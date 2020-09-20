Ни один жилой дом нельзя назвать таковым, если в нем отсутствуют инженерные системы. Нередко умелым хозяевам приходится организовывать их своими силами. Одной из главных коммуникаций, без которых не обойтись в коттедже, и довольно сложно представить комфортное существование на даче, является система водоснабжения. При реализации этого проекта большинство вопросов вызывает устройство наружной части водопровода. Поэтому мастеров интересует, что такое прокладка водопровода в земле своими руками, как правильно провести этот этап работ, какие подводные камни имеются у этой операции. Надо сразу сказать, что этот процесс обещает немалые трудности, решать которые надо «здесь и сейчас». Иначе даже небольшая ошибка в будущем способна превратиться в большую проблему, когда система будет введена в эксплуатацию.

Что надо рассмотреть заранее?

Перед тем как переходить к делу, нужно решить немало вопросов, так как мелочей при организации водопровода попросту нет. «В начале славных дел» надо узнать, какие трубы для этой операции будут идеальным выбором. Затем рассмотреть стандарты СНиП и СП для водопроводных систем. Обязательно изучение возможных проблем и способов обойти их стороной. Последний, но самый важный вопрос — как можно качественно утеплить трубы наружного участка коммуникации, включая «ахиллесову пяту» — вход ее в здание.

Особенности прокладки трубопровода под землей

Прокладка водопровода в земле своими руками не единственный метод, позволяющий соорудить эту инженерную систему. Есть еще один вариант — создание наружного участка на поверхности, однако он не слишком популярен из-за большого количества недостатков. Главные из них — вероятность промерзания, риск механического повреждения, неудобство для хозяев и неэстетичность такого «украшения» придомовой территории.

Прокладка водопровода в земле — технология, которая имеет три варианта, позволяющих получить желаемое.

Траншею роют экскаватором, а следующие этапы выполняют самостоятельно. Минус — необходимость арендовать специальную технику. Из-за необходимости выделить сумму, нужную для приобретения материалов, привлечение «чужаков» не очень популярно. Горизонтальное направленное бурение, или просто горизонтальное бурение — ГНБ. Этот способ применяется, когда на пути трассы присутствует какое-либо препятствие — водоем, дорога, железнодорожное полотно, или другая непреодолимая преграда. Щитовая прокладка (проходка). Это способ, который используют в том случае, если необходимо проложить тоннель. Причем технология позволяет проходить любой грунт, на разной глубине.

Понятно, что последние два варианта мало подходят, они часто не нужны, если речь идет о частном строительстве. По этой причине единственный возможный вариант — первый. Как правило, рытьем траншеи занимаются самостоятельно, лопатой, так как лишние расходы для хозяев, решившихся на такую масштабную работу, малопривлекательны.

Выбор труб — этап ответственный

Традиционно при прокладке системы водоснабжения под землей рекомендуют отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам, изготовленным из сырья низкого давления, — ПЭ или, как чаще их называют, ПНД. Если сравнивать их с металлическими изделиями, то преимуществ перед «противниками» у пластиковых-полимерных кандидатов довольно много. К ним относится:

Легкий вес, который меньше, чем у металла почти в 7 раз. Это одно из главных достоинств, когда транспортировкой и монтажом, укладкой водопровода хозяева решили заниматься самостоятельно. Нейтральность по отношению к воде. Трубам не страшна жидкость, в то время как металлу грозит коррозия, которая спустя некоторое время скажется на состоянии трубопровода, на качестве воды. Абсолютно гладкая внутренняя поверхность. Она предотвратит образование любых препятствий — засоров, наростов и т. д. Способность поглощать шум. Именно это качество очень важно, когда планируется обустройство канализационной системы. Большой ассортимент всевозможных фитингов, доборов, значительно облегчающих монтаж водопроводной системы.

Гибкость, обещающая относительно быстрый монтаж, низкая цена, а также долгий срок службы (до 50 лет) сделали трубы ПНД «первыми фаворитками» покупателей, и, как говорят многие специалисты, они пришли надолго. Изделия из полиэтилена способны выдерживать максимально высокое давление, серьезные перепады температур. Этим трубам не страшна замерзшая жидкость: они умеют растягиваться, а потом восстанавливать свои размеры.

К минусам пластиковых изделий относится негативное влияние внешней среды — высокой температуры, особенно ультрафиолета. Однако для прокладки коммуникаций под землей трубы ПЭ остаются идеальным вариантом. Если рассматривать других кандидатов, то выбор есть: это нержавеющая сталь, оцинкованные изделия, металлопластик, полипропилен и т. д. Согласно ГОСТ, минимальный диаметр трубопровода должен составлять 32 мм.

Монтаж: правила работ

Любой вид «созидания» требует четкого плана, поэтому перед началом прокладки необходимо подготовить грамотный проект всей системы, включая ее внешний участок. Это операция потребует тщательных расчетов, которые не должны противоречить правилам. Главный вопрос, который «задает» прокладка водопровода в земле своими руками, касается глубины монтажа труб.

Правила и нормы прокладки труб наружных сетей систем водоснабжения изложены в нескольких документах. Это:

СНиП II-Г.3-62 (1962 г);

СНиП 2.04.02-84 (1986 г);

СП 40-102-2000 (2000 г, для полимерных трубопроводов).

Чтобы ознакомиться с нормативами, лучше самостоятельно проштудировать эти правила, потому что большинство из них позволит узнать полезную информацию, которая, так или иначе, но пригодится в дальнейшем. Однако основные положения относительно монтажа водопроводных систем под землей можно уместить в несколько абзацев.

Правила

Нормативами предусмотрена укладка трасс как минимум на глубину 500 мм. Причина — защита магистрали от механического повреждения транспортом. Чтобы предотвратить разрыв водопроводов из-за замерзания почвы, для всех регионов закладка производится на глубине не менее 500 мм от нижней точки промерзания грунта. Для всех климатических зон России разработаны карты промерзания, есть таблицы, по которым легко ориентироваться.

Однако прокладка водопроводных сетей в слое промерзания допускается, но при определенном условии. В этом случае трубам должна быть обеспечена защита: или непрерывной циркуляцией, или греющим кабелем, который монтируется над ними. Согласно СНиП, оптимальные решения — совмещение водопроводной системы с теплоцентралями, сокращение их протяженности до минимума. Эти нормативы соблюсти нетрудно, однако такой подход позволит гарантировать долговечность, максимальную надежность коммуникации.

Их применение на практике

Если рассматривать среднюю величину, которую выбирают при самостоятельной прокладке водопроводов, то для северных широт она составляет от 2 и более метров. Для средних — от 1,5 до 2 м, для южных — от 1 до 1,5 м, однако лучше выбрать последние из этих величин. Наиболее уязвимы водопроводы из полипропиленовых труб: их не рекомендуют заглублять в землю более чем на 2-2,5 м, максимум — 3 м.

Причина — ограниченная сопротивляемость менее плотного материала возрастающему на глубине давлению грунта. Если трубы ПЭ способны выдерживать давление до 10 атмосфер, то изделия из полипропилена не так стойки. Чем больше диаметр изделий, тем меньше этот показатель. Возможный способ защиты — укладка ПП трассы в жесткие футляры.

Для защиты от промерзания практически все владельца домов используют качественные теплоизоляционные материалы. Не так давно появился новый вид защиты — греющие кабели, в том числе саморегулирующие. Этот вариант не относится к дешевым решениям, однако его эффективность полностью оправдывает некоторые жертвы.

Особенности прокладки водопровода

Не менее важен корректный выбор маршрута водной магистрали. В этом случае обязательно учитывают, если на месте будущих работ есть другие проложенные коммуникации — газовые, канализационные, телефонные, электрические. Оптимальное условие — наличие проектно-технической документации. В противном случае работы придется проводить осторожно, максимально аккуратно.

Если хозяевам точно известно, где находятся другие инженерные системы, то нужно соблюдать определенную дистанцию от каждой из них. Сеть водоснабжения должна быть удалена на:

1 м от газопровода;

0,2 м от канализации;

0,5 м от электрокабелей;

1,5 м от трубопроводов отопления.

Монтаж в одной траншее водопроводных и канализационных труб запрещен санитарными нормами (СанПиНом). Допускается прокладка водопровода с электрическим кабелем или с отопительным трубопроводом. Однако в обоих случаях качественная изоляция каждой системы — требование обязательное.

При пересечении водной магистрали с другими коммуникациями ее прокладывают ниже, минимальное расстояние между ними составляет 250 мм, оптимальное — 600 мм. Исключение — канализация: в этом случае водопровод обязан монтироваться только над ней, разделять их должны как минимум 400 мм.

Прокладывать траншеи рекомендуют по прямым линиям — от источника воды к зданию. Если прямолинейность обеспечить невозможно, то повороты трассы делают под прямым углом. В таком случае монтаж, состыковка отрезков будут упрощены до минимума.

Разрешительная документация

Если работа ограничивается собственным участком, то никаких дополнительных действий от владельцев не требуется. Когда проект подразумевает земляные работы за его пределами, необходимо разрешение. Если будет затронута соседская территория, то нужно получить одобрение ее владельцев.

Когда магистраль планируется проводить по «ничейной» земле, необходимо сообщить об этом местным властям. В противном случае «преступное» самоуправство может окончиться возбуждением административного дела и наложением штрафа. Чтобы врезаться в магистраль централизованного водопровода, необходимо согласовать свои действия с местной ресурсоснабжающей организацией.

Прокладка водопровода в земле своими руками

Эта операция традиционно начинается с рытья траншеи. Согласно подготовленному проекту, участок размечают шнуром и колышками, затем начинают копать траншею. Вне зависимости от глубины, ширина ее составляет от 700 до 900 мм. Допускается небольшое расширение, если планируется укладка сразу нескольких труб. Однако эту величину, наоборот, нередко уменьшают до 500 и менее миллиметров. Стенки траншеи укрепляют, а дно тщательно утрамбовывают.

На дно засыпают подушку. Цель этапа — избежать деформации труб. Она может состоять только из песка, из песка, смешанного с грунтом (пескогрунт), либо из песка и гравия. Оптимальная толщина слоя — 100-150 мм, в последнем случае — до 200 мм. Получившуюся подушку проливают водой, затем максимально уплотняют. На этом подготовка к монтажу водопроводных труб завершается.

Прокладка водопровода

После подготовки следует прокладка водопровода в земле своими руками. В этом случае самое важное — выбор вида соединения. Поскольку чаще всего для водопроводных систем выбирают именно трубы ПНД (ПЭ), то на их монтаже следует остановиться подробнее.

Способы соединения труб ПНД

Монтаж водопровода достаточно прост, особенно если выбрать самый легкий путь. Для соединения элементов обычно используют два способа.

Горячая стыковка «враструб» подразумевает использование сварочного утюга и умение с ним работать. Этот прибор одновременно нагревает обезжиренные торцы трубы и соединительного элемента, затем их вставляют друг в друга. Использование подходящих фитингов — оптимальный вариант. В этом случае мастер обойдется минимумом инструментов. Ему потребуется ножовка, либо специальный резак (труборез, ножницы для резки труб).

Второй вариант используется чаще. Соединительных фитингов для ПЭ труб есть два вида. Диффузионные элементы предназначены именно для пайки труб, поэтому этот вариант не самый подходящий, если нет аппарата.

Компрессионные фитинги имеют каучуковые уплотнители и резьбовое соединение. В этом случае задача одна: чтобы получить герметичное соединение, их необходимо только надежно закрутить. Не так давно появилась еще одна разновидность — электромуфты. Они соединяют трубы, нагревая их током с помощью двух клемм, которые подключают к специальному сварочному аппарату. Этот способ считают самым надежным. Есть и еще один метод, он используется только для труб ПЭ. Это стыковая сварка, но для нее необходимо «добыть» специальное сварочное оборудование.

Монтаж

Как правило, прокладка водопровода в земле своими руками начинается от источника воды — от магистрального водопровода, скважины, колодца и т. д. Если решено использовать компрессионные фитинги, то муфты сначала разбирают, затем навинчивают на концы труб, устанавливают прокладку и зажим. Зажимную гайку закручивают вручную, так как любое другое «орудие труда» может повредить деталь.

Когда есть сварочное оборудование, утюг включают в сеть, затем выставляют на реле необходимую температуру (200-260°). После того как прибор нагреется, на насадки надевают муфту и торец трубы. Когда оба элемента расплавятся, их соединяют, потом фиксируют в таком положении на 1-2 минуты. Перемещать неостывшее соединение, особенно относительно оси, запрещается. Монтируют этот элемент только после полного охлаждения.

Так как компрессионные фитинги придется время от времени проверять на предмет утечек, а при необходимости подтягивать, такие элементы рекомендуют использовать для монтажа в доступном для осмотра месте. Чтобы минимизировать вероятность протечки соединений, советуют промазывать уплотнители силиконовым герметиком.

Прокладка водопровода в земле — операция, для которой оптимальны монолитные соединения, а значит, сварка с помощью аппарата будет наилучшим вариантом. Такой монтаж используют не только для полипропиленовых, но и для полиэтиленовых изделий. Однако для ПНД важно не перегреть трубы, так как температура плавления этого материала ниже, чем у ПП. В большей степени это относится к тонкостенным конструкциям.

Теплоизоляция

Сейчас существует достаточно широкий ассортимент утеплителей, причем именно для трубопроводов. Если говорить о вариантах, которые почти не имеют недостатков, то к этой категории относится:

пенофол — вспененный полиэтилен (трубный, фольгированный);

скорлупы: полые цилиндры из экструдированного пенополистирола, пенополиуретана;

жидкий пенополиуретан: этот утеплитель — идеальная защита для металлических труб, так как он, отлично сцепляясь с поверхностью, позволяет предотвратить коррозию.

Среди остальных претендентов — теплоизоляционная краска, больше похожая на пасту, пенопластовые и базальтовые скорлупы, имеющие защиту из фольги, а также вспененный каучук. Материалы, неравнодушные к влаге (первый пример — минеральная вата), требуют защитного, оцинкованного кожуха.

Как уже было отмечено, одним из самых эффективных способов предотвращения замерзания внешней части водопровода является монтаж греющего кабеля — резистивного либо саморегулирующего. Этот способ обычно используют в самых слабых местах системы — на входе водопровода в дом, но только в комплексе с утеплителем.

Проверка системы, окончание работы

После завершения монтажа внешнего участка водопровода закапывать его не торопятся. В течение 2-3 дней систему тестируют, изменяя в ней давление. В том случае если врезались в центральный водопровод, рядом с ним сооружают колодец, где должна располагаться запорная арматура. Она даст возможность перекрывать подачу, либо подключить к трассе дополнительные объекты. Колодец выкладывают из кирпича, или используют традиционный вариант — бетонные кольца. Подключением водопровода к общей магистрали занимаются специалисты.

После тестирования системы водопровод засыпают песком таким образом, чтобы поверхность труб была защищена сверху слоем в 50 мм, это минимум. Затем на песок укладывают дополнительную защиту — кирпичи, битую черепицу или плитку. После этого этапа выполняют засыпку грунта.

Прокладка водопровода в земле своими руками — операция трудоемкая и ответственная, однако трудности еще не означают, что данная «миссия невыполнима». Убедиться в этом поможет следующее видео: