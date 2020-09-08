Свой участок за городом все хозяева мечтают сделать максимально благоустроенным, почти райским местом. Поэтому многие из них приходят к выводу, что без водоема усадьбе не обойтись. Одни владельцы обустраивают небольшие пруды в зонах отдыха, другие идут более тернистым путем — сооружают настоящие бассейны, которые жарким летом становятся единственным спасением от зноя. К сожалению, любая вода — отличное место для роста водорослей, для размножения разнообразных «недружелюбных» микроорганизмов. Чтобы вода не застоялась, не превратилась в подобие мини-болота, используют систему очистки — фильтрации. Главным ее действующим элементом становится насос. Чтобы приобретенное оборудование работало долго, эффективно и безотказно, надо правильно выбрать модель агрегата. Для этого нужно узнать принцип работы насоса для бассейна, а также познакомиться с видами, которые используются для очистки водоемов. И не только с ними.

Зачем нужно очищать воду?

Капитальный, стационарный водоем не единственное решение проблемы под названием «отсутствие воды на участке». Заменить такой резервуар вполне способны небольшие чаши — каркасные либо надувные. Их преимущество — возможность убрать конструкцию при наступлении холодов. Однако любая емкость, хранящая воду, нуждается в ее очистке. Причин необходимости есть несколько.

Ежедневная смена воды — вариант, который вряд ли придется по душе даже владельцам очень маленьких бассейнов. Такая операция для объемных чаш займет большое количество времени, а если к тому же подсчитать стоимость одного кубометра воды, то просто «влетит в копеечку». Оптимальным вариантом является ежемесячная замена жидкости, однако ни один бассейн не получится использовать без фильтров такой длительный период времени.

Вода в чаше быстро потеряет прозрачность, станет рассадником микроорганизмов, поэтому будет опасной для людей. О привлекательном виде такой жидкости тоже говорить не приходится. Со временем появится неприятные симптомы — мутность, насекомые, водоросли и малоприятный запах. Потенциальными «жильцами» такого водоема могут стать лягушки.

Чтобы избежать знакомства со всеми нежелательными последствиями, используют тандем — насос и фильтр. Принудительная циркуляция — идеальное решение со всех точек зрения: в этом случае отпадает необходимость использовать химические препараты, которые способны повлиять на состояние аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

Если владельцам удастся подобрать оптимальную модель насоса, а также подходящий фильтр, то можно гарантировать, что заниматься полной заменой воды им придется раз в месяц-полтора. Вода в эти периоды времени будет оставаться свежей и чистой.

Принцип работы насоса для бассейна

Видов оборудования, которое может успешно использоваться для искусственных емкостей, довольно много. Самые сложные приборы имеют дополнительные функции: они «умеют» обеззараживать жидкость. Однако принцип работы насоса для бассейна очень прост. Устройство подключают шлангами к основному фильтру и к скиммеру — устройству, которое очищает верхний слой воды от различного плавающего мусора. Эти приборы бывают двух видов: стационарными и навесными. В небольших бассейнах — каркасных, надувных — для соединения с системой фильтрации предусмотрены специальные отверстия.

После включения насоса вода начинает всасываться из водоема через скиммер, попутно захватывая крупный мусор, который задерживает его сетка. Камера очистки насоса отсеивает включения среднего размера. Потом жидкость следует в фильтрационную камеру, где очищается от всех оставшихся включений, примесей. Затем «обновленная» вода снова возвращается в чашу через форсунку, лопасти которой вращаются. Этот элемент располагают на максимальном отдалении от скиммера. В противном случае качество очистки будет неудовлетворительным. Такая эффективная циркуляция позволяет сохранять воду чистой и прозрачной, избавлять бассейн из всех нежелательных «гостей» — листвы, мелкого мусора, бактерий, следов их жизнедеятельности и т. д.

Фильтрационные системы имеют переключатель режимов, который позволяет настроить необходимую интенсивность работы насосного оборудования. Но очистка не единственная задача, которую способен решать насос. Существует другое оборудование, которое предназначается для водных аттракционов — для водопадов, противотоков, фонтанов. Как правило, такие агрегаты имеют более высокую производительность (более 25 м3/ч). Подбор модели зависит от вида, характеристик аттракциона. Вспомогательными (или основными) системами являются тепловые насосы, чья обязанность — поддерживать оптимальную температуру воды.

Виды насосов для бассейна

Для обслуживания, улучшения условий эксплуатации или для добавления дополнительных функций емкости с водой используют несколько видов насосного оборудования.

Насосы, перекачивающие жидкость. Они необходимы для заполнения или опустошения чаши в случаях санитарной обработки, ремонта или ее консервации на зиму. Циркуляционные агрегаты. Их предназначение — обеспечить непрерывное передвижение жидкости между основными узлами насосной системы. Тепловые насосы — установки, позволяющие нагревать воду резервуара за счет тепла воздуха, воды (озера, реки, скважины и т. д.) или грунта. Устройства, создающие противоток. Их задача — организация водных аттракционов, гидромассажа и других спецэффектов.

Любой вид оборудования имеет свои особенности, которые необходимо изучить и учесть перед приобретением того или иного агрегата. Именно о них и пойдет речь далее.

Виды оборудования для искусственных водоемов

Начать лучше с обычного, традиционного вида, который используется для обслуживания резервуаров с водой, но не предполагает решения каких-то иных задач, кроме их очистки.

Центробежные, вихревые насосы

Такие модели делятся на два вида: на центробежные и вихревые. Принцип действия их различен.

Центробежные устройства

Рабочим элементом центробежных насосов является крыльчатка — диск, лопасти которого загнуты в направлении, противоположном вращению. Корпус таких устройств имеют форму улитки. Принцип работы насоса для бассейна в этом случае прост.

Быстро вращающаяся крыльчатка с помощью лопастей вжимает жидкость в стенки. В результате в центральной части корпуса появляется область с разреженным воздухом. Воде приходится двигаться по большему радиусу, она набирает скорость, а затем выталкивается наружу.

Центробежные конструкции отличаются небольшим шумом во время работы, низким давлением, большим объемом пропускаемой воды. Перед включением оборудования корпус и входной патрубок насоса заполняют водой, поскольку протолкнуть воздух прибор не в состоянии.

Вихревые конструкции

Такие насосы также работают благодаря крыльчатке, однако этот элемент сильно отличается от предыдущего варианта. Ее называют импеллером. Корпус насоса прилегает к крыльчатке достаточно плотно, но с боковых сторон оставлены зазоры.

При работе импеллера лопасти вихревого насоса закручивают поток жидкости, создавая вихри. Поскольку зазоры между корпусом и лопастным колесом невелики, данное оборудование имеет возможность работать на смеси, состоящей из воды и воздуха.

Этот прибор не требует заполнения корпуса жидкостью перед включением. Он может начать работать совсем без воды, или с минимальным ее количеством. Особенности вихревых агрегатов: повышенный шум, высокое давление, небольшие объемы прокачиваемой жидкости.

Как центробежные, так и вихревые агрегаты не могут создать разрежение, превышающее одну атмосферу, поэтому максимальный напор ограничивается 10 м. Однако этого предела достаточно для заполнения либо осушения бассейна.

Самовсасывающие приборы

Эта разновидность насосов имеет большое преимущество перед конкурентами. Его можно помещать в сам резервуар — устанавливать ниже или выше уровня воды. По этой причине такие приборы востребованы, особенно для надувных или каркасных конструкций.

Самовсасывающие насосы могут поднять жидкость с высоты до 3 метров, но в этом случае для их работы потребуется большее количество электроэнергии. По этой причине лучше выбирать минимальную высоту. Если такой вариант кажется предпочтительным, то лучше заранее узнать о его особенностях.

Чтобы оборудование работало идеально, требуется выполнить одно условие: пропускная способность фильтров должна соответствовать мощности насоса. Учитывать придется диаметр патрубков (всасывающего, напорного), объем воды, которую планируется прогонять через оборудование.

Еще один важный критерий — материал корпуса. Так как самовсасывающие модели нередко контактируют с водой, их корпус изготавливают из прочного, армированного пластика, крыльчатку и крепеж делают из нержавеющей стали.

Насосы с встроенным фильтром (префильтром)

Немного отличается принцип работы насоса для бассейна, если в нем уже предусмотрен фильтрующий элемент. Обычно такие приборы предназначаются для готовых резервуаров — они уже входят в комплект надувных либо каркасных устройств. Самые маленькие емкости эти устройства могут обслуживать «в одиночку». Используются несколько видов фильтров — бумажные картриджи или песочные фильтры.

Элементы из бумаги

Бумажные картриджи предназначаются для небольших объемов воды, так как они эффективны, но не могут справиться с очисткой вместительных емкостей. В этом случае для обслуживания потребуется частая замена элементов, поэтому экономии такой вариант не «предвещает».

Песочные фильтры

Эти фильтрующие элементы входят в состав оборудования, которое называют песочными помпами. Их, по сравнению с картриджами, можно назвать почти профессионалами. Благодаря кварцевому песку такой барьер способен задерживать даже мельчайшие частицы, проблемы объема для этих фильтров также не существует. Очищают загрязненные элементы просто — пропусканием чистой жидкости в обратном направлении.

Кварцевый песок не единственный материал: нередко в роли очистителя воды выступает антрацит, гравий, песок из стекла, углерод (активированный уголь). Последние фильтры были и остаются самыми эффективными. Срок службы очищающего устройства зависит от материала: обычный песок положено менять раз в 3 года, стеклянную разновидность — раз в пятилетку.

Нередко на песочные насосы устанавливают озонаторы, которые уничтожают микроорганизмы, способствуют распаду мелких включений, окисляя их. Недостаток у приборов с песочными фильтрами всего один. Это совмещение устройств, находящихся в одном корпусе. При выходе из строя одного компонента второй либо станет неэффективным, либо хозяевам придется покупать новый насос.

Циркуляционные насосы

Этот прибор — один из основных агрегатов, применяющихся для организации эффективного обслуживания и работы бассейнов. Простой резервуар может обойтись одним циркуляционным насосом, который в состоянии обеспечить непрерывную фильтрацию жидкости для него.

Производительность оборудования должна быть достаточной для того, чтобы иметь возможность прокачивать воду в полном объеме четыре раза в сутки. Это минимум, его требуют санитарные нормы. Каркасным или надувным конструкциям, которые обслуживает один циркуляционный насос, необходимо устройство, которое сможет прокачивать примерно четверть объема в час.

Агрегаты, использующиеся для бассейна, имеют два отличия от других приборов. К ним относится:

Присутствие фильтрующего компонента. Он защищает крыльчатку от мусора, способного привести к ее заклиниванию. Материал, из которого изготовлен корпус и внутренние узлы. Он обязан противостоять окислению, вызванному применяемыми химикатами, и коррозии.

На выбор циркуляционного насоса повлияют функции, которые будет выполнять бассейн. Низконапорные устройства подойдут для фильтрации воды в обычном резервуаре. Если планируется сделать из него подобие аквапарка, то потребуются модели с высоким значением.

Погружные устройства

Необходимость в этом виде насосного оборудования возникает в том случае, если по каким-то причинам нужно откачать жидкость из чаши. Первым потенциальным вариантом может стать самовсасывающий циркуляционный агрегат. Если речь идет о моделях для надувных и каркасных конструкций, то надо знать, что такое оборудование не предназначено для длительной работы. Для слива воды их разрешается использовать лишь раз в неделю.

Погружные насосы не имеют таких ограничений. Они оснащены широкими заборными окнами, могут откачивать даже очень грязную жидкость. Однако максимальный размер включений определен — 50 мм, не более. В погружные устройства встроена функция автоматического отключения при минимальном уровне воды. Приборы прекратят работу, когда жидкости останется мало — 10 мм, или чуть меньше.

Дренажные насосы — еще один вариант, но они не смогут полностью откачать воду из-за поплавка, который отключает насос. Поэтому от оставшихся 50-100 мм хозяевам придется избавляться другим способом.

Насосы для спецэффектов

Этот вид оборудования является дополнением к основному рабочему агрегату для резервуаров большой площади, как правило, стационарных. Задача насосов без фильтров — создание спецэффектов:

циркуляции жидкости в чаше;

фонтанов, водопадов;

гидромассажа;

СПА.

По этим причинам подобные агрегаты отличаются высокой мощностью, а также хорошей производительностью.

Как выбирают идеальный насос?

Чтобы не столкнуться с проблемами при эксплуатации насосного оборудования, надо учитывать несколько факторов:

Предназначение прибора. Это может быть очистка большого или маленького бассейна, дополнение — аттракционы, водопад, противоток и т. д. Для небольшой емкости слишком производительное оборудование ни к чему. Меньшая мощность создаст большие проблемы. Защита. Это один из главных критериев. Степень защиты (класс) обозначается кодом IP и двумя цифрами. Чем они больше, тем лучше прибор защищен от влаги. Уровень шума. Нормальный показатель находится в пределах 55 децибел. Однако оптимальное значение зависит от места, где находится бассейн — на улице или в доме. Параметры насоса. Мощность рассчитывают, принимая во внимание объем резервуара. Высокопроизводительные приборы не нужны при небольшой вместимости. Малая мощность для большой чаши станет проблемой.

Система фильтрации — еще один важный фактор. Если в комплект оборудования она не входит, то ее придется приобретать отдельно. Пропускная способность обязана соответствовать производительности.

Тепловые насосы

По сути, такие установки нельзя называть лишь насосами, потому что они переносят не воду, а тепло, которое имеется в окружающей среде. Это особенно важно у нас, поскольку лето на большей территории страны недолго радует погодой, а купальный сезон быстро подходит к концу. Даже в пасмурные, но теплые летние дни вода за ночь остывает, становится совсем не комфортной. Тепловые насосы — вариант идеальный: данные системы эффектно и эффективно решают эту проблему.

Задача оборудования

Принцип работы насоса для бассейна (обычного агрегата) отличается от того, как функционирует эта установка. Ее можно сравнить с холодильником, который вдруг поменял режим работы, или сплит-системой, работающей на обогрев. В состав любого теплового насоса входит компрессор, испаритель и теплообменник. В данной системе точно так же, как и в климатической технике, циркулирует хладагент — фреон.

Это газ, который способен переходить в жидкое состояние даже при комнатной температуре. При такой его трансформации тепло забирается у окружающей среды, а затем передается воде. Есть три вида установок: воздух-вода, вода-вода и грунт-вода. Как правило, для бассейнов тепловую энергию насосы «воруют» у воздуха. Это самый простой, относительно дешевый способ решения задачи.

Преимущества тепловых насосов

Если рассматривать электронагреватели и этот альтернативный вариант, то безусловным лидером будет тепловая установка. Чтобы убедиться, достаточно познакомиться с достоинствами этого способа подогрева воды в бассейне. К ним относится:

полная независимость от топлива;

комфортная температура жидкости — до 60°;

длительный срок эксплуатации — до 20 и более лет;

удобство: отсутствие шума, простой монтаж, легкий уход;

полностью автоматический контроль температуры воды в резервуаре;

экономия электроэнергии, ее приборы тратят аккуратно и мало: расходуя 1 кВт, они добывают и переносят 5-8 кВт тепловой энергии.

Минусом тепловых насосов считают большие первоначальные вложения, однако через несколько сезонов оборудование окупится, в этом сомнений нет. Особенно если речь идет о самых экономичных установках — воздух-вода.

Критерии для выбора оборудования

Знание всех параметров резервуара — первое условие. Чтобы подобрать оптимальную модель, необходимо учитывать тип искусственного водоема, его объем, глубину, желаемую температуру воды, место монтажа (тень или солнце). Не менее важен климат местности, температура воздуха.

В продаже есть тепловые насосы, предназначенные для бассейнов разного объема: от 30 до 150 м3. Если установка нужна для очень больших чаш, то возможна комбинация из нескольких тепловых насосов. Такое оборудование способно поддерживать комфортную температуру воды на протяжении всего года, но в большей степени это относится к закрытым бассейнам.

Принцип работы насоса для бассейна очень прост, но только если рассматривать обычные модели, которые занимаются одной работой — фильтрацией воды. Однако агрегаты, выполняющие несколько функций, избавят хозяев от мучительного выбора, обеспечат максимальный комфорт.

В завершение темы — популярное видео о насосах, которые используют для обслуживания бассейнов: