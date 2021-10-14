Почему бойлер не греет воду: поиск причин, устранение неисправностей

Накопительные водонагреватели дают возможность пользоваться горячей жидкостью круглый год, поэтому такие агрегаты устанавливают в частных домах, в квартирах, на дачах. Эта техника удобна и функциональна, но из-за сложности конструкции, неблагоприятных условий работы и интенсивной эксплуатации с ней тоже случаются неприятности. Например, иногда прибор отказывается работать, доставляя хозяевам серьезное неудобство. Понятно, что человек, привыкший к комфорту, хочет узнать, почему бойлер не греет воду. Причин «забастовки» водонагревателя есть несколько. Чтобы иметь шанс восстановить работу агрегата своими силами, с возможными источниками проблем мастеру нужно познакомиться.

Что делать, если бойлер не греет воду?

Владельцы бойлеров не сразу смогут понять, какой именно элемент агрегата вышел из строя. Поэтому первый их шаг — проведение «первичной диагностики». Нужно проверить:

есть ли электричество в доме (квартире);

правильно ли выбран температурный режим;

не выбило ли автомат (УЗО) из-за перегрузки;

штепсельную вилку водонагревателя и розетку.

Если неисправность кроется в электрической части, то лучше вызвать электрика. Мастер проверит состояние проводки, проведет ремонт, перераспределит нагрузку. Когда проблем с электроснабжением нет, нужно искать другие причины, по которым прибор не функционирует.

Причины отказа водонагревателя

Почему бойлер не греет воду? Если возникла подобная неисправность, то можно предположить, что проблема кроется в главных «подозреваемых». В этот список входит:

ТЭН. Электронагреватель работает в неблагоприятных условиях, поэтому продолжительная эксплуатация агрегата, часто без регулярной профилактики, приводит к его выходу из строя. Причины — износ устройства, накипь. Магниевый анод. Это стержень из магниевого сплава. Его задача — притягивать соли металлов. Поскольку водопроводная вода не отличается кристальной чистотой, он быстро покрывается слоем налета. Менять эту деталь рекомендуют ежегодно. Термостат. Этот элемент контролирует нагрев воды, включая или отключая реле. Он определяет температуру жидкости, сравнивая ее с заданным параметром. Если терморегулятор вышел из строя, то необходима его замена. Электронный блок управления. Первые признаки неполадок в работе автоматики — частые, казалось бы, беспричинные отключения бойлера. Если не обращать внимания на эти «странности», то в скором времени система управления перестанет работать.

Наиболее частая причина отказа бойлера — неисправность трубчатого электронагревателя. Чаще он выходит из строя из-за скопления очень большого количества накипи. Но неисправность может спровоцировать отсутствие жидкости в бойлере из-за поломки предохранительного клапана.

Неполадки в электронном модуле также делают технику нерабочей. Самостоятельный ремонт или замена этого сложного узла не рекомендуется. Отказ агрегата способны вызвать сработавшие аварийные отсекатели. Это происходит из-за включения водонагревателя на максимальную температуру, из-за большого количества известкового налета на ТЭНе.

Иногда недавно установленный прибор отказывается работать из-за некорректного выбора кабеля, несоответствия вилки и розетки. В таких условиях штепсельное соединение очень сильно нагревается, поэтому срабатывает автоматика, которая предусмотрительно прерывает подачу тока.

Если рассматривать другие причины, то в некорректной работе водонагревателей можно винить плохое качество воды, грубые ошибки, которые были допущены при монтаже и подключении. К проблемам с работой агрегатов приводит некорректная эксплуатация прибора и нежелание хозяев уделять время профилактике водонагревательного оборудования.

Самостоятельная диагностика

Чтобы понять, почему бойлер не греет воду, надо постараться обнаружить источник проблемы. Сначала прибор тщательно осматривают. Проверяют, исправна ли индикаторная лампочка, которая горит, когда прибор работает. Для этого выставляют температуру выше обычного параметра, и смотрят на результат своих действий. Вариантов есть два.

Лампочка загорелась

Если индикатор работает, но водонагреватель не греет жидкость, то самый логичный вывод один — вышел из строя электронагреватель, ТЭН. Чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку, прибор проверяют мультиметром, настроенным на определение сопротивления. Ноль на индикаторе свидетельствует о замыкании, бесконечность — об обрыве в сети.

Вторым симптомом выхода из строя электронагревателя будет автоматика, которая отключает только что включенное устройство. Для определения неисправности при выключенном агрегате нажимают на кнопку термозащиты, затем бойлер включают. Если он заработал, то приступают к реанимации ТЭНа: его чистят от накипи.

Если загрязнения нагревателя серьезны, то приобретают новый элемент. Как правило, вместе с ним покупают и другую деталь — магниевый анод, который защищает ТЭН и бак бойлера от агрессивной жидкости.

Индикатор не реагирует

Если лампочка не загорается, то проверяют, подается ли напряжение. Тестер подключают к прибору при работающей термической защите. Если напряжение есть, то агрегат выключают, ждут несколько минут, затем вынимают термостат. Потом цепь прозванивают, медленно проворачивая терморегулятор. Если он не срабатывает, то это означает, что «прибор прибора» требует замены.

Возможные ситуации и восстановление работы устройства

Теперь надо рассмотреть несколько «загадок», так как каждая из проблем имеет свое решение.

Бойлер не греет воду, но лампа горит

Если световой индикатор свидетельствует о работе агрегата, но вода по-прежнему остается холодной, то у хозяев есть два способа поиска причины отказа бойлера греть воду.

Не исключено, что ручка находится в позиции «min», поэтому жидкость в баке не нагревается. В этом случае ее перемещают вправо, по часовой стрелке. Возможно, что заработал термостат. Чтобы запустить нагрев, включают кнопку термозащиты. Место, где она находится, зависит от модели агрегата, поэтому для ее поиска сначала изучают инструкцию производителя.

Чтобы проверить, работает ли водонагреватель, жидкость из смесителя сразу не сливают, так как нужно время для ее подогрева.

Водонагреватель не греет, лампочка не горит

Если индикатор не функционирует, то причин неработоспособности прибора может быть несколько:

проблема в электросети (скачки напряжения);

неисправность электронагревателя;

очень толстый слой накипи на ТЭНе;

отказ предохранительного клапана;

проблемы с электронным блоком.

Когда есть основания подозревать эти неисправности, из бака сливают воду, агрегат разбирают, затем проверяют работоспособность бойлера мультиметром. Если показатели подтверждают догадку, то элементы ремонтируют (чистят) или заменяют новыми.

Исключением является выход из строя панели управления, поскольку такая неисправность требует помощи квалифицированного специалиста. Если агрегат находится на гарантии, все проще: владельцы обращаются в сервисный центр.

Прибор не нагревает жидкость до необходимой температуры

Самые распространенные проблемы бойлеров связаны с некачественной работой ТЭНа. Именно электронагреватель можно винить в том, что вода не может прогреться до нужной температуры, что она нагревается очень медленно. Причин неработоспособности или низкой эффективности ТЭНа довольно много. В список входит:

замыкание либо обрыв;

выход из строя термостата;

ограниченный ресурс электронагревателя;

толстый слой накипи, которая значительно снижает теплоотдачу.

Способ устранения неисправности ТЭНа и бойлера зависит от ее причины.

Замена электронагревателя

Для этой операции хозяину потребуются:

плоскогубцы;

гаечные ключи;

отвертки: индикаторная, плоская и крестовая.

Мастерам, пока не имеющим опыта подобной работы, лучше перестраховаться — зафиксировать каждый этап. Самый простой способ — использование фотоаппарата (смартфона).

Замена ТЭНа происходит так:

Сначала на стояке перекрывают подачу воды, потом из бойлера сливают воду. Прибор обесточивают. Настенную модель снимают и кладут на стол или на пол. Пластиковую крышку водонагревателя откручивают и снимают. С помощью индикаторной отвертки убеждаются, что напряжение на контактах отсутствует. Откручивают гайки и отсоединяют провода. Все этапы фотографируют, чтобы упростить процесс замены. Следят за тем, чтобы на контакты не попала вода.

Затем демонтируют ТЭН и магниевый анод. Попутно осматривают уплотнитель. Если есть серьезные дефекты, то прокладку также меняют на аналогичное изделие. Многие производители рекомендуют в любом случае приобрести новый элемент: в большинстве моделей бойлеров эти уплотнители одноразовые.

Установку нового электронагревателя проводят в обратном порядке, сверяясь с фотографиями. Перед проверкой работы прибора обязательно убеждаются в отсутствии протечек.

Очистка ТЭНа от накипи

Для этой операции можно использовать лимонную кислоту, уксус или эссенцию. Однако более щадящим очистителем является первое вещество, которое традиционно применяют для чистки техники, вынужденной работать в «мокрых» условиях.

Сначала находят подходящую емкость для «замачивания» нагревателя. Чаще используют таз. Для приготовления раствора берут 50 г пищевого продукта, порошок растворяют в 1 л воды. Очистителя готовят такое количество, чтобы ТЭН смог полностью погрузиться в жидкость.

Электронагреватель помещают в тазик, держат в растворе 1-2 суток. Потом ТЭН достают и удаляют оставшиеся загрязнения щеткой с жесткой щетиной.

Замена терморегулятора

Нередко бывает, что единственной проблемой бойлера является термостат. В этом случае сначала проверяют устройство. Если оно неисправно, то покупают новый блок, в который входит панель управления, переключатель и кабели. После замены этого прибора никаких иных действий не потребуется: работоспособность водонагревателя полностью восстановится.

Чтобы убедиться, что причина кроется в неисправном термостате, проводят диагностику, которая занимает несколько минут. Если бойлер не греет воду, а индикатор не горит, то ручку термостата поворачивают в крайнее положение — на максимум. Устройство при этой операции остается включенным в сеть. Затем тестером определяют напряжение на клеммах. Если стрелка прибора не реагирует, то следующий шаг — замена термостата.

Эта операция подразумевает прохождение следующих этапов:

Оборудование отключают от сети, потом перекрывают воду. Жидкость сливают. Снимают нижнюю крышку, затем удаляют прижимное кольцо, и достают блок с терморегулятором. Устанавливают и присоединяют новый прибор. Кольцом прижимают блок, потом возвращают на место крышку.

Для проверки работы водонагревателя бак заполняют, задают минимальную температуру. Перед запуском бойлера убеждаются в поступлении воды, открывают кран ГВС, чтобы стравить воздух. Соединения осматривают на предмет течи. Если проблем не обнаруживают, то включают нагреватель. Когда оборудование работает исправно, оно отключится по достижении установленной отметки. После выключения прибора задают новый параметр.

Что делать, если проблемы с проточным водонагревателем?

Ответы на вопрос, почему бойлер не греет воду, получены. Однако с «нежеланием» выдавать горячую жидкость приходится сталкиваться и владельцам проточных агрегатов. В них нагревателем может быть спиральный или привычный ТЭН. Причин неэффективной работы этих приборов тоже есть несколько.

Засорение теплообменника, фильтра

В засорении, как и в случае с ТЭНами, виновато низкое качество водопроводной воды. Для подтверждения своих подозрений прибор разбирают. Затем засоренную деталь промывают средством, предназначенным для удаления накипи. При большом количестве загрязнений теплообменник замачивают в емкости с раствором лимонной кислоты — либо на несколько часов, либо на сутки.

Фильтр грубой очистки требует тщательного промывания. Первым делом подачу воды перекрывают, под этот участок трубы устанавливают таз. Заглушку устройства откручивают ключом, затем извлекают сетку. Ее промывают под сильной струей воды. При серьезном загрязнении используют жидкость для мытья посуды. Чтобы избавиться от мусора в трубе, на мгновение поворачивают вентиль. Затем очищенный элемент возвращают обратно. Операции по очистке фильтра можно избежать, если в хозяйстве имеется сменная сетка для него.

Неисправность греющего элемента

Оптимальное решение такой проблемы для спирального элемента — замена этого устройства. Альтернативные варианты ремонта рассматривать не рекомендуют, потому что только новый спиральный нагревательный элемент будет надежно защищен слоем керамики. Неисправные традиционные ТЭНы также требуют замены. В некоторых моделях бойлеров встречаются закрытые, несъемные электронагреватели. Они станут серьезным препятствием для ремонта.

Недостаточно сильный напор воды, низкая мощность аппаратов

Чаще претензии к проточникам не совсем обоснованы. Такое оборудование греет воду, однако не до той температуры, на которую рассчитывали хозяева. Причиной может быть недостаточное давление в системе. В результате не срабатывает датчик расхода воды, поэтому спираль не нагревается. Другая ошибка владельцев — неправильно подобранный прибор, минимальной мощности. Такие нагреватели стоят недорого, поэтому их часто покупают для дач.

Как предотвратить неисправности водонагревательного оборудования?

Чтобы избежать проблем, выхода из строя элементов агрегата, необходимо проводить профилактические мероприятия. Техника будет работать безукоризненно, если ей создать идеальные условия.

Самой распространенной причиной сбоев в работе бойлеров остается слой накипи, относительно быстро скапливающейся на стенках бака, на ТЭНе и магниевом стержне. Чтобы «облегчить жизнь» водонагревателя, перед ним советуют установить фильтр грубой/тонкой очистки. По этой же причине владельцам оборудования, работающего с жесткой водой, нужно проводить генеральную чистку бойлера ежегодно. Такая масштабная операция включает снятие прибора, его демонтаж, чистку бака, электронагревателя, осмотр стержня. В идеале надо прочищать предохранительный клапан, патрубки, вентили и т. д. Магниевый анод является расходным материалом, и одним из ответов на вопрос, почему бойлер не греет воду. Чтобы избежать проблем, лучше не дожидаться его выхода из строя. Стержень относительно быстро разрушается, поэтому его необходимо менять раз в 1-2 года. Дважды в год рекомендуют проверять герметичность соединений, состояние и работу всех механических элементов системы, автоматики, терморегулятора. Чем быстрее будет выявлена проблема, тем проще и дешевле будет ремонт. Электроника очень чувствительна к перепадам напряжения в сети. Чтобы предотвратить выгорание панели управления, лучше приобрести и установить стабилизатор напряжения. Альтернатива — ИБП со стабилизатором.

Отдельная линия, идущая от электрощитка, — лучший вариант для установки и подключения сложных, уязвимых приборов. Персональный автомат (и УЗО) для водонагревателя — условие обязательное.

Понять, почему бойлер не греет воду, можно, но главное для мастера — правильные и аккуратные действия. Если прибор не выполняет свои обязанности, а лампочка горит, то нужно проверить ТЭН и анод, термостат и предохранительный клапан. Когда даже индикатор не загорается, нельзя исключить, что проблема кроется в неисправности сети, или в выходе из строя блока управления. Если нет опыта подобной работы, лучше выбрать самый простой путь — пригласить мастера. Когда уверенность и навыки есть, устранить большинство неисправностей можно без особых усилий.

В завершение темы «Почему бойлер не греет воду» — информативное видео от мастера, охотно отвечающего на вопросы «страждущих»: