Перед строительством загородного дома его будущие хозяева должны обдумать множество вопросов. Один из самых насущных — выбор вида водоснабжения. Решений у него всего два. Первый, более затратный — организация колодца или скважины. Второй — присоединение к централизованной трассе. Поскольку рытье колодца или бурение скважины подразумевает, что работа будет длительной, непростой и дорогостоящей, некоторые владельцы участков отвергают этот «тернистый» путь. Они предпочитают использовать то, что будет гарантированно работать без малейших проблем. Поэтому перед такой ответственной операцией им необходимо узнать, как врезаться в центральный водопровод, что нужно сделать, чтобы иметь на это право.

Что надо сделать для получения допуска?

Перед тем как врезаться в центральный водопровод, хозяева обязаны согласовать свои действия с организацией-поставщиком. Любая самодеятельность запрещена, так как водопроводная магистраль является важным объектом. Нарушителю грозит серьезный административный штраф. Допуск получают в местном отделении водоканала, способ операции (со сваркой либо без нее) при этом значения не имеет.

Иногда домовладельцам, подавшим заявление на подключение, могут вовсе отказать. Есть несколько условий, при которых врезка запрещена. Однако даже одно из них станет основанием для правомерного отказа. Это произойдет:

если сечение трубы магистрального водопровода очень велико;

когда на участке отсутствует подключение к центральной канализации;

если перед врезкой владельцы не предусмотрели установку приборов для учета воды.

Для присоединения к трассе хозяевам участка необходимо подать заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на владение недвижимостью, а также кадастровый план. Специалисты центрального управления водоканала или проектной организации подготавливают технические условия. В них указывают конкретное место для подключения, данные, необходимые для проведения врезки, диаметр магистрального трубопровода и т. п.

С этим документом владельцы участка идут в филиал СЭС, где его регистрируют. Туда же подают заявление на подтверждение необходимости присоединения к водной магистрали. Ордер на проведение работ выдают в коммунальных службах. Врезку обязаны выполнять профессионалы — представители водоканала или организации, которые имеют лицензию на подобные работы. Владельцы участка вправе проводить только земляные работы. Однако запретить самостоятельные действия никто не может, поэтому не редкость, когда владельцы занимаются врезкой сами.

После подключения к трассе сотрудники СЭС берут пробы воды, затем оформляют акт о дезинфекции и промывке. Последние этапы — выдача водоканалом справки о выполнении технических условий, заключение договора об эксплуатации водопровода.

Рытье колодца — подготовительный этап

Если ближайший узел находится далеко от дома, то перед тем как врезаться в центральный водопровод, рекомендуют выкопать смотровой колодец. Это сооружение предусмотрено правилами, касающимися устройства центральной магистрали. Владельцам колодец необходим не только для регулярного осмотра труб: он будет очень кстати при подключении новых потребителей, существенно облегчит эксплуатацию.

Именно в колодце удобнее всего работать: как устанавливать запорный вентиль (шаровой кран), так и обслуживать узел при необходимости, либо делать новую врезку. Надо заметить, что этот этап желателен, но он не является обязательным. Если возникнет потребность, то с помощью свободного доступа подачу воды легко перекрыть. Сверлят отверстие непосредственно через запорную арматуру, когда кран находится в открытом положении.

Первый этап — рытье ямы и выкапывание траншеи, ведущей к дому. В последнем случае надо сначала убедиться, что пересечения с другими проложенными коммуникациями (связь, канализация, электросеть) не будет. Рекомендуемый диаметр такого колодца — как минимум 700 мм, однако лучше оставить большее пространство для «маневров» (1000-1500 мм).

Сооружение может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму, так как главное — его удобство. Котлован, вырытый на месте подключения, углубляют на 500 мм, затем засыпают песком, потом гравием (щебнем), застилают рубероидом. Дно заливают 10-сантиметровым слоем бетона (М200), армирование предпочтительно. Спустя несколько дней (3-4) работу продолжают.

Для строительства сооружения используют бетонные кольца, кирпичи либо блоки. Когда существует угроза сезонного затопления, его герметизируют. В этом случае яму сразу копают большего размера. Цель — возможность доступа к внешним стенкам. Их обмазывают битумной мастикой, затем оборачивают тем же рубероидом, оставшееся пространство засыпают грунтом либо песком. Колодец закрывают крышкой, в которой предусмотрен люк.

Виды врезки: зависимость от труб

Способ врезки в центральный водопровод определяет только один фактор. Это материал самих труб. Магистрали делают из металла, металлопластика, пластика (полиэтилена) или чугуна. Последний вид теперь встречается довольно редко. Естественно, врезка предполагает, что в трассе необходимо сделать отверстие, а значит, из него обязательно польется вода. Так отключить ее чаще возможности нет, приобретают специальную арматуру — хомуты.

Работа с пластиковыми трубами

В этом случае используют электросварный хомут, который называют седелкой. Это изделие похоже на тройник, состоящий из двух половинок. В вертикальном патрубке есть резьба, предназначенная для крана. Через него вводят инструмент для рассверливания отверстия в водопроводе. Хомут сделан из пластика, в него вмонтирована спираль для подключения сварочного оборудования.

Такое соединение получается герметичным, максимально прочным: оно способно противостоять давлению в 16 атмосфер. Изделия отличаются длительным сроком службы — до 50 лет. На электросварных моделях предусмотрена встроенная фреза, которой сверлят отверстие. Для этого ее вращают ключом за хвостовик.

Подсоединение к водопроводу происходит так:

Сначала выкопанную трубу зачищают от грязи. В точке врезания устанавливают разобранный хомут. Затем к седелке подсоединяют сварочный аппарат, хомут сваривают. Место соединения оставляют на час для охлаждения. Прикручивают к седелке вентиль. Сквозь него вводят сверло, делают отверстие. Оно обязано быть меньше, чем верхний патрубок хомута. После появления струи инструмент моментально вытаскивают, а воду перекрывают. Затем через муфту подсоединяют трубу, ведущую к дому.

Чтобы «остаться в живых» после манипуляций с электродрелью и водой, многие мастера рекомендуют предусмотреть надежную защиту — соорудить специальную самодельную «насадку» на дрель. Например, можно вырезать круг из плотной, жесткой резины. Его толщина 3-4 мм, диаметр — 150-250 мм. В центре делают отверстие для сверла. Такой защиты достаточно как для инструмента, так и для человека.

Подключение чугунного водопровода

Работа с чугуном требует осторожности: несмотря на кажущуюся надежность тяжелого материала, он может довольно легко лопнуть. В этом случае сварку не используют. Вместо нее покупают седелку, имеющую резиновые уплотнители. Для чугуна берут специальное сверло. Оно должно иметь прямые канавки, их затачивают под большим углом (116-118°).

В процессе сверла приходится менять, так как тупятся они очень быстро. Более удобная альтернатива — специальная биметаллическая коронка. Во время операции обязательно регулярное смачивание инструмента водой или маслом, обороты делают небольшими, сильный нажим этому сплаву противопоказан.

Процесс врезки в чугун можно условно разделить на два этапа:

Трубу очищают от грязи, смазки и ржавчины. В том месте, что предназначено для отверстия, болгаркой снимают слой металла. Устанавливают седелку с уплотнителем. На патрубок монтируют вентиль. Через него вводят инструмент, затем сверлят отверстие.

После извлечения коронки кран быстро перекрывают, затем подсоединяют ветку новой, домашней магистрали.

Если трасса стальная

Сталь — материал жесткий, но, в отличие от хрупкого чугуна, достаточно пластичный. По этой причине для врезки используют сварочный аппарат и хомут-седелку. Работу проводят в такой последовательности:

Поверхность участка очищают от ржавчины, потом устанавливают половинки седельного хомута, их стягивают болтами. Швы хорошо проваривают, затем их остужают, проверяют на герметичность. Потом прикручивают вентиль. Сквозь него просверливают трубу, однако действуют осторожно: последний проход совершают, используя ручную дрель.

Для стального водопровода есть еще один способ. Можно взять такой же патрубок (из стали) с резьбой, приварить его к трассе. Затем к нему присоединяют вентиль, а потом через него сверлят отверстие. Результат получится аналогичным, но только если работа сделана качественно.

Для любого из случаев обязательна проверка герметичности нового узла. Чтобы убедиться в его надежности, используют керосин и мел. Первым веществом промазывают внутреннюю поверхность вентиля, второе наносят с наружной стороны. Если на меле появятся жирные пятна, то такую работу придется переделывать.

Как врезаться в центральный водопровод под давлением?

Самовольное подключение — идея не слишком хорошая, поэтому владельцам грозит административное наказание — штраф. Все работы должны проводить лицензированные организации. Проводка и подсоединение отвода от магистрали к дому может быть выполнена без помощи извне. К основным этапам работ относится:

определение оптимального места;

рытье траншеи и колодца, его подготовка;

установка хомута на магистральный трубопровод;

монтаж запорной арматуры, сверление через нее отверстия;

подключение к врезке водопроводной внутридомовой трубы.

Дополнительное подключение к водопроводу, находящемуся на участке или внутри дома, не нуждается в предварительном согласовании и не карается законом. Эту работу можно выполнить собственноручно.

Как найти подходящее место?

Как правило, к водопроводу подсоединяются в самом ближнем смотровом колодце. Первое условие — его расположение на прямом участке трассы. Отводная труба обязана располагаться ниже уровня промерзания почвы. В средних широтах глубина составляет 1200-1500 мм. Траншею делают глубже примерно на 500 мм, причина — необходимость обустройства дренажа из песка и гравия. Многие мастера рекомендуют делать бетонное основание.

Выбор материалов

Для подключения к магистрали используют различные трубы — пластиковые (полиэтиленовые), стальные либо чугунные. Эти материалы могут иметь дополнительное защитное покрытие. Обязательное условие — определенный диаметр. Он должен быть меньшим, чем у магистрального водопровода. Минимальный размер — 50 мм.

Пластик — полиэтилен

Пластиковые изделия имеют встроенные нагревательные элементы, нередко в состав входит калибрующая фреза, она позволяет получить точное соединение. Если давление в водопроводе менее 1,6 атмосфер, то используют седельные хомуты. Их преимущество — равномерное распределение давления по всей площади: оно предотвратит деформацию пластика. Седелки, имеющие обратный клапан и встроенную фрезу, дают возможность сварить соединение. Срок эксплуатации такой врезки составляет 50 лет.

Сталь и чугун

Если у первого материала практически нет серьезных недостатков, то с чугуном могут возникнуть проблемы. Его непрочность на излом требует аккуратного обращения. По этой причине советуют покупать изделия, имеющие в составе шаровидный графит. Они более пластичны. Сильный нажим во время операции использовать не советуют. Такая врезка требует аккуратности.

Как сделать отвод?

О том, как врезаться в центральный водопровод, было уже написано. Поскольку чаще этот этап берут на себя представители обслуживающей организации, нужно рассказать о том, что нередко делают самостоятельно — как выполняют отвод от магистрали. После врезки ветвь водопровода укладывают в траншею, затем с помощью обжимной муфты крепят ее к запорному крану. По завершению этого этапа работ трубопровод не закапывают, так как еще предстоит его тестирование.

Первый конец трубы присоединяют к врезке, второй к разводке внутри дома, однако перед этим монтируют счетчик. Отсекающие вентили на участке с оборудованием — условие обязательное. При установке прибора нужно предусмотреть еще один рекомендуемый элемент — клапан обратного хода. Он будет препятствовать течению жидкости вспять.

Если отвод проводят в дом через фундамент либо стену, то отверстие должно быть больше диаметра водопровода: рекомендованная разница — около 200 мм. После монтажа и проверки оставшееся пространство закрывают паклей либо сальником. Для финишной отделки используют цементный раствор.

Проверка и регулировка давления в системе

Вопрос о том, как врезаться в центральный водопровод, уже рассмотрен. Однако владельцам еще предстоит произвести пробный пуск, проверить качество соединений и отрегулировать давление. Этот этап проводят так:

Сначала водопровод полностью заполняют водой. Для стравливания воздуха открывают краны. Если в системе предусмотрены автоматические клапаны, то этот этап упрощается. Замеряют показатели давления в месте врезки отвода. Для районов с малоэтажной застройкой нормой считается 1,5-3 атмосферы, однако большое количество сантехнических приборов увеличивает этот показатель как минимум в 1,5 раза. После заполнения системы подключают нагнетатель, давление повышают до 6 атмосфер. Все соединения под нагрузкой последовательно и тщательно проверяют на предмет протечек. Минимальная длительность этого этапа — час.

Если протечек не обнаружено, а давление находится в норме, то это значит, что врезка была проведена корректно.

Как врезаться в центральный водопровод, если он перекрыт?

В этом случае поток трассы перекрывают на время проведения работ. Материал труб большого значения не имеет, так как принцип для любых труб почти одинаковый. Для примера можно рассмотреть врезку в водопровод, магистраль которого сделана из стали.

В этом случае операция разделена на такие этапы:

Рытье котлована и траншеи. Сначала аналогично роют яму выбранных размеров. Если используют экскаватор, то после обнаружения металлической ленты переходят к работе лопатами. Останется выкопать 300-500 мм. Затем делают траншею к дому. В системе отключают воду. В центральном водопроводе автогеном вырезают отверстие. К нему приваривают патрубок, имеющий резьбу. На элемент накручивают вентиль. После окончания этого этапа переходят к сооружению колодца над местом врезки.

Любой вид пластиковых труб не требует использования какого-либо вида сварки. В этом случае используют хомуты-седелки — тройники, которые собирают из двух частей. После монтажа элемента в пластиковой трубе делают отверстие. Дальнейшая работа происходит точно так же, как и со стальными трубами.

О том, как врезаться в центральный водопровод, отлично знают мастера соответствующих организаций. Если владельцы собираются делать работу самостоятельно, то аккуратность и осторожность при работе с жидкостью, находящейся под давлением, соблюдение всех правил и рекомендаций обязательно. Если целостность системы будет нарушена, то результат работы будет неутешительным. Худший сценарий — последующее наказание за самоуправство.

Как делают врезку во внутренний водопровод?

Иногда хозяевам необходимо сделать ответвление от уже существующей системы. В этом случае можно воспользоваться тройником либо криволинейным фитингом.

Врезка тройника

Кажется, что эта задача максимально простая, но иногда можно столкнуться с неприятными неожиданностями. Воду перекрывают, участок трубы вырезают, а на его место монтируют прибор. Однако легкость нередко оборачивается сложностью: монтаж затрудняется из-за близости тройника к стене. По этой причине данный метод сейчас не очень популярен.

Криволинейный патрубок

Это фитинг, имеющий хомут. Такой элемент гораздо удобнее, но цена его соизмерима со стоимостью обычного тройника. В этом случае:

Перекрывают подачу воды, после чего в трубе сверлят отверстие. Место стыка участка водопровода и фитинга смазывают силиконовым герметиком. Устанавливают и фиксируют хомутом патрубок, затем в него вставляют уплотнитель и трубу.

Другой вариант — использование таких же хомутов-седелок, которые берут для врезки в центральную магистраль. В магазинах можно найти комплекты, имеющие фрезу и запорный механизм. Они дают возможность работы без перекрывания подачи воды.

Процесс нельзя назвать очень сложным, так как врезаться в центральный водопровод может любой, кто знаком с подобными работами. Однако некачественная работа и незаконные действия рано или поздно приведут к последствиям. Насколько плохи они будут, предвидеть невозможно.

Чтобы иметь представление о такой работе, лучше посмотреть один из самых популярных видеоуроков: