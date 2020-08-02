Относительно новые пластиковые трубы со времени своего появления на рынке начали теснить своих главных конкурентов — металлические изделия. Это «нашествие» продолжается до сих пор, причем довольно успешно. Причины — невысокая цена пластика, отсутствие угрозы коррозии, долговечность и возможность самостоятельного монтажа. Для соединения отрезков полипропиленовых труб используют специальное сварочное оборудование, однако не всегда оно есть у мастера под рукой, а необходимость в ремонте, добавлении какого-либо ответвления возникает довольно часто. В этом случае появляется вполне резонный вопрос: как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. Ответов на него есть несколько, поэтому надо познакомиться со всеми способами, а потом выбрать оптимальный вариант для конкретного «фронта работ».

Когда можно обойтись без пайки?

Искать ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, мастерам приходится в нескольких случаях. Во-первых, далеко не у всех такой прибор «завалялся» в хозяйстве. А искать по знакомым, арендовать или покупать сварочное оборудование или неохота, или нет времени/возможности. Иногда врезка в ПП трубу без специального устройства может считаться оптимальным способом, поэтому так поступают даже опытные мастера. Это решение осознанно принимают в нескольких случаях:

при обустройстве временных трубопроводов;

когда соединить предстоит всего пару-тройку стыков;

после покупки счетчиков или дополнительных сантехнических приборов;

если требуется быстро заменить участок трубопровода, на котором появился дефект;

когда работу с полипропиленовыми трубами ведут на системе, где невысока гидравлическая нагрузка, первый пример — канализация.

Альтернативный метод монтажа может потребоваться еще в одном случае: когда возникает необходимость сделать соединение разъемным, чтобы был шанс время от времени разбирать участок для обслуживания.

Плюсы и минусы идеи

Сварка полипропиленовых труб с помощью специального оборудования была и остается идеальной технологией. Поэтому прежде чем принимать решение насчет использования альтернативных методов, надо познакомиться с их преимуществами и недостатками. К плюсам относятся:

небольшие расходы, так как мастеру не придется арендовать или покупать сварочное оборудование;

легкость монтажа: при использовании технологии пайки, наоборот, необходимо следовать точной инструкции, любой отход от нее сделает соединение ненадежным;

скорость восстановления участка трубопровода в том случае, если произошла авария: альтернативные методы дают шанс быстро избавиться даже от серьезного прорыва.

Но любой альтернативный метод не может называться идеальным. Первый, не самый большой недостаток некоторых методов врезки в полипропиленовую трубу без пайки — более длительный монтаж. Однако необходимость потратить дополнительное время вряд ли может считаться веской причиной для отказа от этой операции.

Небольшие расходы нередко превращаются в приличные траты. Ненадежность соединения, которое способно рано или поздно «рвануть», — еще один аргумент, который приводят противники альтернативных методов.

Как соединяют пластиковые трубы без паяльника?

До того как переходить к технологиям врезки в полипропиленовые трубопроводы, нужно остановиться на методах соединения разных пластиковых труб без сварки. Есть несколько способов, позволяющих добиться желанной цели. Одни из них используют не очень часто, другие, наоборот, применяют практически все мастера. К самым популярным методам причисляют 6 технологий.

Электросварные седелки. Они используются для пластиковых изделий одного вида — для полиэтилена низкого давления. Он расправляется при подаче напряжения от сети. Стыковка ПП труб с помощью фланцев. Данное соединение считается максимально надежным: для него используют болты, их вкручивают в отверстия, предусмотренные в элементах. Использование специальных элементов — труб большего диаметра, они имеют раструбы, уплотнительные манжеты. Стыки надежно защищают резиновыми уплотнителями. Это вариант, подходящий для безнапорных трубопроводов. Соединение элементов с помощью муфт. Перед монтажом на трубе нарезают резьбу. Чтобы обеспечить максимальную герметичность отрезка, ее обматывают паклей, ФУМ-лентой или обмазывают специальной сантехнической пастой. Однако лучший вариант — сварное соединение. Использование практичных компрессионных элементов, или пресс-фитингов — из стали или чугуна. Этот вариант подходит в том случае, когда диаметр труб небольшой. Плюсы фитингов — широкий ассортимент, позволяющий монтировать участки трубопроводов под различными углами. Использование клеевого состава. Этот способ имеет серьезное ограничение. Он совершенно не подходит для водопроводов с горячей водой. Исключение есть: это марки, способные выдерживать высокие температуры. Клей наносят на детали, соединяют, затем оставляют сохнуть. Это минус, так как нужен достаточно большой перерыв в эксплуатации коммуникации. Многие мастера «заклеймили» этот метод как самый ненадежный.

Каждый хозяин по-своему ответит на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. На решение относительно способа работы обязательно повлияет тип используемых элементов, их размер и предназначение конкретного трубопровода.

Использование фланцев

Такое соединение получается максимально надежным: стыки способны выдерживать давление до 16 атмосфер и высокую температуру. Диаметр трубопровода, для которого возможна эта операция, составляет от 20 до 1200 мм.

Сначала на обоих концах соединяемых элементов делают срез, но следят за тем, чтобы не образовались заусенцы. Затем на них устанавливают прокладки, максимальное расстояние от торца — 10 мм. На резиновые уплотнители надевают фланцы, соединяют их болтами и осторожно затягивают.

Соединение пресс-фитингами

Это второй популярный способ, используемый там, где необходимо обеспечить разветвление или поворот трубопровода. Компрессионный фитинг состоит из крышки, корпуса, зажимного, упорного кольца и втулки.

Перед операцией концы полипропиленовых труб обрезают перпендикулярно оси, заусеницы убирают, элементы очищают от пыли и обезжиривают. На них надевают гайки, выкрученные из фитингов, затем устанавливают зажимные кольца. Элементы в фитинг вставляют до упора, затем закручивают крепежи на каждом из них.

Применение муфт (ПНД)

Это основная разновидность компрессионных фитингов. Такой вид соединения подходит как для напорного, так и для безнапорного трубопровода. После обрезки краев соединяемых элементов их вставляют в муфту, следя за тем, чтобы стык деталей находился точно посередине муфты. Затем гайки затягивают.

Зажимные соединительные крепежи используют так, где трубопровод находится близко к полу или стене. В этом случае муфту развинчивают, на трубу надевают все ее детали по порядку, потом закручивают гайку. С противоположной стороны прикручивают фитинг-американку с уже зафиксированной полипропиленовой трубой.

Склеивание элементов

Этот способ применяют как дополнение (например, при использовании фитингов), так как клеевые составы не отличаются большой надежностью. В этом случае краям склеиваемых деталей надо обеспечить шероховатость. Для этой цели после обрезки труб их края обрабатывают наждачной бумагой.

Подготовленные поверхности обезжиривают. Клей наносят на все участки, где будет устанавливаться фитинг. Отрезки соединяют, проверяют корректность положения, фиксируют на минуту, затем оставляют до полного высыхания. Состав схватывается уже через четверть часа, однако для полного высыхания ему требуются как минимум сутки.

Варианты решения задачи

Если с обычным соединением разобраться достаточно просто, то вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, задают довольно часто. В этом случае также есть несколько вариантов, которые могут использоваться и для других полимерных изделий.

Технологии врезки очень похожи, однако они имеют свои сферы применения. Одни способы идеальны, их разрешается использовать даже для разводки систем ГВС и отопления. Другие методы подходят только для холодного водоснабжения или канализации. Отличие технологий — способ соединения, если возникает необходимость вставки какого-либо элемента в уже действующий трубопровод.

«Обкатанные» способы врезки есть, но не все они возможны, если нет подходящего инструмента. Основных технологий, которые успешно используются для пластиковых водопроводов, существует всего две: это врезка тройников или применение хомутов, седелок.

Врезка тройника, коллектора

Этот способ рекомендуют не использовать тем мастерам, у которых нет опыта подобных работ. Если врезка необходима, а навыков пока нет, то накладка-седелка гораздо предпочтительнее: она дает шанс избежать неприятных последствий. Первая сложность возникнет, если воду перекрыть не получится. В этом случае работа с электроинструментом станет невозможна. Работа с паяльником тоже требует сухих поверхностей.

Роль вставки в водопровод сможет «сыграть» обычный тройник, коллектор, который дает возможность подключения нескольких отводов. Или небольшой отрезок трубы, к которому припаян отвод. В последнем случае рассматривается два вида соединений — с резьбой или под пайку. Как правило, выбирают тот, который использовался при монтаже системы. Однако этот вариант предполагает наличие специального паяльника, поэтому подробно рассматривать его не имеет смысла. Но есть альтернатива — использование прижимных фитингов.

Использование накладок

Это монтаж хомута (седелки), имеющего отводной патрубок. Первый способ элементарен: седелку надевают на трубу, затем фиксируют болтами. Второй вариант подходит для ПНД труб, он требует специальных изделий. Хомут накладывают на трубопровод, а потом приваривают с помощью нагревательных спиралей, встроенных в него.

Если говорить о надежности обоих способов, то здесь лидером будет вариант со вставкой тройника. Это обычная работа, при которой используются фитинги. Однако способ не лишен одного существенного минуса: такая «хирургическая» операция не всегда возможна. Пример — труба, расположенная почти впритык к стене. В этом случае с реализацией идеи любым методом могут возникнуть проблемы. Необходимость специального оборудования тоже относится к недостаткам.

Использование удобных накладок — лучший ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. Технология проста, а если водопровод находится под давлением, то других вариантов у мастера попросту не остается. Если перед монтажом тройника систему придется освобождать от воды, то при использовании некоторых моделей хомутов (седловых отводов для врезок) этот этап подготовки не нужен.

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки?

Самый постой вариант, не предполагающий наличия дорогостоящего инструмента, — использование накладного хомута. Данный элемент состоит из двух отдельных деталей верхней и нижней части, их стягивают болтами (гайками). В комплект входит резиновая уплотнительная прокладка, предотвращающая протечки.

Использование хомутов (седелок)

Размеры обжимных хомутов и количество болтовых соединений зависит только от диаметра труб, в которые предстоит врезаться. Такие накладки для врезки могут иметь:

запорный кран;

защитный клапан, встроенную фрезу;

резьбовой или фланцевый металлический конец.

Некоторые изделия имеют пластиковый торец, предназначенный для пайки либо склеивания.

Обычная работа с хомутами

В этом случае ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, очень прост. Обе части хомута надевают на трубу, соединяют болтами или гайками, затем через отводной патрубок выполняют засверливание. Потом подсоединяют отвод.

Сверление трубы до установки хомута делать не рекомендуют, так как в этом случае мастер рискует совершить ошибку: например, неправильно выбрать диаметр отверстия или точку сверления.

Операция под давлением

Для возможной врезки в водопровод, находящийся под давлением используют изделия, имеющие встроенную фрезу. Для нее предусмотрено полностью герметичное ответвление. Некоторые модели приспособлены для работы с дрелью. В других хомутах для сверления отверстия нужно лишь несколько раз повернуть шестигранный ключ.

Есть в продаже и максимально удобные конструкции накладки, снабженные вентилем. В этом случае после сверления воду перекрывают, ответвление с фрезой снимают, а на его месте крепят отводную трубу. Изделия со встроенной фрезой стоят намного дороже обычных устройств, зато для работы с ними неважно, есть или нет давление в системе.

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки — вопрос решенный, однако нередко встает и другой, насчет целесообразности использования такого способа. Многие опытные мастера относятся к этим методам с большой опаской, недоверием, предпочитая брать в аренду «сварочный аппарат».

Горячий способ, но без паяльника

Это еще один вариант, который можно попробовать там, где нет электричества или отсутствует «полипропиленовая классика» — паяльник-утюг. Его заменяют газовой горелкой, вернее, сразу двумя приборами, так как важно одновременное нагревание соединяемых поверхностей.

При использовании горелки принцип пайки не отличается: обе детали разогревают, затем насаживают друг на друга. Однако такая технология имеет большие «прорехи»: на глаз определить «готовность» нагреваемых деталей попросту невозможно.

Мастер сильно рискует, потому что их можно либо расплавить, либо недостаточно нагреть. В том и другом случае приговор окончательный — это брак. Однако как временная мера (спасение в случае ЧП на даче) вариант рассматриваться может.

Какое решение лучше?

Если есть возможность, то лучше — сварка. Имеет ли смысл использовать альтернативный вариант без пайки? Да, возможно, подобное соединение не будет доставлять проблем несколько лет, особенно в системах без напора или в трубопроводах ХВС. Оптимальным способом многие считают использование хомутов. Но для квартир даже такой вариант все же советуют не рассматривать.

Замену седелок (на традиционное приваривание нормального тройника) рекомендует подавляющее большинство мастеров, приезжающих по вызову. Даже в том случае, если проблему хозяева обнаружили в совершенно другом месте.

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки? Об одном из потенциальных методов расскажет следующее видео: