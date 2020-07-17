К сожалению, пока не придумали ни вечный двигатель, ни супернадежные конструкции, которые бы имели просто невероятный срок службы. Поэтому рано или поздно каждое сооружение преподносит владельцам неприятный сюрприз. Настоящими ЧП становятся протечки в тех системах, которые имеют трубопровод. Причин аварии может быть несколько, но последствие всегда одно — невозможность пользоваться этим благом цивилизации. Особенно часто дефекты обнаруживаются в водопроводе, которым хозяева пользуются ежедневно и всегда интенсивно. Появление течи в таких системах не редкость, причем повреждения обнаруживаются как в металлических, так и в пластиковых трубах. Если в доме может возникнуть такая ситуация, то хозяевам лучше заранее узнать, как делают ремонт водопроводных труб без сварки.

Трубы и способы их спасения

Протечку (свищ) может спровоцировать множество факторов — например, небрежность при эксплуатации, монтаж, проведенный не совсем корректно, сильная изношенность материала. Причем неприятности случаются и с традиционными металлическими изделиями, и с трубами из различных видов пластика.

Методов устранения протечки есть несколько:

Химический. В этом случае используют состав, который в состояние остановить воду, заклеив дефект. В роли «спасителя» выступает силиконовый герметик, или другая разновидность клея. Механический. Такой ремонт состоит в применении подручных средств. Как правило, в ход идут жгуты, саморезы, хомуты, самодельные «затычки» и т. п. Комбинированный. Этот использование обоих способов сразу, поэтому такая «массированная атака» считается более эффективной.

Любой ремонт водопроводных труб без сварки может производиться двумя способами: воду или перекрывают, или нет. Решение зависит только от размеров течи, а также от участка, которые она «осчастливила». Если отверстие имеет диаметр не более 3 мм, то работу можно проводить, не перекрывая воду, но действовать надо шустро. Большие размеры «пробоины» не позволяют обойтись без этого этапа. Но перед тем как начинать серьезное «исследование» масштабов «трагедии», центральный вентиль перекрыть необходимо.

Что делать, когда обнаружилась течь?

После перекрытия подачи воды стараются минимизировать урон, который свищ способен нанести хозяевам и их соседям. Для этой цели под течь укладывают большой кусок ветоши. Однако лучшим вариантом будет емкость (таз или ведро), так как вода будет течь еще какое-то время после перекрывания вентиля.

После того как «течь перестает течь», поломку либо устраняют самостоятельно, либо вызывают сантехника, когда «фонтанов» слишком много. Если принято решение справиться с проблемой без помощи специалиста, то первым делом ждут высыхания места «аварии». Мастер в этом время должен найти причину возникновения дефекта.

Эта последовательность действий относится к водопроводу. Если протечка обнаруживается в централизованной системе отопления, то специалистов вызывают незамедлительно. Чтобы не устроить горячий потоп, под место протечки устанавливают емкость. Когда такой возможности нет, так как не позволяет место, на полу под отверстием расстилают толстое одеяло.

Механические способы ремонта трубопровода

Эти методы довольно многочисленны, так как мастера с успехом используют разные подручные материалы.

Медицинский бинт и цемент

Это простейший вариант, если «внешность» трубы далеко не так важна, как ее герметичность. В этом случае операция состоит из несложных этапов:

сначала бинт разрезают на куски, потом делают не слишком густой цементный раствор;

полоски материала тщательно пропитывают смесью, после чего их быстро наматывают на поврежденный участок.

Получившийся кокон снова обмазывают раствором, затем оставляют сохнуть. Высыхает такое почти «бетонное сооружение» примерно за сутки. Готовую заплатку красят.

Помощь саморезов, болтов для металлических изделий

Это еще один популярный вариант, если рассматривать ремонт водопроводных труб без сварки. Он годится, если толщина металлических стенок составляет более 3 мм, а диаметр появившегося отверстия не более тех же 3 мм (максимум 4 мм). В роли «затычки» выступают обычные оцинкованные саморезы, дополненные резиновой шайбой. Операция достаточно проста:

Участки трубы возле отверстия очищают от ржавчины напильником либо наждачной бумагой. Потом в него вкручивают саморез. Для облегчения операции используют шуруповерт.

Лучше орудовать аккумуляторным инструментом. Крепеж надо подобрать так, чтобы часть самореза внутри водопровода была минимальной. Понятно, что такой ремонт все-таки временная мера. Чтобы получить более надежную защиту, рекомендуют использовать болт. В этом случае порядок действий иной. Сначала несколькими саморезами в отверстие делают резьбу, затем в него закручивают болт, также оснащенный резиновой шайбой.

Некоторые мастера считают, что не всегда целесообразно болты вкручивать, особенно если случай относится к экстренным. Когда возраст трубы позволяет, элемент можно просто вбить, но молотком надо пользоваться осторожно.

Использование прорезиненного металлического хомута

Данный способ тоже применяют, если отверстие в трубе относительно небольшое. Металлический хомут выбирают того же диаметра, что и у поврежденного водопроводного участка. При возникновении нескольких протечек на одном участке советуют приобретать приспособление большей ширины.

Резиновая прокладка на нем — элемент обязательный, поэтому лучше сразу приобретать именно такое изделие. Однако уплотнитель можно изготовить самостоятельно из прорезиненного материала, чья толщина не менее 3 мм. Рекомендуемая ширина самодельной прокладки — на 2-4 мм больше, чем у хомута. Длина — на 10 мм меньше окружности трубопровода.

Использование временного бандажа

Такой ремонт водопроводных труб без сварки может понадобиться, если ЧП произошло в неудобное время, когда качественно работу сделать не получится. Это поможет временно устранить отверстия, которые имеют продолговатую форму. В этом случае сначала ищут подходящий материал для бандажа. Им может стать:

велосипедная шина;

голенище сапога;

медицинский жгут;

толстая перчатка.

Главное условие — достаточно большие размеры материала: он обязан полностью перекрывать течь. Фиксируют такие «времянки» болтами и хомутами.

Магнит при маленьких протечках на металле

Этот метод довольно оригинален, но говорят, что он все же работает, если диаметр отверстия не превышает 1 мм.

Прохудившийся участок обрабатывают напильником до гладкости. Затем на него крепят магнит.

Метод использует свойства магнита собирать металлические частички, присутствующие в водопроводной воде. В результате его «притягательности» около пробоины собирается металлическая пробка, которая сможет надежно закрыть собой отверстие.

Использование заглушки-чопика

Этот «дедовский» способ похож на герметизацию труб саморезами или болтами, но здесь в роли «суперзатычки» выступает деревянный чопик. Его преимущество — возможность использования заглушки для трубопровода, который заслуживает называться «ветхим». Таким участкам металлические изделия противопоказаны.

Заглушки для труб рекомендуют делать из древесины влагостойких хвойных пород. Чтобы дополнительно защитить элементы от влияния жидкости, их обрабатывают смолой. Спустя некоторое время чопик начнет разбухать, поэтому течь он собой полностью перекроет. Этот вариант подходит только для металлических труб, для пластиковых изделий деревянные пробки не применяют.

Химические методы борьбы с протечками

Такой ремонт водопроводных труб без сварки подразумевает использование различных химических составов.

Металлополимер «Аварийный»

Другое название данного средства — эпоксидный композит. Это профессиональная смесь-шпаклевка, которая позволяет быстро и надежно устранить любую небольшую течь. В ее составе металлическая пыль, которую смешивают с эпоксидной смолой.

Наполнители используют разные: есть металлополимеры с алюминием, бронзой, сталью, титаном. Есть составы с минералами — с карборундом или цирконом. Перед ремонтом компоненты соединяют и быстро наносят на поврежденное место. Толщина слоя составляет 10 мм. Застывает такая шпаклевка за 24 часа. Механическая обработка высохшего металлополимера разрешается.

Силикон и малярная сетка

Нередко спасителями становятся герметики. Если говорить конкретнее, то один их вид — на основе силикона. Его достоинства — повышенная износостойкость, способность без проблем выдерживать максимально высокую температуру (до 350°). Вторым обязательным элементом является малярная ткань, изготовленная из стекловолокна.

Ремонт водопроводных труб без сварки состоит из нескольких этапов.

Сначала поврежденную поверхность очищают, затем на участок наносят тонкий слой герметика: не более 2-3 мм. Затем на участок трубы наматывают малярную ткань, впритык. После этого снова наносят слой герметика, а затем наворачивают армирующий материал, но уже с большим заходом: напуск на витки составляет 5 мм.

Общее, рекомендованное количество слоев — как минимум 4. Ткань наматывают максимально плотно. Последним слоем всегда становится герметик. Участок трубы должен просохнуть, но срок, необходимый для сушки такой повязки, зависит от вида герметика. Одни составы высыхают за несколько часов, другим требуются сутки или более.

Суперклей и сода: для любых труб

Этот успешный «дуэт» универсален, так как его можно использовать для пластиковых и металлических водопроводов. Однако есть обязательные условия: повреждение на участке должно быть минимальным, поверхность требует качественной предварительной обработки. Сначала проблемное место зачищают напильником (болгаркой), затем удаляют грязь, пыль, обезжиривают любым растворителем.

На поврежденный участок наматывают первый слой малярной ткани. На нее наносят слой пищевой соды. Затем эту операцию повторяют еще два раза, так как нужны 3 слоя ткани/соды. Последний этап — нанесение клея. Например, небольшим шпателем.

Моментальный состав мгновенно вступает в реакцию с содой, образуя при этом максимально прочную пленку, разрушить которую вода не в состоянии. Если повреждение не отверстие, а трещина, то поступают по-другому. Соду забивают в нее, а сверху наносят клей.

ФУМ, лен при аварии на резьбе

Такой ремонт водопроводных труб без сварки традиционно используется на участках, где стыкуются трубы. Течь, появившуюся на резьбовом соединении, устраняют ФУМ-лентой, либо льняной нитью, пропитанной водостойким составом. Операция эта довольно простая.

Перед работой старый уплотнительный материал полностью удаляют. Участок очищают от ржавчины, обезжиривают. Плотно наматывают новую ленту.

Количество витков — от 4 до 25. На него влияет размер трубы, толщина, ширина ленты. Главная задача намотки — скрыть всю резьбу. Льна, в отличие от сантехнической ленты, нужно меньше, так как этот натуральный материал не так усядет во время эксплуатации. После намотки паклю рекомендуют смочить спиртом, затем обмазать клеем БФ-2.

Поскольку ФУМ-лента выпускается трех видов, надо знать, какую именно продукцию нужно купить. ФУМ-1 — лента, имеющая смазку: она изготовлена на вазелиновой основе (17-20% медицинского масла). Эту продукцию используют для герметизации водопроводных систем, для любых агрессивных сред.

ФУМ-2 выпускается без смазки, поэтому ее можно использовать для уплотнения тех систем, которые работают на кислороде или на других сильных окислителях (например, на газе). ФУМ-3 — изделие, изготовленное из краевых частей первых двух марок. Такие ленты способны противостоять сильнодействующим средам — как разбавленным растворам, так и концентратам кислот и щелочей.

Метод «холодная сварка»

Как ни странно это звучит, но ремонт водопроводных труб без сварки может быть произведен с помощью «холодной сварки». Это клеевой состав, получивший свое «громкое название» из-за надежности, прочности соединения. Таким материалом заделывают свищи в любых трубах — ГВС и ХВС. Поскольку видов холодной сварки существует несколько, необходимо купить тот, что «специализируется на мокрых делах».

Работа должна производиться в перчатках, но каких-то трудностей она не вызывает:

с участка с пробоиной удаляют всю ржавчину или краску на расстоянии 30-40 мм, небольшой свищ увеличивают, используя дрель;

с «места аварии» удаляют оставшиеся частички и пыль, потом подготовленную поверхность обезжиривают растворителем;

холодную сварку наносят на участок, равномерно распределяют, делая слой толщиной 2-3 мм.

Схватываться холодная сварка начинает уже в первые 10-15 минут, но лучше все-таки подождать: не включать воду 2,5-3 часа. После затвердевания состава поверхность слегка выравнивают напильником либо наждачной бумагой, снова чистят и обезжиривают, затем окрашивают.

Однако этот «сварной» метод предназначен для устранения только самых мелких отверстий. Когда труба находится под давлением, сначала в свищ рекомендуют загнать пробку подходящих размеров, а потом уже обмазывать участок холодной сваркой. Если дефект большой, то лучше как можно скорее использовать дополнительный, более надежный вариант.

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Заплата из аналогичной трубы

Такой логичный метод тоже имеет право на жизнь, так как он позволяет добиться того же результата — перекрыть течь на пластиковой трубе. В этом случае отпадает необходимость использования малярной ткани, так как ее заменит обычный скотч. Заплатки рекомендуют делать на трубы, диаметр которых начинается с 50 мм. Плюс способа — шанс закрыть отверстие большого размера: например, более трети длины окружности. Условие для работы одно — чистая, сухая поверхность.

Сначала из трубы аналогичного диаметра вырезают заплатку подходящих размеров. Она обязана перекрывать появившуюся пробоину со всех сторон — как минимум на 15-20 мм. Удаляют загрязнения, потом обезжиривают обе соединяемые поверхности. На них наносят любой вид клея — эпоксидный, холодную сварку, термоклей, либо суперклей. Детали соединяют, фиксируют, затем сразу же плотно заматывают участок ремонта скотчем. После того как клеевой состав высохнет, скотч аккуратно удаляют.

Не лучший вид отремонтированного места — недостаток толстой заплаты, однако легче смириться с ней, чем с пробоиной. Такой же метод используют для металлических труб, но по понятным причинам для устранения течи водопровода используют не клей, а сварочный аппарат.

Ремонт водопроводных труб без сварки возможен разными способами, для которых чаще не нужны ни навыки, ни особенные инструменты или сложные приспособления. Поэтому, чтобы быть готовыми к неприятностям такого рода, лучше заранее приобрести хотя бы несколько хомутов, прокладок, купить подходящие армирующие материалы и клеевые составы.

Однако надо отдавать себе отчет в том, что любой из перечисленных способов все же является полумерой. Рано или поздно закрытая течь снова заявит о себе, причем возможно скорое появление новых отверстий, по соседству. По этим причинам профессионалы не рекомендуют ожидать ухудшения ситуации. Лучше вовремя полностью заменить поврежденные участки, чем постоянно заниматься «латанием дыр». Однако решение всегда остается за хозяевами.

В следующем ролике можно увидеть, как делают ремонт водопроводных труб без сварки: