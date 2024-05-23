У владельцев садов и огородов есть много «декоративных помощников», волшебным образом преображающих дворы загородных участков. Однако далеко не последнее место в списке садовых фаворитов занимают эффектные, изысканные георгины. Эти многолетние растения в большинстве российских регионов превращаются в однолетники. Но они все равно радуют хозяев пышным и долгим цветением, красотой соцветий, большим количеством видов и сортов. По этим причинам в последнее время георгин превратился в одного из главных любимцев садоводов. Те, кто только начал постигать новую науку, пока еще не знают, как правильно выкапывать эти цветы осенью, как хранить георгины после выкопки в погребе, подвале или в квартире. К счастью, подготовка и способы хранения клубней — темы, которые не назвать слишком сложными. Поэтому с большой долей вероятности «цветочные запасы» счастливо доживут до весны.

Выкапывание георгинов осенью

Эти растения теплолюбивые, так как родина их — Центральная и Южная Америка (Боливия, Гватемала, Гондурас, Мексика, Перу и Чили). По этой причине георгинам противопоказаны низкие температуры. Молодые растения даже при 15° замедляют рост.

Выкапывание

В средней полосе России клубни этих цветов нельзя оставить на зимовку в грунте, так как они замерзнут и неминуемо погибнут. Поэтому корешки обязательно выкапывают. Сроки зависят от региона, но главный ориентир — первые заморозки, которые георгины должны пережить в клумбе. Когда растения слегка завянут, можно приступать к делу. Пожухшие листья — сигнал о том, что их нужно выкапывать, причем делать это незамедлительно. Но подготовку к этой операции начинают еще в конце лета — начале осени.

Первым делом прекращают вносить подкормки. В сентябре кусты окучивают, чтобы обеспечить им надежную защиту от заморозков. Обильно цветы не поливают, потому что слишком большое количество влаги в этот период может стать причиной гниения корней, появления заболеваний. Во время подготовки к «переселению» удаляют подвявшие соцветия, побеги без бутонов, нижние листья.

После первых заморозков немедленно приступают к работе. Сначала стебли георгинов обрезают продезинфицированным инструментом, оставляя от 10 до 15 см. Холмики земли отгребают. Корневой ком аккуратно окапывают вилами, после чего корнеклубни поддевают и вытаскивают. Некоторые садоводы используют иной метод: стебли они обрезают еще до выкапывания, за несколько дней до него. В этом случае срезы защищают от влаги фольгой либо плотной непромокаемой тканью.

Подготовка к зимовке

Единственного верного решения нет. Но есть сразу несколько вариантов подготовки к хранению:

Одни садоводы клубни не моют, а оставляют их сохнуть в саду (под навесом), чтобы потом удалить с них землю, не травмируя. В первое время клубни переворачивают, чтобы влага испарялась равномерно. Люди опытные их промывают, так как чистые корни значительно облегчают осмотр. В этом случае проще обнаружить повреждения, увидеть подгнившие участки. Проводить их деление тоже легче. Мытые клубни укладывают вниз обрезанными стеблями, чтобы избавить их от остатков воды.

Существует и третий способ: это хранение георгинов с комьями земли. Данный вариант подойдет владельцам больших подвалов. Каждый корень помещают в «свой» ящик, или в большой полиэтиленовый пакет. Надо отметить, что такое хранение противопоказано, если в хранилище высокая влажность (от 85%). В этом случае серьезной угрозой георгинам станут патогенные микроорганизмы, находящиеся в земле.

Если на корнях обнаруживают повреждения, то их удаляют, а эти места обрабатывают фунгицидом или простейшим антисептиком — порошком древесного угля или бриллиантовой зеленью. Для защиты корневых шеек используют или золу, или мел. Подготовленные георгины уносят в прохладное место (14-16°). Там их оставляют на 10-12 дней.

Способы хранения корневых клубней

Теперь нужно вернуться к теме «Как сохранить георгины зимой в погребе, в подвале, дома». В «цветочном случае» у садоводов есть сразу несколько вариантов. Один из них можно назвать идеальным-оптимальным. Однако и другие методы помогают теплолюбивым растениям благополучно дожить до весны.

Как сохранить георгины до весны в погребе?

Если у владельцев участка есть собственное овощехранилище, то ломать головы им точно не придется. Хозяевам сада понадобится лишь узнать об условиях, которые необходимы для хранения георгинов в погребе, и обеспечить их.

Оптимальная температура для сохранности клубней — 3-5°. К счастью, такой же показатель требуется практически всем «жильцам» подземного помещения. Оптимальная влажность для хранения этого посадочного материала — 65-75%. Такой микроклимат «сам собой» создается на верхних полках стеллажей хранилища. Эффективная вентиляция также погребу необходима.

Еще одно обязательное условие — дезинфекция овощехранилища. Один из самых действенных методов — окуривание помещения серной или серно-табачной шашкой.

Теперь о том, как хранят георгины зимой в погребе:

Подготовленные подземные части растения укладывают в ящики с отверстиями, или используют корзины. Предварительно тару застилают газетами или мягкой бумагой. Засыпают клубни вермикулитом, крупными опилками хвойных пород, стружками, перлитом (агроперлитом), сухим прокаленным песком, торфом или смесью, изготовленной из вермикулита и песка (2:1). Еще одна комбинация для корней — опилки плюс сухая листва.

Следующая кандидатка для хранения георгинов — прокаленная земля. Если в погребе относительно высокая влажность, то рекомендуют использовать сфагнум. Этот мох впитывает влагу, защищает от плесени и обладает бактерицидными свойствами. Самым оригинальным претендентом можно назвать наполнитель для кошачьих туалетов. Идеалом считается использование гранул из силикагеля.

Самое главное условие для хранения георгинов в погребе — размещение клубней на максимально возможном расстоянии от овощей и фруктов. Причина в том, что они угроза — потенциальные источники заболеваний и влаги. Исключением из правила называют картофель. Говорят, что на этих корнеплодах корешки георгинов «комфортно» хранятся до самой весны.

Время от времени георгины проверяют. Если обнаруживают, что клубни сморщились, их опрыскивают водой. Второй популярный способ — хранение посадочного материала на полках стеллажей.

Как хранить георгины в подвале (подполье, подполе)?

Способов сохранить клубни до нового сезона в этих помещениях существует несколько:

Некоторые цветоводы складывают их в полипропиленовые мешки из-под сахара и уносят в подвал. Хранят их, не завязывая. Вторая мягкая тара для георгинов — картофельные мешки. Для хранения корнеклубней в подвале некоторые хозяйки (хозяева) используют ящики из-под фруктов. Их устанавливают прямо на пол, но на деревянные поддоны. Если в доме есть подпол, то в нем выкапывают небольшую яму. Туда помещают старый таз, в который укладывают корешки.

Еще одни потенциальные «ассистенты» садоводов — обычные пакеты-майки. В них раскладывают помытые, высохшие клубни, затем их вешают на крючки-гвоздики в подполье. Некоторые засыпают «кочки» в пакетах сухими опилками. Последние подходящие претенденты для хранения клубней георгинов в подполье — бумажные угольные мешки.

Что делать, если овощехранилища нет?

Не все являются счастливыми обладателями подземных помещений «со всеми удобствами». Поэтому для них хранение георгинов в погребе недоступная «роскошь». В этом случае выход все-таки есть: корнеклубни могут перезимовать дома или в квартире. Способов существует несколько.

Помощь застекленного балкона (лоджии)

Даже неотапливаемое помещение способно стать приютом для цветов. На балконах и лоджиях клубни помещают в картонные коробки или в деревянные ящики с крышкой, но сначала их закутывают в несколько слоев бумаги.

Что касается упаковки, то мнения разделились. Некоторые владельцы используют газеты. Другие считают, что они вредны, и приобретают мягкую бумагу либо специальную продукцию. Например, безупречную и не слишком дорогую фитобумагу.

Однако низкая температура для «балконных подопечных» губительна, по этой причине очень внимательно следят за погодой. При ее сильном понижении георгины заносят в отапливаемое помещение. Состояние клубней регулярно проверяют, поврежденные части «урожая» (заплесневелые, покрывшиеся пятнами) сразу же удаляют.

Использование парафина

Данный вариант один из лучших, но парафинирование клубней считается одним из самых трудоемких способов. Для проведения этой операции приобретают простые белые свечи и толстые нитки. Действуют таким образом:

Посадочный материал разделяют на более мелкие части, так как в противном случае полностью защитить его не получится. Каждый из таких клубеньков должен иметь хотя бы одну почку. Корнеклубни обрабатывают фунгицидом и сушат. К каждой деленке привязывают нитку. Свечи режут или измельчают на терке. Сначала кипятят воду в широкой кастрюле или в блюде. Затем парафин засыпают в небольшую емкость (ковш), подогревают его на водяной бане. Потом каждый клубень на несколько секунд опускают в жидкий парафин. Слишком долго в нем не держат. Парафинированный посадочный материал выкладывают на бумажные полотенца. Сохнет такая защита быстро.

После высыхания восковой «брони» корешки раскладывают по картонным коробкам, например, из-под обуви. Хранят корнеклубни в самом прохладном месте дома или квартиры: возле балкона, лоджии, у подоконника, на нем, у входной двери или в тамбуре. Каждые две-три недели георгины проверяют. Обязательное условие — температура парафина не более 70°. Если его игнорировать, то корни могут погибнуть. К такому же результату приведет долгое «купание» в нем клубней.

Хранение таких «восковых» георгинов зимой в погребе тоже возможно. «Напарафиненные» клубни укладывают в ящики, или в плотные бумажные пакеты, потом пересыпают песком. Весной этот «панцирь», удерживающий влагу внутри, не счищают. Деленки георгинов начнут прорастать «самостоятельно».

Альтернатива — обычная глина (болтушка)

Цель этого материала та же: глина также должна защитить клубни от потери влаги. В этом случае ее разводят до густой сметанообразной консистенции. Потом в смесь вводят фунгицид. В глину опускают клубни, их тщательно обмазывают. Потом их сушат до тех пор, пока не образуется твердая корка. Как правило, для этого требуется 2 либо 3 дня. Хранят их в пакетах, в нижнем (овощном) отсеке холодильника.

Плюс данного метода в том, что разделять корни на части не потребуется. Минус у этого решения есть: в таком виде они займут слишком много места. Поэтому глиняный способ рекомендуют выбирать, если георгинов у цветоводов не очень много.

«Вмешательство» взбитого белка

Этот продукт тоже дает шанс сохранить клубни до весны. Но перед данной операцией корни георгинов делят. Разрезы обрабатывают золой, зеленкой или йодом.

Для получения «непреодолимого барьера» белок сначала взбивают. Потом им смазывают георгины. После высыхания первого слоя белковую обработку повторяют. Готовый посадочный материал отправляют в картонную коробку. Или используют для хранения деревянный ящик, имеющий крышку.

Привлечение «дуэта» — холодильника и пищевой пленки

Это одно из самых простых «сочетаний», но данный метод также рабочий. Однако его используют только те, у кого цветов не слишком много. В данном случае операцию проводят таким образом:

сначала срезы первого клубня обрабатывают золой или зеленкой;

потом обматывают его пищевой пленкой так, чтобы она прилегала максимально плотно;

на следующем витке добавляют второй клубень, его также обматывают, стараясь не оставить воздуху ни единого шанса.

Точно так же «расправляются» с другими георгинами. В такой упаковке может быть 2-4 клубня или 5-10 штук. Подготовленные пакеты убирают в холодильную камеру, на нижнюю ее полку, где температура практически неизменна. Либо помещают в коробку и уносят на балкон. У пленочного способа хранения георгинов есть особенность: цветочные почки у такого посадочного материала проклевываются раньше.

Говорят, что альтернативой пищевой пленке сможет стать бумага. В нее заворачивают деленки и убирают в холодильник. Время от времени клубеньки достают, проверяют и проветривают. «Пожилой» упаковочный материал заменяют новым.

Мини-погреб для георгинов

Если дача есть, а овощехранилища там нет, то его можно соорудить. Для этого на участке ищут свободное место. Потом:

выкапывают яму глубиной от 1 до 1,5 м;

в нее опускают какую-либо емкость из металла (бак, бочку);

туда укладывают корнеклубни, надежно «замурованные» в глине.

Емкость закрывают крышкой и засыпают грунтом. Те цветоводы, которые уже пробовали, утверждают, что использование такого мини-хранилища эффективно. Георгины в нем не пропадают: все клубни счастливо доживают до весны.

Можно ли обойтись без погреба, подвала, мини-хранилища и без холодильника?

Говорят, что есть еще один проверенный метод. В этом случае просушенные и подготовленные георгины укладывают в плотный полиэтиленовый пакет. В идеале — черного цвета. Потом в него засыпают примерно стакан золы, или сухой прокаленный песок. Мягкую тару герметично закрывают. Затем ее помещают во второй пакет, и его тоже крепко завязывают. Такой «урожай» хранят в самом прохладном месте квартиры либо дома.

Подготовка перезимовавших клубней весной

Наступление тепла — сигнал, «говорящий» о том, что появился повод заняться георгинами. Весенняя подготовка включает деление клубней и их высадку в грунт. Действуют так:

Все клубни избавляют от засохших корней. Поврежденные их части обрезают, затем «раны» дезинфицируют раствором йода. Для обеззараживания посадочного материал используют слабый раствор марганцовки (1%) или фунгицид — препарат Витарос, Максим, Фитоспорин-М и т. п. Корни дезинфицируют 30 минут (перманганат калия) или час-два (средства-профи). Клубни георгинов высаживают в ящики, в почву их полностью не закапывают. Потом тару уносят туда, где достаточно тепло и очень хорошее освещение. После появления на них почек клубни делят таким образом, чтобы на каждом георгине было несколько глазков и часть стебля.

Куски клубней проращивают в тех же ящиках. После того как появились побеги, их высаживают в цветники. Лунки обязательно удобряют навозом. Чтобы уберечь корни растения от ожогов органикой, ее засыпают довольно толстым слоем земли. После посадки почву вокруг мульчируют (компостом, перегноем, торфом), затем хорошо поливают.

Есть несколько ответов на вопрос, как хранить георгины после выкопки в погребе, подвале, в квартире или в доме. Меньше всего забот и хлопот будет у садоводов, имеющих полностью обустроенное овощехранилище. Однако и те, у кого его нет, смогут сохранить клубни до весны.

О том, какой способ хранения этого посадочного материала можно назвать элементарным, расскажет автор следующего видео: