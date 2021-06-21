Низкое давление воды — проблема, с которой нередко приходится сталкиваться жильцам многоквартирных и частных домов. Из-за недостаточного напора становится невозможным использование главных «помощниц» — посудомоечной и стиральной машины. Принятие водных процедур тоже превращается в мучение «благодаря» тонкой струйке, текущей из душевой лейки. Одних такая ситуация раздражает, дискомфорт сильно портит настроение. Другие хозяева просто мирятся с этой неприятностью, и ждут, когда проблема исчезнет сама собой. Однако слабый напор воды — ситуация, с которой можно справиться даже несколькими способами, иногда и самостоятельно. Поэтому владельцам можно узнать, что делать в таких случаях, и куда обращаться, если решить проблему своими силами не получается.

Показатели нормального давления

В обязанности коммунальных служб входит контроль напора, однако почти в любом правиле есть исключение. Давление в водопроводе — тот параметр, который сильно зависит от этажности здания, от количества квартир в нем, а также от времени суток. Сначала нужно узнать, что можно считать слабым напором. Если жильцы уверены, что в системе явно недостаточное давление, то первым делом им необходимо сравнить этот показатель с принятыми нормативами:

0,3-6,5 атм. — для холодного водоснабжения;

0,3-4,5 атм. — для горячего;

1 атм. — для колонки.

Теперь нужно познакомиться с минимально допустимым напором для разных сантехнических приборов:

0,3 атм. — для смесителя в ванной;

0,2 атм. — для прибора в кухне;

0,2 атм. — для бачка унитаза.

Давление воды в водопроводе измеряют манометром. Его подсоединяют к крану через специальный переходник. Есть и второй вариант, не требующий помощи измерительного прибора. В этом случае засекают время, за которое наполняется 10-литровое ведро. Если давление в системе составляет до 3 атмосфер, то емкость заполнится за минуту. Напор, который ниже номинала, требует поиска причины и ее устранения. Когда показатель в пределах нормы, жалобу посчитают необоснованной.

Слабый напор и его причины

Прежде чем разбираться, что делать, нужно узнать, почему вдруг изменилось давление воды в системе. В этом случае сначала рекомендуют узнать у соседей по стояку, какая у них ситуация с водой. Если у них нет такой же проблемы, то это означает одно — причина кроется в системе водоснабжения одной квартиры. Один из самых распространенных случаев — недостаточный напор в старых домах, в которых давно (или никогда) не делали капитальный ремонт.

Есть несколько факторов, которые провоцируют ухудшение напора. Недостаточный объем воды в системе — самое простое предположение, которое может быть верным, если на каком-то участке трубопровода появилась течь. Однако есть и другие объяснения такой неприятной ситуации.

Проблема с насадкой на кран

Такую неприятность можно заподозрить, если проблема возникла только с одним потребителем. Нередко слабый напор воды провоцирует аэратор, забитый мелким и крупным мусором. Это очень частое явление, поскольку водопроводная вода далека от идеала. В таком случае очистку выполнить проще всего. Надо открутить элемент и удалить грязь — промыть, продуть сетку, или почистить ее иглой. Скорее всего, слабый напор воды победить удастся.

Засорение трубопровода горячей или холодной воды

Чаще всего такая неприятность случается с металлическими (стальными) трубами, имеющими шероховатую внутреннюю поверхность. Наиболее уязвимыми являются стыки, где отверстие сужается. В данном случае рекомендуют заменить такой участок водопровода. Оптимальный вариант — современные пластиковые изделия, которые имеют гладкие стенки, защищающие трубопровод от загрязнений.

Забитый фильтр предварительной очистки

Засорение фильтра грубой очистки — еще одна распространенная причина потери напора. Эти устройства устанавливаются перед бытовой техникой, перед приборами учета воды, чтобы защитить счетчики от засорения. Грязевики часто забиваются ржавчиной, песком и иным мусором. Частицы, скопившиеся на сетке, значительно снижают напор воды. Поэтому данным элементам необходима периодическая очистка, либо замена детали новым фильтром.

Засор гибкой подводки

Засорение гибкого шланга подачи воды в смеситель или в бачок унитаза — неприятность, которая тоже иногда случается. В этом случае проверяют напор во всех «мокрых» помещениях — в туалете, в ванной и кухне. Если в других местах все в порядке, то можно отсоединить проблемный шланг и попытаться «пробить» его водой.

Иногда давление не устраивает только в «главном» сантехническом приборе. Помимо гибкой подводки в слабом напоре воды в бачок унитаза может быть виноват какой-либо дефект впускного клапана, слишком низкая установка поплавка или неподходящие детали.

Некорректный расчет схемы разводки

В этом случае при одновременном заборе воды для нескольких потребителей напор снижается только в одном из сантехнических проборов. Причина — неправильно подобранное сечение водопроводных труб. Данную проблему устранить самостоятельно не получится: полностью переделывать разводку обязаны специалисты.

Иные проблемы

К другим потенциальным причинам относится авария на теплотрассах, плановые мероприятия на них. Иногда в недостаточном потоке воды виноваты неисправные смесители, поэтому хозяевам не помешает проверить их рабочие элементы. Если на деталях обнаруживают налет, то его счищают. Если часть смесителя серьезно повреждена, то самое логичное решение — ее замена.

Для жильцов верхних этажей многоквартирных домов слабый напор — практически «неизбежное зло», с которым они сталкиваются более-менее постоянно. Такая ситуация чаще возникает вечером, в период активного забора воды, когда она попросту не доходит до верхних этажей.

Если слабый напор воды наблюдается по всему стояку, то причиной может быть он, либо засорение всего общедомового трубопровода. В низком давлении может быть виновата насосная станция. В таких проблемах обязана разбираться коммунальная служба либо управляющая компания.

Недостаточное давление горячей воды

Это еще одна неприятная и распространенная проблема: холодная вода поступает нормально, однако у горячей постоянно слабый напор. Причины аналогичны: это износ коммуникаций, неисправность смесителя, а также забитые грязью трубы, так как качество такой воды хуже, чем холодной.

Но в этом случае есть и другие источники проблем. Нередко это некорректная работа или неисправность водонагревательного оборудования (колонки, бойлера), грязь, скопившаяся в точках их подключения или отвода.

Слабый напор воды: что делать?

Ответ на этот вопрос зависит от того, почему владельцы столкнулись с такой неприятностью. Сначала надо проверить все краны в квартире. Потом лучше поговорить с соседями по стояку. Следующий этап — разговор с жильцами других подъездов.

Определение источника проблемы

Если слабый напор наблюдается только на одном участке, а другие сантехнические приборы продолжают работать нормально, то вывод один: проблема кроется в неисправности конкретного устройства. В этом случае варианта два: либо прочистка засора, либо замена смесителя (кран-буксы или картриджа).

Когда слабый напор воды зафиксирован во всех сантехнических приборах, возможно, что нарушена проходимость трубопровода, а значит, без помощи специалистов обойтись вряд ли получится. Низкое давление в некоторых или во всех квартирах стояка может сигнализировать о проблемах с ним или магистральным водопроводом. В этом случае решение одно: это обращение в УК или коммунальную службу. Именно представители организаций обязаны заниматься заменой стояка или труб.

Варианты ее решения

Многих интересует, можно ли самостоятельно восстановить нормальный напор воды. Эта задача вполне решаема, если неполадки незначительны: например, проблема кроется в смесителе, забитой душевой лейке либо в запорной арматуре.

При слабом напоре воды в одном или нескольких подъездах заявление подают в управляющую компанию. Однако если необходима полная замена участка магистрального водопровода, то этой операцией должны заниматься представители организации-поставщика — водоканала. Жильцы должны сообщить об обнаруженных неполадках по телефону или в письменной форме.

Насосная станция — способ устранения проблемы

Для увеличения давления воды в многоквартирном доме используют насосную станцию, которую устанавливают в подвале после врезки в водопровод. Она может состоять из одного прибора, или из нескольких насосов, соединенных последовательно. Да, данный способ значительно увеличивает расходы, но именно он единственное эффективное решение, если все жильцы дома постоянно жалуются на слабый напор воды.

Насос будет включаться автоматически, увеличивая или уменьшая давление в системе. Не исключено, что владельцам квартир на последних этажах потребуется дополнительное оборудование. В этом случае второй насос устанавливают в самом помещении, но он должен быть меньшей мощности.

Слабый напор воды в частном доме

Причины падения давления различны для зданий с централизованным водопроводом, и для тех, где используют автономные источники.

Дома с централизованной системой

Для загородной недвижимости с централизованной водопроводной системой такая проблема может принести дополнительные неудобства, так как кроме бытовых нужд вода необходима и для полива сада или газона. В этом случае действуют так:

Сначала отправляются к соседям, чтобы узнать, как обстоят дела у них. Если у них проблем не наблюдается, то обследуют запорную арматуру. Затем проверяют все смесители дома, открывая их по очереди.

В том случае если напор воды везде одинаков, можно утверждать, что в проблеме виноват засор в трубах. Когда низкое давление обнаруживают только в одном сантехническом приборе, его проверяют и при необходимости заменяют. Если слабый напор воды скорее правило, то действуют так же, как и в многоквартирных домах: в водопровод встраивают не очень мощный насос.

Дома с автономным водоснабжением

Для зданий, который обеспечиваются водой из автономных источников, наиболее распространенная причина слабого напора — засорение фильтра. В этом случае проверка работы насосной станции максимально проста: манометр в ней есть «по умолчанию».

Сначала проверяют основной фильтр, который установлен на водозабор, затем переходят к тем устройствам, что находятся возле приборов, работающих в системе. Когда слабый напор — проблема одного смесителя (или, например, стиральной машины), то причина может крыться в одном фильтре, либо в протечке.

Если возникла подобная ситуация, водопровод исследуют, чтобы обнаружить течь. Чтобы затратить на эту операцию минимум времени, при монтаже системы рекомендуют устанавливать несколько манометров. В этом случае найти проблемный участок будет гораздо проще.

Для домов с автономными источниками воды корректный выбор оборудования более важен. В насосную станцию для колодца или скважины должно входить несколько элементов. Это:

насос — погружной или поверхностный;

обратный клапан, который препятствует изменению направления потока жидкости (возвращению в источник);

гидроаккумулятор — емкость, накапливающая воду, создающая нормальное давление и продлевающая срок эксплуатации прибора;

приборы, «самостоятельно» регулирующие работу оборудования — реле, датчики.

Неверный подбор элементов или неполная комплектация насосной станции может стать причиной недостаточного давления в системе.

Слабый напор воды: что делать, куда обращаться?

Недостаточное давление воды в квартире — причина для подачи жалобы в УК. Первый вариант — звонок в диспетчерскую, второй — составление письменного заявления. В последнем случае его относят в управляющую компанию.

Как составляют заявление?

Есть обязательные требования к оформлению. В документе (в шапке) указывают наименование организации и ФИО ее руководителя, а также основные данные подателя заявления — фамилию, имя, отчество, контактные номера телефонов и адрес проживания. Обязательна дата и подпись с расшифровкой.

В тексте указывают причину обращения в компанию, описывают проблему, указывают дату ее появления, и предлагают принять меры по ее исправлению. Там же можно потребовать перерасчета суммы платежей по причине оказания услуг ненадлежащего качества. Заявление обязательно составляют в двух экземплярах: один, с отметкой о приеме, оставляют у себя, другой передают с управляющую компанию. Обязательно убеждаются в том, что документ отметили в журнале учета.

В течение 10 дней организация обязана прислать специалиста, который должен проверить давление в трубах водопровода. Если оно окажется в пределах нормы, никаким мер принимать не будут. Когда показатели низкие, компании дается время на поиски причин и их устранение — максимум 45 дней после составления «акта проверки качества предоставления услуг».

Что делать, если неполадки не устраняют?

Если реакции от УК не последовало, или ремонт общедомового оборудования затягивается на неопределенный срок, то заявление направляют в Государственную жилищную инспекцию. К нему прилагают договор с «обвиняемой» организацией, акт о замере давления и копии документов, отправленных в управляющую компанию.

Следующей инстанцией может стать Роспотребнадзор и прокуратура. Идеальный вариант — привлечение юриста, который расскажет, как нужно действовать. Надо отметить, что максимальное внимание уделяют коллективным жалобам, которые подтверждены доказательствами. Например, для замера давления воды в нескольких квартирах можно пригласить независимого эксперта. Такие обращения принимают и рассматривают в первую очередь.

Слабый напор воды — явление неприятное, поэтому устранить проблему необходимо в ближайшее время. С не очень серьезными неисправностями хозяева смогут справиться сами, но часто низкое давление свидетельствует о неудовлетворительном состоянии труб или о засорении стояка. В этих случаях единственный выход — обращение в управляющую компанию или в коммунальную службу.

Что предпринять, если напор слабый, но в пределах нормы?

Если проблема выявлена только у владельцев одной квартиры, то справляться с ней должны собственники жилья. Как лучше поступить в таком случае? Лучшим решением считают вызов профессионала. Сантехник осмотрит все точки подключения, проверит схему, а если обнаружит ошибки, то исправит их. Другие варианты решения проблемы с напором:

замена водонагревательного оборудования новым, если хозяев не устраивает низкое давление горячей воды;

замена трубопровода: это процедура — рекомендация для домов со старыми трубами, на стенках которых скопилось много отложений;

установка трубопровода с большим диаметром труб, если слабый напор холодной воды стал привычным явлением, однако улучшение будет незначительным.

Для мощного оборудования, которое «жалуется» на недостаточное давление, лучше приобрести компактный бытовой насос. Прибор устанавливают или сразу после вентиля, или перед стиральной (посудомоечной) машиной. Естественно, на выбор того или иного варианта влияет причина низкого давления, а также особенности конкретного жилого здания.

Что делать, если обнаружен слабый напор воды? Об этом расскажет специалист из следующего популярного видео: