Подземные помещения можно назвать спасительными метрами, так как они дают возможность получить еще одну дополнительную комнату, которая способна превратиться в удобное «продолжение» площади дома. Одни домовладельцы обустраивают там полноценные жилые комнаты или склады. Другие хозяева хранят в них овощи и различные заготовки, третьи используют эти «подземелья» в качестве максимально защищенных и надежных теплиц. Те владельцы, которых заинтересовала данная идея, спрашивают, что можно выращивать в подвале. Надо сказать, что вариантов у начинающих предпринимателей относительно много. Некоторые хозяева выращивают различные растения и грибы, другие нашли для себя и своего «бункера» более экзотических и «дорогих» питомцев.

Выращивание в подвале: особенности предприятия, плюсы и минусы

Чтобы не разочароваться в новом увлечении (деле), нужно создать оптимальные условия для той продукции, которая была выбрана для культивирования. Однако есть несколько моментов, и они крайне важны для успеха любого «подвального» предприятия:

Эффективно работающая вентиляция. Свежий воздух необходим всем — растениям и грибам. Чтобы обезопасить свой огород под крышей, вентиляционные отверстия нужно закрыть мелкоячеистой сеткой, которая не позволит пробраться в помещение насекомым-вредителям. Освещение. Если для выращивания в подвале были выбраны растения (овощи, зелень, цветы), то им для развития необходимо обеспечить нормальный световой день. Исключением будут «не совсем растения» — грибы, успешно растущие даже в темноте. Утепление и гидроизоляция. Чтобы защитить помещение от холода и влаги, эти этапы также обязательны. Идеальный вариант — гидроизоляция подвала снаружи и изнутри.

Последнее обязательное условие — качественная подготовка подземной теплицы. Перед тем как приступить к основному этапу превращения подвала в комфортабельное жилище для будущей продукции, это помещение нужно тщательно продезинфицировать.

Возможный вариант — использование известковой побелки для защиты стен и потолка подвального помещения. Для обеззараживания погреба готовят раствор из воды (5 л), гашеной или свежегашеной извести (1,5 кг или 2 кг соответственно) и медного купороса (50 г). Сначала в жидкости разводят известь. Потом туда выливают купорос, заранее растворенный в небольшом количестве воды.

Преимущества выращивания в подвале

Использование в роли теплицы подвального помещения имеет несколько плюсов:

Поскольку в нем практически всегда сохраняется сравнительно комфортная, плюсовая температура, затраты на обогрев значительно уменьшаются. При обеспечении идеальных условий для роста и развития в подвале можно получить богатый урожай почти любой культуры. Благоустроенная, теплая комната — хороший шанс получать свежую продукцию практически круглый год.

Кроме того, считается, что «жизнь в подземелье» благотворно влияет и на культуры. Овощи, выращенные в подземном помещении, отличаются повышенным содержанием витамина C. Говорят, что плоды их гораздо вкуснее. Рассада из подвала получается более выносливой, стойкой к неблагоприятным условиям. Период плодоношения этих растений наступает раньше.

Недостатки

Те, кто заинтересовался темой «Выращивание в подвале», оценивают вариант со всех сторон, поэтому и о минусах этого начинания никак нельзя не упомянуть. Каких-то «очень слабых» сторон у этого метода нет. В противном случае он бы не стал настолько популярным.

Однако к недостаткам нельзя не отнести ощутимые затраты на обогрев и освещение подвального помещения. Например, для выращивания овощей потребуется интенсивное освещение, как минимум 10-12 часов. Говорят, что даже продажа зеленой продукции не сможет окупить такие серьезные расходы.

Что можно выращивать в подвале частного дома?

Претендентов на роль «детей подземелья» довольно много. Одни из них не очень требовательны, а разведение других, наоборот, сулит немалые расходы.

Овощи, зелень

Нужно сказать, что это самая многочисленная «подвальная армия». Да, есть много кандидатов, которые подходят для операции «Выращивание продукции в подвале», но самыми популярными остаются признанные фавориты — огурцы и помидоры, хотя некоторые отдают предпочтение перцам и баклажанам. Однако вместе выращивать эти овощные культуры не получится, поскольку у них различные требования к «условиям проживания».

В любом случае «подопечным» и в подвале нужно обеспечить достаточно свободного места. Оптимальным будет контейнер, где для каждого растения выделено 3-5 литров почвосмеси. Другие «заслуженные» подвальные питомцы:

эндивий (салатный цикорий);

зеленый лук;

петрушка;

щавель;

укроп;

салат.

Многие огородники в подвалах выращивают и рассаду. Говорят, что там она растет гораздо быстрее, чем в традиционных наземных теплицах. Идеальные овощные растения для подвала — те, у которых короткий вегетативный период.

Оптимальный вариант освещения растений — использование специальных фитоламп (розовых ламп). Если приобрести их нет возможности, то эти устройства-профи заменяют люминесцентными или суперэкономичными светодиодными приборами. В предпоследнем случае тщательно следят за температурой в подземном помещении, если зеленые подопечные очень чувствительны к ее изменениям. Для поддержания светового режима обязательно устанавливают таймер: он будет включать/выключать осветительные приборы.

Есть еще одно потенциальное занятие: это доращивание овощей в подвале, в «кромешной» темноте. В этом случае в помещении поддерживают довольно низкую температуру (от 1 до 3°). В таких условиях способна расти капуста (брокколи, брюссельская, кольраби, цветная), а также лук-порей, мангольд, петрушка и черешковый сельдерей.

Микрозелень

Этот суперфуд настолько же полезен, насколько и дорог. Поэтому его выращивание в подвале — хороший шанс на богатый урожай и возможность получить полезную, но не очень дорогую продукцию.

Преимущества этого варианта:

очень скромная площадь, необходимая для выращивания «малюсенькой» зелени;

возможность собрать несколько урожаев за несколько недель-месяцев;

шанс легко и быстро продать свежую зелень, например, ресторану.

Микрозелень позволяет наладить производство без серьезных затрат и больших вливаний. К тому же эта продукция дает возможность экспериментировать с ассортиментом в течение всего года. Возможные претенденты для начала выращивания микрозелени — горох, месклан (смесь разной зелени), подсолнечник и редис.

Грибы

Самые востребованные из них — шампиньоны и вешенки. И в этом случае более неприхотливыми будут последние «подопечные». Вешенки не любят свет, но любят сырость и довольно низкую температуру. Считается, что белоснежные «грибы из Шампани», наоборот, нуждаются в подсвечивании (5-6 часов, не более).

Однако есть и другие кандидаты, но это уже «прихотливые» грибы. В первую очередь, это шиитаке. Их мицелий растет медленно, поэтому нуждается в защите от плесневого грибка. Кроме того, для плодоношения им необходимо понижение температуры до прохладной, «осенней». В этот же период «азиатам» требуется много влаги. Грибоводам придется организовать их купание под искусственным дождем (дождевание). Однако избыточное увлажнение шиитаке противопоказано.

Что касается вкуснейших белых грибов, то некоторые специалисты утверждают, что вырастить их в домашних условиях невозможно, потому что они невероятно требовательны и капризны. Поэтому боровикам нужны естественные, лесные условия, их успешное разведение в подвалах попросту невозможно.

Есть мнение, что на хороший урожай можно рассчитывать только в случае с вешенками и с шампиньонами. Главные условия для успешного выращивания самых «покладистых» грибов в подвале — хорошая вентиляция, отличный грибной субстрат и высококачественный мицелий.

Выращивание грибов гарантирует меньшие затраты на электроэнергию, поскольку интенсивного освещения они не требуют. Для их роста необходима температура 15-23°, поэтому в зимний период в подвале обязательно организуют отопление.

Если дополнительные расходы хозяев не очень устраивают, то выращиванием грибов можно заниматься только в теплое время года. Для них устанавливают стеллажи, для грибниц используют деревянные ящики, защищенные от влаги, либо мешки.

Клубника, земляника, цветы

Эти растения вполне могут поспорить в популярности с предыдущими «разведенками». Спрос на вкуснейшую и красивейшую продукцию велик всегда, поэтому не исключено, что хобби владельцев со временем сможет превратиться в невероятно прибыльный бизнес.

Помимо производства клубники есть и другое потенциально приятное решение. Садоводам может прийтись по душе выращивание цветов в подвале. Это еще один вполне реальный вариант. Самыми распространенными «подвальными квартирантами» считаются луковичные — нарциссы и тюльпаны.

В обоих случаях в подвале под растения оборудуют стеллажи. Как правило, данную мебель чаще делают из дерева. Альтернативное решение — сборка изделий из более защищенного и долговечного металла (профиля).

Оригинальный вариант — выращивание животных в подвале

В этом случае первыми «объектами для разведения» становятся раки или рыбы. Это самые сложные и трудозатратные «увлечения», поскольку для водных животных необходимо приобрести или обеспечить:

рациональную и экономичную замкнутую систему водоснабжения (УЗВ);

дорогостоящее оборудование: нагреватели воды, компрессоры, фильтры и т. д.;

идеальные условия, чистую воду и правильное (не чрезмерное и не скудное) питание.

В подвале можно разводить:

карасей, карпов, лососевых (лосось, форель), осетровых, сазанов и т. д.;

дальневосточных и европейских раков, озерных и речных.

Кроме того, живых и «деятельных» питомцев придется защищать от патогенов, разнообразных паразитов и от перепадов температур. По этим причинам данные варианты разведения не очень популярны. В том и другом случае для выращивания животных в подвале придется приобрести несколько аквариумов (или как минимум 2 бассейна), а также рыбопосадочный (либо «ракопосадочный») материал.

Есть и еще одна не совсем обычная идея: это выращивание в подвале (чаще в помещении под гаражом) других «живых подопечных» — бройлеров, перепелов, кур и т. п.

В птичьем случае самое важное условие — качественная вентиляционная система. Идеалом для разведения «ароматных» яйцекладущих животных будет ее принудительная разновидность.

Какая идея лучшая для начинающего бизнесмена?

Не исключено, что те, кто уже узнал о том, что выращивают в подвале, пока не могут найти для себя оптимальный вариант для «приложения сил». Если больше всего их интересует потенциальная прибыль, то лучших решений всего два: это выращивание цветов или грибов. Эти варианты гарантируют и не слишком большие затраты, и прибыльность бизнеса.

Если же хозяева мечтают просто несколько расширить ассортимент сельскохозяйственной продукции, то первой кандидаткой будет не очень требовательная, миниатюрная, но зато невероятно полезная микрозелень. Вторыми претендентами будут вкусные грибы., а третьими — ягоды.

Условия для выращивания растений и «не совсем растений»

Как уже было отмечено, для выращивания овощей, зелени, цветов и грибов в подвале всем его питомцам нужно обеспечить качественную вентиляцию, тепло, достаточное освещение и защиту от повышенной влажности (последние условия — только растениям).

Каждому виду грибов необходим свой субстрат. Его можно приобрести или сделать самостоятельно. Есть и второй потенциальный вариант, его используют для питания различных растений: это гидропоника.

Данная технология — выращивание культур без грунта, с помощью водного раствора, содержащего все необходимые питательные вещества (азот, калий, кальций, магний, фосфор). Гидропоника в последнее время становится все более популярной, и не зря.

Главный плюс выращивания растений на искусственной среде — отсутствие почвосмеси, потому что вместе с ней в подземную теплицу могут «приехать» патогенные организмы, споры плесени и насекомые-вредители.

Каждому виду «подвальной живности» потребуется надлежащий уход. В это понятие может входить:

питание, подкормка, полив;

регулярное проветривание помещения;

пересадка, искусственное опыление (например, кисточкой).

Крайне важно поддерживать в подвальном помещении оптимальную температуру (или варьировать ее на различных стадиях роста очень требовательных культур).

Длина необходимого светового дня зависит от конкретного растения. Например, огурцы могут довольствоваться всего 10 часами, томатам требуются как минимум 12 часов. Световой день для клубники должен длиться не менее 14 часов.

Для выращивания цветочной продукции на продажу лучшим выбором будет покупка климатических камер (например, камеры Фитотрон). Эти системы позволяют настраивать и регулировать интенсивность освещения, температуру и воздухообмен, а также держать под контролем влажность.

Выращивание грибов в подвале

Поскольку именно эта идея многим «подваловладельцам» кажется самой привлекательной, на этом хобби (бизнесе) надо остановиться, чтобы рассмотреть разведение шампиньонов и вешенок.

Именно подвалы считаются раем для выращивания грибов: там довольно высокая влажность и не слишком высокая температура. Второй плюс подземного помещения — возможность без особого труда поддерживать оптимальные условия для развития этих организмов. Им противопоказан застоявшийся воздух и, соответственно, большое количество углекислого газа. Поэтому подвалу, который станет домом для грибов, потребуется эффективная вентиляционная система.

Шампиньоны

Субстрат для этих грибов должен включать органику. По этой причине для их разведения солому (100 кг) смешивают с навозом (40 кг), лучший претендент — конский. Солому сначала вымачивают в воде, этот этап идет не менее 2 суток. Готовый субстрат распределяют по ящикам, потом в него вносят мицелий. Шампиньонов полностью устраивают подвальные условия, но в период плодоношения им нужно обеспечить надежную защиту от сквозняков.

Вешенки

Эти грибы более неприхотливые. Вариантов создания для них идеальных условий достаточно много:

Вешенки выращивают в подвале и на улице на пнях (поленьях) лиственных деревьев, их диаметр — 100-150 мм. Деревянное «жилье» первым делом подготавливают: на поленьях делают довольно глубокие надрезы. Потом их вымачивают в воде как минимум неделю. После этого в надрезы помещают мицелий. Этот субстрат закрывают полиэтиленовой пленкой, которая обеспечит необходимый уровень влажности. Такую защиту удаляют сразу после прорастания грибницы. Субстратом для этих неприхотливых грибов сможет стать измельченная солома с сеном или шелуха (лузга) подсолнечника. Последняя кандидатка фаворитка, так как она более питательна, кроме того, ее легко засыпать в пакеты. К тому же такой субстрат не требуется предварительно подготавливать (измельчать). При запаривании (гидротермии) в сырье не рекомендуют добавлять «улучшатели» — какие-либо средства для дезинфекции, подкормки и т. д. Вымачивают его 8-12 часов (не более и не менее).

Как видно, вопрос о том, что можно выращивать в подвале, имеет сравнительно много ответов. Поэтому каждая семья сможет найти себе интересное, полезное и/или прибыльное занятие. Однако сначала деятельным хозяевам предстоит узнать о новом хобби максимум информации. В противном случае на отличный результат рассчитывать им будет очень трудно.

В завершение темы «Выращивание в подвале всякой всячины» — познавательное видео: