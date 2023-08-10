Безопасное, экологичное земледелие — идеальная технология, дающая шанс вырастить богатый урожай, не применяя для этой цели пестициды и различные, далеко не безвредные искусственные препараты. Поэтому в последнее время для защиты и обогащения почвы на дачных участках активно применяют сидераты. Горчица в теплице осенью желанная гостья, потому что это растение — настоящее «зеленое удобрение» и санитар. Однако чтобы сидерирование позволило получить отличный, здоровый и богатый урожай, сначала овощеводам и теплицеводам нужно узнать обо всех особенностях посадки и выращивания данной масличной культуры, а также о преимуществах и недостатках данного растения и способа восстановления почвы.

Сидерация как метод помощи земле

Запахивание зеленой массы в почву — один из самых лучших вариантов ее улучшения. Осенняя сидерация — отличный способ оздоровить землю, подготовить ее к наступлению зимы, а потом и весны. Посев семян растений-помощников проводят в теплице после сбора урожая и осенней подготовки конструкции к зимовке.

Использование зеленых удобрений позволяет обойтись без трудоемкой замены почвы в закрытом грунте, без ее дезинфекции, а также без периодического отдыха теплиц. Сидеральные культуры — настоящие санитары. Они улучшают состав и структуру плодородного слоя земли, избавляют его от многочисленных вредителей, сорняков и патогенов, защищают от потери влаги и от низкой температуры.

Горчица в теплице: особенности, виды и овощи-«последователи»

К сидератам относится большое количество различных культур, но среди них есть фавориты. Одной из таких тепличных «любимиц» считают горчицу из семейства крестоцветных. Специалисты, использующие ее в этом качестве давно, говорят, что она проста в уходе, но очень эффективна.

Не все пока осведомлены о том, какой именно вид растения лучше использовать в качестве сидерата. Люди сведущие считают, что особого значения это не имеет: посеять можно семена любой разновидности жгучего растения. Однако в большинстве случаев предпочтение отдают белой или английской горчице (Sinapis alba), которую используют и в роли корма для скота. Другие виды этого растения предназначаются для иных целей:

сарептская, русская или сизая горчица становится сырьем для производства масла;

черная ее разновидность (настоящая, французская) превращается в столовую горчицу.

Несмотря на большое количество соперников-сидератов многие теплицеводы предпочитают именно эту масличную культуру. Посадку горчицы в теплице осенью выбирают в том случае, если в следующем сезоне в ней будут выращивать:

арбузы, баклажаны, дыни;

зелень (различную), землянику;

кабачки, огурцы, патиссоны, перец;

томаты, тыквы и ягодные кустарники.

Не рекомендуют сажать после горчицы брюкву, капусту (любой ее вид), кресс-салат, редис и редьку, репу, шпинат, хрен.

Преимущества и недостатки белой горчицы в роли сидерата для теплицы

Этот представитель семейства крестоцветных сохраняет в почве азот, переводит труднорастворимые фосфаты в форму, которая легко усваивается растениями. Из-за быстрого роста зеленой массы горчица почти мгновенно подавляет сорняки, причем легко расправляется даже с самыми агрессивными, многолетними сорными растениями.

Плюсы горчицы

У данного кандидата в сидераты для теплицы довольно много сильных сторон:

корни горчицы уходят глубоко (до 3 м), поэтому качественно разрыхляют почву, насыщают ее кислородом, добывают те полезные вещества, которые недосягаемы для основных овощных тепличных культур;

эта масличное растение отличается неприхотливостью, оно способно выдерживать низкие температуры (до -5°);

эфирное масло горчицы защищает грунт от грибковых инфекций и от разнообразных вредителей в теплице;

надземная часть растений, используемая в качестве удобрения, эффективнее навоза почти в два раза;

молодую зелень этой культуры можно использовать для приготовления салатов и других блюд;

растение препятствует заражению паршой, корневой гнилью, фитофторозом и фузариозом;

его корневая система подавляет развитие всей болезнетворной микрофлоры в почве;

если высадить культуру между рядами, то она будет отпугивать плодожорку и тлю;

горчица способна расти на любом грунте (исключений практически нет);

у нее великолепная всхожесть, быстрый рост зелени, невысокая цена.

Преимущество горчицы и в том, что ее можно использовать для посева весной, летом, осенью и под зиму.

Некоторые огородники не могут сделать выбор между горчицей и универсальной фацелией. Вторая масличная культура хороша тем, что она не требует соблюдения севооборота, поскольку «близких родственников» у нее попросту нет. «Белое» растение выбирают в том случае, если целью хозяев закрытого грунта является оздоровление почвы в теплице, борьба с вредителями, патогенными микроорганизмами и грибковыми инфекциями.

Минусы

К недостаткам английской горчицы можно отнести время, которое необходимо для «работы» этого сидерата. Говорят, что эффект от ее использования будет ощутим только спустя 2-3 года. Это растение не рекомендуют сажать перед любыми крестоцветными «сородичами». Например, такие грядки уже не подойдут для выращивания раннего редиса весной.

Причина в том, что почва для этих растений будет недостаточно плодородной. Кроме того, не исключено, что в теплице появится враг этого семейства: например, крестоцветная блошка. Решением проблемы будет чередование различных сидератов. На смену растениям-оздоровителям из семейства крестоцветных смогут прийти:

зерновые (в первую очередь — рожь), бобовые (вика, горох, люпин и т. д.);

гидрофильные или водолистниковые (единственный представитель «водолюбов» — фацелия).

Есть и еще один важный момент: если упустить время, и позволить растению осемениться, то оно превратится в опасный сорняк. Однако этого можно избежать, если вовремя принять меры — срезать верхнюю часть растений.

Использование сидерата в закрытом грунте

Не все пока знают, как сделать горчицу идеальным помощником после сбора урожая. Вариантов у владельцев защищенного грунта есть два. Это посев горчицы ранней осенью и под зиму.

Оба метода имеют и сильные, и слабые места, но при любом способе сидерат принесет несомненную пользу. Применяют их в зависимости от ситуации.

Посев горчицы в теплице осенью

Это растение не слишком требовательно, однако правила посадки сидерата нужно соблюдать. В первую очередь занимаются подготовкой помещения к зиме. В нее входит уборка всех растительных остатков, мытье и дезинфекция, ремонт сооружения, защита каркаса и т. д. После приведения в порядок грядок приступают к основной операции:

Грунт перекапывают. Если есть необходимость, то в истощенную почву вносят перегной (1 ведро на 1 м2) и доломитовую муку, когда почва кислая. Перекопанный грунт хорошо поливают. Затем делают ряды для посадки горчицы. Сильно их не заглубляют (максимум 2 см), рекомендованное расстояние между линиями — 15 см. После этого приступают к посеву семян. Потом их слегка присыпают землей и взрыхляют граблями. Обязательный этап после посева — полив грядок. Семена и почву увлажняют, но действуют очень аккуратно, слишком сильного увлажнения избегают.

Чтобы удержать влагу и защитить семена от холода, грядки закрывают лутрасилом или другим укрывным материалом.

Средняя норма высева — 5 г на 1 м2, однако при посеве на зиму количество увеличивают, так как в этом случае (и особенно в открытом грунте) наблюдается небольшое падение всхожести.

Есть и альтернативный вариант: это посев семян горчицы не рядами, а сплошным ковром. Данный метод позволяет получить максимально плотную зеленую массу, которая будет покрывать всю площадь грядок. К тому же густая посадка хороша тем, что такую работу без схемы провести гораздо проще.

Посев сидерата под зиму

В этом случае операцию начинают поздней осенью, в то время, которое предшествует первым заморозкам. Семена горчицы также сеют во влажную, рыхлую землю. Поскольку температура в этот период далека от благоприятной для роста, проклюнуться они не смогут. Но семена все же останутся «живыми» до весны, когда и пойдут в рост.

Весной маленькие растения измельчают плоскорезом (тяпкой), потом землю перекапывают, заделывая в нее молодую зелень. Поэтому как раз к посадке основных овощных культур почва в теплице будет полностью готова — обогащена полезными микроэлементами, защищена от болезней, сорняков и многочисленных вредителей.

Как поступить, если горчица успела перерасти?

Чем большее количество зеленой массы вырастет, тем больше от сидератов будет пользы почве. Поэтому чаще их не скашивают, а запахивают (закапывают) в нее полностью. Но что делать, если растения все же переросли, их стебли стали жесткими? В этом случае их верхние части скашивают, потом их убирают в компостную кучу. Нижнюю часть растений оставляют на грядках — просто закапывают в землю.

Что делать с горчицей в теплице осенью?

За любым сидератом нужен уход. Но поскольку эта масличная культура не слишком требовательна, он минимален:

Если для защиты не используют укрывной материал, то в первые дни после посева семян почву периодически поливают, так как влага необходима для образования зеленой массы. Подкормка. Как правило, эта культура хорошо развивается и без помощи извне. Однако для интенсивного роста молодых растений в почву вносят комплексные удобрения с азотом, альтернатива — ее полив настоем навоза (1:1).

Для того чтобы горчица быстро росла, в первое время почву периодически рыхлят, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ воздуха к корням растений.

Горчица в теплице: осенью перекапывать или нет?

Многих огородников интересует, надо ли перекапывать горчицу в теплице осенью. Это вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Как правило, растения заделывают в почву в самом начале цветения, либо в период бутонизации. Как раз в это время побеги отличаются нежностью, поэтому перепреют в грунте они очень быстро. К тому же в них содержится максимальное количество полезных для почвы веществ. Однако все решает время посева этой масличной культуры:

Если он проводился довольно рано (август-сентябрь), то растения зацветут и, скорее всего, оставят семена. В этом случае траву скашивают до бутонизации в обязательном порядке. Когда теплицу освободили и подготовили очень поздно (сентябрь-октябрь), горчица не успеет дойти до стадии цветения, потому что этого не позволит ей низкая температура. Поэтому растения чаще не трогают. Мелкие побеги (до 8 см высотой), переставшие расти из-за внезапного и резкого похолодания, также не перекапывают, а оставляют на грядках. Они смогут перегнить сами, поэтому силы на такую операцию тратить не имеет смысла.

Что касается возможного перекапывания, то многие овощеводы не рекомендуют проводить эту операцию. Причем не советуют трогать даже свежескошенную зеленую массу, так как со временем она превратится в мульчу, защищающую грунт от холода и потери влаги.

Однако одно исключение из правил все-таки есть. Это теплицы, в которых «подопечные» болели, или были заражены проволочником. В данном случае перекапывать рекомендуют и свежескошенную траву, чтобы полностью заделать ее в землю. Неприятный запах горчицы отпугнет вредителей, поэтому «едоки» в скором времени покинут теплицу.

Горчица как сидерат весной

Это растение можно использовать практически в любое время года, поэтому нередко ее высевают весной.

В защищенном грунте

Для подготовки почвы к высадке основных тепличных культур горчицу сеют в марте-апреле. В этом случае дожидаются всходов, затем заделывают зелень в грунт. К высадке рассады овощей приступают через 2 недели, не раньше.

В открытом грунте

Это растение — фитосанитар, который в состоянии помочь не только теплицам, но и грядкам, находящимся без защиты от непогоды. В открытый грунт ее сеют в марте, а в регионах с теплым климатом в конце февраля.

При температуре, которая не опускается ниже 10°, семена взойдут на 4-5 день. Примерно через месяц землю покроет сплошной зеленый ковер. В сухую погоду горчицу поливают раз в неделю. Подкормки ей не нужны.

Через 40-45 дней траву скашивают и тут же закапывают в почву. Или не скашивают, а орудуют тяпкой или плоскорезом: растения измельчают, потом частично закапывают. При сухой погоде грядки поливают. Чтобы процесс переработки шел быстрее, используют ЭМ-препарат. Основную культуру в сидерированную землю высаживают спустя 7-10 дней, когда остатки горчицы уже сгниют, а значит, не смогут подавлять рост растений.

Осенние альтернативы горчице

«Английский» сидерат относится к самым популярным, востребованным тепличным растениям, но у него есть достойные соперники. Для улучшения почвы высевают следующие культуры:

Овес. Его называют спасением для истощенных, бесплодных почв. Сеять его легко, особого ухода данный сидерат тоже не требует. Чтобы получить достаточное количество зеленой массы, овес сеют в начале сентября, либо в середине месяца. Рожь. Это растение тоже неприхотливо. Его ценят за умение обеззараживать почву, за формирование мощной корневой системы, за невероятную агрессивность, гарантирующую подавление сорняков. Рожь сеют под зиму, обычно не сплошным ковром, а рядами. Фацелия. Как уже было отмечено, это сидерат-универсал, подходящий для подготовки почвы к посадке любых растений. Культура избавляет от вредителей (нематода, проволочник, тля), а также от грибковых инфекций. Фацелию сажают сразу после сбора урожая и под зиму.

Лучшими сидератами для подготовки теплицы после томатов считают горчицу, ее родственницу масличную редьку и фацелию. Идеальные предшественники для этой культуры — люцерна и рожь.

Для возвращения плодородия грунту, предназначенному для выращивания огурцов, можно использовать большинство сидератов. Для этой цели подойдет вика и горох, горчица, овес, рапс, фацелия и т. д. Исключением будет рожь: после этого агрессивного растения огурцы развиваются хуже. Сладкому перцу понравится почва, подготовленная викой, горохом, люпином, люцерной или овсом.

Горчица в теплице осенью становится спасительницей почвы и будущего урожая, поэтому данный сидерат для закрытого и открытого грунта очень популярен и почти незаменим. Убедиться в этом поможет следующее интересное видео: