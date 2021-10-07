Отсутствие горячего водоснабжения — проблема, которую владельцы дома хотят решить в ближайшее время. Одним из вариантов спасения является покупка и установка водонагревателя. Если есть опыт работы с подобным оборудованием, то монтаж агрегата можно выполнить самостоятельно, так как эта операция не подразумевает особых затруднений. Однако для мастеров-новичков подключение водонагревателя в частном доме — тема, которая требует предварительного изучения. Только знакомство с особенностями этого этапа сможет гарантировать безукоризненный результат.

Виды водонагревателей и особенности приборов

Все разновидности аппаратов, которые используют для получения горячей воды в квартирах и частных домах, делятся на несколько групп по:

способу монтажа приборов: напольные, настенные и встраиваемые модели;

виду энергии: газовые, дровяные, комбинированные, электрические;

принципу работы — накопительные и проточные.

Накопительные устройства производят нагрев воды, которая находится в баке. В проточных агрегатах принцип иной: в них жидкость нагревается до комфортной температуры, проходя через теплообменник, в котором расположен нагревательный элемент. Тот и другой водонагреватель установить не очень сложно. Но затруднения могут возникнуть, если у хозяина пока недостаточно опыта.

В продаже можно найти вертикальные и горизонтальные агрегаты. Оба вида имеют как преимущества, так и недостатки.

Вертикальные приборы. Эти водонагреватели стоят дешевле. В них лучше прогревается жидкость, она дольше сохраняет свою температуру. Самый большой минус — массивность вместительного оборудования. Горизонтальные водонагреватели. Эти плоские модели не так бросаются в глаза. Они дают возможность рационально использовать площадь небольшого помещения, установив прибор под потолок. Недостаток горизонтальных нагревателей — более быстрое остывание воды.

У разных устройств разный объем нагреваемой воды. В накопительных бойлерах он соответствует объему внутреннего бака, в котором нагревается жидкость. В проточных моделях этим параметром считается объем воды, которая нагревается прибором за минуту.

Как выбрать оптимальный накопительный водонагреватель?

От вместимости агрегата напрямую зависит комфорт проживания в доме. Однако покупать водонагреватель с большим баком тоже не лучшее решение. В этом случае хозяева могут столкнуться с несколькими проблемами:

большой агрегат и такой же объем жидкости усложнит установку оборудования: в большей степени это касается настенных моделей;

время, обходимое для нагрева жидкости до нужной температуры, также увеличится.

Цена такого оборудования тоже будет достаточно высока. Если прибор необходим только для мытья посуды, то лучше рассмотреть другой вариант — электрический проточный водонагреватель небольшой мощности. Такую модель можно установить в кухне: например, на кран или под мойку.

Вместимость водонагревателей

Объем накопительного бака выбирают в зависимости от количества проживающих, от предназначения прибора. В сутки одни человек расходует около 12 л на хозяйственные нужды и 20 л на гигиенические. Есть рекомендации, с которыми нужно познакомиться.

Для семьи из 2 человек выбирают бак вместимостью от 50 до 80 л. Первый вариант подойдет при экономном расходовании воды. Второй имеет смысл рассматривать тем, кто не любит ограничений и предпочитает комфорт. Семье из трех человек оптимальным оборудованием будет прибор емкостью от 80 до 100 л. Если в доме живут 4 человека, то им хватит водонагревателя вместимостью 100-120 л.

Когда семья состоит из 5 или более активных пользователей, идеалом будут 120-150 л. Если хозяева ищут наилучший вариант, то им стоит обратить внимание на электрические накопительные водонагреватели.

У проточных водонагревателей недостатков больше. Эти приборы не позволят получить большой объем воды. Они менее функциональны, расходуют больше электроэнергии, в системе должно быть высокое давление. У бюджетных моделей предусматривается только одна точка разбора.

Установка и подключение водонагревателя в частном доме — операции, последовательность которых зависит от того, какая именно модель приобретена хозяевами. Поэтому нужно рассмотреть установку самых популярных приборов — электрических.

Вес оборудования

Перед покупкой (фиксацией) габаритного накопительного устройства надо обратить внимание на еще один важный момент. Это вес водонагревателя с водой. Настенные приборы небольшого объема менее требовательны к месту установки: их можно повесить на любую стену. Агрегатам объемом от 50-80 л необходим монтаж на несущие перегородки, сделанные из железобетона или кирпича. Вес таких бойлеров с жидкостью становится серьезной нагрузкой на основание. Как избежать падения агрегата? В этом случае необходимо обратить внимания на два момента.

Особенности основания

В первую очередь нужно изучить характеристики материала стен. Основание должно без труда выдерживать крепления, которые идут в комплекте с прибором.

Самой большой проблемой станет гипсокартонная стена. Металлический каркас, на котором монтируют листы, не способен выдержать серьезную и длительную нагрузку. Самым простым вариантом спасения в этом случае станут деревянные закладные, которые крепят в ячейку между профилями. Идеальны доски из твердых пород деревьев. Минимальная ширина такой закладной — 100 мм.

Не меньше проблем могут создать стены, построенные из пустотелых или ячеистых материалов. В этом случае помимо механических анкеров можно использовать химические крепежные элементы. Принцип работы таких изделий практические не отличается от «работы» традиционных, однако главным фиксирующим элементом в них выступает клеевой состав, который заполняет высверленное отверстие.

Соединение становится абсолютно герметичным, а удалить химический анкер после застывания клея (через 2 суток) практически нереально. Лучший способ избавиться от него — срезать выступающую часть болгаркой.

Для стен, облицованных плиткой, используют стальные анкера-дюбели «Молли». Их же покупают для фиксации тяжелых предметов на конструкциях из гипсокартона, на пустотелых стеновых панелях (фанера, ДСП) и т. д.

Крепежные элементы

Чтобы исключить риск падения оборудования, необходимо подобрать надежные крепежные элементы. Если их подбирают самостоятельно, то нужно учесть, что в идеале анкера или дюбеля, предназначенные для монтажа оборудования, обязаны выдерживать двойной вес агрегата с водой. Например, если бойлер рассчитан на 50 л, то крепеж должен справляться с нагрузкой 100 кг. Если эти элементы идут в комплекте с бойлером, то поиск не понадобится, так как на их надежность можно положиться.

Монтаж накопительного водонагревателя

При установке любого оборудования сначала тщательно изучают инструкцию производителя. В ней можно найти всю важную информацию — о креплениях, их размерах, особенностях монтажа водонагревателя, о последовательности присоединения элементов системы и т. д.

Перед тем как приступить к работе, подготавливают все, что потребуется для работы. В набор материалов и инструментов входит:

перфоратор (либо ударная дрель) со сверлом по бетону;

три шаровых крана (Ду 15), 3 тройника (1/2 дюйма);

гаечный ключ, молоток, отвертка, плоскогубцы;

дифавтомат (16 А), кабель ПВС 3х2.5;

карандаш, рулетка, уровень;

предохранительный клапан;

дренажная трубка (шланг);

анкерные болты (крюки);

отвертка-индикатор;

два гибких шланга;

ФУМ-лента (пакля);

дюбели.

Первым делом выбирают место для установки оборудования. Как правило, накопительные водонагреватели размещают в непосредственной близости к стоякам горячей и холодной воды. В этом случае можно обеспечить хороший напор и максимально сократить длину труб. Второе обязательное условие — свободный доступ к агрегату и вентилям. Такой монтаж оборудования не создаст проблем ни при обслуживании, ни при ремонте.

Фиксация прибора

Этот этап работ требует присутствия ассистента, так как в одиночку мастеру справиться трудно. Например, пустой прибор объемом 100 л «затягивает» на 30 кг. Это немного, на надо учесть, что нагреватель придется некоторое время удерживать на весу, и выполнять такое «упражнение» мастер будет в неудобной позе.

В некоторых моделях предусмотрена монтажная планка. Ее крепят на стене анкерными болтами. Нередко используются крюки, на которые надевается водонагреватель. В обоих случаях сначала измеряют размеры агрегата. Затем находят оптимальное место на стене: необходимое расстояние от углов — 20-30 мм, от потолка до верха прибора — 50-70 мм. Эта дистанция нужна для того, чтобы при навешивании прибора мастер не столкнулся с невозможностью надеть бак на планку или крюки.

После разметки стены сверлят отверстия для фиксации монтажных элементов. Если отделкой является плитка, то сначала используют сверло по керамике, а для основания берут бур по бетону. В отверстия вставляют дюбели, потом в них вкручивают крюки. Если в комплект входит монтажная планка, то ее прикладывают к стене, вставляют и закручивают анкерные болты. После «фиксации фиксаторов» аккуратно навешивают бойлер. После этого «вооружаются» уровнем и проверяют корректность положения прибора.

Последний этап обязателен: любое смещение по вертикали (горизонтали) может стать причиной образования воздушных пробок. Возможное последствие небрежности мастера — выход ТЭНа из строя. По этой же причине запрещено монтировать вертикальные агрегаты горизонтально.

Подключение к водопроводу

Для подсоединения водонагревателя можно использовать металлопластиковые, полипропиленовые трубы, но самым популярным и практичным вариантом является гибкая подводка.

К патрубку холодной воды (синему) прикручивают тройник, к его боковому подводу присоединяют шаровой кран. К нижнему ответвлению тройника монтируют предохранительный клапан, который предназначен для восстановления рабочего давления (для слива воды). Стрелка устройства должна показывать в сторону водонагревателя. Все соединения уплотняют ФУМ-лентой (паклей). Второй тройник устанавливают на входной вентиль стояка холодной воды. К нему подключают шаровой кран. Затем его и предохранительный клапан соединяют гибким шлангом. Для закручивания накидных гаек используют гаечный ключ. Затем переходят к патрубку горячей воды (красному): не него накручивают шаровой кран. На входной вентиль стояка горячей воды крепят тройник. После этого элементы соединяют гибкой подводкой. Соединения также уплотняют лентой, и затягивают — сначала вручную, потом ключом.

На сливной носик клапана надевают дренажный шланг, другой конец его выводят в канализацию. Если водонагреватель установлен над ванной, трубка для вывода жидкости не нужна. Вода, капающая с носика, — нормальное явление: она доказательство того, что устройство работает исправно.

Если у хозяев нет возможности установки тройников на стояках ГВС и ХВС, то в этом случае бойлер присоединяют к смесителю. Сначала на штуцеры горячей и холодной воды устанавливают тройники, затем к ним подсоединяют гибкие шланги от водонагревателя (смесителя).

Подключение оборудования к сети

Прибор, имеющий штепсельную вилку, значительно упрощает этот этап. В этом случае нужна только розетка с заземляющим контуром. Никаких дополнительных устройств в сети использовать нельзя: конструкции с удлинителями (тройниками) опасны, поскольку повышенная нагрузка станет причиной сильного нагрева «лишних» контактов. Устройства, присоединенные таким образом, нередко становятся причинами пожара.

Если вилки нет, то кабель подключают самостоятельно. В этом случае идеальный вариант — отдельная линия от электрощитка. Для подключения используют кабель, идущий в комплекте. Если его нет, то провод приобретают отдельно. Можно купить трехжильный кабель сечением 1,5 мм2, но лучше выбрать более надежный, безопасный вариант — 2,5 м2.

Перед началом подключения сеть обесточивают. Через несколько минут убеждаются в отсутствии напряжения, используя отвертку-индикатор. Бойлер подключают через дифавтомат. Провода присоединяют к клеммнику на приборе: фазу к контакту L, нейтраль — к N, заземление — к RE.

Проверка работы прибора

Перед тем как включить водонагреватель, бак заполняют водой. Сначала перекрывают вентиль стояка горячего водоснабжения. Потом открывают краны на входе/выходе бойлера. Затем открывают горячую воду на смесителе, и ждут, пока появится ровная струя.

После этого подачу жидкости перекрывают, затем внимательно осматривают все соединения на предмет протечек. Если проблем не обнаруживают, то водонагреватель включают в сеть — через розетку или через дифавтомат. Нагрев запускают кнопкой или терморегулятором.

Установка и подключение проточных водонагревателей

Эти агрегаты делятся на напорные и безнапорные устройства. Поэтому лучше познакомиться с монтажом обоих видов водонагревателей.

Установка проточного безнапорного оборудования

Безнапорные водонагреватели предназначены для обслуживания одной точки подключения, поэтому место монтажа уже известно. Такие приборы устанавливают в качестве замены смесителю. Эта операция довольно проста, поэтому мастер обойдется минимумом инструментов. В комплект входит:

перфоратор (или ударная дрель);

сверло по бетону (по дереву);

саморезы (дюбели);

гаечный ключ;

шуруповерт.

Установка проточного прибора-крана — самая простая операция. Сначала перекрывают подачу воды на смеситель, после чего демонтируют гибкие шланги. Потом откручивают кронштейн смесителя, затем его вынимают из посадочного места. Водонагреватель собирают так, как указано в инструкции производителя. Для монтажа настенных моделей используют саморезы и дюбели. В этом случае сначала также делают разметку, затем просверливают отверстия.

Подключение к водопроводу и к электросети

Этот этап тоже проблем не вызовет: гибкие шланги, отсоединенные от смесителя или душа, прикручивают к штуцерам нового оборудования. Сначала действуют вручную, потом соединение затягивают гаечным ключом.

Несмотря на простоту работы, одно важное требование к подключению безнапорных устройств есть. После приборов не устанавливают запорную арматуру. Игнорирование этого правила может привести к перегреву ТЭНа и, соответственно, к его выходу из строя. Воду перекрывают либо краном, к которому устройство подключено, либо самим проточным водонагревателем.

Такие компактные модели имеют штепсельную вилку, поэтому никаких трудностей их подключение к сети не вызывает. Поскольку это оборудование тоже является мощным, противопоказание те же, что и для «полноценных» водонагревателей: для подключения проточных безнапорных приборов запрещено использовать удлинители и тройники.

Монтаж проточного напорного водонагревателя

В этом случае для установки и подключения потребуется практически тот же набор инструментов и материалов, который нужен для работы с накопительным водонагревателем. Однако отличия есть:

для защиты прибора нужно приобрести дифавтомат — на 25 А;

в этом случае надо использовать другой кабель — ПВС 3х4;

мастеру понадобится всего 2 крана и 2 тройника;

предохранительный клапан в схеме не нужен.

Напорные проточные водонагреватели способны дать горячую воду сразу нескольким точкам. По этой причине их можно устанавливать в любом месте, однако лучшим вариантом будет монтаж рядом с основным потребителем, который используется чаще и интенсивнее остальных.

На стене прибор крепят дюбелями и саморезами, предварительно сделав разметку. После фиксации водонагревателя корректность его расположения проверяют уровнем.

Подключение к водопроводу

В отличие от бойлера, в этой схеме отсутствует один тройник, вентиль и предохранительный клапан. В остальном подключение мало отличается. На вход холодную воду подают или от стояка, или от другой точки разводки. К выходу водонагревателя подсоединяют линию ГВС. Участок подключения должен находиться после вводного крана.

Подключение к электросети

Высокая мощность проточных напорных агрегатов подразумевает их подключение только к электрощитку, через дифавтомат (25 А). По этой же причине используют более надежный кабель. Его сечение — 4 мм2, либо 6 мм2.

Распространенные ошибки

Все элементы системы должны быть корректно соединены, однако нередко установка и подключение водонагревателя в частном доме или в квартире не заканчивается успехом. Причина — ошибки, допущенные в процессе работы. Например:

Установка, во время которой коммуникации значительно удлиняют. В этом случае ощутимо падает производительность оборудования. Предохранительный клапан заменяют обычным. Следствие — невозможность снижения давления, поэтому агрегату грозит преждевременный износ. Мастера, установившие прибор в нежилом помещении, пропускают важный этап — теплоизоляцию трубы горячего водоснабжения. В результате вода быстро остывает еще по пути к потребителю.

Установка и подключение водонагревателя в частном доме — работа, которая не вызовет особых трудностей у опытных хозяев. В противном случае заниматься самодеятельностью крайне не рекомендуют: мастеру без навыков лучше и проще вызвать специалиста. Однако далеко не все разделяют эту точку зрения, и они по-своему правы: все знают, что опыт — наживное дело.

Прежде чем приступать к сравнительно сложной операции, необходимо познакомиться с предстоящей работой «воочию». О том, как выглядит подключение водонагревателя в частном доме, расскажет и покажет автор-оптимист из следующего популярного видео: