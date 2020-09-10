Автономная система водоснабжения подразумевает обустройство собственного источника воды. Из двух существующих вариантов владельцы загородных домов и дачных участков довольно часто выбирают скважины — конструкции максимально удобные и эффективные. Однако, как и любое сооружение, такая система требует правильной эксплуатации. Например, когда наступает зимний период, а дача или дом не будет использоваться в холодный сезон, то источник воды необходимо защитить от морозов. Есть несколько способов обеспечить ему сохранность, предотвратить замерзание и повреждение. Можно качественно утеплить систему, или законсервировать — закрыть ее. Последний метод используют, когда забор воды в этот период не планируется. Оба варианта не слишком сложны для реализации. Зная о том, как утеплить, как закрыть скважину на зиму, можно довольно легко подготовить инженерную систему к морозам.

Источник воды и морозная погода

Перед тем как рассматривать вопрос о том, как закрыть скважину на зиму, нужно узнать о слабых местах любой подобной конструкции. Поскольку зеркало воды в скважинах находится на глубине 8 м, а глубина промерзания грунта составляет всего 10 метров, то никакой серьезной угрозы для закрытого источника зимой не существует.

Однако слабое звено есть. Как и в любой системе, где используется жидкость, это водопровод, та его часть, которая находится за пределами здания. Если в трубах осталась вода, то при нуле градусов, а тем более, при минусовых температурах неизбежно ее замерзание. Последствием станет повреждение этих участков, а значит, выход всей системы из строя.

По этой причине монтаж трубопровода всегда проводят ниже того уровня, где находится нижний уровень зоны промерзания почвы (1,5-2 м). Однако иногда это условие не учитывают, поэтому результатом становится появление дефектов на внешнем участке ветки.

Особенности подготовки скважины

В большинстве российских регионов климат холодный, поэтому трудно переоценить важность подготовки скважины к зимовке. Такие мероприятия дают возможность исключить поломки, разрывы водопровода, замерзание воды в трубах. Самым сложным элементом конструкции является именно водопровод, в котором образуется наледь при нерегулярной эксплуатации системы. Если хозяева частного дома живут в доме круглогодично, то теплоизоляция источника и трассы, находящейся вне здания, — условие обязательное.

Такое мероприятие зависит от нескольких факторов. Например, от того, планируется ли использование скважины в холода. Влияет на операцию климат в регионе, глубина, на которой находятся грунтовые воды, а также глубина промерзания грунта. Подготовку начинают рано — в сентябре, пока нет существенного понижения температуры.

Если скважина будет эксплуатироваться

Чтобы избежать пагубного влияния минусовой температуры на источник воды, его перед наступлением холодов утепляют. Ели почва промерзает глубоко, обыкновенно используют пенопласт или пенополистирол. Если в местности климат мягкий, то в роли утеплителя способны выступить даже простые материалы — опилки, солома, стружка, сухая листва. Но эти материалы не лучшие из решений. Причина — быстрый «приход» их в негодность после первого же контакта с влагой.

Другой действенный способ — монтаж греющего кабеля и установка температурного датчика. В этом случае вмешательства хозяев не потребуется. При понижении температуры до 5° кабель начнет обогревать трубы и оборудование, поэтому всех проблем можно избежать. Поскольку для скважин нередко оборудуют кессоны, их рекомендуют утеплять. Стены и крышку конструкции защищают пенопластом либо минеральной ватой.

Когда источник воды будет зимой «отдыхать»

Любой вид работ нужно проводить в начале осени. В этом случае в первую очередь из системы сливают всю воду, достают из скважины погружной насос, промывают его, потом сушат, и убирают в сухое теплое место. Затем сливают жидкость из гидроаккумулятора. Используя ручной насос, из бака удаляют оставшуюся воду.

Чтобы во время работы по обслуживанию системы не возникало ни малейших проблем, в проекте коммуникации должны быть сделаны участки для слива воды из трубопровода. Эти элементы предусматривают еще на стадии составления проекта сооружения водозабора.

Если планируется периодическое использование

В этом случае подразумевается эксплуатация скважины время от времени. Такое использование источника характерно для загородных домов, которые посещают на выходных. Есть и другой вариант: их, наоборот, покидают только на время уик-энда. Для водопроводной системы и источника такой усадьбы оптимальным вариантом будет кабельный обогрев труб с помощью датчиков или саморегулирующихся изделий.

Режим эксплуатации и утепление

Теплоизоляция скважины и самого водопровода зависят от глубины монтажа труб и глубины промерзания грунта. Не менее важно учитывать режим, в котором используется конкретная скважина.

Режим использования источника воды

Особенность работ зависит от продолжительности зимы, ее средней температуры. Не самую последнюю роль играет предназначение конструкции.

Скважина всесезонного использования

Постоянный, круглогодичный источник не требует слишком больших усилий. Так как скважиной пользуются активно и ежедневно, то движение жидкости по трубам попросту не позволит им промерзнуть. Но только с одним условием: если подвод труб к скважине был уложен в футляр. Эта труба большего диаметра, в которую вкладывают патрубки, которые были предварительно утеплены. В роли теплоизоляции между элементами обычно выступает либо минеральная вата, либо готовые изделия из нее — скорлупа (цилиндры).

Источник, работающий периодически

Если загородный дом посещается хозяевами только время от времени, то в этом случае качественное утепление сооружения — этап обязательный. Чтобы предотвратить проблемы, лучше знать, что не все теплоизоляционные материалы обеспечивают хорошую защиту от мороза. Для системы водоснабжения такого дома оптимальным станет вариант с датчиками и греющим кабелем, проложенным вблизи трубы. Этот метод отличается эффективностью, но не требует очень больших затрат.

Материалы для теплоизоляции

На выбор лучшего кандидата влияет климат, определяющий уровень промерзания грунта. Для хозяев это условие не единственное, потому что материал должен быть:

стойким к деформации;

простым в монтаже;

не гигроскопичным;

доступным;

недорогим;

прочным.

Если рассматривать все утеплители в зависимости от температурного режима, то их можно разделить на 2 группы.

Мягкий климат

Зимой в такой местности температура не опускается ниже -15°. При малой глубине, в теории, нет необходимости в использовании теплоизоляции. Однако она позволит уберечь систему от неприятных сюрпризов, которые любит преподносить погода. Эта операция даст возможность хозяевам не беспокоиться о потенциальных повреждениях коммуникации. В этом случае вокруг источника вынимают грунт, затем сооружают короб, который заполняют теплоизоляционным материалом.

В качестве утеплителей используются натуральные материалы. К ним относится верховой торф, солома, сухая листва, опилки, керамзит. Оптимальным вариантом является последний материал. Другие претенденты дешевы (бесплатны), но они боятся влаги, к тому же не в состоянии работать эффективно и долго. Да, во время гниения теплота выделяться будет, но потом температура перестанет быть комфортной для скважины.

Суровый климат

Если температура нередко падает ниже отметки -15°, то «супернатуралы» будут бессильны. Здесь ситуацию спасут только искусственные утеплители. Лидерами симпатий остаются пенопласт и его родственник — пенополистирол, а также пенополиуретан, пеноизол. При использовании не менее популярной минеральной ваты нужно обеспечить материалу качественную гидроизоляцию.

Как утепляют скважину для зимовки?

Этот способ не подразумевает больших расходов.

Самый первый этап работ — утепление устья сооружения. Оптимальный вариант — конструкция, оборудованная кессоном. Его стенки и крышку утепляют. Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, толщина утеплителя обязана быть не менее 300 мм, свободное пространство для воздуха оставляют в любом случае. В качестве дополнительной защиты скважины сооружают деревянный короб. Стенки его защищают утеплителем: пример — экструдированный пенополистирол. После завершения подготовки элемента конструкцию закрывают этой, дополнительно утепленной, «крышкой».

Есть еще один способ, но он уже подразумевает некоторые расходы. Над источником сооружают небольшое строение — домик из ДСП или досок, затем в него проводят электрическое отопление. Согретый воздух в мини-здании не позволит замерзнуть источнику воды.

Использование греющего кабеля

Это самый дорогой из возможных вариантов, но одновременно он и самый эффективный способ предохранить трубопровод системы от повреждений.

Сначала выкапывают траншею ниже точки промерзания. Затем монтируют кабель: для маломощного элемента шаг витков минимален, мощный укладывают вдоль трубы. Затем трубу утепляют теплоизоляционным материалом. Если необходимо, делают гидроизоляцию. Последний этап — засыпка грунта.

Установка датчика сделает контроль максимально простым для владельцев. В этом случае регулировкой работы и определением периодов простоя будет заниматься оборудование. Монтаж датчика приведет к дополнительным тратам, однако вскоре они окупятся благодаря экономии электроэнергии.

Есть и другая альтернатива, которую можно использовать в том случае, если кессон отсутствует. Для этого вокруг обсадной трубы копают котлован, затем ее тщательно укутывают теплоизоляционным материалом. На конструкцию, подготовленную таким способом, надевают трубу большего диаметра, потом котлован закапывают.

Как закрыть скважину на зиму?

Эта процедура зависит от вида конструкции. Подготовка несколько отличается для обычной скважины, конструкции с адаптером и абиссинской иглы.

Консервация обычного источника

Перед тем как закрыть скважину на зиму, отключают подачу воды, затем осуществляют ее слив из водопровода, всех сантехнических приборов, включая водонагреватели (бойлер). Жидкость удаляют с помощью вентилей, которые врезаны в нижних участках водопровода, на поворотах, подъемах. Во время этой операции не забывают избавиться от воды, оставшейся в душевых шлангах и лейках, в сифонах мойки, раковины и ванны.

Из бачка выливают воду. Из унитазного сифона также откачивают всю жидкость, затем в него заливают антифриз, чтобы избавиться от запаха канализации. Точно так же, как и водопровод, откачки и подготовки требует септик. Насосную станцию переносят в место, предназначенное для ее хранения. Затем ее продувают воздухом с помощью помпы или ручного насоса, чтобы полностью избавить от остатков влаги.

Что касается погружного насоса, то его можно не убирать. Так как агрегат находится на значительной глубине, замерзание ему не грозит. Последний этап операции — слив воды в скважину. Для этого открывают обратный клапан, расположенный после насоса. Есть модели скважинных насосов, в которых этот элемент уже встроен.

Консервация абиссинской скважины

Вода в абиссинской игле также находится ниже уровня промерзания грунта. В этом случае главными задачами являются два этапа — слив воды из системы и организация надежной защиты устья.

Сначала снимают насос, затем отсоединяют шланг, убирают оба элемента в теплое и сухое помещение. Из трубопровода сливают воду, при необходимости продувают его воздухом. На резьбу накручивают оголовок, затем его гидроизолируют пластиковым колпаком или плотной полиэтиленовой пленкой.

Если скважина с адаптером

Скважинный адаптер — устройство, обеспечивающее герметичность соединения трубы с источником. Такая конструкция уже сложнее, однако подготовка скважины в этом случае сводится к минимуму действий. Сначала от установленного насоса отключают питание. Затем открывают один из кранов в здании. Когда давление в системе снизится до 0,5 бар, откроется сливной клапан, а жидкость начнет уходить из системы в источник.

В любом из случаев скважину перед зимовкой советуют дезинфицировать. С этой целью готовят раствор из порошка «хлорки» и воды (на метр скважины — 30 г на 10 л). Данный препарат обеззаразит жидкость, избавит ее от органического мусора, предотвратит размножение патогенных микроорганизмов. Перед началом эксплуатации источника такую воду откачивают.

Как раскачать источник?

Пауза в эксплуатации нередко негативно сказывается на источнике. Среди возможных последствий — ухудшение качества воды, заиливание. Особенного внимания требуют песчаные источники, которые без прокачки очень быстро заиливаются, выходят из строя. Поэтому им важно обеспечить регулярное обслуживание: такую операцию надо проводить как минимум ежемесячно. Длительность ее — 20-30 минут.

Такая же раскачка необходима любой скважине для начала работы после длительного «безделья». Задача подготовительного этапа — поднять ил, а затем удалить его. Вариантов решения ее есть несколько.

Использование вибрационного насоса. В этом случае прибор опускают в скважину, затем попеременно опускают и поднимают, чтобы разрыхлить слежавшиеся отложения. На самое дно его устанавливать нельзя. Агрегат периодически очищают от грязи. Процедуру прекращают, когда вода становится чистой. Применение трубы. Для операции потребуется труба меньшего диаметра. Ее опускают на дно, а к верхней ее части присоединяют шланг, через который пускают мощную струю воды. Благодаря сильному напору отложения и песок выдавливаются со дна. Когда появляются частицы гравия, операцию прекращают, трубу вынимают, затем подключают к работе насос и действуют обычным способом.

Минус последнего метода — возможное повреждение сетчатого фильтра, который может не выдержать давления и порваться.

Так как закрыть скважину на зиму не представляет особого труда, операция затруднений не вызовет. Чтобы гарантированно обеспечить результат, часть работ необходимо провести еще на этапе организации системы. Утепленные трубы внешнего участка водопровода и надежный кессон сделают подготовку (утепление, консервацию) максимально простой: не слишком трудоемкой и затратной по времени.

О том, как закрыть скважину на зиму, расскажет следующее подробное видео: