Для обеспечения нужд владельцами загородного дома используется автономное или централизованное водоснабжения, но в любом из случаев им может потребоваться перекачка воды. Она необходима для решения разных задач — для полива насаждений, для заполнения накопительной емкости, бассейна и т. д. Чтобы выполнить подобную работу, человеку нужна помощь агрегатов. Для добычи или перемещения жидкости используют помпы, которые называют помповыми насосами. Выбор подходящего оборудования бывает довольно непростой операцией: очень часто будущим владельцам приходится искать различную информацию об интересующем приборе. Поэтому в первую очередь нужно понять принцип работы помпы для воды, узнать о ее устройстве, разновидностях и возможных сферах применения.

Насос и помпа: есть ли различия?

Нередко возникает путаница в понятиях, поэтому многие спрашивают, чем отличается один агрегат от другого. Иногда помпами называют любые насосы. На самом деле, это не совсем корректно. Общие характеристики у них есть: оба вида оборудования — гидравлические механизмы, тот и другой агрегат используется для перекачивания жидкости.

Существенные отличия тоже существуют. Насос — это общее название всех всасывающих, перекачивающих устройств. Помпа — только один из его видов. Первые классифицируются по видам, типу, назначению, вторые — только по типу, так как сфера применения их гораздо уже.

Помпы отличаются от насосов более высокой производительностью, мощным напором жидкости и мобильностью. Благодаря этим особенностям цены таких аппаратов дороже. Они эффективны, некоторые типы (бензиновые, дизельные) способны работать там, где использование обычного оборудования попросту невозможно.

Сферы применения помп для воды

Помповые насосы незаменимы на загородных участках, в садоводстве, строительстве, в коммунальных хозяйствах, везде, где требуется перекачать жидкость. С помощью помповых насосов решают различные задачи:

тушат пожары;

перекачивают воду, наполняют резервуары;

осушают водоемы: естественные и искусственные;

ликвидируют последствия ЧП — поводков, наводнений;

обеспечивают эффективную работу систем полива, орошения;

ведут добычу полезных ископаемых (примеры — нефть, золото);

устраняют последствия аварий, произошедших в системах водоснабжения, канализации;

осушают заболоченные местности, участки, где скопилась вода из-за ливней, таяния снега;

откачивают воду из траншей, котлованов, затопленных помещений — подвалов или погребов.

С помощью помповых насосов освобождают от «жидкой субстанции» выгребные ямы, канализационные колодцы, септики, очистные сооружения.

Устройство и принцип работы помпы для воды

Главные элементы помпы — насос и двигатель, приводящий его в действие. Сейчас к механическому ручному оборудованию присоединились агрегаты, работающие благодаря бензину, газу, дизельному топливу и электричеству. Большинство водяных помп оснащается центробежными двигателями. Принцип работы помпы для воды понять нетрудно.

Жидкость, попавшая через входной патрубок во внутреннюю камеру агрегата, захватывается лопастями (лопатками) вращающегося колеса. Рабочий элемент приводит в движение двигатель. Благодаря центробежной силе вода отбрасывается на стенки камеры, из-за чего увеличивается давление жидкости. Вследствие этого жидкость выталкивается из насосной камеры, и устремляется наружу через выходной (напорный) патрубок.

Одновременно в центральной части рабочей камеры создается зона разреженного воздуха. Поскольку природа не может терпеть пустоты, туда быстро всасывается новая порция жидкости, процесс продолжается. Лопастное колесо вращается с постоянной скоростью. По этой причине подача жидкости не ослабевает. Это и считается самым главным преимуществом помпового насоса.

Разновидности помповых насосов

Принцип работы помпы для воды одинаков для всех устройств, работающих с помощью центробежного двигателя, однако именно по его типу классифицируются эти перекачивающие устройства.

Типы, определяемые двигателем

В зависимости от вида агрегата, приводящего насос в действие, помпы делятся на:

бензиновые;

газовые;

дизельные;

электрические.

С этими разновидностями, их плюсами и минусами тоже придется познакомиться.

Электрические, газовые помпы

Самыми удобными в эксплуатации остаются традиционные бытовые приборы, работающие от электричества. Есть агрегаты бытовые, специальные и промышленные. Они привычны, безотказны, однако во многих случаях зависимость от сети 220 Вольт становится большим недостатком, которого лишены мобильные конструкции. Наиболее известные фирмы-производители: Al-Ko, Aquatica, Kärcher, Pedrollo, Sprut, Wilo.

Газовая помпа — один из видов этого оборудования, но к теме водяных устройств она относится только косвенно, это — оборудование специальное. Например, таковыми являются водолазные насосы, предназначенные не для перекачки жидкости, а для подачи газовой смеси (воздуха) в водолазные костюмы.

Бензиновые, дизельные модели

Это моторизованные помпы, или просто мотопомпы. Бензиновые и дизельные двигатели водяных насосов — идеальный вариант там, где из-за отсутствия стационарного энергообеспечения крайне важна автономная работа оборудования. Однако «самостоятельность» не единственное их преимущество. В список плюсов мотопомп можно отнести:

беспрерывную работу из-за охлаждения насоса перекачиваемой водой;

максимально быстрый запуск даже при минусовых температурах;

высокую производительность оборудования;

простоту обслуживания, ремонта;

мощный напор жидкости.

Если рассматривать мощность, производительность конкретных приборов, то параметры в большей степени зависят от размеров агрегата. Минусы автономных помп — шумность работы (особенно дизельных моторов), выхлопные газы, большие габариты и вес. Однако эти недостатки перевешивает их полная независимость — возможность использовать насосное помповое оборудование практически везде, без исключений.

Дизельные устройства имеют преимущества перед приборами, работающими на бензине. Они считаются более экологичными. КПД их выше (на 40%), дизельные помпы потребляют меньшее количество топлива (на 20%), отличаются более длительным сроком службы. Плюсы бензиновых помповых насосов — более высокая мощность, бесперебойная работа при низких температурах, меньшая стоимость топлива.

Наиболее популярными производителями мотопомп остаются компании CHAMPION, Daishin, Forte, FUBAG, Gardena, Hitachi, Honda, Hyandai, PATRIOT, Садко и Калибр.

Ручные помпы

Особняком стоят механические конструкции, для работы которых нужно прикладывать усилия. Это еще один известный вид, он появился самым первым. Это оптимальный вариант для сельской местности, для владельцев загородных домов или дач, которые не подключены к центральному электроснабжению.

Недостаток механических насосов — узкая сфера применения. Такое, не слишком эффективное, оборудование не позволит откачать воду из более-менее глубокого подземного источника, но с элементарными задачами справится.

Виды простейших помп

Типов механических конструкций для воды существует несколько:

роторные;

мембранные (диафрагменные);

поршневые устройства: первый пример — колонки, знакомые всем;

штанговые: эти проборы могут работать с глубокими источниками (до 30 м).

Существует еще одна разновидность. Это крыльчатые механизмы: в этом случае принцип работы помпы для воды аналогичен действиям центробежного насоса.

Принцип работы помпы для воды

Помповые механические насосы функционированием мало отличаются от своих электрических аналогов. Состоят они из цилиндрического корпуса, в котором находится поршень, соединенный с рычагом приводом.

Когда на рычаг нажимают, в движение приходит поршень, понижающий давление в корпусе. В результате образуется зона разряженного воздуха. После этого начинается всасывание воды, которая через впускной (обратный) клапан попадает в сливную трубу. Эффективность, производительность механических помповых приборов зависит от конструкции.

Однако ручные насосы, способные выкачивать воду с глубины более 8 м, скорее исключение. Большую роль в работе механического прибора играет качество обратного клапана. Если оно невысокое, то насос не сможет гарантировать создание необходимого давления. Обратные клапаны для ручных помп бывают двух видов — мембранные и шариковые. Материалы для изготовления агрегатов — нержавеющая сталь или чугун. Для производства отдельных элементов используют резину и пластик.

Мини-устройства для бутилированной воды

Это еще один вид конструкций, которые также называют помпами. Это миниатюрный водяной насос, предназначенный для «добычи» воды из такого же источника воды — из большой пластиковой бутыли (19 л). Как и их «взрослые коллеги», такие устройства тоже бывают механическими и электрическими.

Механические. Их крепят на бутылку, а воду выкачивают, нажимая на верхнюю часть устройства, либо на рычаг. Это простейший вариант: как в эксплуатации, так и обслуживании. Электрические конструкции работают от электросети или батареек. Такие мини-приборы уже максимально удобны. Вместо нажимания на корпус или манипуляций с ручкой для наливания воды используется кнопка.

Минус ручных механических конструкций — вода, набираемая небольшими порциями. Этого недостатка лишены электрические мини-агрегаты. Прогресс на месте не стоит, поэтому не так давно появились очень удобные разновидности электроприборов — помпы-подставки, соединенные «трубопроводом» с емкостью. Это конструкции, являющиеся миниатюрными платформами-столиками с чайником, краном для воды и сенсорными кнопками.

Популярные простые модели (механические и электрические) выпускают компании AEL, Aqua Work, Carnero Electronics, Hotfrost, HomeStore, Vatten, Waterclick.

Оборудование и условия его работы

Как и обычные насосы, помпы делятся на поверхностные и погружные конструкции.

Насосы, работающие на поверхности

Поверхностные агрегаты располагаются на участке, который находится в непосредственной близости от источника воды. К всасывающему патрубку насоса присоединяют шланг, другой его конец погружают в жидкость. Такие устройства бывают:

садовыми насосами: их используют только для полива сада или огорода;

напорными: эти приборы становятся элементом инженерной системы, их задача — обеспечение необходимого напора воды;

насосными станциями, в которые помимо помпы входит гидроаккумулятор — прибор, накапливающий воду, а также регулирующий давление в системе.

Плюс поверхностных конструкций — простота обслуживания и эксплуатации. Минус — невозможность добычи воды из источников большой глубины.

Помпы, находящиеся в источнике

Погружные помпы работают непосредственно в толще воды. Жидкость поднимается наверх по шлангу или заборной трубе. Поскольку это оборудование не всасывает, а создает постоянный напор, их используют для источников, глубина которых уже значительна – от 100 метров или более. Погружное оборудование делится на несколько видов.

Колодезные. Эти помпы могут работать с источниками, глубина которых составляет 10 метров. Их особенности — лучшее охлаждение, меньшая чувствительность к твердым, крупным включениям, низкий уровень шума. Скважинные помповые насосы. Такое вытянутое цилиндрическое оборудование имеет максимальную мощность. Оно предназначено для выкачивания жидкости из глубоких, узких источников с большим дебитом. Дренажные. Их предназначение — борьба с затоплениями подвалов, котлованов, канав или траншей. Дренажные приборы рекомендуют использовать, если диаметр частиц в жидкости не превышает 30 мм. Фекальные. Данное оборудование выполняет самую неблагодарную работу. Его задача — выкачивание сильнозагрязненной воды, которая имеет различные примеси.

Как видно, выбор устройства целиком зависит от качества жидкости, от вида и глубины источника. Поскольку многим из них угрожает «уход» воды, лучшим вариантом для скважины или колодца в любом случае остается погружной прибор. К тому же это оборудование можно использовать для осушения котлованов, освобождения цистерн и других резервуаров.

Предназначение помп: зависимость от жидкости

Моделей водяных помп выпускают довольно много, но все устройства отличается еще одной характеристикой — возможностью беспроблемной работы с той или иной жидкой средой.

Чистая либо слабозагрязненная вода. Такое оборудование имеет шанс без ущерба для рабочих узлов перекачивать почти незагрязненную жидкость. Она может содержать твердые включения размером до 0,5-0,8 мм. Вода средней степени загрязненности. Помпы, предназначенные для работы с ней, отличаются большей мощностью. В этом случае проборы способны справиться с перекачиванием жидкости, размеры твердых частиц которой составляют максимум 15 мм. Первый пример — пожарные мотопомпы, используемые не только по прямому назначению, но и для транспортировки воды на большие расстояния. Жидкость с сильной степенью загрязнения. Для этого насосного оборудования характерна высокая производительность, способность создать напор, максимальный показатель которого составляет 35 м водяного столба. Такие помпы легко справляются с включениями, диаметр которых не превышает 25 мм.

Самая серьезная проблема — канализационные сточные воды, требующие «профессионалов». Такие помповые насосы называют фекальными. Их предназначение — перекачка сточных вод, имеющих крупные, волокнистые, нерастворимые включения. Отличие фекальных агрегатов от всех предыдущих видов — наличие специального устройства — режущего механизма. Его задача — измельчение твердых неорганических компонентов жидкости.

Как выбрать подходящий агрегат?

Принцип работы помпы для воды не единственное, на что необходимо обращать внимание при выборе насосного оборудования. Обязательно учитывают другие немаловажные факторы.

Производительность помпового насоса. Она показывает, сколько жидкости агрегат способен перекачать за единицу времени. Чтобы купить идеальный прибор, надо точно подсчитать количество используемой воды. В противном случае у хозяев возникнут проблемы, если модель окажется менее мощной. Создаваемый напор. Сначала определяют глубину источника, затем высчитывают протяженность трассы до точек водозабора. Если есть вертикальные участки, то обязательно учитывают их. Расход топлива для автономных устройств. От этого параметра зависит экономичность прибора. Если затраты на топливо будут чрезмерны, то оборудование приобретать нецелесообразно.

Качество подаваемой воды — еще один фактор, который влияет на выбор. При подборе любого прибора всегда отдают предпочтение именитым производителям, так как только в этом случае можно надеяться на надежность, удобство использования, долгую работу и функциональность моделей. Комплектация — далеко не последнее, что нужно узнать перед покупкой.

Познакомиться с ценами и популярными моделями оборудования можно здесь:

Поскольку выбор оборудования зависит от задач, которые перед ним ставятся, все решает то, для чего предназначается искомая модель. С одним из видов дренажных насосов познакомит следующее видео: