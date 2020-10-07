Для комфортной жизни владельцам любого жилья необходимо создать много условий, одно из них — наличие горячей воды. Одними из популярных агрегатов являются водонагреватели — накопительные или проточные. Эти электрические приборы устанавливают как в загородных домах, так и в квартирах, где они позволяют не зависеть от неполадок, нередких в центральных системах водоснабжения. Покупка водонагревателя — только малая часть операции, главное впереди: это его установка и подключение. Многие хозяева, которые не привыкли звать на помощь специалистов, занимаются монтажом самостоятельно. В этом случае у них может возникнуть множество вопросов, касающихся правил установки. Например, их интересует схема подключения к водопроводной системе, этапы работы, расстояние между трубами водонагревателя и водопроводами ГВС, ХВС, а также другие особенности монтажа.

Водонагреватели, принцип работы, их виды

Все водонагреватели делятся на две большие группы — на проточные и накопительные агрегаты.

Проточные приборы

Эти устройства просто подогревают воду, которая проходит через них. Такие конструкции отличаются относительно небольшими размерами, но достаточно высокой мощностью, которая может доходить до 24 кВт.

Например, для мытья посуды, принятия душа хватит прибора, имеющего мощность от 4 до 6 кВт. Если хозяева привыкли принимать ванную, то идеальными будут большие значения — от 10 до 12 кВт. Для подключения таких водонагревателей потребуется организовать отдельную линию электропитания, монтаж УЗО также обязателен.

Накопительные агрегаты

Накопительные водонагреватели называют бойлерами. Они отличаются не такой большой мощностью (0,8- 4 кВт), а также наличием резервуара, объем которого может сильно отличаться. Размер прибора зависит от количества воды, который в нем накапливается. Бойлеры имеют цилиндрическую форму, могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально. Последние модели более дорогие. Несмотря на относительно небольшую мощность, этим накопительным конструкциям тоже необходима выделенная, защищенная линия электропитания.

Устройство и принцип работы

Накопительные водонагреватели устроены достаточно просто. Это емкости, в которых размещается нагревательный элемент — ТЭН высокой мощности. Так как данные приборы предназначены для хранения горячей воды, их утепляют в обязательном порядке. Внутрь резервуара встроены две трубы. Одна из них предусмотрена для забора холодной воды из водопровода. По другой трубе нагретая жидкость подается в контур горячего водоснабжения.

Контроль работы агрегата осуществляет автоматическая система — блок управления. Он отвечает за забор воды, поддержание оптимальной ее температуры. В последнем случае по мере необходимости блок управления либо включает, либо отключает ТЭН. В нем также имеется модуль автоматического отключения агрегата от питания, если жидкость в емкости по каким-то причинам отсутствует. При включении бойлера, ТЭН которого не находится в толще воды, неминуема поломка водонагревателя.

Особенности размещения

Место установки бойлера зависит только от условий подключения. Как правило, в квартирах такие агрегаты устанавливают в кухнях или в ванных комнатах, санузлах. Многим владельцам важна эстетическая составляющая. Например, чтобы оборудование не «красовалось» на виду, его нередко монтируют в туалетах. При монтаже в ограниченном пространстве хозяева часто сталкиваются с проблемой нехватки места. Поэтому для многих интересно, какое расстояние между трубами водонагревателя и системами водопровода необходимо обеспечить. Но об этом немного позже.

Установка водонагревателей

Фронт работ и их особенности зависят о того, какой прибор будет устанавливаться в квартире или загородном доме. Если работы решено проводить самостоятельно, то сначала необходимо познакомиться с тем, как избежать потенциальных ошибок, которые чреваты выходом прибора из строя, перегоранием электропроводки и т. д.

Монтаж: зависимость от модели

Каждому виду приборов — свое расположение. Вертикальное оборудование запрещено монтировать горизонтально, и наоборот. Есть модели универсальные, которые способны функционировать в обоих положениях. Однако они не пользуются большой популярностью, так как водонагреватели устанавливают не для того, чтобы переставлять.

Эта операция может потребоваться только в одном случае: если было неправильно выбрано расстояние между трубами водонагревателя и стояками систем водоснабжения. Некорректный монтаж способен сделать агрегаты менее эффективными.

Другие рекомендации

Существуют основные правила, придерживаться которых нужно обязательно.

Первым делом приступают к поиску оптимального места. Чаще им оказывается кухня, ванная или туалет. Свободный доступ к электроприбору обеспечить необходимо: он потребуется для планового обслуживания, изменения настроек прибора, для ремонта и т. п. Несущая стена или перегородка должны быть надежными. Легкие гипсокартонные псевдостены (перегородки) под запретом. Исключение — капитальная стена, «прячущаяся» за гипсокартонной конструкцией. В этом случае длина крепежных элементов должна быть достаточной, чтобы зафиксировать их в несущем основании. Расстояние между трубами водонагревателя зависит от модели прибора. Если имеется в виду расположение бойлеров относительно водопроводов, то чем они ближе, тем лучше будет напор. Другие плюсы «близкого решения» — меньшие расходы и гидравлические потери. Проверка старой электропроводки — этап обязательный. Если качество ее неудовлетворительно, она подлежит замене. В противном случае нагрузки может привести к аварии. Предварительное изучение маркировки кабелей — условие, которое обязательно для тех, кто сталкивается с подобной работой впервые. Лучший выход — помощь опытного электрика. Монтировать розетки под водонагревателями не рекомендуется, так как в случае аварии всегда существует риск попадания в них воды. Для возможности аварийного слива воды водонагреватель должен быть расположен рядом с сантехническими приборами.

Разводка, созданная из металлических труб несколько десятков лет назад, также требует замены.

Как происходит монтаж на легкие перегородки?

Теперь надо подробнее остановиться на стенах из гипсокартона, поскольку такие конструкции уже стали очень популярными. В этом случае задачу решить можно несколькими способами.

Закладные из бруса. Деревянные элементы вставляют внутрь двух соседних вертикальных профилей, затем к ним на необходимой высоте крепят такую же перемычку — доску толщиной 30-50 мм. После обшивки гипсокартоном к стене крепят агрегат. Готовую гипсокартонную стену усиливают еще одним листом материала на том участке, где будут монтировать прибор. Для монтажа такой «конструкции к конструкции» используют дюбели Хартмут, которые в одиночку способны выдержать до 50 кг. Создают металлическую пластину с крюками, предназначенными для бойлера. Эту конструкцию прикручивают к элементам каркаса в 6-8 точках. Обязательное условие — их предварительное усиление деревянными закладными. Если их монтаж не был предусмотрен, то максимальный вес ограничивается 50 кг.

Последний претендент — анкер, предназначенный для полых стен. Это дюбель, который называют Молли, или бабочкой. Но это худший вариант, так как нагрузка на крепление ложится большая.

С дополнительными рекомендациями относительно монтажа конкретной модели водонагревателя можно найти в инструкции, идущей с прибором. Проточные аппараты отличаются от бойлеров меньшим весом, поэтому их монтаж не так сложен. Поэтому начать имеет смысл с универсальных агрегатов — с бойлеров.

Установка накопительного водонагревателя

Главное условие, гарантирующее отсутствие проблем, — максимальная близость оборудования к точке забора воды. Как правило, бытовые бойлеры располагают на стенах, однако именно этот этап операции является чуть ли не самым ответственным. Даже пустые конструкции весят немало, но учитывать приходится объем воды: ее в бойлере может быть до 150 литров. По этой причине к креплениям предъявляют довольно жесткие требования: они обязаны выдерживать двойной вес, который равняется объему, умноженному на 2.

Например, если вместимость агрегата составляет 80 л, то крепежные элементы должны быть в состоянии выдержать 160 кг. Эти условия можно обеспечить только в одном случае. Основание обязано быть максимально надежным, имеющим достаточно хорошую несущую способность. В роли креплений выступают анкера с крюками.

Монтаж бойлера на стену

Для этой операции на задней стенке прибора предусмотрены специальные монтажные пластины: их может быть две, или одна — только в верхней части. В этих элементах имеются прорези, предназначенные для продевания крюков. На вертикальных конструкциях предусматривается два кронштейна, для горизонтальных приборов их четыре. Для того чтобы корректно отметить место для крепления, используют два разных способа.

Если у хозяина есть помощники, то бойлер поднимают, прислоняют к стене и проверяют на горизонтальность, используя уровень. Потом на основании карандашом обводят прорези. Замеряют расстояние между планкой и верхом водонагревателя, а также промежуток между центрами монтажных отверстий. Затем все измерения переносят на стену. В этом случае также лучше убедиться в правильности действий, поэтому не помешает предварительная примерка бойлера.

В обоих случаях от верхней части устройства до потолка необходимо оставить примерно 50 мм, это минимум. Зазор нужен для того, чтобы приподнять бойлер при насаживании на крючки. В противном случае при монтаже его на стену неминуемо возникнут проблемы. Операцию выполнить не получится, а значит, работу придется делать заново.

После монтажа положение бойлера снова проверяют уровнем на отклонения по горизонтали и вертикали. Главная причина такого повышенного внимания — возможная некорректная работа агрегата. Если в емкости будут постоянно образовываться воздушные пробки, то ТЭНу грозит скорый выход из строя.

Подключение водонагревателя к водопроводу

В этом случае точки подвода холодной и горячей воды должны быть уже собраны. Теперь необходимо рассмотреть еще один момент: чем соединять выходы бойлера и водопроводы. Оптимальными элементами признаны гибкие шланги, изготовленные из гофрированной нержавеющей стали. В отличие от резиновых изделий они максимально надежны, имеют большой срок службы. Это главное условие для квартир, где порвавшийся шланг будет масштабной проблемой, поскольку приведет к затоплению соседей.

Второй возможный вариант — использование практичных пластиковых труб (металлопластиковых, полипропиленовых). Такой способ применяют в том случае, если одновременно с монтажом прибора делают разводку горячей воды по разным потребителям. Нельзя забывать про маркировку труб. Элементы, предназначенные для горячей воды, всегда маркированы красным цветом, для холодной — синим либо голубым. В некоторых случаях такие метки на изделиях для ХВС вовсе отсутствуют.

Схема подключения к системе

Несмотря на то, что все современные модели оснащаются автоматикой, нельзя исключать резкие скачки давления, которые случаются при нагреве жидкости. Последствием их может стать разгерметизация емкости.

Чтобы предотвратить такие ситуации, на входном патрубке трубопровода ХВС монтируют предохранительный клапан. Когда пороговое значение превышается, то кран его открывается, а часть жидкости стравливается. Благодаря этому давление выравнивается. Этот клапан — элемент обязательный. При монтаже надо проследить, чтобы сливной выход его располагался внизу.

Приветствуется наличие второй функции у предохранительного элемента. Такое устройство способно заменить обратный клапан, который перекрывает подачу воды, если давление в системе отсутствует. В таких моделях на корпусе присутствует стрелка, направленная наверх. Если ее нет, то владельцам придется приобретать обратный клапан отдельно. Его устанавливают выше предохранительного.

Отсечные (запорные) краны — вторые обязательные элементы схемы. Как правило, их монтируют на ответвлениях от стояков. Дополнительные запорные вентили иногда устанавливают перед группой безопасности, но в этом случае они обеспечивают только удобство ремонта, поэтому их монтируют по желанию.

В группу безопасности входит редуктор давления и фильтр грубой очистки. Если эти элементы не предусмотрены на входе водопроводов в дом или квартиру, то их ставить настоятельно рекомендуют, так как неудовлетворительное качество воды всегда влияет на срок эксплуатации водонагревателей.

Этапы монтажа в квартире

Перед подключением любого оборудования первым делом перекрывают вентили, расположенные на входе водопроводов ГВС и ХВС в квартиру. Затем на смесителе открывают любой кран. Эта операция позволит сбросить давление.

Сначала на резьбу ввода холодной воды накручивают «американку», к ней тройник (бронза). К нижней его части подсоединяют обратный клапан, а к боковому ответвлению — еще один тройник. К последнему элементу привинчивают предохранительный клапан, рассчитанный на давление 6 бар. Затем к этому тройнику крепят компрессионный фитинг. Он нужен для отвода излишков воды в канализацию в тех случаях, когда повысится давление в системе. После монтажа убеждаются, что отверстие клапана открыто. Фитинг соединяют с отрезком трубы, конец которой направляют в канализацию. Все резьбовые соединения уплотняют и герметизируют. Если используют герметик, то надо учитывать, что ему на высыхание требуется время. Затем переходят к работе над соединением водонагревателя с системой ГВС. На этом участке монтируют не только основной, но и еще один — отсекающий — вентиль. Он должен быть постоянно перекрыт, чтобы горячая вода из бойлера не вытекала обратно в стояк. Поэтому этот элемент устанавливают так, чтобы он не мешал поступлению горячей воды к другим потребителям.

После завершения подключения всем соединениям, обработанным герметиком, отводят на высыхание не менее 4 часов. Через этот промежуток времени систему заполняют водой, а потом сливают, чтобы проверить на наличие течи.

Подключение к автономной системе

В частных домах, где организовано автономное водоснабжение, водонагревательное оборудование не менее популярно. Однако в этом случае схему подключения несколько видоизменяют. Источником воды для водонагревателя служит бак, установленный на верхнем этаже или на чердаке. Существует два варианта. Чтобы понять, какой из них нужно использовать, сначала измеряют расстояние между резервуарами. Способ зависит от дистанции:

Если расстояние между емкостями менее 2 метров, то тройник, подключающий разветвление водопровода ХВС, монтируют выше того уровня, на котором расположен бойлер. Группу безопасности (тройник с обратным клапаном) располагают на его патрубке. При расстоянии свыше 2 метров, этот тройник устанавливают ниже уровня, на котором располагается водонагреватель. В этом случае на вводе ХВС сначала монтируют тройник, отводящий излишки воды в канализационную систему. Под ним устанавливают обратный клапан.

Оба варианта монтажа могут предусматривать установку дополнительного элемента — понижающего редуктора давления. Этот прибор необходим, если давление в системе превышает 6 бар. Сильный напор воды, которая поступает в бойлер, значительно повышает риск: он способен спровоцировать поломку оборудования.

Подключение к электричеству

Рекомендация производителей данного вида оборудования — отдельная линия, защищенная двойным автоматом, одновременно разрывающим фазу и нейтраль, и УЗО. Наличие заземления также обязательно, так как только полный комплекс способен обеспечить полную безопасность жильцов.

Если водонагревательное оборудование устанавливается в помещениях с повышенным уровнем влажности (в кухне, ванной, санузле), то монтаж розеток, имеющих влагозащиту, обязателен. Кабели обязаны быть не только защищенными от воды, но и максимально прочными, эластичными. Нельзя монтировать их в натянутом состоянии, поэтому материалы покупают с запасом.

Заменой связки «автомат и УЗО» способен стать дифавтомат, который сможет контролировать как короткое замыкание, так и ток утечки. Если рассматривать характеристики проборов, то для водонагревателей средней мощности подойдет УЗО, рассчитанное на ток утечки 10 мА, и автомат (16 А). Рекомендуемое сечение медного провода — 2,5 мм.

Установка проточного водонагревателя

Поскольку вес и размеры проточных приборов намного меньше, то такие конструкции не настолько требовательны к месту, его найти значительно проще. Агрегаты можно не только повесить на стену, но и спрятать их в навесные шкафчики. Если рассматривать агрегаты с этой стороны, то монтаж максимально прост, однако трудности ожидают в другом.

Недостаток проточных водонагревателей — получение горячей воды только для одного потребителя. Например, им сможет стать источником для душевой лейки, или для крана, предназначенного для мытья посуды. Расширить возможности прибора позволит монтаж тройника на выходной патрубок. В этом случае хозяева получат «два в одном» — кран с горячей водой и душ.

Подключение устройства

Для возможности демонтажа или ремонта прибора в схеме предусматривают шаровые краны: их устанавливают на входе и на выходе. Для подключения к точке врезки в водопроводы используют те же изделия, что и для бойлеров, — пластиковые трубы или гибкие шланги. Последние элементы используют для подключения дополнительных потребителей. Другие компоненты группы безопасности (редуктор давления, фильтры механической очистки) гарантируют беспроблемную эксплуатацию оборудования. Они не обязательны, но желательны.

Главные недостатки данных приборов — невозможность обеспечить достаточный нагрев при интенсивном использовании и отсутствие запаса воды. Поэтому такое оборудование чаще используют нерегулярно. Как правило, проточные агрегаты покупают для дач или квартир, чтобы обеспечить себя теплой водой во время летного отключения ГВС для профилактических работ.

Подключение к электросети

Эта операция происходит точно так же, как в случае с бойлерами: используют автомат и УЗО (дифавтомат). Разница лишь в сечении проводников и в номинале приборов. Сечение жилы — 4-6 мм. Для мощности до 5 или до 7 кВт приобретают защитные устройства 25 А или 32 А соответственно. Более высокие значения (7-9 кВт) уже требуют 40 А.

Итак, чем меньше расстояние между трубами водонагревателя и водопроводными системами, тем эффективнее будет работать оборудование. Однако при самостоятельном монтаже нужно выполнить все требования, неукоснительно соблюдать другие правила. О том, как происходит установка бойлера, мастер расскажет в этом видеоролике: