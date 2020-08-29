Корректная эксплуатация оборудования — единственно условие, которое способно обеспечить долгую и беспроблемную работу любой техники. Однако в большей степени это относится к одному виду приборов — к тем агрегатам, что постоянно «имеют дело» с водой — с веществом уникальным, оказывающим влияние на все, с чем контактирует длительное время. Больше всего вопросов возникает у обладателей бойлеров — водонагревателей, которые полностью обеспечивают потребности жильцов частных домов, квартир или дач. Оборудование это популярно, так как оно надежно, удобно, но экономично: прибор работает от обычной розетки и потребляет не более 1,5-2 кВт. Как правило, главный вопрос, возникающий у владельцев этой техники относится именно к жидкости. Их интересует, нужно ли сливать воду из водонагревателя, в каких случаях такая операция оправдана, и не грозит ли она серьезными последствиями.

Союз водонагревателя и воды

Вода — это химическое вещество, чью формулу — Н 2 O — знают наизусть почти все люди, от мала до велика. Однако жидкость, которая далека от кристальной чистоты, способна повлиять на работу любой техники. Это утверждение справедливо как для стиральных, посудомоечных машин, так и для водонагревателей. В первых двух видах вода не остается надолго, поэтому большого риска для них не существует, но даже на них вода влияет не лучшим образом.

Если говорить только о водонагревателях, то их длительный контакт с «живительной влагой» приводит к нескольким проблемам:

Внутри агрегатов размножаются бактерии и другие болезнетворные организмы. Так считается, но с этим утверждением можно поспорить, потому что горячая температура жидкости все же не лучшее место для обитания сальмонеллы, кишечной палочки и их «вредных коллег». Со временем внутренняя поверхность бака обязательно покрывается налетом, удалить который иногда бывает достаточно трудно. Если вода замерзнет, то лед станет прямой угрозой узлам, соединениям конструкции, так как неминуема деформация бойлера.

С первой проблемой могут столкнуться те хозяева, которые нагревают жидкость до минимальной температуры — до 45°. Первым признаком «нашествия микроорганизмов» становится неприятный запах, идущий от воды. В этом случае можно не искать ответ на вопрос, нужно ли сливать воду из водонагревателя: победить «живность» легко — надо лишь на некоторое время поменять градус нагрева, установить максимальную температуру. Если однократная операция результата не принесла, то процедуру повторяют 3-4 раза.

Нужно ли сливать воду из водонагревателя?

Существует два правильных ответа на этот вопрос: иногда процедура практически обязательна, но в некоторых случаях необходимости в такой операции попросту нет. Поэтому надо рассмотреть те и другие ситуации.

Когда воду сливать нужно?

Необходимость в сливании воды возникает при нескольких условиях.

Водонагреватель длительный период времени находился в неотапливаемом помещении. По этой причине всегда существует вероятность, что жидкость внутри бака замерзла, на стенках появился лед. Такое расширение может спровоцировать несерьезную поломку, которую есть возможность относительно легко устранить. Худший сценарий — «неисправимая неисправность» прибора. Обнаружилась какая-то проблема, но бойлер уже отслужил положенное время, срок гарантии агрегата закончился. В этом случае хозяевам придется ремонтировать конструкцию самостоятельно (вызывать мастера), поэтому слив воды станет процедурой обязательной. Попутно рекомендуют промыть ТЭН, произвести замену магниевого анода, избавить «внутренности» бака от накипи.

Есть признаки, по которым можно определить, что водонагревателю нужна чистка или ремонт. К ним относится напор, ставший слабым, медленное нагревание воды, нехарактерный шум при работе. Слив воды — операция, которая может потребоваться в самых распространенных случаях. Это:

Образование накипи в баке. Поскольку бойлер, по сути, является большим электрочайником, то состояние прибора зависит только от качества водопроводной воды. Чем хуже, жидкость, тем быстрее появляется накипь. Последствия ее накопления — большее потребление электроэнергии агрегатом (минимум — на 20%), медленное нагревание жидкости, так как накипь — хороший теплоизолятор. Качественные фильтры для воды позволяют ограничиться сливанием воды раз в 4-5 лет. Если то, что называется водой, мало похоже на Н 2 O, то очистка от накипи нужна ежегодно. Поломка, требующая замены одного из элементов, быстро выходящих из строя. Чаще речь идет о магниевом аноде, главные задачи которого — предотвращение коррозии, уменьшение накипи на ТЭНах. При регулярном использовании бойлера замена анода требуется каждые 2 года, иногда чаще.

К другим ситуациям, требующим слива воды, относятся «дела житейские» — ремонт в доме, квартире, на даче, смена места жительства, либо замена старого водонагревательного оборудования новой техникой.

Когда воду можно и нужно оставить?

Эта операция не нужна в нескольких случаях:

Прибор в доме или квартире не работал длительный период времени, но в помещениях нормальная температура, есть отопление, горячее водоснабжение. В такой ситуации необходимости в сливе воды из бака нет. Простой в течение 2-3 месяцев. В этом случае опасение владельцев вызывает застоявшаяся вода. Нужно ли сливать воду из водонагревателя? Ответ прежний: нет. Старая жидкость покинет бак, когда возобновят ее подачу в агрегат. Бойлер еще находится на гарантии. В этом случае любая самодеятельность попросту запрещена, в противном случае водонагреватель лишится гарантии. С любыми поломками агрегата должны разбираться специалисты сервисного центра.

Чтобы избавиться от затхлого запаха, достаточно пропустить через оборудование около 100 л воды. Если владельцам кажется, что воду пора менять, гарантийный срок службы закончился, но оборудование не дает никаких оснований для беспокойства, то бойлер лучше лишний раз не трогать. Особенно тем, у кого нет необходимых навыков такой работы.

Как сливают воду из водонагревателя?

Есть несколько способов освободить прибор от жидкости, однако самый популярный и быстрый всего один. В этом случае выполняют несколько этапов. Первый из них — поиск отрезка резинового шланга, который станет средством для слива воды в канализацию или в емкость. Есть два типа подключения — стандартный и упрощенный. В первом случае работа хозяев бойлера будет элементарной, во втором им придется «повозиться».

Стандартный слив воды

Это идеальный вариант.

Сначала отключают бойлер от сети, затем ждут, пока температура жидкости в баке не понизится до нормальных значений. Прекращают подачу воды в бак прибора, перекрывая вентиль. С помощью смесителя нормализуют давление, удаляют воду: сначала открывают (и оставляют в таком положении) кран горячей воды, затем устройство, подающее в бак холодную воду. К «холодному» крану заблаговременно присоединяют подготовленный дренажный шланг для слива жидкости в канализацию. Свободный его конец опускают в сливное отверстие ближайшего сантехнического прибора, либо в большой таз или в ведро.

Последняя операция — проверка агрегата. Если воды нет, то данный факт означает, что все этапы выполнены правильно. В этом случае вентиль на выходе из бойлера перекрывают, затем закрывают кран смесителя.

Если тип подключения «неприлично прост»

Такую установку практикуют те специалисты, которым не хочется терять «лишнее» время на монтаж вентиля для слива. Для владельцев бойлера эта «преступная небрежность» оборачивается некоторыми проблемами. В этом случае весь процесс выглядит так:

Прибор выключают. Закрывают кран подачи воды на бойлер. Если и его нет, то блокируют общий стояк. Затем открывают горячий кран на смесителе, спуская жидкость и давление в баке. Подставляют емкость, откручивают шланг для горячей воды, затем ждут, пока она полностью не вытечет. Откручивают шланг для подачи холодной жидкости, потом открывают рычаг предохранительного клапана.

В том и другом случае работу можно относительно легко выполнить в одиночку. Если предохранительный клапан лишен рычага, то без посторонней помощи мастеру не обойтись.

Быстрый слив воды

В любом корректно установленном оборудовании должен присутствовать предохранительный клапан. Его монтируют на входе в бак, на шланге или трубе холодной воды. Как правило, данное устройство срабатывает самостоятельно при возникновении аварийной ситуации: когда давление в баке по каким-то причинам превышает заданные значения.

На этом элементе предусмотрен носик, к которому присоединяют дренажную трубку. С помощью рычага каждый месяц проверяют работоспособность клапана. Если при повороте рычага вода течет, то все в порядке. Именно этим методом можно воспользоваться, предварительно надев на клапан шланг и подставив емкость. Минус у способа есть — это время, необходимое для слива. При исправно работающем клапане бак вместимостью 80 литров будет освобождаться примерно 2 часа. Если элемент засорен, то времени может потребоваться вдвое больше.

Нужно ли сливать воду из водонагревателя? Нет, если бойлер работает безупречно, когда он находится на гарантии, или ему не приходилось «бездельничать» в неотапливаемом помещении долгое время. В других случаях хозяин становится «барином», который волен действовать по своему усмотрению.

О том, как сливают воду из водонагревателя, расскажет следующее видео: