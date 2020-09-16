Безупречной техники не существует: любое оборудование рано или поздно, но преподносит владельцам сюрприз — вдруг почему-то отказывается выполнять свои обязанности. Справедливо это и для устройств, которые имеются почти на каждом дачном или загородном участке. Одними из самых необходимых приборов там остаются погружные насосы, работающие в крайне сложных условиях. Причины их особой уязвимости — постоянный контакт с жидкостью, абразивные частицы в ней, вибрация, некачественная вода, низкие температуры и т. д. Поскольку хозяева в большинстве случаев привыкли решать проблемы самостоятельно, им нужно узнать, какие неисправности погружного насоса наиболее распространены, какие есть способы их устранения. Знание поможет диагностировать типичные поломки, избавиться от их причин, а также научиться правильно обслуживать агрегаты.

Отчего ломается погружной насос?

Чтобы определить причину потенциальной неисправности, надо знать, как утроен погружной нанос.

Виды оборудования

Есть два типа агрегатов, которые способны работать в воде, полностью либо частично.

Вибрационные агрегаты, в которых отсутствуют вращающиеся элементы. Эти приборы работают ограниченное время, они имеют невысокую цену, довольно экономичны. Центробежные устройства. В этом случае за работу вращающегося элемента — крыльчатки, или нескольких — отвечает электродвигатель. Данные насосы способны работать в любой сезон, на больших глубинах. Данные приборы имеют защиту от повреждений.

Нет аппаратов идеальных, зато есть статистика — тот аргумент, с которым не поспоришь. Согласно ей, в 95% всех случаев вина за поломку лежит на тех потребителях, которые некорректно эксплуатировали погружное оборудование. Остальные 15% распределяются между заводским браком и иными причинами, на которых надо остановиться подробнее.

Симптомы неисправности

Видов сбоев в работе глубинного оборудования есть несколько, но они проявляются не сразу. Как правило, сначала хозяева замечают, что без явных причин снижается напор воды, она поступает к пользователям неровно. Вместе с этим растет уровень шума, возникает вибрация, почему-то увеличивается расход электроэнергии.

Если владельцы отметили хоть один из перечисленный симптомов, то им нужно начинать действовать безотлагательно. Игнорирование появившейся проблемы станет причиной скорой аварии. Поэтому лучше как можно быстрее поднять оборудование на поверхность, а затем провести его тщательный осмотр.

Причины поломки погружных устройств

Первый логичный вариант — предположение о том, что в неисправности погружного насоса виновата жидкость и мелкая взвесь, находящаяся в ней.

Вне зависимости от типа скважины и конструктивных особенностей насоса, абразивные частицы и природные включения, содержащиеся в воде, оказывают негативное влияние на рабочие органы погружного устройства. Они забивают фильтр, постепенно скапливаются, заметно снижая эффективность оборудования. Возможно другое развитие событий: это нарушение герметичности корпуса прибора, попадание влаги внутрь. Последствием такой неисправности становятся сбои в работе электроники, электродвигателя, что тоже ведет к нарушению нормального функционирования погружного насоса. В этом случае технике угрожает короткое замыкание. Достижение критического значения динамического уровня. В такой ситуации насос начинает «хватать» воздух, поэтому ему приходится работать в неблагоприятных условиях, которые называют режимом «сухого хода». Из-за отсутствия жидкости трение между рабочими элементами возрастает, происходит перегрев узлов, растет сопротивление и расход электроэнергии.

Это основные причины неисправности погружного насоса, но они далеко не единственные. Виноватыми могут оказаться серьезные и постоянные скачки напряжения, которые всегда являются угрозой незащищенному оборудованию. К этой же категории относятся плохие контакты в сигнальных или питающих сетях, естественный износ элементов конструкции, заклинивание рабочего колеса крупными абразивными частицами.

Пренебрежение профилактикой, использование насоса очень большой мощности, некорректная фиксация страховочного троса на оголовке, неправильное поднятие прибора (за поплавок, сетевой кабель) также способны стать провокаторами неполадок. Чрезмерно высокая температура (более 40°) и неисправности датчиков завершают этот список.

Как выясняют причину неисправности погружного насоса?

Поднимать или не поднимать оборудование из скважины? Самый простой вариант — анализ работы оборудования с помощью косвенных признаков, без дополнительных манипуляций. После установления всех возможных виновников, действуют методом исключения, оставляя самую вероятную причину. Но этот способ не идеален. Не всегда можно рассчитывать на то, что сбой вызван простой причиной, которую легко исправить: например, перенастройкой гидроаккумулятора — изменением диапазона рабочих давлений.

Поэтому лучше все-таки сразу предполагать, что неисправность вызвана более серьезными обстоятельствами, а значит, «непослушный» насос из скважины «добывать» придется. В этом случае у хозяев есть хорошая возможность предупредить серьезную аварию, которая в будущем может потребовать дорогостоящего ремонта. Первый шаг — проверка электросети. Если напряжение находится в норме (200-240 В), то перебои в работе оборудования из-за скачков исключают.

Что делают сначала?

Для выяснения точной причины сбоя устройства действуют так:

останавливают, отключают систему водоснабжения, потом поднимают конструкцию на поверхность;

снимают с корпуса верхнюю крышку, затем разбирают механизм, сверяясь с инструкцией;

проводят тщательный осмотр каждой детали: ищут следы износа либо поломки, трение (абразивное, мокрое, сухое), трещины, скопление грязи и т. п.;

аналогичным образом тестируют электродвигатель, проверяют отсутствие дефектов у клапана, фильтры, трубу ПНД, целостность кабеля питания.

В последнюю очередь исследуют датчики, реле, блок управления, установленные блоки защиты.

Где может крыться проблема?

Если работа аппарата перестала устраивать, то проверяют состояние всех основных узлов.

Поршень или крыльчатка. Они должны быть абсолютно идеальными, не иметь ни повреждений, ни даже намеков на малейшую деформацию. Расстояние между поршнем и магнитами катушки. Идеал — 4-5 мм. Меньшие значения приведут к перегреву электродвигателя, большие — к биению катушек. Оптимальное расстояние между клапаном и корпусом. Оно составляет 7-8 мм. В этом случае вода без проблем будет свободно вытекать при отсутствии давления.

Такая проверка, проводимая периодически, снизит риск возникновения практически любой неисправности погружного насоса, позволит предотвратить серьезные сбои в работе оборудования.

Неисправности погружного насоса

Главная задача владельцев при отказе техники — оценить состояние оборудования, найти провокатора поломки. Затем им предстоит точно определить, можно ли устранить неисправность своими силами, или лучше сразу позвать на помощь специалиста. Но сначала надо познакомиться с типичными «насосными капризами».

Известкование, засорение

Самыми частыми причинами отказа погружной техники остаются неисправности, связанные с качеством рабочей среды. Самые «популярные» неприятности — заиливание, известковый налет, засорение.

Известковый налет появляется внутри корпуса при работе погружного насоса в жесткой воде. Длительный срок эксплуатации в таких условиях оборачивается падением эффективности оборудования, уменьшением напора жидкости, полным отказом агрегатов. Сильное известкование становится причиной заклинивания рабочего колеса. Чтобы устранить налет, используют магазинные препараты от накипи, или раствор кислоты. Другой вариант — препарат из столового уксуса: на 1-1,5 л воды берут 300 мл продукта. При серьезном загрязнении для очистки деталей используют мягкую щетку.

Заиливание, засорение тоже нередкие причины потери прибором стабильности. Мелкий мусор и песок для агрегата, работающего не каждый день, особенно опасны. В этом случае слой будет постепенно уплотняться, но через некоторое время при очередном включении владельцы столкнутся с заклиниванием рабочего колеса и двигателя. Решение проблемы — промывка и установка сетки-фильтра на входной патрубок. Еще одна, но не бесплатная альтернатива — замена модели той, в которой всасывающие окна расположены не снизу, а в верхней части корпуса. Пример — винтовые (шнековые) агрегаты.

Оборудование шумит, но воду качать отказывается

В этом случае проблема может быть легко решаема. Если вибрационный насос включается, появляется шум, но вода или не качается, или поступает медленно, то первым делом надо изучить инструкцию. Над амортизатором находится шток, на нем закручены две гайки, с помощью которых он зафиксирован.

Холостой ход провоцирует ослабление крепежа. Оно приводит к небольшому смещению амортизатора. Исправить неполадку относительно легко: надо разобрать прибор, затем закрутить гайки до упора. Если винты на крышки проржавели, и не дают разобрать агрегат, то используют WD-40. Если аэрозоль оказался бессилен, то их можно срезать болгаркой, а потом заменить новыми, аналогичными элементами.

Вторая потенциальная проблема — механический износ узлов вибронасоса. В первую очередь это касается клапана, который контактирует с песком, попадающим внутрь. При подобной неисправности устройство разбирают, затем проверяют целостность всех элементов. Сильно изношенный клапан или его разрыв требуют замены элемента.

Деформация, обрыв штока — еще две, самые «неприятные неприятности». В этом случае ремонт (или замена детали) невозможен. Чтобы не допустить подобной поломки, которая будет автоматически означать покупку нового устройства, рекомендуют регулярно проверять состояние штока.

Конструкция перегревается, начинает вибрировать

Поломка центробежных насосов, вынужденных время от времени работать без жидкости, в «сухом режиме», случится рано или поздно. Такие экстремальные условия приводят к неизбежному и сильному перегреву агрегата, следствием становится выход из строя механических узлов и управляющей электроники.

В отсутствие воды корпус не охлаждается, это приводит к его расширению, из-за которого компаунд, окружающий магнит, отходит от поверхности. В результате погружной насос начинает сильно вибрировать. Длительные периоды работы в сухой среде приводят к полному отхождению компаундной заливки. В таких условиях магнит отслоится, поэтому станет стопором для поршня. Справиться с такой ситуацией достаточно сложно.

Сначала насос разбирают, затем отсоединяют всю электронику. Осторожно постукивая по корпусу, определяют место, где находится магнит, а также убеждаются в его отслоении. Если оно есть, то насос отделяют от корпуса, затем в последнем болгаркой прорезают неглубокие канавки (2 мм), вертикальные и горизонтальные. После завершения операции с наружной стороны ее продолжают с внутренней. На корпус наносят герметик (водостойкий клей), затем в него впрессовывают магнит. После застывания состава агрегат собирают.

Некоторые модели погружных насосов (Малыш, Ручеек) имеют защиту от грязи, песка и ила: заборные отверстия у них располагаются сверху. Поэтому такие конструкции дают шанс избежать перегрева. Большой плюс — встроенное термореле. Оно позволяет не опасаться перегрева и скачков напряжения. В любом случае такой защищенный агрегат отключится самостоятельно.

Низкое давление, медленный забор воды

При недостаточно эффективной работе погружного оборудования в неполадке можно обвинить недостаточно большой зазор, который был оставлен в вибраторе. Чтобы подтвердить подозрение, агрегат достают, затем его осматривают.

Первым делом проверяют гайки, которые должны быть крепко закручены, затем обследуют клапан на предмет повреждений, убеждаются в том, что нет обрыва тяги. Если проблема найдена, то ее устраняют накручиванием дополнительной шайбы на вибратор. Этот способ прост, но он дает возможность увеличить зазор для воды, повысить давление, улучшить ход прибора.

Во время операции по настройке обязательно проверяют работу погружного насоса. После добавления одной шайбы агрегат включают и определяют, насколько улучшилась его работа. Если есть необходимость, то добавляют следующую деталь, потом оборудование снова запускают. Действуя таким образом, можно легко установить оптимальное количество шайб.

Насос включается, но выбивает пробки

Подобное ЧП может происходить по двум причинам — из-за сгоревшей обмотки якоря или из-за неисправности кабеля. Для теста работоспособности последнего используют тестер. Если кабель неисправен, то заменить его есть шанс не всегда. В некоторых моделях сделать это невозможно.

Если проблем с кабелем не обнаруживают, то под подозрение попадает обмотка. В этом случае единственное логичное решение — поход в сервисный центр, поскольку перемотка якоря — процесс, требующий специальных знаний, много времени и сил. Нередко намного проще заменить сгоревший элемент новым, чем заниматься работой, которая даже при соблюдении всех правил (параметров) не даст гарантии, что снова не произойдет замыкание.

Агрегат часто включается и выключается

Этот случай относится к оборудованию, которое является частью насосной станции. Это связка, состоящая из 2 главных элементов: из насоса и гидроаккумулятора. Спровоцировать частые запуски и такие же остановки могут неполадки в работе последнего агрегата-резервуара. Это может быть:

снижение давления ниже минимального значения;

некорректная работа реле давления.

Неправильная регулировка либо сбой в работе (поломка) реле способны стать провокаторами непрерывной работы насоса. Еще одна частая причина неисправности гидроаккумулятора — разрыв мембраны (груши) бака. Этот элемент требует замены.

Самостоятельная работа или помощь профессионала?

Приведенные неисправности погружного насоса позволяют справиться с проблемами самостоятельно, без привлечения мастера. Однако даже в этих случаях надо хорошо понимать, что без знаний техники, возникшей проблемы и минимальных навыков справиться с ремонтом достаточно трудно.

Перед поиском любой неисправности надо познакомиться с конструкцией. В первую очередь, необходимо тщательно изучить инструкцию к агрегату, его схему. Чтобы не получить потом лишние детали, нужно запоминать последовательность действий при разборке. При работе с любым неизвестным прибором рекомендуют фотографировать каждый свой шаг.

Большую роль играет цена погружного насоса. Небольшие «вольности» позволены при ремонте несложных, недорогих моделей, так как в этом случае собрать и разобрать конструкцию будет более-менее просто. Дорогостоящие импортные (европейские) модели имеют больший гарантийный срок, поэтому лучший выход в этом случае — обращение в сервисный центр.

Типичные проблемы погружных устройств

Прежде чем начинать действовать, нужно узнать об особенностях моделей разных производителей. Как правило, у всех приборов есть свои слабые места, которые в процессе эксплуатации и ремонта обязательно появляются, поэтому их уже можно соотносить с фирмой-производителем.

Водолей

Данные насосы известны своей способностью к перегреву. Особенно часто такая ситуация наблюдается при эксплуатации оборудования в не очень глубоких скважинах. Если этот вид неисправности обнаружен у бюджетной модели устройства, то владельцам гораздо проще купить новый прибор, чем пробовать реанимировать старый. В этом случае ремонт «отнимет» около 50% стоимости нового агрегата.

Водомет

Это оборудование отличается надежностью, поэтому обычно проблем при работе не возникает. Исключением могут стать приборы, которые эксплуатируются некорректно. К частым причинам, проводящим к неисправности погружного насоса, относится загрязнение песком либо илом. В этом случае насосную часть прибора приходится заменять.

Джилекс

Слабое место этих погружных насосов — электродвигатель, из которого вытекает жидкость. Оптимальный вариант — заправка аналогичным составом, однако такая операция возможна только в сервисцентре. Существуют альтернативы — глицерин или трансформаторное масло. Однако эти вещества неизменно приведут к поломке оборудования.

Малыш

Это приборы относятся к самым популярным устройствам. Самая частая проблема с ними — сильный шум, который возникает при включении без откачки жидкости. Причина — разрыв центральной оси, где находятся мембраны с якорем. В этом случае элемент требует замены, но найти этот узел непросто. Возможный вариант — сделать его на заказ.

Ручеек

«Ахиллесова пята» этих моделей — перегрев, причем такая проблема встречается довольно часто. Устройство полностью соответствует европейским стандартам качества. Поэтому, чисто теоретически, оборудование должно работать безостановочно как минимум 7 часов. На деле прибор требует перерывов в работе каждые 2-3 часа.

Grundfos

У большинства таких конструкций предусмотрены встроенные клапаны, а также особенный вид теплоизоляции мотора. Иногда двигатель нужно вынимать, чтобы заменить уплотнители, вышедшие из строя. В этом случае работу должен делать специалист.

Marquis

Замечено не раз, что это оборудование иногда включается только после удара (по трубе, по агрегату). В этом случае причиной временного отказа становится закисание крыльчатки. Для устранения данной проблемы насос разбирают, а элемент чистят.

Профилактика

Регулярный осмотр насосного оборудования убережет его от серьезных поломок. Сама операция не подразумевает каких-то особых сложностей. Она состоит из нескольких этапов:

насос понимают на поверхность, осматривают силовой кабель и исследуют подвесной трос;

затем проверяют на целостность корпус, убеждаются, что следы коррозии отсутствуют;

если необходимо, то очищают клапан и фильтр.

В последнюю очередь оборудование включают, чтобы убедиться в том, что посторонних шумов при его работе нет. Такие проверки рекомендуют проводить ежегодно — 1-2 раза.

Не все неисправности погружного насоса можно диагностировать, а потом быстро и успешно устранить своими силами. Чтобы минимизировать шанс столкнуться с проблемами, которые потребуют дорогостоящего ремонта, лучше регулярно проводить осмотр оборудования. При такой необременительной проверке вероятность выхода прибора из строя будет минимальной. Установка дополнительной защиты оборудования — стабилизатора напряжения и автомата защиты — условия обязательные.

В завершение темы — видеоролик, посвященный ей: