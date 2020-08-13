Жизнь в частном доме может называться комфортной только при одном условии: если все инженерные системы в здании всегда работают безукоризненно. Неважных коммуникаций нет, каждая из них выполняет свою функцию. Но есть те, без которых и вовсе обойтись трудно. К ним относится канализация и системы, по которым циркулирует вода. Поскольку чаще владельцам участков приходится сооружать автономные системы водоснабжения и отопления, для максимального удобства используют «дуэт» — насос и гидробак. К сожалению, все, что может сломаться, по закону Мерфи так и поступает. Поэтому хозяевам нужно заранее узнать про возможные неисправности гидроаккумулятора. Имея необходимую информацию, многие проблемы им удастся исправить самостоятельно.

Гидроаккумулятор: работа и причины его отказа

Одним из важнейших «игроков команды» становится гидроаккумулятор, позволяющий создавать и хранить запас воды, защищать систему и оборудование от форс-мажорных ситуаций. Это устройство называют по-разному, иногда не совсем правильно: расширительный либо накопительный бак, гидробак, экспанзомат, мембранный бак, или просто — ГА. Это закрытая емкость, которая имеет гидравлическую камеру, изменяющую свой объем. Для того чтобы представить, как работает гидроаккумулятор, необходимо рассмотреть его конструкцию.

Устройство мембранного бака

Любой гидробак имеет определенное число элементов. В его состав входит:

корпус, изготавливаемый из нержавеющей стали;

мембрана (груша), которую делают из специальной, эластичной и прочной резины (EPDM, BUTYL);

ниппель для подачи воздуха;

фланец, оборудованный клапаном, он предназначен для закачки воды;

специальные приборы — манометр, реле давления;

платформа (опоры).

Как видно, устройство достаточно простое, однако непрерывная, интенсивная работа способна «сгубить» даже самые надежные конструкции. Современные качественные модели накопительных емкостей имеют большой эксплуатационный ресурс, работают долго, и без «капризов». Однако возможные неисправности гидроаккумулятора надо знать, так как исключить некоторые поломки все-таки нельзя.

Задачи сосуда и их выполнение

Накопительный бак состоит из двух камер: в одной из них находится воздух, в другой вода. Последний отсек заслуживает особого внимания. Это резиновый мешок, или мембрана. Принцип работы хранилища основан на сдавливании жидкости сжатым воздухом. Когда в системе расходуется вода, давление падает.

Гидробак незамедлительно реагирует на произошедшие изменения: он быстро восстанавливает параметры благодаря подаче новой порции жидкости, но без малейшего участия насоса. Естественно, редкое включение в работу этого главного прибора насосной станции гарантирует его более длительную эксплуатацию.

С помощью реле для гидробака задают два важнейших параметра давления воды: его верхний и нижний пределы. Когда значение становится минимальным, гидроаккумулятору «помогает» насос: он включается и работает до тех пор, пока давление снова не достигнет максимальной (заранее установленной) отметки.

Мембранный бак устраняет наиболее частые проблемы, возникающие при работе автономного водоснабжения, систем отопления либо экономичных гелиосистем. Аккумуляторы воды помогают:

стабилизировать давление;

быстро выровнять напор воды при интенсивном ее использовании;

предотвратить возникновение гидроударов, крайне опасных для системы;

гарантировать подачу воды при выходе из строя насоса, из-за перебоев с электроэнергией, но в этом случае гидробак должен иметь большой объем;

значительно продлить жизнь главного элемента насосной станции, так как редкие периоды работы гидравлической машины исключают быстрый износ оборудования.

Особенность мембранного бака в том, что КПД этого прибора-сосуда не определяется. Устройство или работает, или нет.

Симптомы неисправности гидроаккумулятора

Мембранный бак — относительно простая конструкция. Поэтому часто возможные неисправности гидроаккумулятора можно обнаружить визуально.

Одним из признаков его «бездействия» становится участившееся срабатывание предохранительного клапана. Когда давление в системе повышается до предельных значений, он сбрасывает воду, защищая приборы и трубы. Другие симптомы неисправности:

неоправданное включение насоса в работу при каждом водозаборе;

неравномерный поток жидкости из крана — рывками, маленькими порциями;

манометр, показывающий, что изменение давления идет скачкообразно: в этом случае стрелка прибора сначала резко идет вверх, потом падает до нуля.

При обнаружении этих признаков можно быть практически уверенными в том, что гидроаккумулятор либо некорректно работает, либо неисправен. Поиск источника проблемы и ее устранение — следующая операция, которая предстоит владельцам гидробака и насоса (насосной станции).

С ремонтом неисправного гидробака медлить нельзя. Игнорирование некорректной работы накопительного оборудования приведет к тому, что вскоре проблема коснется не только емкости, но и других элементов системы водоснабжения или отопления. Такой сценарий вряд ли кого-то воодушевит, так как в этом случае расходы на исправление серьезно возрастут.

Как убедиться, что виноват именно гидробак?

Простота конструкции дает право надеяться на долгую и беспроблемную работу этой емкости. Это абсолютно правильно, потому что неполадок, возникающих в работе устройства, не так много. Поэтому сначала надо рассмотреть варианты, когда может «барахлить» другое оборудование, работа которого связана непосредственно с «собирателем» воды.

Далеко не всегда виновником слабого напора воды, неудовлетворительной работы системы является гидроаккумулятор. Нередко проблема заключается в некорректно подобранном, либо неправильно функционирующем, насосе. В первом случае мощности прибора попросту не хватает, во втором работе насоса мешает какая-то неисправность. Ремонт насоса своими руками — операция рискованная, особенно для тех, для кого такая работа «терра инкогнита». Поэтому им лучше обратиться к специалистам.

Довольно распространенное явление — частое включение или постоянная (почти непрекращающаяся) работа насоса. Если оборудование ведет себя странно, сначала следует убедиться, что это его (или не его) вина. Порядок действий такой:

Проверка давления на выходе. Нормой считается 0,15-0,2 МПа (1,5-2 атм.) Если значение другое, то провокатор проблемы обнаружен. Проверка источника. Если с давлением порядок, то следующий возможный виновник — колодец либо скважина. В этом случае насос тестируют так: его опускают в емкость с жидкостью – в бочку, вместительную канистру и т. п. Когда давление в норме, проблемный «источник — источник» воды. Регулировка реле давления. Это еще один возможный способ. Крышку реле снимают, затем регулировочным винтом сжимают либо ослабляют пружины: меньшая из них отвечает за нижний предел давления. Крупная и более толстая деталь — за верхний. После регулировки насос обязан прекратить работу. Последняя операция — обследование водопровода, потому что другая возможная причина непрерывной работы насоса — наличие течи в системе. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадку, кран после точки врезки гидробака перекрывают. Если вина лежит на утечке, то спустя некоторое время насос должен остановиться.

Когда насос при перекрытом водопроводе, как ни в чем не бывало, продолжает работу почти беспрерывно, диагноз можно поставить точный. Владельцы столкнулись с дефектом сосуда, работающего под давлением.

Возможные неисправности гидроаккумулятора

Одни неприятности можно относительно легко устранить самостоятельно, для исправления других проблем нужно привлекать специалистов. Все зависит лишь от масштабов возникшей «аварийной ситуации».

Виновники падения давления воды

Это первая распространенная проблема, а источников, провоцирующих постоянное падение напора, есть три. Это ниппель, внезапно вышедший из строя, некорректно работающий фланец или недостаточное (отсутствующее) давление воздуха в баке-аккумуляторе.

В первом случае заменяют отказавший ниппель, во втором поднимают давление до необходимого уровня. Если жидкость течет из-под фланца, то сначала можно попробовать поджать крепления, сделать резиновую прокладку. Однако, во избежание неприятностей в будущем, лучшим выходом будет покупка и установка нового элемента.

Чтобы проверить давление внутри гидробака можно использовать манометр автомобиля. Нормой считается значения 1,5-2 атмосферы, однако точные данные — рабочее и максимальное давление — указаны в документации прибора, либо на наклейке на корпусе. Пример — 1,5 и 10 атмосфер соответственно.

Если необходимое давление отсутствует, то его накачивают автомобильным насосом, а через 5-10 минут проверяют параметры. После этой процедуры давление сохраняется. Когда этого не происходит, источник проблемы ищут дальше. Он может крыться в негерметичности металлического корпуса или резиновой груши.

Утечка воздуха через корпус

Чтобы убедиться в том, что подозрения совсем не беспочвенны, используют то же средство, что и для проверки герметичности соединений газопровода. Это мыльный раствор. Можно размешать в воде небольшое количество средства для мытья посуды или шампуня. Готовый «препарат» — жидкость для надувания мыльных пузырей.

После изготовления раствора к ниппелю подключают автомобильный компрессор. Затем корпус накопительного бака последовательно смазывают раствором, тут же тщательно обследуя каждый участок на наличие пузырей. Если говорить о распространенности такого явления, то оно редкость: толстую сталь «продырявить» без инструмента трудно. Исключение есть: это «подрывная деятельность» протекающего резинового мешка.

Гораздо чаще повреждается мембрана или другое слабое звено. Как правило, такие неприятные дефекты обнаруживают на фланцах, изготовленных из оцинкованного, но слишком тонкого металла. Поэтому лучше сразу искать баки, в которых эта деталь сделана из толстой оцинковки или нержавейки.

Появление «дырки» в металлическом корпусе — редчайшее «везение». В этом случае самый разумный совет — покупка нового аккумулятора. Веские причины для такого шага — потенциальный заводской дефект металла, невозможность надежно заделать отверстие. Если пока «прореха» появилась в одном месте, то гарантии сохранности других участков корпуса никто не даст. Поэтому емкость становится большим «сюрпризом», который может начать «расползаться» в любой момент.

Груша в поврежденном ГА тоже автоматически попадает под подозрение. В качестве временных «спасателей» рекомендуют деревянные чопики, холодную сварку и эпоксидный клей, продающийся в шприцах. Говорят, что традиционная сварка не вариант, даже с удаленной перед операцией грушей. Если оборудование еще на гарантии, то «прорехе» прямая дорога в сервисный центр.

Проблемы с мембраной

Если рассматривать все возможные неисправности гидроаккумулятора, то отказ мембраны относится с самым распространенным ЧП, так как этот элемент можно считать самым слабым звеном конструкции.

Симптомы

Заподозрить ее повреждения можно по нескольким признакам. Среди последствий появления «рваной раны»:

участившееся включение насоса;

жидкость, которая начала проходить через ниппель;

неравномерная подача воды: внезапно появившиеся рывки;

жидкость, почему-то проступающая из-под воздушного клапана.

Диагноз поставить нетрудно. Утечка через грушу обнаруживается довольно просто.

Проверка

Для подтверждения подозрений даже не придется разбирать корпус агрегата.

Сначала занимаются реле: его регулируют на запуск насоса в условиях минимального давления. В этом случае вода в гидроаккумулятор будет поступать непрерывно. Принудительный запуск оборудования — второй возможный вариант, он уже не потребует предварительных манипуляций с разборкой прибора. Через 10-30 минут беспрерывной работы выкручивают ниппель. Если там обнаруживается вода, то груша повреждена, герметичность нарушена.

Способ «исправления неисправности» прост: это замена «бастующей» мембраны новым мешком.

Замена груши

Чтобы поместить в корпус новый мешок, сначала его надо найти. Однако поиски упрощаются: эти элементы являются расходниками, поэтому одно изделие вполне может подойти к моделям баков разных производителей. Главное для владельцев ГА — выбрать:

объем, точно соответствующий данному параметру старой, прохудившейся груши;

изделие по диаметру патрубка, с помощью которого к баку подключается водопровод;

мембрану с аналогичным размером и таким же расположением отверстий для ее крепления к фланцу.

Мешки, предназначенные для гидроаккумуляторов ГВС и горячего водоснабжения (красные или белые баки), выдерживают более высокие температуры, но цена их выше. Если оборудование приобретается для ХВС (синие сосуды), то переплачивать за «резинки» нецелесообразно.

В этом случае перед операцией гидробак отключают от системы, затем из него сливают всю воду. Во время этого этапа можно еще раз убедиться в пробитии резины: если из сливного крана идет воздух, то источник неисправности установлен.

Замена проста:

Гидроаккумулятор отсоединяют от системы, откручивая фланец (муфту). Затем сбрасывают давление, выворачивая ниппель. Отворачивают гайки, фиксирующие фланец и горловину мешка. Потом извлекают поврежденную мембрану. Поверхности фланца, отливы груши обезжиривают, места контакта дополнительно промазывают герметиком. Собирают аккумулятор, снова присоединяют его к трубопроводу, потом накачивают воздух.

Последний этап — установка оптимальных значений давления: обычно 1,5 атмосферы на включение, 2-3 — на остановку насоса. После этого систему тщательно промывают, сливая воду как минимум час.

Во время этой операции рекомендуют проверить внутреннюю поверхность корпуса. При обнаружении загрязнений или участков с коррозией их зачищают, промывают водой и сушат, потом обрабатывают защитными препаратами. Если купленная мембрана не относится к маслостойким изделиям, то для антикоррозионной защиты нельзя использовать составы, содержащие такие компоненты.

Гидроаккумулятор и профилактические меры

Возможные неисправности гидроаккумулятора заранее узнать необходимо, так как в этом случае можно сравнительно быстро найти источник проблемы, а затем заменить или произвести ремонт элемента.

Однако лучше уделить время регулярной профилактике прибора, который трудится ежедневно и неустанно. Визуальный осмотр, при котором можно легко найти утечки, обнаружить «лишнее» давление, советуют делать ежемесячно, или раз в 2 месяца. Ревизию накопительного бака рекомендуют проводить раз в полгода, как минимум.

Она заключается в проверке бака на предмет повреждений, в определении степени износа всех его элементов. Постоянный мониторинг уровня давления внутри гидроаккумулятора — мера, которая поможет обнаружить проблемы на ранней стадии. В этом случае серьезную неисправность будет легче предотвратить, а простой ремонт не потребует больших трат.

«Пожилые» модели, проработавшие у хозяев не менее 3 лет, требуют комплексных профилактических мер. Такие устройства отсоединяют от системы, производят замену мембраны даже в том случае, если она «как бы цела». Если владельцев не устраивает состояние других деталей, то советуют в это же время заменить фланец и ниппель. Производители настойчиво рекомендуют приобретать только «родные» изделия. Особенно это касается груши.

К счастью, оборудование это довольно простое, поэтому возможные неисправности гидроаккумулятора можно пересчитать по пальцам, а в большинстве случае устранить их не составляет труда самим хозяевам. Чтобы как можно реже сталкиваться с неприятностями, лучше аккуратно обращаться с емкостью и регулярно ее обслуживать. При таком заботливом отношении шанс беспроблемной работы мембранного бака значительно увеличивается.

С ценами на аккумуляторы воды можно ознакомиться здесь:

Как можно избавиться от одной из частых проблем ГА, можно узнать из следующего видео: