Популярность водонагревательных приборов не требует объяснений, так как без горячего водоснабжения в доме или квартире комфортное существование невозможно. Эта техника функциональна, удобна и надежна, однако и она не застрахована от различных поломок. Самой неприятной неисправностью такой техники является протечка, которая грозит затоплением соседей. Если потек бойлер, что делать хозяевам? Чтобы устранить неполадку, сначала нужно точно установить источник проблемы, а потом приступить к ремонту оборудования. Некоторые неисправности водонагревателей хозяева смогут устранить самостоятельно. Самые неприятные ситуации возможности выбора владельцам не оставляют. В некоторых случаях ремонт бойлеров невозможен, поэтому требуется замена водонагревательного оборудования.

Течь водонагревателя и его ремонт

Если потек бойлер, что делать хозяевам? На ответ повлияет несколько факторов. К ним относится:

знание водогрейного оборудования и опыт хозяина;

наличие нужных деталей, или возможность их купить;

желание (нежелание) посвятить ремонту время, тратить силы.

Если водонагреватель еще на гарантии, то хозяева обращаются в сервисный центр, или в ту компанию, специалисты которой осуществляли монтаж, подключение и запуск агрегата. Если гарантийный срок уже истек, то владельцы ищут и приглашают квалифицированного мастера.

Серьезная поломка такого оборудования требует присутствия специалиста априори. Однако если рассматривать протечку бойлера, то в большинстве случаев с ее устранением сможет справиться сам хозяин.

Причины протечки оборудования

Если потек бойлер, что делать владельцам при обнаружении такой неполадки? Сначала нужно перекрыть подачу воды, затем отключить агрегат от электросети, либо наоборот. Потом провести тщательный осмотр прибора. Такое «всестороннее» обследование позволит найти место течи и установить причину неисправности.

Диагностика дает возможность найти источник протечки, узнать, не нарушена ли целостность корпуса, есть ли следы ржавчины и т. д. Косвенным признаком станет температура текущей или капающей воды. Если она теплая или горячая, то можно сделать вывод, что нагревательный элемент бойлера функционирует нормально. Когда течет холодная жидкость, то проблем сразу две: это повреждение корпус прибора и выход из строя ТЭНа.

Чаще протечку обнаруживают в верхней или нижней части водонагревателя. Причин таких неполадок есть несколько. Но сначала нужно рассмотреть случай с бойлером, в котором обнаруживают течь сверху. Она — доказательство того, что в баке-накопителе появилось отверстие. «Провокаторов» таких ЧП есть несколько. К ним относят:

производственный брак;

монтаж водонагревателя без заземления;

бак, в котором не установлен магниевый стержень;

субстанция, которую трудно назвать водой из-за плохого качества.

К большинству неисправностей водонагревателей приводит длительная эксплуатация техники при отсутствии профилактики.

Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться в правильности своих выводов, потому что не всегда лужица является признаком протечки агрегата. На приборах и трубах, которые располагаются около водонагревателя, может появиться конденсат. Он будет стекать на пол, постепенно накапливаясь. Эти «аномалии» часто наблюдаются в сырую погоду. Нередко небольшие лужи появляются у водонагревателя, если он установлен в нежилом, неотапливаемом помещении.

Деформация корпуса бойлера

Такой дефект — последствие неправильной установки и подключения прибора. Деформация происходит из-за отсутствия или неисправности предохранительного клапана. Этот элемент предотвращает повышение (понижение) давления в накопительном баке, и его чрезмерное наполнение (опустошение). Неблагоприятных ситуаций, при которых прибор превращается в «гармошку», есть несколько.

Бак вынужденно сжимается, если из системы без клапана (или с неисправной арматурой) сливают всю жидкость. Причина — разрежение, возникшее в емкости. К таким же последствиям ведет прекращение подачи воды, если в резервуаре осталась горячая жидкость. При остывании ее объем уменьшается, итог тот же — разрежение и деформация. Если бак заполнили водой и включили, то жидкость при нагревании начинает расширяться. Внутреннее давление в емкости повышается, но его восстановление до нормы невозможно без регулирующего предохранительного клапана. В результате резервуар «распирает».

Чтобы найти «виновника» протечки, проверяют соединения и работоспособность клапана.

Первым делом осматривают тот участок, где предохранитель подключается к баку. Если капли воды на этом месте отсутствуют, то проверяют сам клапан, его кран. Тут все просто: когда он закрыт, вода не должна капать. Если клапан-предохранитель не задерживает жидкость, то вышел из строя, а значит, эту арматуру необходимо заменить. Данную операцию можно провести самостоятельно, если в «арсенале» хозяина уже есть этот элемент и уплотнительный материал (ФУМ-лента, пакля и т. п.).

Вторая возможная причина деформации оболочки бойлера — использование некачественных труб. В этом случае медленное разрушение емкости происходит из-за перепадов давления и гидравлических ударов. К деформации корпуса водонагревателя приводит его механическое повреждение из-за небрежности мастера. Если во время транспортировки или фиксации прибора произошло его падение, то данный случай не относится к гарантийным. Ответ на вопрос, возможен ли ремонт упавшего бойлера, зависит только от размеров дефекта и от места повреждения.

Деформированный корпус водонагревателя — серьезная неисправность. Устранить такую проблему невозможно, а эксплуатировать поврежденный или «вздувшийся» прибор небезопасно даже в том случае, если течи пока нет. Какой бы не была причина деформации, хозяевам придется выбирать и покупать новый агрегат.

Заводской брак

Если течь обнаружена сверху водонагревателя, но никаких признаков деформации нет, то причиной может быть заводской брак. Чаще с такой проблемой сталкиваются в течение суток после установки и подключения агрегата.

Современные модели — сложные устройства, поэтому самостоятельный ремонт накопительной емкости невозможен. Кроме того, гарантия на технику, которую вскрывали, не распространяется. Если в модели обнаруживают дефект, то ее возвращают продавцу.

При истекшем сроке гарантии ремонт накопительного бака тоже не рекомендован. В этом случае при сварке откалывается защитный слой эмали. Последствием становится появление ненадежного участка. Со временем коррозия распространится дальше, поэтому исключить риск затопления соседей невозможно.

Проблемы с ТЭНом

Этот элемент системы — самое слабое звено водонагревателей, поскольку ТЭН вынужден контактировать с жидкостью, которая чаще очень далека от идеала.

Образование накипи

Если протечка обнаружена в нижней части прибора, то можно предположить, что проблема кроется в нагревательном элементе. Главная угроза для трубчатого электронагревателя — накипь. В этом случае ремонт состоит в замене прибора (вместе с магниевым анодом) новым, аналогичным устройством.

Перед монтажом ТЭНа бак очищают от накипи. Для удобства снимают корпус. Небольшие загрязнения убирают губкой. Жесткие щетки не используют, так как этими инструментами легко повредить эмаль. По этой же причине при чистке не применяют средства с абразивами.

Сильный налет удаляют специальными препаратами, или используют самодельные растворы:

лимонной кислоты (50 г на литр воды);

уксусной кислоты (1 литр и пять чайных ложек):

уксусной эссенции: на 1 литр берут 2 чайные ложки.

Раствор заливают в бак, и оставляют до утра. Затем жидкость сливают, стенки емкости несколько раз промывают чистой теплой водой.

Существует вариант очистки и для подключенного бойлера: в бак заливают треть воды, затем добавляют раствор. Устанавливают высокую температуру (90-95°). Прибор оставляют на 6-8 часов. Затем раствор сливают, а резервуар хорошо промывают. Чтобы максимально защитить новое устройство от отложений, рекомендуют установить магнитный фильтр (преобразователь) для очищения воды от примесей.

Износившаяся прокладка

Это еще один потенциальный источник неисправности агрегата. Прокладка фланца нагревателя бойлера также может стать причиной протечки аппарата, потому что она со временем изнашивается. Если течь обнаружена внизу, то нельзя исключить, что этот элемент сильно поврежден.

Экспресс-ремонт течи возможен: можно попытаться затянуть гайки потуже. Однако полностью устранить протечку таким простым способом вряд ли получится. Поэтому лучше сразу же отправиться в магазин, чтобы приобрести новую деталь. Поскольку видов прокладок существует очень много, неисправный элемент нужно взять с собой.

Износ магниевого стержня

Симптомом этой неисправности тоже является течь в нижней части прибора. Магниевый анод предназначен для предотвращения скопления накипи на электронагревателе, поэтому он сильно изнашивается, и требует периодической замены. Ремонт этого устройства также невозможен: владельцам необходимо приобрести новый магниевый стержень.

Некорректный, небрежный монтаж устройства

В некоторых случаях течь может появиться под крепежными элементами нагревателя. Устранить такую неисправность нельзя без последствий: хозяевам придется покупать новый агрегат, так как при сварке тонкие стенки прибора могут деформироваться.

Вторая, более распространенная проблема — ненадежное соединение прибора с трубами ГВС и ХВС. С этой неисправностью чаще сталкиваются те, кто устанавливал и подсоединял агрегат самостоятельно. Причины протечки соединений бойлера — выбор неподходящих уплотнителей, их недостаточное количество, фитинги невысокого качества и т. д.

Причины появления течи у бойлеров разных производителей

Протечка водонагревателей очень редко вызвана заводским браком, однако с такой неприятностью все же приходится сталкиваться некоторым хозяевам.

Аристон (Ariston). Модели этого производителя страдают из-за высокого давления в системе. Нередко протечки происходят из-за заводского брака. Неправильная транспортировка и установка приводит к нарушению целостности швов. В таких случаях «веселая капель» появляется или сразу после монтажа, или спустя несколько дней. Бакси, Бош, Занусси, Электролюкс (Baxi, Bosch, Zanussi, Electrolux). Эти приборы надежны: заводской брак у водонагревателей данных производителей встречается редко. Основные причины течи этих бойлеров — некорректный монтаж и жесткость воды. Термекс (Thermex). Модели этой компании тоже не застрахованы от проблем. В источники протечки превращаются их фланцевые прокладки, баки и ТЭНы.

Если рассматривать все случаи «плачущей» техники, то можно назвать несколько распространенных причин неисправности оборудования. К ним относится отказ предохранительного клапана, некорректный монтаж прибора, несвоевременная замена магниевого анода, игнорирование накипи в баке и неправильная эксплуатация водонагревательного агрегата.

Потек бойлер: что делать?

Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько серьезна обнаруженная неисправность. Однако перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты. Мастеру понадобятся:

ключи: разводной, трубчатые и торцевые;

тестер, отвертка, острый нож.

Для опорожнения бака потребуется гибкий шланг и, возможно, емкость для слива воды.

Что удастся исправить самостоятельно?

Есть поломки, которые не слишком сложно устранить своими силами.

Неисправность ТЭНа из-за образования накипи. Решение проблемы — демонтаж старого элемента, его замена новым электронагревателем. Неполадки в работе предохранительного клапана, его выход из строя. В этом случае можно констатировать, что с агрегатом все в порядке. Трубопроводную арматуру либо ремонтируют, либо покупают новое устройство. Течь, появившаяся из-за прокладки ТЭНа, протечка под болтами. При первой неисправности сначала закручивают гайки, потом отправляются в магазин за новым уплотнителем. В последнем случае лучше приобрести новый водонагреватель, потому что не исключено, что при сварке тонкие стенки емкости деформируются.

Неплотное соединение подводки — самая «разрешимая» проблема. Однако такая неисправность требует качественных фитингов и таких же уплотнительных сантехнических материалов.

Что делать, если течет накопительный бак?

При проблемах, которые описаны выше, единственным разумным решением станет покупка нового водонагревательного агрегата.

Почему проще купить новый прибор?

Причин для приобретения современной модели существует несколько.

В большинстве бойлеров используют инновационную технологию защиты: изнутри их стенки покрывают стеклоэмалью, которая имеет впечатляющий срок службы — как минимум 50 лет. Однако есть у этого материала и недостатки. Главный из них — хрупкость. При использовании сварочного аппарата такое покрытие повреждается. Восстановить этот эмалевый слой в домашних условиях попросту нереально. Поэтому образование течи в самое ближайшее время неизбежно. В некоторых моделях внутренние стенки сделаны из нержавеющей стали, в других бойлерах используются покрытия из пластика. Их ремонт тоже превратится в неразрешимую задачу. В первом случае не будет возможности даже проверить герметичность конструкции, полимерный слой не получится восстановить в домашних условиях. Поэтому у хозяев нет причин тратить время, прилагать усилия для ремонта поврежденного прибора. Проще и логичнее купить новое оборудование.

Бойлер и бак — единая конструкция, ее можно назвать монолитом. Поэтому разобрать водонагреватель без повреждения каких-либо элементов вряд ли получится. Есть один вариант, который некоторым хозяевам может показаться привлекательным решением: это самостоятельная замена внутренней емкости аналогичным баком. Однако и в этом случае нет гарантии, что операция пройдет успешно, что течь не появится уже в ближайшее время.

Протечка снизу

Отдельного рассмотрения требует другая неисправность: когда вода течет из-под пластмассовой защитной крышки — через контрольные отверстия. Причин течи есть две. Чтобы понять, с чем придется иметь дело, сначала бойлер обесточивают. Затем снимают наружную часть крышки, после чего внимательно смотрят, откуда появляется вода.

Если жидкость течет из-под фланца (люка), который обозначен черными стрелками. Данная проблема свидетельствует о разгерметизации элемента. Когда вода капает из отверстий (красные стрелки) или по швам, можно с уверенностью утверждать, что причиной течи является разгерметизация внутренней емкости.

В течи через фланец может быть виновата некорректная центровка на заводе (брак). Вторая потенциальная причина — дефект уплотнителя. В первом случае неисправный прибор сдают по гарантии, в последнем потребуется покупка новой, аналогичной прокладки. Разгерметизация бака — «приговор» и повод дли поиска новой модели бойлера.

Как продлить срок службы оборудования?

Как и другая бытовая техника, водонагреватель прослужит долго, если обеспечить ему идеальные условия для работы.

После монтажа, подключения и запуска прибора рекомендуют проверить давление в системе. Если показатель превышает 3 атмосферы, то перед бойлером устанавливают понижающий редуктор. Максимальное (рекомендованное) давление — 2 атм. Регулярная проверка деталей и обслуживание водонагревателя — операции обязательные. Магниевый анод нужно осматривать как минимум дважды в год. Если стержень неисправен, требуется быстрая замена элемента. Иначе не исключено скорое появление проблем с ТЭНом. Защита прибора от накипи и некачественной жидкости. Она заключается в добавлении магнитного фильтра, который также устанавливают перед бойлером. Его задача — уменьшение жесткости воды, ее умягчение. Регулярная очистка ТЭНа и стенок бака бойлера — почти стопроцентная гарантия долгой и беспроблемной эксплуатации агрегата.

Оптимальная температура воды в водонагревателе — 60°, рекомендованная производителями — 55-60°. Превышение этих значений приведет к быстрому известкованию нагревательного элемента. При температуре ниже 55° будут активно размножаться бактерии, поэтому жидкость приобретет неприятный запах.

Если потек бойлер, что делать хозяевам? Сначала нужно отключить электропитание, перекрыть подачу холодной воды. Потом следует провести полный осмотр оборудования, чтобы найти причину неисправности. Следующий шаг — ее устранение. В одних случаях для восстановления работоспособности агрегата необходимо провести небольшой ремонт. Если проблема серьезна, то остается всего один вариант: это замена бойлера.

О том, как надо действовать, если обнаружена протечка водонагревателя, расскажет мастер из следующего видео: