О важности приборов учета воды знает каждый: выгода от использования расходомеров бесспорна, так как стоимость действительно израсходованной воды гораздо ниже, чем та, что была рассчитана по «грабительским» нормативам потребления. Эта существенная разница позволяет владельцам домов и квартир сэкономить значительную сумму, уменьшить расходы на коммунальные услуги. Однако контроль работы счетчиков также ложится на хозяев. После установки приборов учета воды они обязаны следить за состоянием устройства, одной из регулярных процедур является проверка точности работы прибора. Раньше такая диагностика требовала снятия водомеров, теперь стала возможной поверка счетчиков воды без снятия. О том, что это за операция, зачем она нужна, и пойдет речь далее.

Счетчики воды и их поверка

В продажу расходомеры поступают полностью готовыми к эксплуатации: их проверяют (поверяют) еще на заводе, что отражается в документации прибора. Там же указывается срок следующей поверки, которая является обязательной: производитель не гарантирует точности показаний приборов, которые не прошли плановую проверку.

Виды поверочных операций

Есть четыре вида поверок, которые обязаны проводить представители аттестованных организаций. Операции бывают:

Первичными. Их проводят еще не стадии производства оборудования — после завершения работы с механизмами, но до их выпуска в продажу. Этот результат, гарантирующий точность прибора, является действительным на весь межповерочный период. Первичная поверка производится и после ремонта прибора. Периодическими. Это экспертизы, которые в обязательном порядке проводятся на протяжении всего срока эксплуатации прибора — раз в 4 (для ГВ) или 6 лет (для ХВ, ГВ). Некоторые счетчики зарубежного производства имеют рекордные сроки: их поверяют раз в 10-15 лет. Инспекционными. Эту операцию, в соответствии с графиком планового контроля, имеют право организовать специалисты водоканала.

Наконец, поверки бывают внеочередными. Такие измерения могут понадобиться в нескольких случаях:

если внезапно возникли подозрения, что водомер начал работать некорректно;

если хозяевами было потеряно свидетельство о предыдущей поверке;

после длительного периода простоя из-за отключения воды.

Операция обязательно требуется, когда устройство долго хранилось, но не использовалось. Процедура становится необходимостью, если мастером было обнаружено нарушение клейма.

Понятие поверки счетчиков

Поверка — это измерения, метрологическая экспертиза, которую проводят, чтобы установить соответствие работы счетчиков нормативам. Процедура предполагает использование специализированного оборудования — поверочной станции. Положительный результат автоматически означает точность водомеров, а значит, продлевает их срок эксплуатации.

Поверка — важная операция для собственников жилья: неисправный расходомер может выдавать некорректные показания, причем совсем не в пользу владельцев. Существует заблуждение: многие считают, что некачественная жидкость позволяет экономить, так как засорившаяся, обросшая отложениями, крыльчатка прибора будет медленнее вращаться.

Однако намного чаще ситуация у хозяев счетчиков возникает прямо противоположная. Известковые отложения сужают канал, по которому поступает вода, именно этот дефект становится причиной возрастания скорости потока. Результат — крыльчатка, чья скорость вращения увеличилась, и, соответственно, переплата за неизрасходованную воду.

После проведения экспертизы собственники получают на руки «свидетельство о поверке», оно отдельное для каждого прибора. Данный документ подтверждает точность, полную работоспособность расходомера воды. Это свидетельство нужно своевременно предъявить сотрудникам управляющей компании.

Последний этап обязателен. При нарушении сроков поверки УК имеют полное право возобновить начисления по прежним правилам, по «общедомовому расходу». В этом случае перерасход воды делят на жильцов, не имеющих счетчиков воды, или нарушивших срок поверки. У владельцев, пропустивших срок проверки оборудования, есть шанс оспорить это решение, однако времени и нервов на «восстановление справедливости» уйдет немало.

Варианты поверки расходомеров

Поэтому владельцам остается один путь — производить поверку в указанные сроки. Вариантов существует всего два. Можно:

снять счетчик, установить на его место перемычку, а затем отнести устройство на поверку в метрологическую службу для проведения экспертизы;

не демонтировать расходомер, а пригласить специалистов, которые способны проверить работу прибора без его снятия, затратив на это максимум час.

Первая операция, подразумевающая демонтаж, неудобна, так как занимает много времени, поэтому она не слишком популярна. Исследования могут потребовать от недели до месяца, начисления в этот период будут производиться не по факту, а по среднему показателю расхода воды за последние полгода. К тому же демонтаж прибора, монтаж на место счетчика временной перемычки, последующая установка и пломбировка водомера потребует вызова сантехника, а это обещает дополнительные расходы.

Большинство владельцев интересует второй способ — поверка счетчиков воды без снятия их. Чем он привлекателен, как проходит операция — те вопросы, ответы на которые лучше узнать до того, как подойдет срок очередной процедуры. Если говорить о главных плюсах, то к ним относится скорость работ (менее часа), отсутствие необходимости демонтажа конструкции и платы по средним значениям.

Зачем нужна поверка счетчиков воды?

Обязательно ли проверять простейшие приборы учета воды регулярно? На любой расходомер, работающий в какой-либо системе, оказывают негативное влияние различные факторы. Из-за них водомеры могут давать искаженные показания. Чаще в таких проблемах можно винить:

Некачественную водопроводную воду. Присутствие в ее составе крупных включений скорее правило, нежели исключение. Элементы расходомеров воды быстро изнашиваются при постоянном контакте с мелкими, но твердыми частицами. Сокращение срока службы прибора, оно может произойти по разным причинам. Примеры — нарушение технологии производства, некорректная сборка, брак при создании отдельных компонентов, повреждение при хранении, транспортировке. Отключение воды на большой срок, оно приводит к потере механизмом эксплуатационных характеристик.

Нередко неточность расходомеров провоцируют серьезные аварийные ситуации в инженерных системах, засорение фильтров. Иногда к такому же результату приводят «неправомерные действия» — порча прибора хозяевами, пытающимися «насильственно» уменьшить его показания.

Поверка счетчиков воды без снятия

Далеко не все владельцы представляют, что такое поверка счетчиков воды без снятия. Ее производят с помощью поверочной станции, главная задача которой — точное измерение объема проходящей жидкости. Если обнаруживаются какие-либо неисправности, расхождения в показаниях эталона и водосчетчика, то расходомер воды придется заменить новым устройством.

Как происходит поверка счетчиков воды без снятия?

После заключения договора между подрядчиком и собственником жилья составляется документ об обслуживании в 2 (3) экземплярах. В качестве переносного контрольного оборудования чаще всего используют Водоучет 2М, ВПУ Энерго М либо УПСЖ 3ПМ. Чтобы хозяева имели представление о процедуре до ее проведения, лучше узнать заранее, какие этапы в нее входят.

Сначала один (входной) шланг контрольной установки подсоединяют к смесителю, имеющему резьбу. Второй (выходной) опускают в слив раковины или в ванну. При закрытом кране смесителя фиксируют показания счетчика. Дополнительно специалист проверяет, не изменяются ли значения прибора при зарытом вентиле. Затем кран открывают, через поверочную станцию проливают 6 литров воды. Последний этап — проверка показаний действующего счетчика и установки-эталона.

Полученные результаты позволяют обнаружить погрешность водомера. И в этом случае есть два варианта — хороший и плохой.

При обнаружении небольшой погрешности

Допускается расхождение от -2% до +2%, но не более. Если полученные значения не выходят за установленные пределы, то мастер выносит решение о возможности дальнейшего использования оборудования. Отметку об этом он вносит в технический паспорт изделия. Владельцы после поверки получают следующие документы:

акт выполненной поверки;

договор об оказании компанией услуг;

сертификат соответствия, который свидетельствует о точности показаний прибора;

технический паспорт счетчика с указанием его пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Инженер-метролог должен выдать владельцам копии правоустанавливающих документов организации, представитель которой производил поверку оборудования учета, а также выписать чек.

Если погрешность значительна

В этом случае специалист откажется сертифицировать устройство: он предложит покупку нового счетчика воды. Если хозяева откажутся от замены прибора, то оплата будет начисляться согласно значениям, средним для конкретного региона. Пример для Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 3,5 м3 горячей и 5 м3 холодной воды на одного жильца.

Как правило, срок эксплуатации приборов учета воды ограничивается 10-15 годами. Многие устройства из-за некачественной воды не «доживают» до этого возраста, однако есть оборудование, которое продолжает служить хозяевам даже после 20 лет безупречной работы. Но оно, скорее, исключение, а не правило.

Плюсы и минусы поверки без снятия

Если говорить о самом большом достоинстве такого метода, то это значительная экономия, причем как средств, так и времени. Длительность проверки счетчика в лаборатории зависит только от одного факта — от загруженности техников. Поэтому рассчитать, какова будет оплата водоснабжения, невозможно, а усредненные значения вряд ли хозяев устроят.

Поверка, которая происходит на дому, отнимает минимум времени: как правило, операция завершается через 20-40 минут. В старом жилом фонде любое незапланированное вмешательство в канализационную или водопроводную систему всегда риск, так как целостность узлов износившихся конструкций постоянно находится под угрозой. Не менее важна цена экспресс-диагностики: минимальная стоимость составляет 500 рублей, максимальная — 1000, но сумма больше зависит от региона. Это не так много, если сравнивать цену услуг с возможными потерями, которые неминуемы при некорректной работе счетчика воды. Некоторые организации предоставляют скидки льготным категориям граждан.

Кажется, что поверка счетчиков воды без снятия не имеет недостатков. Однако большой минус у «домашней» операции все-таки есть. Это невозможность детальной, всесторонней оценки работы прибора. К тому же сотрудники лаборатории разбирают и производят очистку элементов прибора.

В «домашнем» случае гарантии, что прибор не начнет выдавать некорректные показания уже в ближайшее время, у владельцев не будет. Кроме того, если обнаружится неисправность устройства, то деньги за оказанные услуги придется заплатить. Но к этой сумме будет необходимо добавить дополнительные средства на покупку и монтаж нового счетчика. Можно ли говорить о выгоде в такой ситуации? Нет, однозначно.

Особенности новой процедуры

Поскольку такой способ проверки приборов учета появился относительно недавно, пока с ним знакомо небольшое число владельцев жилья. Однако рано или поздно эта операция предстоит определенному проценту расходомеров. Поэтому с некоторыми нюансами и спорными моментами поверочных операций хозяева приборов учета могут познакомиться заранее.

Проверять или заменять?

«Домашнее задание» не дает возможности специалисту точно оценить реальное состояние всех элементов устройства. Особенно важно это для счетчиков, вынужденных работать с горячей водой. Для них характерен максимально быстрый износ, поэтому после поверки возможны два варианта: либо прибор попросту забракуют, либо он успешно пройдет тест, но проработает после него недолго. Считается, что более подвержены износу пластиковые элементы устройства.

В обоих случаях деньги за поверку придется заплатить. Если же прибор окажется неисправным, то грядут новые расходы — на покупку и монтаж нового водяного расходомера. Поэтому многие задумываются о целесообразности этой операции. Большая часть владельцев приходит к выводу, что легче сразу купить и установить новый прибор, чем постоянно ждать неприятностей от старой конструкции.

Вопрос ненадежности приборов учета воды был решен путем внесения поправок в ГОСТ, изменением технического регламента. Сейчас водомеры изготавливают из максимально износостойких материалов, к моменту первой (не заводской) поверки приходят в негодность 20% из них. Велик ли этот процент, решать владельцам. Однако метрологи утверждают, что смысл в диагностике есть, потому что большинство приборов спокойно переживают две подобные операции.

Угроза: штраф за просрочку

Так как у многих владельцев возникают сомнения по поводу необходимости этой операции, некоторые «деятельные» организации привлекают клиентов оригинальным способом. Они отправляют им письмо с предупреждением. В нем упоминается, что на нарушителя будет наложен штраф.

Многие такую угрозу воспринимают всерьез, поэтому, не мешкая, обращаются в фирму, навязавшую свои услуги. Как правило, стоимость их сильно завышена, поэтому метод «кнута без пряника» нередко оправдывает себя. В законе не предусмотрены никакие наказания для хозяев, которые случайно забыли о сроке, или осознанно отказались от поверки. Последствие затягивания поверки одно: это изменение в расчете объема воды. Поэтому о процедуре забывать не рекомендуется: такую операцию лучше планировать заблаговременно.

Осторожно, жулики

Еще один вид «неправомерной» предпринимательской деятельности — привлечение клиентов низкими ценами и экспресс-поверками, занимающими не более 15 минут. Специалисты таких фирм приезжают почти мгновенно, выполняют диагностику быстро, но «забывают» оставить хозяевам копию правоустанавливающих документов. Либо признают прибор дефективным и предлагают его замену.

Во время обращения собственника в водоканал с целью зарегистрировать дату проведенной поверки возникает логичная, но непредвиденная для него ситуация: владельцу наотрез отказывают. Причина — отсутствие у компании-подрядчика аккредитации на этот вид услуг. «Приговор» — повторная проверка представителями «правильных», аккредитованных организаций.

Чтобы гарантировать отсутствие неожиданных последствий, компанию советуют выбирать на сайте Росаккредитации (Водоканала). После звонка в компанию, вызова инженера-техника, устной договоренности о дате и времени, останется дождаться специалиста. У него перед началом работы обязательно надо проверить документ об аккредитации. Внимательного изучения требует его дата.

Как выбрать фирму, занимающуюся поверками счетчиков?

Самое логичное решение — обращение в ту организацию, которая устанавливала расходомеры. Однако есть препятствие: это аккредитация, срок которой у фирмы закончился. Постановление №354 гласит, что проводить поверку имеет право любая компания, которая имеет государственную аккредитацию. Если диагностику проводила сторонняя организация, то все документы, свидетельствующие о проведении проверке, о результатах передается компании-поставщику ресурсов.

Поверка счетчиков воды без снятия — метод, который экономит и время, и финансы владельцев оборудования учета, но только в том случае, если обнаружится, что ИПУ исправен и способен продолжать работу. Поэтому многие по-прежнему не видят смысла в подобной «экспресс-диагностике». Чтобы убедиться в том, что операция проходит быстро и без проблем, лучше посмотреть пример работы специалистов на дому. Чтобы узнать мнение владельцев, можно почитать комментарии к видео: