Томат — самый распространенный фрукт, который у нас привыкли называть овощем. Помидоры отличаются превосходными вкусовыми качествами, привлекательным видом и большим количеством полезных свойств, поэтому растения с красивыми плодами можно встретить практически на каждом огороде: на юге томаты прекрасно чувствуют себя в открытом грунте, в северных регионах они «благоденствуют» в парниках и теплицах. Чтобы обеспечить высокую урожайность и здоровье растений, их хозяевам необходимо позаботиться о внекорневой подкормке. Поэтому владельцам-огородникам нужно узнать, как и чем опрыскивать томаты, чтобы гарантировать им полноценное питание, и защитить кусты во время роста и плодоношения.

Зачем необходимо опрыскивание?

Любая овощная культура усваивает вещества не только при помощи корневой системы, но и листвой. Если говорить только о томатах, то эта способность у них развита даже сильнее, чем у других овощей. Растения незамедлительно реагируют на любые неблагоприятные условия — на перепады температур и дефицит микроэлементов. Повышенная влажность становится причиной активизации грибковых заболеваний. В жаркую пору корневое питание может привести к ожогам подземной части растения химическими компонентами.

Почва, даже качественно удобренная перед посадкой, не в состоянии гарантировать питание плодоносящих кустов до середины сезона. Опрыскивание относится к виду экстренной помощи растениям, потому что стимуляторы, фунгициды и удобрения сразу попадают в клетки, минуя стадию усваивания веществ из почвы. Если для традиционного, корневого вида подкормки требуется около 10 дней, то препараты, наносимые на листву, начинают «работать» уже в течение первых двух часов.

Опрыскивание — необходимость на любой стадии развития культур. Ослабленная рассада охотно впитывает элемент, поэтому довольно быстро становится крепкой и здоровой. Не менее важна внекорневая подкормка в период цветения и плодоношения. В этом случае растениям будет обеспечено полноценное, качественное питание, а хозяевам — отсутствие нитратов в овощах-фруктах.

Идеальный вариант для томатов, которые имеют не слишком здоровый вид, и не очень хорошо развиваются, — чередование корневой и внекорневой подкормки. В этом случае вторая будет экспресс-помощью растениям, а потом необходимые вещества впитает корневая система. Важное условие — опрыскивание листвы в пасмурную погоду, либо вечером, когда активность солнца снижается. В противном случае листья из-за капель-луп получат ожоги.

Признаки дефицита микроэлементов

Недостаток одного или нескольких элементов практически всегда можно обнаружить. Дефицит конкретного вещества сопровождается видимыми признаками. Эти симптомы легче всего заметить на стадии формирования зеленой массы и в период плодоношения.

Азот. Его недостаток провоцирует пожелтение листьев нижнего яруса по краям, и их последующее опадение. Жилки тыльной стороны пластин становятся красно-голубыми. Бор. Дефицит этого микроэлемента приводит к тому, что листья скручиваются, а цветки опадают, даже не успев образовать завязи. Железо. При его дефиците симптомы те же, что и при недостатке азота (пожелтение), однако в этом случае цвет меняют верхушки растений. Фосфор. При его дефиците надземная часть растений становится зеленовато-синей, листья деформируются, стебель становится хрупким, а корни чахнут. Цинк. Его недостаток — причина появления на растениях серых бурых пятен, которые переходят в некрозы. Форма пластинок меняется — они заворачиваются вверх. Калий, магний. Здесь последствие одно и то же: листья сворачиваются, а потом желтеют с краев пластин.

Во всем нужна умеренность. Если говорить о растениях, то для них опасен не только недостаток, но и избыточное количество микроэлементов. Например, препараты, содержащие азот в больших дозах, приводят к усилению роста ботвы, которая не дает развиваться плодам. Последние могут накапливать «лишние» нитраты в мякоти.

Заболевания томатов и вредители

Дефицит необходимых веществ не единственная угроза здоровью кустарника, поэтому прежде чем узнавать, как и чем опрыскивать томаты, нужно познакомиться с видами их болезней, становящимися причинами потери урожая.

Кладоспориоз, листовая плесень, или бурая пятнистость — первая серьезная угроза. Она «специализируется» на тепличных растениях. Провоцируют появление грибка неблагоприятные условия — высокая влажность и температура, а также недостаточное проветривание помещения. Пораженные листья сохнут, а затем отпадают. Мозаика томата, или табачная мозаика. Возбудитель этой болезни — вирус, который способен поразить около 350 видов растений, причем не важно, где они посажены — в открытом грунте или в теплице. Передается он через инструменты и садовые шланги. Фитофтороз. Это заболевание очень хорошо знакомо огородникам. Оно появляется после сильных дождей, когда значительно повышается влажность. Фитофтора поражает все надземные части — листья, стебли и плоды. Бактериоз, или бактериальное увядание. В России от этой патологии чаще страдает картофель. Первый симптом болезни — увядание нижних листьев. Потом постепенно вянет и погибает весь куст. Антракноз — появления на плодах пятен. Если на ранней стадии они маленькие и вогнутые, то потом превращаются в темные и большие концентрические кольца. Болезнь вызывают два вида грибка. Серая гниль. Сначала болезнь атакует старую листву, потом распространяется по всему кусту. Последствие появления патологии — водянистость плодов. Сухая пятнистость. Симптомы этой патологии — темные пятна, появляющиеся на листьях. При отсутствии своевременного лечения болезнь распространяется и на плоды. Вершинная гниль. Это заболевание поражает плоды томатов. На них появляются темные пятна. Их форма различна. Фомоз (бурая гниль). Симптом заболевания — бурые пятна, появившиеся вокруг плодоножек.

Наиболее распространенными вредителями томатов являются белокрылки, медведки, проволочники и совки. Однако есть и другие «захватчики». В армию неприятеля входят галловые нематоды, бахчевая или хлопковая тля, клоп-щитник, колорадский жук, паутинный клещ, пасленовый (томатный листовой) минер, трипс.

Против обоих видов угрозы выпускают специальные препараты, однако не менее популярны народные средства, которых существует очень много.

Как и чем опрыскивать томаты?

Есть много вариантов, поэтому выбор средств зависит от того, какую цель преследуют владельцы. Но прежде нужно сказать о воде, в которой разводят то или иное средство. Колодезная или речная — лучший вариант. Водопроводная вода требует отстаивания в течение нескольких дней.

Как опрыскивать томаты?

Это первая часть вопроса о том, как и чем опрыскивать томаты. Поэтому сначала нужно привести общие правила, которые относятся практически ко всем представителям растительного мира, который «живет» на участках. Игнорирование их сделает процедуру или губительной, или неэффективной.

Опрыскивание «принесет плоды», если будут соблюдаться несколько условий. К ним относится:

отсутствие жары;

безветренная погода;

отсутствие осадков, если томаты растут в открытом грунте;

раннее утро или вечер, когда значительно снижается активность солнца.

Обработка растворами, предназначенными для питания растений, согласно голландской (финской) технологии, должно производиться раз в неделю или в 10 дней. Те, кто взял ее на вооружение, утверждают, что растения не только быстро развиваются, но и отлично плодоносят, становятся невероятно красивыми.

Теперь о том, какое количество процедур является обязательным по мнению специалистов. Минимальное число внекорневых подкормок — две за весь сезон. Первое опрыскивание необходимо проводить в начале формирования листьев, второе — во время цветения и плодоношения. Однако выбор варианта зависит от другого фактора: в этом случае огромную роль играет степень плодородности грунта на конкретном участке.

Есть обязательное условие и для инструмента. Распылитель должен быть мелкодисперсным. Хороший прогрев жидкости обязателен. Если опрыскивают завязи растения, то нужно учесть еще одно требование: в этом случае раствор должен попадать только на цветки, кисти томатов. Побеги и верхнюю часть кустов не обрабатывают.

Народные рецепты

Их используют для профилактики заболеваний, для того, чтобы обеспечить рост завязей томатов.

Борная кислота

Борная кислота эффективна в борьбе с фитифторой, усиливает цветение, способствует образования завязей. Для приготовления «антифитофторозного» раствора ½ чайной ложки (без верха) порошка сначала растворяют в стакане горячей жидкости, затем этот концентрат добавляют в емкость с 10 л воды. Для предотвращения осыпания завязей 1 г борной кислоты размешивают в 1 л горячей воды, используют это средство после остывания.

Хлористый кальций

Хлорид кальция применяют для профилактики и лечения фитофтороза на начальной стадии заболевания. Это вещество улучшает рост томатов, положительно влияет на их продуктивность. Хлористый кальций является частью комплексной обработки растений наряду с фунгицидами и препаратами меди. Аптечные ампулы используют так: 10 штук разводят в 10 л воды, затем добавляют 300 г древесной золы, а также 40 г хозяйственного мыла, измельченного на терке. Последний компонент гарантирует прилипание раствора к листьям томата.

Суперфосфат

Это комплексное удобрение способно обеспечить томатам идеальное, сбалансированное питание. Оно содержит азот (8-17%), серу (5-10%) и фосфор (25-55%). Пропорции зависят от назначения, вида овощной культуры и производителя удобрения.

Опрыскивание растений раствором суперфосфата можно начинать в любое время: такое питание одинаково полезно как рассаде, так и взрослым кустам. Для первых удобрение улучшит всхожесть семян, стимулирует развитие здоровой корневой системы и гарантирует быстрый прирост зеленой массы. Для взрослых растений комплекс тоже благо: он позволит получить большой урожай, улучшит форму, размер и цвет плодов.

Суперфосфат используют для обоих видов подкормки. Для опрыскивания томатов используют такой рецепт: в литре горячей воды размешивают одну столовую ложку суперфосфата. После приготовления раствор выдерживают в течение суток, и только потом обрабатывают им надземную часть растений.

Другие действенные народные средства

Этот небольшой список можно и нужно продолжить.

Прелая солома и мочевина. Это средство поможет справиться с фитофторозом. Один килограмм соломы заливают 10 л воды, затем добавляют 2 столовые ложки мочевины. «Лекарство» оставляют на несколько суток (3-4), затем процеживают и орошают растения. Данный настой можно использовать для профилактики. Зола. Этот порошок применяют в качестве корневой и внекорневой подкормки томатов. В данном случае тоже делают настой. В 10 л теплой воды разводят 200-300 г золы, потом емкость оставляют в покое на 2 недели, затем жидкость цедят и используют. Молоко и мочевина. Это необычный «дуэт», который применяют для избавления растений от мозаики томата. Молоко (только натуральное, а не пастеризованное) разводят водой (1:10), потом добавляют чайную ложку мочевины. Йод. Для приготовления препарата для опрыскивания 2 мл жидкости размешивают в 10 л воды. Раствор предназначается для борьбы с фитофторозом и для профилактики. Перекись водорода используют для дезинфекции листвы, она же способна улучшить доступ кислорода к тканям. 30 мл пероксида размешивают в 2 л воды. Кальциевая селитра. Это удобрение используют для лечения вершинной гнили. Одну столовую ложку селитры размешивают в 10 л воды. Перманганат калия. Для опрыскивания помидоров используют слабый раствор марганцовки. Этим же средством обрабатывают грунт. Зеленка. Эту жидкость применяют для защиты от фитофтороза. В 10 литрах воды растворяют 3 мл бриллиантовой зелени. Фурацилин — еще одно средство для профилактики и лечения фитофтороза. В 10 л воды растворяют 10 таблеток.

Для улучшения питания, для защиты томатов от вредителей и различных патологий используют большой и разнообразный ассортимент «привычно-обычных» средств. Растения опрыскивают разведенными дрожжами (100 г на 10 л), растворами с содой (3 ст. л. на 10 л), солью (250 г на 10 л), уксусом (100 мм на 10 л), разведенным кефиром или молочной сывороткой (1 л на 9 л).

Помощь специальных препаратов

Народные рецепты могут помочь, но они же могут оказаться и совершенно бессильными. Поэтому в любой серьезной ситуации лучше искать другие варианты спасения растений. Как правило, такие препараты предназначены для подкормки томатов, либо для борьбы с определенными видами угрозы.

Профилактика

Такая обработка томатов, растущих на участке, должна быть постоянной в период, длящийся с выращивания рассады до начала пика плодоношения растений. В это время надземной части кустов уделяют максимальное внимание — тщательно следят за малейшими изменениями их состояния. Иногда даже пропуск одного из опрыскиваний ослабляет растение, поэтому оно либо становится «добычей» вредителей, либо поражается болезнью. Причем независимо от того, живет ли томат в тепличных условиях, или, наоборот, «прозябает» в открытом грунте. Теперь о необходимых препаратах.

Абига Пик. Этим средством обрабатывают рассаду томатов за неделю до переселения на «ПМЖ». Его же применяют для опрыскивания весь период до начала цветения. Актара. Этот системный инсектицид начинают применять через неделю после высадки томатов на постоянное место. Ридомил Голд (с Фитоспорином) или Оксихом — препараты, использующиеся для опрыскивания после отцветания томатов. В период плодообразования (вызревания) к ним добавляют Фитоспорин или Фуфанон (альтернатива — Абига Пик). Абига Пик, Ридомил Голд (Оксихом), Фитоспорин. Смесью из этих препаратов кусты опрыскивают за 3 недели до сбора урожая. Абига Пик, Фитоспорин и Лепидоцид — средства, применяющиеся при вызревании последнего урожая помидоров.

На стадии массового цветения используют специальный препарат — Томатон, в составе которого есть растительные гормоны. Для защиты от грибковых поражений растения, культивируемые в открытом грунте, обрабатывают препаратом Эпин-экстра. К популярным биологическим фунгицидам относится Гамаир, Триходермин, Фитолавин-300, а также двухкомпонентное средство Превикур Энерджи.

Лечение растений

При отсутствии регулярных опрыскиваний и других профилактических мероприятий риск поражения пасленовой культуры сильно повышается. Чтобы такая лечебная обработка была максимально эффективной, нужно корректно определить патологию, так как все препараты имеют свои показания.

При диагностировании патологии

Как и чем опрыскивать томаты, пораженные той или иной болезнью?

Оксихом эффективен против фитофтороза. Две таблетки разводят в 10 л воды. Барьер и Заслон — препараты, которые могут спасти кусты от кладоспориоза. Новосил или Полирам используют для растений, пораженных антракнозом. Медный гумат. Им обрабатывают надземную часть томатов при бактериозе. Заслон либо Фундазол использует, если обнаружен фомоз.

Так как заболеваний томатов существует очень много, постоянно появляются новейшие фунгицидные препараты, при создании которых был принят во внимание иммунитет культур.

Защита от вредителей

Врагов и «поклонников» и помидоров много, поэтому без специальной защиты от них не обходится ни один огородник. Как и чем опрыскивать томаты, если их атакует «неприятель»? Поскольку некоторые виды вредителей встречаются очень редко, то лучше привести препараты, предназначенные для борьбы с самыми распространенными «помидорными» насекомыми.

Актеллик. Препарат будет эффективен, если обработку планируют проводить при первых признаках появления белокрылок. Актеллик и Фитоверм помогут, если кусты «облюбовали» паутинные клещи. Фитоверм даст возможность избавить томаты от галловых нематод.

Если говорить не только о защите от вредителей, но и об ускорении роста растений, улучшении приживаемости, то в этом случае используют биологические инсектициды. Примеры — Нематофагин-Микопро, Битоксибациллин, Лепидоцид, Дачник. Такие средства можно использовать в комплексе, но перед применением любого из них необходимо прочитать рекомендации производителей препаратов.

Как и чем опрыскивать томаты? С первой частью вопроса разобраться нетрудно, а большой ассортимент средств позволит подобрать самые эффективные препараты. Однако при выборе подкормки нужно учитывать характеристики грунта, потому что переизбыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток. Подробно и обстоятельно об уходе за томатами расскажет автор следующего видео: