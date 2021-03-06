Плодовым деревьям необходима обрезка — это один из важнейших этапов ухода, позволяющий в дальнейшем получить хороший урожай. Помимо этого, осуществление обрезки помогает сформировать крону, предотвратить ее сильное загущение, а следовательно, и появление инфекций и болезнетворных организмов. Правильная обрезка способствует развитию большого количества почек весной, оно будет приравниваться к количеству будущего урожая. Поэтому каждый садовод должен знать, как обрезать плодовые деревья.

Основные правила и сроки проведения обрезки плодовых деревьев

Процедуру осуществляют с максимальной осторожностью во избежание повреждения самого дерева и его листьев, которые обеспечивают плоды и корни углеводами.

Обрезку деревьев выполняют в тот период, когда они пребывают в состоянии покоя и сокодвижение в стволах и ветках не так интенсивно. Так заживление будет происходить намного быстрее, и дерево будет испытывать минимальную стрессовую нагрузку. В обязательном порядке проводят дезинфекцию используемых инструментов до начала обрезки. Также обрабатывают срез ветки после операции, чтобы избежать занесения инфекции, ее распространения по всему дереву. В средней полосе процедуру выполняют с наступлением весны. Так риск травмирования дерева и даже его гибели будет наименьшим. Последствием обрезки может стать снижение уровня морозостойкости, что очень критично для средних широт с довольно холодной зимой. Дерево может промерзнуть и погибнуть. Именно поэтому весна — оптимальное время для обрезки деревьев в таких регионах.

В южных регионах обрезку проводят чаще всего осенью, когда дерево полностью сбросило листву. Но поскольку здесь зимой температура тоже может опускаться низко, то рекомендуют подождать до весны, а осенью обрезать только засохшие и слабые ветви.

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

При выборе инструментов для обрезки деревьев, рекомендуется придерживаться одного правила — лучше всего приобрести профессиональные качественные приспособления (несмотря на их высокую стоимость). Это крайне важно, поскольку при их создании используются стальные сплавы высокого качества, и они будут острыми на протяжении долгого времени. При выполнении среза такими инструментами садовод нанесет дереву минимальные травмы.

Чтобы провести процедуру грамотно и по всем правилам, садовод должен иметь в арсенале следующие орудия труда:

ручной секатор;

садовую ножовку (помогает обрезать крупные ветки, при этом в зубьях не будут скапливаться опилки и стружки);

воздушный секатор (с его помощью можно обрезать ветки, расположенные достаточно высоко).

Необходимо регулярно ухаживать за садовыми инструментами, чтобы лезвия всегда были заточены и защищены при хранении. Кроме того, перед началом процедуры обрезки нужно продезинфицировать каждое приспособление, чтобы избежать передачи растениям возбудителей болезней и грибковые поражения.

Обеззараживают также и сам срез, используя садовый вар, пасту Раннет. В некоторых случаях допустимо применение масляной краски с натуральными компонентами в составе. Но ни при каких обстоятельствах не обрабатывают срез химическими растворами — это приведет к гибели дерева.

Технология подрезки и вырезки

Существуют две схемы обрезки кроны — безъярусная и разреженно-ярусная.

Безъярусная технология

При использовании первой технологии ветви обрезают с верхней части побегов. Укорачивание ветки на 1/5 приравнивается к слабой обрезке. Когда укорачивается половины длины ветви, это называется сильной обрезкой.

Результатом безъярусной схемы обрезки станет усиление роста побегов, утолщение ветвей. Почки, находящиеся ниже среза, будут развиваться лучше.

Разреженно-ярусная технология

Операция проходит в несколько этапов:

Ещё до посадки дерева правильно формируют его нижние ветки. Во время посадки ветви молодого дерева обрезают на 30 процентов. Таким образом налаживается рост саженца. Во второй год это действие пропускают. На следующий год начинают придавать кроне форму. Поддерживают необходимую длину ветвей и расстояние между противоположными ветками не менее 10 см по высоте. На нижнем ярусе оставляют самые длинные ветки. На всех следующих ярусах их делают короче.

Вырезка необходима для того, чтобы предотвратить сильное загущение кроны и обеспечить светопроницаемость. Кроме того, питательные вещества и вода будут перераспределены по всему дереву правильно, и это обеспечит ему хороший рост.

Виды и распространенные техники обрезки плодовых деревьев

Осуществление конкретного вида обрезки производит определенный эффект и помогает достичь необходимого результата.

Срез на почку

Благодаря этому способу ветви будут разрастаться в нужном направлении. Для этого нужно отыскать молодую ветку (1 год) и обнаружить на ней почку, направленную в нужную сторону. Секатор следует расположить под углом 45 градусов и немного выше почки. Слишком сильный наклон приведет к нарушению сокодвижения.

Срез на кольцо

Такой срез помогает избавиться от ненужных веток. Для начала необходимо подобрать подходящий по размеру инструмент. Далее осуществить обрезку таким образом, чтобы она была не слишком глубокой и не повредила дерево, но так, чтобы не остался пенек.

Срез на боковое ответвление

Такой способ необходим для облегчения нагрузки на дерево, он помогает распределить его ресурсы с одной ветви на другую. Это способствует появлению молодых побегов. Для каждой культуры существуют свои сроки обрезки плодовых деревьев при условии выбора правильной техники и вида операции.

Омолаживающая обрезка

Впервые она проводится спустя два-три года после того, как дерево начало плодоносить. Слишком длинные ветви укорачивают, и таким образом добиваются следующих результатов:

удаляются отмершие участки;

происходит активация придаточных почек;

ограничивается рост ветвей;

крона приобретает форму;

происходит оздоровление дерева в целом.

В дальнейшем омолаживающая обрезка необходима тогда, когда цветение уже не так интенсивно. В процессе убираются лишние волчковые побеги, свисающие и загущающие ветви. Из выгодно расположенных частей формируют скелетные и пoлуcкeлeтныe ветки. Данный вид обрезки помогает дереву жить дольше и улучшает его внешний вид. Обычно омолаживающую обрезку выполняют раз в три года.

Формирующая обрезка

К данному виду обрезки прибегают спустя 3-5 после посадки дерева.

С помощью формирующей обрезки крона дерева приобретает нужную форму. Кроме того, ветви распределяются равномерно по всей скелетной части. В итоге получают «бонусы»:

дерево начинает цвести раньше;

его плодовитость увеличивается;

растение приобретает красивый ухоженный вид;

во все части кроны в равной степени поступает солнечный свет;

повышение выносливости.

Плюс — удобство: теперь можно легко добраться до ветвей, чтобы ухаживать за ними и собирать урожай.

Формирующую обрезку желательно выполнять на протяжении нескольких лет, чтобы каждый раз удалять лишние ветви.

Регулирующая обрезка

Этот тип обрезки направлен на поддержание регулярной плодовитости дерева, помогает скорректировать его рост в определенном направлении. Избавление от лишних побегов помогает сохранить равновесие между плодоношением и ростом дерева. Кроме того, древесина начинает обновляться.

Восстанавливающая обрезка

Такой тип обрезки помогает привести дерево в тонус в целом, или оживить определенные его части. Обычно к восстанавливающей обрезки прибегают в тех случаях, когда дерево находится в состоянии запущенности и обрезка не выполнялась очень давно.

Тогда происходит удаление всех ненужных побегов, слишком густую крону обрезают до необходимого размера так, чтобы все ветви получали достаточное количество света, чтобы не возникло трудностей при сборе урожая и уходе. Сильно обломанные или обмороженные ветки удаляют. Благодаря такой обрезке дерево вновь сможет поддерживать свою жизнедеятельность, хорошо расти и приносить урожай.

Поддерживающая обрезка

Поддерживающую обрезку необходимо выполнять на протяжении всей жизни дерева. Чтобы крона не была слишком густой, ветви укорачиваются. Обрезаются и ветви, выходящие за пределы кроны, нарушающие ее форму. Этот вид обрезки также помогает получить все ветвям солнечный свет в равной степени. Молодые побеги, которые мешают скелетным ветвям, также укорачиваются.

Санитарная обрезка

Такой вид обрезки позволяет оздоровить дерево и проводится либо по точному графику (обычно ежегодно осенью), либо в экстренных случаях. Всё зависит от степени поврежденности дерева. Выполняется удаление больных и испорченных вследствие внешнего воздействия ветвей, тех частей, которые засохли и подверглись обморожению.

При этом ветви, пораженные различными видами инфекции или паразитами, необходимо обрезать таким образом, чтобы была захвачена и часть здорового дерева. Если побег расположен вертикально, то срез нужно выполнить в косом направлении. После осуществления санитарной обрезки больные обрезанные ветви в обязательном порядке сжигают, а садовые инструменты дезинфицируют.

Подходить к обрезке плодовых деревьев необходимо очень ответственно. Ведь любое неправильно выполненное действие может нанести серьезные травмы и повреждения дереву. Поэтому перед началом такой операции нужно обязательно запастись знаниями о том, как обрезать плодовые деревья. При необходимости можно проконсультироваться с опытными садоводами и специалистами.

Тем, кто хочет узнать о «премудростях» обрезки больше информации, можно посмотреть полезный видеоурок: