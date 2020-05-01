На участках, вблизи которых нет централизованного водоснабжения, хозяевам приходится использовать альтернативные источники воды. Многие из владельцев, выбирая между колодцем и скважиной, отдают предпочтение последней конструкции. Причина проста и понятна: это чистота жидкости, не контактирующей с внешней средой. Однако даже скважины имеют недостатки, один из них — внезапное загрязнение источника через некоторое время. Самая распространенная неприятность — песок в скважине. Чтобы понять, что делать в таком случае, сначала нужно найти причины этого явления. А затем постараться устранить их в максимально короткие сроки.

Почему появляется песок в скважине?

Чаще всего такой форс-мажор появляется у владельцев скважин на песок. В проблеме виновата особенность этого водоносного слоя. Однако с неприятностью могут столкнуться и владельцы других источников. Основные, типичные причины появления песка в воде из скважин известны.

Проблемы с фильтром

Фильтрующая сетка в большинстве случаев становится первой подозреваемой, и неспроста. При монтаже обсадной трубы ее нижнюю часть перфорируют, затем обтягивают сеткой с мелкими ячейками. Такой простой фильтр может выйти из строя довольно быстро, легко. Встречаются несколько «классических» ситуаций.

Еще во время монтажа нижней части обсадной колонны может произойти разрыв сетки. В этом случае владельцы узнают о непорядке сразу: песок в скважине появляется практически после раскачки. Объемы примесей со временем будут только увеличиваться. Симптомы неприятности — разнофракционные (крупные, средние, мелкие) частицы материала. Некорректно подобранный размер ячеек. Если сетка чересчур крупная, мелкие песчинки без труда смогут попадать в обсадную трубу, где ничто не помешает им смешиваться с водой и подниматься. Подбор сетки требует фракционного анализа песка, но его делают редко. Признак «неправильных» ячеек — частички одинаковой фракции, чаще средней.

Обе неприятности предполагают два варианта развития. Если мелкие частички будут попадать через крупноячеистый фильтр, а затем постепенно, но регулярно оседать на дно, то вскоре на дне скважины образуется такой пласт, который через некоторое время станет причиной меньшей подачи воды. Худший сценарий — прекращение работы сооружения.

Когда водоносный горизонт находится достаточно высоко, перебоев с водой не будет, однако в жидкости будет присутствовать большой процент примесей. Возможные последствия обоих вариантов: выход из строя рабочих узлов насоса, повреждение трубопровода, отказ автоматики. По этим причинам после появления ЧС надо незамедлительно заняться устранением неприятности.

Негерметичность обсадной колонны

Разгерметизация ее происходит по разным причинам.

После некорректного монтажа. Если участки труб-отрезков была не закручены до предела, то спустя некоторое время в зонах «недостыковки» появится ржавчина, а потом свищ. В этом случае песок может попадать через любой из участков. Когда установка проведена по всем правилам, отрезки завинчены до конца, подобных проблем можно не опасаться: такая колонна обычно рассчитана на службу на протяжении 50 лет. Виновата некачественная сварка стыков. В этом случае через некоторое время в швах появляются отверстия, через которые примеси беспрепятственно попадают в обсадную колонну. Песок в скважине будет не единственной проблемой. Вместе с ним будут проникать частицы грунта, загрязненная вода, которая уже никак не пригодна для питья. Срок эксплуатации сварных конструкций гораздо скромнее: он составляет 20 лет. Песок в скважине — ситуация, которая может произойти даже в артезианском источнике. Если во время его обустройства была нарушена технология, а монтаж произведен не совсем корректно, то существует риск смещения обсадной колонны относительно пласта известняка. Однако это скорее гипотетическая возможность, так как самостоятельно созданием «артезианки» владельцы участков не занимаются, а профессионалы вряд ли допустят грубую ошибку.

В любом из приведенных случаев ремонтом должны заниматься профессионалы. Но есть исключение: если обсадная труба уже сместилась относительно своей оси, то даже они часто помочь не в состоянии.

Виновата гравийная засыпка

Раньше корректной технологией считалась та, при которой нижнюю часть обсадной колонны «намертво» заваривали. Сейчас применяют другой, более простой метод. Вместо герметизации в последний отрезок трубы засыпают гравий разной фракции. При таком упрощенном подходе возможно не лучшее развитие событий.

В первое время со скважиной проблем не возникнет: фильтрационная сетка будет исправно выполнять свои функции. Однако через определенный промежуток времени она полностью забьется. Такое явление называют кольматажем, или кольматированием. Оно означает закупорку, естественную цементацию ячеек фильтра.

Поскольку вода будет продолжать скапливаться, ей придется искать новую лазейку в обсадную трубу. И выход она, как правило, обнаруживает: жидкость, находящаяся под давлением, подмывает слой гравия, тот вспучивается и открывает ей проход. Вода вместе с песчинками «радостно» устремляется в колонну, и к потребителям.

Мощный погружной насос, расположенный близко ко дну, нередко вносит свои коррективы. Вместе с жидкостью он поднимает и мелкие гравийные камни. В этом случае вода начинает поступать не только через фильтры, но и сквозь негерметичное дно, эта часть потока уже имеет довольно много примесей песка. Слой его спустя некоторое время становится довольно толстым, а последствие накопления скоро начинают наблюдать хозяева: это грязная, мутная вода из крана.

Что еще «приглашает» песок?

Есть и другие возможные причины. Первая из них — загрязнение источника поверхностными водами. Песок в скважине может появиться из-за того, что источником не пользовались некоторое время. В этом случае промывка и прокачка обязательна. Иногда проблема возникает в летнее время года, когда производительность водозабора ощутимо снижается. Из-за дефицита жидкости и интенсивной откачки воды в ней появляются примеси. Естественное обмеление старой скважины — еще один провоцирующий фактор.

Нередко «первоисточником» проблем становится некорректный выбор агрегата. Некоторые хозяева используют не центробежные, а вибрационные насосы. Эти устройства дешевы, доступны, оборудование отличается неприхотливостью, компактностью, простотой наряду с достаточной эффективностью. Однако постоянные вибрации в скважине способны не только созидать, но и разрушать.

По этой причине любой насос вибрационного типа использовать для скважины нельзя. Песок всегда оседает около фильтра скважины. Обычно такие конусы не создают проблем, они, наоборот, служат дополнительным, естественным фильтром, но из-за постоянного «взбаламучивания» частицы начинают подниматься. Последствием станет либо запесочивание источника, либо кольматаж фильтра.

Чем грозит песок в скважине?

Загрязнение воды — ЧП, поскольку пить такую воду нельзя, хорошо отфильтровать достаточно проблематично, да и на любые другие нужды она не годится. Однако список нежелательных последствий не заканчивается только неудобством.

Реально значительное снижение производительности скважины. Заполнение обсадной колонны песком неминуемо. В этом случае из-за забитого отстойника воде сильно ограничивается доступ. Песчаные частицы — абразив, поэтому, проходя через насос, они будут наносить вред — истирать материал крыльчатки. Неминуемые последствия — скорый выход дорогого оборудования из строя. Песок в скважине способствует быстрому возникновению засоров в системах тонкой очистки воды. Фильтры в них забиваются гораздо быстрее. Результат — частая их замена, а значит, дополнительные траты. Засорение трубопровода. Достаточно тяжелые частички песка будут регулярно добавляться к уже появившимся «залежам», поэтому рано или поздно с пропускной способностью труб возникнут проблемы. Еще один неприятный момент — увеличивающийся вес самых ответственных узлов и участков трубопровода. Неминуемое загрязнение смесителей и сифонов сантехнического оборудования. Ему грозят не только проблемы при эксплуатации, но и выход из строя. Сюда же можно отнести засорение элементов бытовой техники, расширительных баков и автоматики. Последствия серьезного запесочивания скважины для них аналогичны.

Самый серьезный результат «подрывной деятельности» песка — сокращение срока эксплуатации скважины. Если монтаж обсадной трубы был произведен по всем правилам, а фильтры были выбраны корректно, то первого засорения можно ожидать только спустя 3-5 лет. Некоторое оборудование способно без промывки и проблем работать рекордный срок — до 40 лет.

Песок в скважине: что делать?

Даже небольшая «авария» дома всегда вызывает дискомфорт. Но грязная вода к таким мелочам не относится. Чтобы успешно избежать всех неприятных последствий, соответствующие меры нужно принимать сразу после появления «пропесоченных симптомов». Вариантов «лечения» скважины есть несколько.

Желонка — простое спасение

Этот способ поможет, если глубина скважины ограничивается 10-15 метрами. При более серьезных источниках простой инструмент окажется бессильным. Желонка — отрезок стальной трубы, длина его около метра. В нижней части его делают зубцы, там же располагается клапан-шар или створки, между которыми находится пружина.

Поскольку цилиндр с грязью весит немало, для его подъема сооружают простейшую «помощницу» — треногу из бруса иди труб. Принцип работы этой небольшой конструкции элементарен. При падении в скважину желонка врезается в толщу отложений, а через открывшийся клапан (створки) песок либо ил попадает внутрь трубы. При подъеме «капкан» закрывается, поэтому грязь оказывается запертой внутри.

Операцию забора песка продолжают до тех пор, пока поднимаемые порции не станут минимальными. После этого на дно подают струю воды под большим напором. Они должна окончательно промыть фильтры и дно. Грязную жидкость выкачивают до появления чистой воды. Недостаток у простейшего инструмента есть. Это существующий риск повредить сетчатый фильтр, поэтому с желонкой надо обращаться аккуратно.

Механическая промывка

Такую операцию делают с помощью насосов. Варианта есть два. Использование одного вибрационного насоса подойдет для неглубоких скважин (до 10 м). Сразу две гидравлические машины понадобятся для глубоких источников.

Одинокий насос

Для работы приобретают недорогой вибрационный бытовой насос (например, Родник, Ручеек или Малыш). Сначала агрегат несколько раз опускают на дно и поднимают обратно. Этот этап необходим для взбалтывания осадка. «Мутить» воду можно и другим инструментом — металлическим штырем, к которому приварена массивная гайка. Его привязывают к длинному канату, бросают, вытаскивают и снова кидают.

Затем насос закрепляют на расстоянии 20-30 мм от дна, только после этого включают. После получаса работы его выключают, вытаскивают из скважины. От грязи избавляются просто. Насос помещают в емкость с чистой водой и включают. Этот способ максимально прост, поэтому популярен, однако для более глубоких источников (больше 10 м) он не подойдет.

Плюс метода — эффективность: производительность вибрационного насоса в 10 раз выше, чем у желонки. Недостатки — невозможность захватывать крупные частицы, быстрый износ рабочего клапана агрегата.

Насосный «дуэт»

В этом случае понадобится два насоса: для подачи и откачки. Первый из них, самовсасывающий (например, Кама), должен быть достаточно мощным, чтобы подавать жидкость под напором на дно обсадной колонны. Второй — глубинный, с его помощью грязную жидкость откачивают. Оба устройства должны включаться в работу не одновременно, а порознь: сначала определенный объем жидкости откачивают, потом начинают подавать.

На конце шланга для подачи фиксируют какой-нибудь груз, он предотвратит его подъем. Расстояние от слоя песка или ила — 200-250 мм. Нижняя часть глубинного насоса должна находиться немного выше — в 300-400 мм от дна. Под грязную воду подготавливают большой резервуар: например, пластиковую бочку.

В верхней ее части крепят импровизированную воронку-фильтр. Для этой цели подойдет любая небольшая емкость без дна, на котором закрепляют ткань или сетку с мелкими ячейками. В резервуар помещают шланги обоих насосов: откачивающего в емкость-фильтр, падающего в бочку, где будет скапливаться очищенная вода.

Оба насоса включают. Поступающая под давлением вода будет разбивать отложения, а второй агрегат будет сразу же откачивать грязную жидкость. Периодически оборудование останавливают. Перерыв в работе необходим для промывания дренажного насоса. Чтобы шланги не забивались, их рекомендуют постоянно «шевелить».

Помощь специальной техники — еще один возможный вариант. Такая операция очистки отнимет максимум полчаса, однако в этом случае за работу придется платить. Речь идет о пожарной машине. Через рукав вода подается в скважину, потом грязная «субстанция» точно так же откачивается.

Последний метод рекомендуют использовать только в том случае, если у обсадной колонны толстые стенки, а за прочность фильтра можно ручаться. Какой из способов выбрать, зависит от хозяев, от желания/нежелания тратить деньги (или заниматься работой самостоятельно).

Продувка скважины

Это еще один вариант, который считают одним из наиболее эффективных методов. Данный способ похож на промывку водой, но в этом случае жидкость заменяет воздух, который подают под высоким давлением (10-15 атмосфер). Для очистки используют компрессор и специальный шланг.

Благодаря избыточному давлению в обсадной колонне вода вместе с песком и илом выталкивается на поверхность. Продувку компрессором применяют для источников, глубина которых может составлять 30-40 м. Минус у метода есть: это возможное повреждение сетчатого фильтра. Такими операциями занимаются компании, производящие бурение скважин.

Как предотвратить появление песка?

Если песок в скважине уже появился, то вопрос о том, что делать, естественно, становится первым, что приходит «на ум». Однако лучше все-таки не допускать появления примесей. В этом случае смогут помочь некоторые профилактические меры.

Тщательная промывка сразу после бурения даст возможность не столкнуться с неприятностями долгое время. Эту операцию надо делать до тех пор, пока не пойдет кристально чистая вода. Чтобы не узнать о запесочивании в ближайшее время, лучше преждевременно сделать фракционный анализ песка. Да, профессионалам придется отдать некоторую сумму, но зато в этом случае легко избежать проблем, устранение которых «влетит в копеечку». Важен корректный расчет мощности насосного оборудования. Слишком производительный агрегат своими активными действиями приведет к проблемам. Он либо быстро истощит источник, либо станет причиной появления в нем песка. Регулярная эксплуатация скважины предупредит любые неприятности: как заиливание, так и запесочивание. Если дом используется только летом, то простой негативно скажется на состоянии источника. Владельцам участка необходимо хотя бы раз в месяц приезжать и откачивать по 100-150 л жидкости.

Самое важное условие — внимательная работа еще при обустройстве скважины. Все соединения элементов обсадной колонны должны быть надежны, максимально прочны. Монтаж оголовка, кессона надо предусмотреть заранее. Устройства предохранят источник от попадания в него дождя, тающего снега, верховодки.

Быстрое реагирование на проблему позволит довольно легко устранить ее еще на начальной стадии. В этом случае владельцы могут справиться своими силами. Если произошло серьезное повреждение обсадной колонны, то нередко лучшим вариантом становится бурение и обустройство новой скважины.

Песок в скважине — нежданный гость, избавиться от которого в большинстве случаев удается относительно легко. Поэтому есть вероятность, что владельцам источника поможет один из описанных здесь способов.

Так как многие наглядные пособия все объясняют легко и быстро, возможно, некоторым читателям пригодится чужой опыт, о котором рассказывает этот популярный, «смотрибельный» видеоролик: