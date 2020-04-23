Централизованное водоснабжение можно назвать почти совершенным, так как оно удобно и не имеет серьезных недостатков. Совсем другая ситуация встречается в частных домах: там нередко происходит падение напора воды. Особенно некомфортно хозяевам бывает по утрам и вечерам, когда уровень водозабора максимально высок. В это время даже простое мытье посуды может стать невозможным, поэтому о принятии душа или о стирке белья даже говорить не приходится. Как с этим бороться? Сначала надо разобраться с причинами неприятного явления, а потом узнать, как создать давление воды в частном доме. Хозяевам не всегда нужна помощь сантехника, в некоторых случаях победить проблему можно самостоятельно.

Давление в автономном водопроводе

Водопровод в частном доме — система достаточно сложная, поскольку надо сделать так, чтобы давление воды из любого природного источника было постоянным. Если подобная неприятность возникает с «завидной» регулярностью, сначала необходимо найти ее причины, а потом постараться устранить их.

Единицы измерения давления — бар или атмосфера (атмосферная единица). Например, чтобы гарантировать подъем воды на 10-метровую высоту, необходимо создать давление, равное одному бару. Отличие частных домов от многоэтажных зданий — отсутствие четких норм относительно давления в водопроводе. Эта величина, закладываемая на стадии проектирования здания, может быть различной — от 2 до 10 бар (атмосфер).

Старый норматив (1 атм) теперь не показатель. Большое количество техники с таким давлением работать попросту откажется. Средние, наиболее распространенные значения находятся в пределах 1,4-2,8 атмосфер, но рекомендуют сделать запас. В этом случае системе подачи воды необходимо реле давления. Работа этого прибора заключается в автоматизации процесса. Когда давление снижается, устройство включает насос, когда увеличивается, отключает.

Давление и приборы

Чтобы обеспечить напор, на этапе проектирования надо предусмотреть все сантехнические приборы, которые планируется установить в здании. Каждый из них требует своего давления:

ванна, душ, биде — 0,2 бара;

джакузи, гидромассаж — 0,4 бара;

отопительный котел — минимум 2 бара;

посудомоечная машина — 1,5 бара;

раковина, унитаз — 0,2 бара;

система пожаротушения — 1,5 бара;

система полива сада — 3,5 бар;

стиральная машина — 2 бара.

Чтобы работа бытовой техники была максимально эффективна, к параметрам, указанным в паспорте устройств, надо добавить не менее 0,5 атмосфер. Оптимальным значением для частного дома, в котором живут постоянно, будет величина не менее 4 бар. Это давление даст возможность беспроблемного использования всех благ цивилизации, предохранит водопроводные трубы от возможных аварийных ситуаций.

Особенности автономной системы

Стабильность работы насосной станции зависит от производительности (дебита) колодца или скважины. Если она недостаточна, то расход повышает возможности источника, а напор значительно уменьшается. Такая ситуация довольно часто случается, если используют безнапорные скважины и колодцы.

Необходимое давление в состоянии гарантировать только артезианские скважины, но и в этом случае могут возникнуть сложности, так как не все из них имеют возможность обеспечить нужный объем воды. Из-за источника с большим дебитом хозяева могут получить другую проблему: сильное повышение давления становится причиной выхода насосной станции из строя, быстрого износа сантехнического оборудования.

Из-за больших трат на обустройство артезианской скважины многие предпочитают использовать безнапорные или слабонапорные источники. По этим причинам владельцам необходимы устройства, которые смогут повысить напор воды. Решением становится насосная станция, нередко ее дополняют другими приборами.

Что может спровоцировать падение давления?

Перед тем как приступать к дальнейшим действиям, необходимо установить источник проблем, так как создать давление воды в частном доме без определения причин такого неприятного явления не получится. Работа может вовсе не принести результата. Чаще всего провоцируют падение напора:

Засоры. Это происходит в том случае, если насосная станция находится под землей. Такие системы нередко забиваются глиной, илом, песком и т. д. Насос становится неэффективным, так как ему сложно перекачивать большой объем жидкости. Результат — снижение давления. Взвеси в самой жидкости тоже небезопасны: они рано или поздно забивают фильтры очистки. Поломка оборудования. Если оно используется длительное время, то выход из строя некоторых деталей, узлов системы, проблемы со стыками — только вопрос времени. Гидравлические потери вызывает повреждение резинового поршня, рабочего колеса. Когда система загрязняется, может произойти автоматическое переключение с высокого давления на низкое. Потенциальные утечки. Водопровод, находящийся на глубине, может быть легко поврежден по нескольким причинам. Это разгерметизация, коррозионные процессы, почти неминуемые для металлических изделий, ежедневно контактирующих с жидкостью и грунтом. Возможен элементарный прорыв трубы (например, пластиковой). Изменение качества источника. Каждый колодец или скважина имеет свой срок эксплуатации. Источнику, расположенному на песке, грозит заиливание. Если хозяева вовремя не предприняли необходимых мер по очистке, насосу приходится перекачивать большие объемы воды, но из-за засоров оборудования давление постоянно падает. Недостаточное напряжение в электросети. Если оно не соответствует параметру, указанному в паспорте насоса, агрегат не сможет гарантировать необходимый напор для идеальной работы системы. В этом случае нужен стабилизатор напряжения. Другой вариант — приобретение более мощного оборудования.

Вина может лежать на неисправной запорной арматуре. Отложения внутри труб, шлангов, смесителей — еще одна причина падения давления. Просвет со временем уменьшается, а такой водопровод уже не в состоянии гарантировать нормальный напор жидкости.

Как правильно поставить «диагноз»?

Ответ на вопрос, как создать давление воды в частном доме, будет зависеть от источника проблем. Однако главная трудность заключается в том, что надо абсолютно точно узнать, что вызвало проблемы с напором. Поскольку у всех систем есть манометр, о неполадках свидетельствует изменение его показаний.

В загородных домах, где работает насосная станция, наиболее распространенной причиной является засорение фильтров. Поэтому первый необходимый шаг — проверка работы насосной станции, чистка или замена фильтрационной системы. Обследование дополнительных фильтров, установленных на всех приборах, связанных с трубопроводом, также входит в это первичное тестирование.

Иногда таких масштабных работ можно избежать. Если недостаточный напор хозяева заметили только на каком-то определенном устройстве, а проблемы с другим оборудованием отсутствуют, то причина кроется в фильтрах, которые установлены на выходе. Элементы для тонкой очистки промывают под краном. Фильтры для грубой разбирают, затем меняют картридж. Другая распространенная причина падения напора — локальная протечка.

Если неполадок в работе станции не обнаружено, а фильтры чисты, то под подозрением может оказаться сам водопровод, состояние его элементов. Чтобы быстро найти проблемное место, лучше устанавливать манометры на каждом его участке внутри дома. В этом случае источник неисправности найти будет легко и быстро. Альтернатива — переносной прибор, позволяющий легко протестировать все точки крепления труб.

Как создать давление воды в частном доме?

Способ устранения слабого напора будет зависеть от того, какая система водоснабжения используется в здании.

Дом с центральным водопроводом

Это один из более выгодных, удобных вариантов, если речь не идет о качестве воды. В таком случае есть несколько способов, которыми нередко пользуются хозяева домов.

Дополнительный центробежный насос

Монтаж дополнительного оборудования — самый оптимальный и простой метод. Главное требование при выборе устройства — подходящие параметры. Перед покупкой модели нужно учесть толщину труб, длину трубопровода, количество этажей в доме. Все эти факторы влияют на выбор: они определяют необходимую мощность оборудования.

Центробежный насос умеет работать в двух режимах:

ручное управление позволяет запускать оборудование только в том случае, если давление обычно стабильное, но иногда ослабевает;

автоматический режим не требует вмешательства в работу: благодаря датчику протока насос включается в тот момент, когда жильцы открывают любой кран.

По способу охлаждения оборудование делится на сухое и мокрое.

Насосы с сухим ротором имеют крыльчатку, лопасти которой остужают двигатель. Эти агрегаты работают почти бесшумно, имеют высокий КПД. Приборы с мокрым ротором используют воду, протекающую через оборудование. Их главное преимущество — абсолютная тишина при работе.

Есть насосы универсальные, но существуют и модели, предназначенные только для холодного или горячего водоснабжения. Максимальная производительность оборудования потребует больших трат, так как создать давление воды в частном доме при помощи дешевого насоса чаще всего не получается.

Прибор монтируют на входе трубопровода в дом, или устанавливают только на проблемное устройство: например, перед бойлером. Определенную часть трубы вырезают, делают резьбу, на концах крепят необходимую (гибкую) арматуру, затем прикручивают насос. Чтобы избежать вибраций, агрегат надежно закрепляют на основании. Герметизация всех соединений обязательна.

Приобретение гидроаккумулятора

Если объем воды недостаточен, то нужен ее накопитель. У прибора есть другое название — мембранный бак. Гидроаккумулятор имеет две камеры. В первой находится сжатый воздух, во второй, отделенной прочной резиновой мембраной, скапливается водопроводная вода. Это устройство позволяет создать резерв жидкости, которая аккумулируется в сосуде в течение дня, а потом отдается на нужды жильцов.

Материалы, из которых изготавливается мембранный бак, абсолютно безопасны. Емкость пригодна для хранения питьевой воды. Чаще гидроаккумулятор включают в схему во время монтажа системы, но установить его можно в уже работающий трубопровод. Если прибор есть, но его мощности не хватает, можно его поменять на более производительный агрегат.

При выборе места учитывают, что гидроагрегат, особенно крупный, отнимает большую площадь. Удобный подход к оборудованию обязателен для обслуживания или возможного ремонта. Основание обязано быть надежным, чтобы поглощать все вибрации. Присоединяют гидроаккумулятор штуцером, имеющим 5 выходов: к прибору будет необходимо подключить манометр, насос, реле и трубу. После монтажа делают проверку на протечки.

Замена элементов трубопровода

Некорректный монтаж и качество водопроводных труб способно сильно повлиять на напор воды. Старые элементы, большие отложения в них, множество разветвлений, угловых соединений или узкие участки неизменно влияют на давление в системе. Если чистка фильтров, использование дополнительного оборудования не принесло желанного результата, то перестройка трубопровода останется единственным способ увеличить напор воды.

Здание с автономным водоснабжением

Частные дома, в которых нет возможности провести центральное водоснабжение, обеспечиваются водой за счет скважины. Проверка, затем очистка либо замена фильтров — самый простой способ, который надо рассмотреть в первую очередь.

Если виновник насос

В этом случае причины могут быть такими же, как и при централизованной системе, однако на первом месте списка «подозреваемых» оказывается насосная станция. Как создать давление воды в частном доме с автономным водоснабжением? В первую очередь проверить корректность работы насоса. Недостаточную эффективность оборудования способно спровоцировать множество факторов:

Выход из строя терморегулятора, реле. Симптомы неисправности: беспричинные скачки давления или полное отключение подачи воды. Так как поломку вызывает окисление контактов, нарушения работы блока управления, во избежание короткого замыкания срочный ремонт обязателен. Поломка обратного клапана, ее признаки — цикличные скачки давления. Другие проблемы — выход насоса из строя или поломка аккумулятора. Во всех случаях требуется оперативная замена неисправного элемента. Грязь, препятствующая наполнению расширительного бака. Это нечастая ситуация, возникающая при заиливании скважины, или в том случае, когда насос застревает либо вовсе падает на дно. Такие ЧП редки, однако совсем не единичны.

Любая серьезная неисправность насосной станции подразумевает необходимость приглашения специалистов. Самостоятельно вмешательство в нее может обернуться еще большими проблемами.

Дополнительный насос

Если насосная станция работает правильно, а поломок не обнаружено, фильтры тоже в порядке, то для создания необходимого давления придется рассмотреть покупку и установку дополнительного насоса. Он будет следить за показателями давления, но включится в работу лишь в тот момент, когда они начнут падать. Чтобы выбрать оптимальную модель, надо знать, что:

мощность устройства важна, но она зависит только от конкретной насосной станции и условий;

в этом случае максимально мощный прибор не требуется, так как оборудование призвано лишь немного усилить напор воды.

Для частных домов в большинстве случае достаточно обеспечить давление водопровода немногим более 2 атмосфер. Дополнительный насос устанавливают между потребителями воды и гидроаккумулятором, все соединения герметизируют.

Накопительный бак

Когда проблему вызывает не загрязнение фильтров и не другие неисправности насосной станции, а недостаточный объем жидкости, решение ее другое. Это обеспечение непрерывного потока воды. В этом случае системе необходимо накопительный бак, в котором она будет аккумулироваться, а потом поступать к кранам приборов.

Такая емкость максимально удобна: она наполняется автоматически. Когда открывают воду, она нагнетается насосом. Чтобы выбрать оборудование, надо обратить внимание на несколько моментов:

лучшей емкостью будет та, в которую может поместиться объем воды, необходимым как минимум для суточного потребления, больше — лучше;

установка в систему байпаса даст возможность временно отключить оборудование в случае его ремонта или обслуживания, но не перекрывать подачу воды.

Чтобы бак работал эффективно, а жидкость была отличного качества, баку необходима регулярная очистка. Операция избавит емкость от микроорганизмов и отложений.

Профилактические мероприятия

Иногда регулярного обслуживания системы достаточно для того, чтобы не сталкиваться с подобными ситуациями. Поможет монтаж манометров на всех важных участках трубопровода: на входе в дом и перед сантехническими приборами. Периодическая проверка фильтров и их очистка позволит исключить как минимум этих «подозреваемых» в случае возникновения неполадок.

Недостаточный напор в трубопроводе — проблема, которая появляется не только в загородном жилье, но и в квартирах, расположенных на последних этажах высотных зданий. Как создать давление воды в частном доме? В большинстве случаев исправление слабого напора обходится без серьезных работ, а самой распространенной причиной остается некорректный монтаж трубопровода.

Поэтому проектирование системы, поиски оптимальной конфигурации лучше доверить грамотному специалисту, так многих неприятностей легко можно избежать. Минимальное количество изгибов, регулирующей и запорной арматуры — шанс значительно уменьшить сопротивление линии.

В завершение сегодняшней темы — популярное видео: