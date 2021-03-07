Перец относится к теплолюбивой культуре, поэтому выращивание проводят рассадным способом. Перед многими дачниками встает вопрос, как вырастить рассаду перца в домашних условиях, чтобы получить хороший урожай? Для получения от растения хорошей отдачи в виде сладких и ароматных овощей, необходимо посадить рассаду в плодородный грунт, вовремя поливать, вносить удобрения. Свет, тепло и забота – важные условия для хорошего роста.

Подготовка грунта для посева семян

Рассада перца предпочитает стерильный, питательный, рыхлый грунт с нейтральной или слегка кислой реакцией – 6-6,5pH. Можно купить готовый субстрат или приготовить своими руками, взяв в равных пропорциях:

верховой торф;

листовую землю;

песок.

Чтобы подкорректировать кислотность самостоятельно приготовленного грунта, рекомендуется внести необходимое количество извести. Второй вариант субстрата готовится из компонентов:

2 частей дерновой земли;

1 части речного песка;

1 части компоста.

Перед посевом семян, почву надо подвергнуть дезинфекции, а потом внести суперфосфат.

Предпосевная подготовка семян

Дражированные семена, заключенные в капсулу, не нуждаются в предварительном замачивании, так как в ходе процедуры разрушится поверхностный слой. Внутри каждой капсулы находятся удобрения и стимулятор роста.

Простой посевной материал требует обеззараживания. Для исключения различного рода инфекций семена выдерживают в светлом растворе марганцовки в течение 15 минут. Затем их извлекают из обеззараживающего раствора и обрабатывают стимулятором роста. Потом надо промыть в чистой воде и посеять в почву.

Среди огородников распространен такой способ предварительной обработки семян, как барботирование. Посадочный материал помещают в отрезок марли, погружают в воду, а затем включают компрессор и пропускают воздух через кулек.

Некоторые дачники предпочитают проращивать семена в мокрой марле. Для появления ростков необходимо тепло и влажность. Однако такой способ требует аккуратной посадки, так как нежные росточки легко обламываются.

Нельзя заливать семена водой, так как кроме влажности, посадочному материалу для прорастания нужен воздух.

Выбор контейнеров для посадки

Подбор емкости необходимо проводить в том случае, если рассада будет выращиваться через пикировку. Если пикирования не будет, посев семян проводится в один глубокий и широкий контейнер.

Рассада перца крайне болезненно реагирует на пересадку. Как вырастить рассаду перца в домашних условиях, чтобы не допустить потерь? Как бы аккуратно не проводилась процедура, все равно будет затронута корневая система. Маленькие растеньица, распикированные в отдельные стаканчики, болеют 5 дней, некоторые гибнут. Поэтому такая операция оправдана только в случае выращивания большого количества рассады.

Для хорошего развития сеянцам будет лучше, если прорастить семена, а затем высадить в отдельные стаканчики. При многоразовом использовании емкостей рекомендуется каждый раз проводить дезинфекцию раствором хлорной извести, марганцовкой или кипятком.

Выращивание рассады перца в торфоперегнойных таблетках

Торфяные таблетки – идеальное решение для выращивания капризной рассады перца, которая не любит пикирования.

Для посева берут таблетки с диаметром в 3 см. Перед посевом таблетки нужно поместить в емкость с теплой водой и оставить для набухания. После того, как таблетки напитались водой, лишнюю жидкость сливают, а в верхней ее части делают углубления на 1 см внутрь. В каждую ямку раскладывают по 1 семечку и прикрывают питательным субстратом. После посева семян лоток с таблетками накрывают полиэтиленом или стеклом, для создания тепличных условий и для быстрейшего прорастания.

Через неделю появляются первые ростки. Теперь нужно снять укрытие и перенести лоток с таблетками в хорошо освещенное место. В помещении должно быть тепло днем и прохладно ночью. Перевалку рассады в отдельные емкости проводят после развития на сеянцах 4 настоящих листьев. Пересаживают их в горшок с плодородным грунтом прямо с таблеткой, не нарушая целостность кома.

Выращивание рассады в кассетах

В пластиковых кассетах удобно выращивать рассаду перца, тем более что в продаже есть большой выбор емкостей разных размеров. Для 4 саженцев есть кассеты с ячейками по 240 мл, размером 13,5х18х6 см. Можно купить кассеты на 6, 9, 12 ячеек. Можно приобрести емкость с поддоном, с крышкой.

Мини-парник наполняют смесью или помещают торфяные таблетки и высевают семена. Поливают в поддон, или сверху из пульверизатора.

Стоит ли покупать рассаду перца?

Рассада продается на рынке, в специализированных питомниках и магазинах. Если в первом случае покупка может разочаровать (не тот сорт, растения повреждены вредителями), то во втором покупка будет оправдана хорошим посадочным материалом в соответствии с указанным сортом. Продавцы в питомнике могут дать советы по выращиванию и уходу за культурой.

При покупке рассады важно обратить внимание на признаки здоровых растений:

развитая листва, равномерное окрашивание;

отсутствие налета;

сеянцы крепкие и сильные.

Поникшую и вытянувшуюся рассаду лучше обойти стороной. Встречаются недобросовестные продавцы, которые с целью реализации всего товара проводят обработку ингибиторами, тормозящими развитие саженцев или наоборот, перекармливают удобрениями с высоким содержанием азота. Такие растения слабо развиваются, плохо цветут и плодоносят. Поэтому рассаду важно покупать у проверенных продавцов, или вырастить ее своими руками.

Уход за рассадой перца в домашних условиях

Следует знать, что рассада боится холодного воздуха и сквозняков. Лучше обеспечить дополнительное освещение, чтобы растения не вытянулись.

Организация полива

После появления первых всходов рассаде надо дать время адаптироваться к температуре и условиям содержания. Не стоит поливать посадки первые 3 дня. В это время полив из пульверизатора проводят только в случае полного пересыхания грунта.

После раскрытия семядольных листочков поливают теплой водой. Рассада перцев любит золотую середину, то есть она не переносит переувлажнения почвы, но и не терпит пересушивания. В маленькой емкости земля пересыхает быстрее. В комнате рекомендуется поддерживать влажность воздуха на уровне 60%.

Внесение удобрений

Для укрепления корневой системы проводят подкормку гуматом калия из расчета 5 мл средства на 2 л воды.

В самом начале рассада тратит все свои силы на развитие корешков, а когда происходит закладывание цветочных почек, рост ее ускоряется. Во время цветения необходимо внести удобрения. Для приготовления раствора на 10 л понадобится:

сернокислое железо – 1 г;

сернокислый марганец – 1 г;

сернокислый цинк – 0,2 г;

борная кислота – 1,7 г;

сернокислая медь – 0,2 г.

Если нет возможности достать все компоненты, можно купить готовую универсальную подкормку с содержанием микроэлементов.

Прищипывание точки роста

Прищипку рассады проводят с целью стимуляции роста корневой системы саженцев и для развития пасынков из спящих почек.

Когда на растении образуется больше 6 междоузлий, все, что располагается выше них, придется обрезать ножницами. Регулировка нагрузки на куст проводится, когда на саженцах болгарского перца будут образовываться пасынки. Надо оставить 6-7 штук на один куст.

Организация досвечивания

Посев семян проводят в феврале, так как перец характеризуется продолжительным вегетационным периодом. В связи с тем, что в этот месяц короткий световой день, рассаду надо досвечивать в течение 12 часов в сутки.

Искусственное освещение можно организовать с помощью фитоламп или люминесцентных ламп. Светильники располагают на расстоянии 20 см от рассады. Если в феврале подсветка должна работать целый день, то уже в апреле рекомендуется досвечивать утром и вечером.

Болезни рассады болгарского перца

Черная ножка – распространенное заболевание, которое приводит к гибели рассады. Сначала растения желтеют, затем часть стебля, расположенная под семядольным листом, становится черной, стебель истончается и растения падают.

Возбудитель черной ножки попадает с семенами, с непродезинфицированной почвой или емкостями. Прогрессирование болезни происходит на фоне чрезмерной влажности грунта, при низкой температуре или, наоборот, высокой. Заболевшие растения удаляют, а посадки обрабатывают препаратами с содержанием меди. Сеянцам обеспечивают хорошее освещение.\

Фузариоз проявляется пожелтением листвы. Грибковое заболевание поражает все растение. Если сделать разрез стебля, внутри его можно увидеть побуревшую часть. Для борьбы с заболеванием используют медьсодержащие препараты.

Серая гниль дает о себе знать, когда огородник замечает на стенках емкостей серый пух. Для профилактики рекомендуется опрыскивать посадки слабым раствором марганцового кислого калия, или использовать бактериальные фунгициды. Зараженные экземпляры надо убрать.

Развитие фитофтороза, который проявляется на взрослых растениях, начинается уже на стадии выращивания рассады. Признак – светлые пятна на листве и темные на стеблях. Источник заражения – грунт. Если обнаружены первые признаки болезни, готовят раствор из расчета на 1 л воды 5 мл йода.

При мучнистой росе все вегетативные части покрываются белым налетом. Для борьбы с коварным заболеванием используют препарат Топаз.

Ознакомившись с основными агротехническими приемами, можно ответить на вопрос, как вырастить рассаду перца в домашних условиях. Соблюдая правила посева и ухода за растениями, можно получить богатый урожай сладкого болгарского перца.

В завершение темы — очень информативное видео: