки кустов;

долговечность — возможность повторного использования после элементарной дезинфекции (мытье с мылом, обработка кипятком).

Если искать недостатки у клипс из пластика, то к их «слабостям» можно отнести лишь дополнительные расходы. С другой стороны, цена таких фиксаторов совсем не велика, поэтому практичность и удобство чаще побеждают. Пластиковые изделия можно использовать и для стволов, и для веток с плодами.

Полимерные ленты и садовый степлер

Это еще один подходящий и необременительный вариант фиксации подвязок к колышкам. В данном случае для закрепления подвязочного материала используют скобы и специальное садовое приспособление — подвязчик растений, или тапенер. Этот инструмент максимально прост. Этапов работы всего два — обхват стебля и зажим. Садовый степлер закрепляет ленту скобами, а потом обрезает ее концы.

Тапенер используют для подвязки:

баклажанов;

винограда;

огурцов;

перцев;

томатов;

фасоли.

Садовые степлеры применяют для фиксации частей плодово-ягодных кустарников (ежевика, малина), декоративных растений (плетистые розы, клематисы) и т. д. Ленты для тапенеров производят разных цветов. Можно приобрести белые, зеленые, красные, синие либо фиолетовые изделия.

Подвязка помидоров в теплице: возможные ошибки

Редкий человек может сразу сделать работу абсолютно безупречно. И начинающим овощеводам это тоже свойственно. Есть несколько «популярных» ошибок, совершенных при подвязывании кустов:

Несоответствие способа сорту растений. Например, для очень высоких культур выбирают кольевой метод. Последствием такого промаха становится падение опор и растений. Забывчивость теплицеводов. Поскольку растения развиваются постоянно, то никак нельзя забывать о том, что подвязывание необходимо проводить регулярно, по мере их роста. Очень сильное натягивание веревок, которые поддерживают стебли растений. Говорят, что чрезмерное их натяжение негативно скажется на развитии корневой системы томатов.

Оптимальными кандидатами для подвязки их кустов считают ленты из долговечных и защищенных синтетических тканей, пластиковые клипсы, шпалеры из сетки с полимерным покрытием. Для обеззараживания натуральных материалов используют хозяйственное мыло (кипячение), перманганат калия (замачивание в растворе) или другой антисептик.

Как видно, ответов на вопрос о том, как подвязать помидоры в теплице из поликарбоната, существует невероятно много. Выбор способа зависит от количества и высоты (сорта) растений, от размеров помещения, от конструкции и материала каркаса, а также от предпочтений владельцев защитного сооружения.

О том, какой способ фиксации томатов можно назвать почти что идеалом, поведает автор следующего интересного видео: