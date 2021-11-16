После наступления осени владельцы дачных участков и летних резиденций начинают основательно готовиться к предстоящей зиме. Те хозяева, которые пользуются скважиной или колодцем, приступают к консервации системы водоснабжения. Эта операция необходима для предотвращения промерзания элементов инженерной коммуникации, крайне уязвимой к воздействию низких температур. Чтобы предупредить возможные проблемы, владельцам нужно знать, как слить воду с насосной станции на зиму. Данное мероприятие включает несколько этапов, однако эта работа не отнимет у хозяев много времени: справиться с ней можно за пару часов. Но полная подготовка дома и его систем к зимовке подразумевает и проведение дополнительных операций. К ним относится избавление от жидкости разных устройств, а также теплоизоляция источника воды и незащищенных участков трубопроводов.

Как и зачем сливают воду из системы?

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как слить воду с насосной станции на зиму, не помешает узнать, для чего именно нужна эта операция. Когда водоснабжение не работает, жидкость, оставшаяся в системе, замерзает и расширяется, разрывая то, что препятствует этому процессу. Последствием становится разрушение емкостей, труб, шлангов и т. д. Вторая потенциальная угроза — коррозия металлических деталей, она наносит не менее серьезный ущерб. Чтобы не допустить таких ЧП, воду из системы сливают: приступают к консервации еще до наступления сильных холодов.

Какие элементы требуют внимания?

Защиты от разрушительной «стихии» требуют следующие элементы системы:

Трубопровод. Автономное водоснабжение за счет скважин или колодцев предполагает, что он располагается под землей, ниже уровня промерзания грунта. Если трубопровод находится выше, то из него необходимо слить жидкость. Участок водопровода, погруженный в источник. В нем всегда находится вода. Чтобы предотвратить возможные проблемы, всасывающий патрубок (насос) извлекают из скважины или колодца, либо используют иные способы защиты от жидкости. Внутренняя часть водопровода. Как правило, большинство владельцев стараются не допустить промерзания дома, даже в сильные холода поддерживая минимальный обогрев. Но для предотвращения непредвиденных ситуаций жидкость из внутренней части водопровода рекомендуют слить. Насосное оборудование и насос. Перед наступлением зимы эти элементы в большинстве случаев демонтируют, жидкость сливают. Поскольку приборы чувствительны к перепадам температур, до наступления весны их хранят в комфортных условиях.

Такой же защиты требует бытовая техника, работающая на даче: например, стиральная, посудомоечная машина. Эти агрегаты тоже освобождают от воды, которая может стать причиной коррозии и повреждения оборудования. Жидкость, оставшуюся в гидрозатворах сантехнических приборов, тоже предусмотрительно удаляют, или заменяют ее незамерзающими растворами.

Как производят слив воды из насосной станции?

Подготовка насосной станции к зимовке включает несколько этапов:

Сначала систему отключают от сети. Отсоединяют шланг, с помощью которого всасывается жидкость. Открывают клапаны и выпускные краны, потом ждут, пока вода не вытечет полностью. Отключают от системы насосную станцию. Проверяют давление в гидроаккумуляторе. Если показатель не соответствует норме (1,5 бар), то остатки воды выкачивают другим насосом.

Подготовку насосной станции к зиме можно считать успешной, если результатом работы будет полное отсутствие воды во всех участках системы. Чтобы гарантировать бесперебойную работу весной, все ее узлы тщательно проверяют. Так как для хранения насосного оборудования необходима плюсовая температура, насос и автоматику забирают домой.

Как слить воду с насосной станции на зиму?

Как правило, перед наступлением холодов погружной насос извлекают из колодца или скважины. Таким же образом поступают с поверхностным оборудованием. Насосы и гидроаккумулятор освобождают от остатков воды, сушат, затем увозят для хранения в теплом помещении.

Если хозяева время от времени приезжают на участок, то они не демонтируют оборудование. В этом случае для слива воды можно использовать несколько методов. Она будут эффективны, если подземная часть трубопровода имеет уклон в сторону скважины или колодца.

Использование тройника с шаровым краном: его монтируют в трубопровод. Чтобы слить воду, вентиль поворачивают, чтобы жидкость вытекла в источник или кессон. В последнем случае от воды, находящейся в закрытой камере, также избавляются. Ее собирают в подходящую емкость и выливают. Если глубина колодца не позволяет повернуть кран вручную, то используют самодельную конструкцию — длинную палку с веревкой, привязанной к ней. Применение ручного запорного клапана. Чтобы установить такую муфту, в стенке напорного трубопровода просверливают отверстие. Его закрывает заслонка, которую перемещают с помощью прочного шнура. Второй возможный вариант — обратный и сливной клапан. Эту конструкцию врезают в напорный трубопровод, либо после насоса, который не оснащен внутренним клапаном. Использование автоматического запорного клапана. В этом случае главным рабочим элементом является подпружиненный шар, который открывается, когда в системе уменьшается давление.

Как слить воду с насосной станции на зиму? Есть еще два варианта решения проблемы. Первый — электрический клапан. Это устройство устанавливают на входе трубопровода, или на выходе погружного насоса. Его подключают к сети и включают кнопкой.

Второй способ прост и незатейлив, но этот метод не относится к лучшим решениям. Это просверливание или пробивание небольшого отверстия (диаметр — 1-2 мм) в стенке трубопровода. Чтобы вода не вытекала во время работы насосной станции, мини-дыру заматывают изолентой. Когда подготавливают систему к зиме, ее удаляют, чтобы жидкость вытекала — «медленно, но верно».

Освобождение от воды внутреннего водопровода и приборов

Данная часть операции предполагает, что эта трубопровод системы водоснабжения имеет необходимый уклон. Чтобы освободить трубы, электрооборудование и сантехнические приборы от воды:

Всю автоматику отключают от сети. Открывают вентили смесителей, устанавливая их не в крайнее, а в среднее положение, чтобы освободить гидроаккумулятор. Если агрегат установлен на ножках, то открывают и вентиль, расположенный в нижней части прибора. Потом открывают общие краны, предназначенные для слива воды в канализацию. Чтобы избавить от жидкости водонагреватель, используют байпас, предохранительный клапан или иную запорную арматуру. Для удаления воды из гидрозатвора унитаза, ищут большую тряпку, которая хорошо впитывает воду. После избавления от жидкости этот элемент затыкают сухой тканью. Альтернативный вариант — заполнение гидравлического устройства антифризом или концентрированным солевым раствором. Лейку душа опускают вниз, чтобы освободить ее от остатков жидкости. Чтобы предотвратить потенциальные проблемы весной, жидкость из сифона мойки и ванной также удаляют: для этого откручивают нижние крышки. Сливные отверстия сантехники закрывают пробками из ткани: предварительно их помещают в несколько полиэтиленовых пакетов. Или используют тот же метод, что и для унитаза: заливают в них антифриз либо солевой раствор. На стакан воды берут 2 столовые ложки соли. Затем переходят к проверке фильтров грубой и тонкой очистки. Если картриджи сильно загрязнены, то их тщательно промывают, или заменяют новыми.

Потом сливают воду из бытовой техники.

Слив жидкости из стиральной машины

Стиральные машины менее требовательны. Сначала прибор отсоединяют от канализации и водопровода. Концы шлангов опускают в таз с низкими бортиками, потом включают режим «слив», и ждут, когда процесс закончится.

Потом агрегат отключают от сети. В стиральной машине откручивают пробку для слива: она располагается на лицевой стороне прибора. Предварительно у отверстия устанавливают низкую емкость: например, маленький контейнер, жаровню для духовки или кошачий лоток. Дверцу агрегата тоже оставляют открытой. Некоторые не этом не останавливаются: они переворачивают машину вверх дном, и оставляют прибор зимовать в таком положении.

Освобождение посудомоечных машин

Чтобы удалить воду из этих агрегатов, откручивают подводящий шланг и отсоединяют слив в канализацию. Выкручивают фильтр и крышку емкости для соли. Пол устилают тряпками, потом прибор укладывают горизонтально, чтобы избавиться от остатков жидкости. Дверцу прибора также оставляют открытой.

Консервация наружной части водопровода

Этот этап операции, как правило, не требуется, поскольку для прокладки трубопроводов используют трубы из ПНД. Данный материал практически неуязвим: он способен выдерживать температуру до -20°, но не терять своих качеств.

Трубопровод

Исключением из правил станут участки, проложенные выше уровня промерзания грунта, и те, что находятся на поверхности. В этих случаях для защиты системы используют трубчатую теплоизоляцию из вспененного полиэтилена или каучука, полиуретана, пенополистирола и т. д.

Для тех владельцев, которые покидают участок на длительное время, единственным вариантом является приобретение нагревательного саморегулирующегося кабеля. Его фиксируют либо внутри трубопровода, либо снаружи. В первом случае требуется греющий кабель, имеющий пищевую оболочку.

Скважина, колодец

«Как слить воду с насосной станции на зиму» не единственная тема, которую придется изучить владельцам приусадебных участков. Теплоизоляция источников воды — вторая операция, которая предотвратит появление тех или иных проблем в следующем году. Суровые зимы и высокий уровень грунтовых вод — условия, которые делают этот этап обязательным. Утеплением скважин и колодцев также занимаются до наступления холодов.

Потенциальные материалы

Принцип утепления источников воды одинаков, однако у этих операций есть несколько нюансов. Вид теплоизоляционного материала — первое, с чем хозяевам участка нужно определиться. На выбор утеплителя повлияет тип грунта, который также является или плохим, или хорошим теплоизолятором: например, глинистая почва не обеспечит такой же уровень защиты, как глинистый грунт, так как она промерзает глубже.

Выбор материала зависит от того, насколько суровы зимы в конкретном регионе. Если они сравнительно теплые, а лютых морозов не бывает, то можно использовать «природные, подручные» утеплители. К ним относят верхний торф, солому, сухие листья или опилки, крупную стружку.

Некоторые хозяева для теплоизоляции скважин используют поролон, старые пуховики, ватные одеяла, фуфайки и т. д. Чтобы насыпные утеплители были максимально эффективны, вокруг обсадной и напорной трубы сооружают ящики, или кожухи. Лучшие материалы для таких коробов — доски, листы пенопласта.

В регионах с суровыми зимами для утепления скважин приобретают современные теплоизоляционные материалы — пенополиуретан, вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол (ЭППС). Минеральная вата — возможный, но не самый лучший кандидат, так как ей требуется надежная защита от влаги. Эковата и другие органические утеплители для теплоизоляции также не подойдут: эти материалы быстро сгниют в условиях повышенной влажности.

Выбор утеплителя зависит и от материала стен кессона. Для кирпича идеальны листы пенопласта или ЭППС. Для кессонов-цилиндров используют минеральную вату — рулоны и маты. Готовые цилиндры из базальтовой ее разновидности, из пенопласта — оптимальная защита для труб водопровода. Использование фольгированных материалов, армированных утеплителей — идеальные варианты для местности с суровыми погодными условиями и для участков с «ненадежным» грунтом.

Толщина утеплителей

Для углубленных конструкций достаточно небольшого слоя — 150-200 мм, потому что такие кессоны будут прогреваться снизу за счет тепловой энергии земли. Поверхностные скважины и колодцы требуют увеличения этого показателя как минимум до 300 мм. Прослойки воздуха между слоями утеплителя станут дополнительной защитой конструкций от холода.

Теплоизоляция колодца

Способ утепления ж/б колодца зависит от его глубины и количества колец. Для теплоизоляции его стенок часто используют пенопластовые (пенополистирольные) скорлупы. Эти изделия имеют пазы и шипы, поэтому гарантируют надежную фиксацию изделий. Швы их замазывают герметиком. Сверху материал защищают от солнечных лучей: его штукатурят и покрывают краской. Для утепления надземной части конструкций можно использовать и минеральную вату, но ее необходимо защитить от влаги.

Для изготовления крышек для источников нередко используют сэндвич-защиту. Пример — фанерные листы, между которыми находится утеплитель. Чаще применяют пенополистирол либо пенополиуретан. Изделие подгоняют точно под внутренний диаметр колодца.

Многие мастера добавляют второй элемент: дополнительную утепленную крышку монтируют в устье конструкции, первую — на уровне поверхности земли. Чтобы обеспечить вентиляцию внутри сооружения, сквозь обе крышки проводят узкий канал, сделанный из трубы небольшого диаметра.

Второй способ утепления источника — создание декоративного сруба. Между его венцами прокладывают джут или мох. Если нет желания собирать такую конструкцию самостоятельно, то есть альтернативный вариант: это покупка готового сруба на колодец.

Подготовка септика

Можно ли не утеплять эту конструкцию, или отключить ее на зиму? Можно, но в этом случае неизбежна гибель бактерий. Чтобы защитить очистное сооружение:

его отключают от электричества;

отсоединяют оборудование — насос и компрессор;

откачивают содержимое, оставляя всего четверть жидкости (или добавляют ее);

засыпают бактерии, которые необходимы для предотвращения появления неприятного запаха.

Стенки, крышку септика и участок трубопровода защищают выбранным теплоизоляционным материалом. В список возможных претендентов входит:

ЭППС;

керамзит;

пенопласт;

пеностекло;

минеральная вата;

пенополиуретан (напыляемый).

При выборе материала для теплоизоляции септика надо учесть несколько моментов. Минеральная вата — материал, который требует максимальной защиты от влаги, поскольку после намокания он станет бесполезным. Керамзит не подходит для утепления пластиковых емкостей.

Альтернативный вариант, который не потребует приобретения теплоизоляционного материала, — закидывание септика снегом. Говорят, что даже такой простой способ уберегает сооружение от промерзания. Но он — возможное спасение только в одном случае: если в регионе очень снежные зимы.

Если существует риск того, что стенки пластикового сооружения все-таки пострадают, внутрь каждой секции кидают такие же бутылки (5 л), примерно наполовину заполненные водой. Эти простейшие «ассистенты» смогут предотвратить повреждение конструкции при замерзании ее содержимого.

Подготовка дома и его коммуникаций к зимовке не вызовет особых трудностей, если при сооружении внутреннего и наружного водопровода были соблюдены все правила — обеспечен необходимый уклон, установлены краны, клапаны для слива и т. д. А о том, как слить воду с насосной станции на зиму, расскажет мастер из следующего видео: