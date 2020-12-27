Наличие в доме воды — одно из главных условий, влияющих на комфортность проживания в нем. Такая проблема не стоит перед хозяевами квартир в многоэтажных зданиях. Однако в частных владениях коммуникаций нет «по умолчанию», поэтому организацией всех инженерных систем предстоит заниматься их «несчастным» владельцам. Да, на первых порах можно использовать воду из колодца, но вскоре такие регулярные «оздоровительные путешествия» покажутся довольно утомительными. Поэтому, скорее рано, чем поздно, но у хозяев возникнет вопрос о том, как провести воду в частный дом. Некоторые домовладельцы приглашают для работы специалистов, другие, наоборот, занимаются обустройством почти всех «удобств» самостоятельно. Последний вариант вполне осуществим, однако мастеру надо приготовиться к тому, что такие операции потребуют времени, усилий и точного выполнения всех этапов, независимо от выбранного способа.

Частный дом и системы водоснабжения

Как правило, задавая вопрос о том, как провести воду в частный дом, его владельцы уже имеют необходимый источник воды. Для загородных владений существует возможность организовать одну из двух систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение

В этом случае вода во все здания поселка поступает из водопроводной сети. Для подключения к центральному водопроводу владельцам придется обратиться организацию, чтобы получить технические условия (ТУ), заключить с ней договор на подключение. Врезкой в магистраль будут заниматься работники компании. Разводку водопровода внутри хозяева могут сделать самостоятельно.

Имеет ли смысл оценивать этот вариант? Плюсы у воды по счетчику, несомненно, есть. К ним относится отсутствие необходимости «возиться» с источником воды, постоянно «общаться» с насосной станцией. «Самостоятельное» оборудование потребует регулярного обслуживания, контроля и, возможно, периодического ремонта. На этом достоинства централизованного водоснабжения «как бы» заканчиваются.

В «армию» минусов идут коммерческие тарифы, очень непривлекательные именно для частного дома, «кипа» документов, необходимых для получения «соизволения». Сюда же относится обслуживание организацией водопровода, который «вдали от цивилизации» подстерегают аварии из-за некачественной (старой) теплоизоляции, особенно в морозы. С прорывами хозяевам придется «уживаться». Качество водопроводной воды тоже далеко от идеала, поэтому многих и привлекает альтернативный, автономный вариант.

Децентрализованная система

Это водоснабжение подразумевает, что вода в здание поступает непосредственно из источника — из колодца, озера, реки или скважины. В данном случае разрешения не требуется, согласования тоже, но только если речь не идет об артезианской скважине. Однако при выборе данного варианта нужно знать, что главным условием для организации автономной системы является наличие водоносного слоя на участке, не менее важна глубина его залегания.

Как провести воду в частный дом, какую систему выбрать? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Если говорить об объемах работ, которые предстоят владельцам, то здесь преимущество на стороне «цивилизованного» водоснабжения. Когда более важно качество жидкости, независимость от «сюрпризов» централизованной системы, отсутствие ежемесячных платежей, оптимальным вариантом является полная автономность.

Как провести воду в частный дом?

Поскольку большинство хозяев выбирают независимость от централизованной системы, то именно второй вариант надо рассмотреть подробнее. В этом случае в схему водоснабжения входят довольно много составляющих. Это:

источник воды (колодец, скважина), канализационная система;

водонагревательное оборудование для ГВС, сантехнические приборы;

система труб, насос, гидроаккумулятор, реле давления, фильтры, фитинги.

Первым подготовительным этапом становится корректное определение место водозабора. В этом случае необходимо обеспечить его отдаленность от линий электропередач, септиков (отстойников, выгребных ям), от хозяйственных построек, от деревьев, чья корневая система будет не только затруднять работы, но и в будущем может угрожать состоянию источника воды и трассы. Главным фактором остается расстояние от водоносного слоя до поверхности земли.

Как соорудить колодец?

Обустройство обычного колодца — простейший вариант достижения цели. Его серьезные преимущества перед скважинами — относительная простота сооружения, небольшие затраты на работу и материалы, отсутствие необходимости оформлять документы, разрешающие использовать источник воды. Как правило, колодцы сооружают для добычи воды из верхних водоносных слоев.

Перед началом работ решают один вопрос: какой материал выбрать для стен сооружения? Самым простым и распространенным вариантом остаются железобетонные кольца, однако есть и другие кандидаты: к ним относится камень, кирпич, а также хорошо защищенное дерево. Чтобы определить, сколько колец понадобится устанавливать, проводят пробное бурение. Но точный ответ можно получить только во время копки шахты.

Рытье котлована

Чаще котлован роют традиционным способом — ручным. Этот вариант остается оптимальным из-за того, что в этом случае меньше повреждаются его стены. Он сохраняют плотность, поэтому есть возможность без ЧП достичь необходимой глубины. Чтобы определить размеры шахты, к диаметру бетонного кольца прибавляют 300 мм. Глубина котлована для первого элемента должна быть на 100 мм меньше, чем высота кольца.

После выкапывания ямы для первого кольца в нее устанавливают элемент, под его стенками на равном расстоянии делают 4 подкопа, куда устанавливают надежные подпорки — кирпичные либо деревянные. Поскольку первое кольцо определяет положение всего сооружения, проверка вертикальности уровнем или отвесом во время этого этапа обязательна.

После установки элемента выемку грунта продолжают. Таким образом, кольцо будет постепенно углубляться в грунт. После достижения необходимой глубины, сверху устанавливают следующее, постепенно наращивая конструкцию. Вертикальность постоянно проверяют, стыки элементов уплотняют паклей, затем закрывают герметиком, замазывают цементным раствором.

Выемкой грунта занимаются до тех пор, пока не начнется интенсивное поступление воды в котлован. После этого работы приостанавливают на сутки. Если за этот промежуток времени уровень жидкости сильно повысился (более чем на метр), то дальнейшие работы прекращают.

Засыпка донного фильтра

После того, как водоносный слой был достигнут, определяют, необходимо ли делать донный фильтр. Такая защита является обязательной в нескольких случаях:

если на дне мелкий песок: симптом — медленное просачивание воды в шахту;

когда колодезное дно мягкоглинистое: признак его — мутная вода в придонной части;

если дно колодца «попало» в плывун: в этом случае в воде появляется большое количество песка.

Ассортимент материалов, которые подходят на роль донного фильтра, достаточно широк. Простой защитный слой устраивают из крупного кварцевого песка. Чтобы удалить различные загрязнения, его тщательно промывают под струей воды, либо предварительно замачивают, несколько раз меняя воду.

Чтобы гарантировать максимальную защиту, используют более сложный вариант — фильтрующую систему, состоящую из несколько материалов, оптимальны три. Слой каждого должен быть не менее 300 мм. Сначала засыпают чистый песок, затем речную гальку. Последний «бастион» — крупные камни. Можно использовать гравий, щебень, для неглубоких колодцев шунгит. Засыпка бывает прямой и обратной.

Для защиты дна колодца от плывуна используют другой вариант. Из досок собирают щит, в котором просверливают отверстия диаметром 10 мм. Затем его заворачивают в геотекстиль, укладывают на дно, прижав слоем камней. Сверху такой защиты насыпают слой мелкой гальки — 100-150 мм.

Оформление верхней части сооружения

В пространство между стенками колодца и котлована засыпают грунт или щебень, потом делают глиняный замок, который защитит конструкцию от попадания в нее стоков и дождевой воды. Для этого вокруг сооружения выкапывают траншею. Ее ширина 400 мм, глубина — до 500 мм. В нее закладывают влажную глину, которую тщательно утрамбовывают.

Глиняный замок облицовывают плиткой, закрывают кирпичом, уложенным в один ряд, либо бетонной отмосткой. В качестве защиты колодца от осадков, пыли и мусора используют крышку, в которой делают люк. Некоторые рекомендуют дополнительно защитить конструкцию замком.

Как организовать подачу в дом?

Сооружение колодца — полдела, поскольку вряд ли кто-то будет воодушевлен перспективой носить воду ведрами. По этой тривиальной причине после установки колец и добавления донного фильтра с засыпкой оставшихся зазоров не торопятся, так как провести воду в частный дом лучше непосредственно после завершения этих основных этапов. Для этого надо выбрать материалы, оптимальное оборудование, подготовить все инструменты. Следующим шагом станет копка траншеи, монтаж водопровода, его подключение к источнику и т. д.

Подготовительный этап

Его всегда начинают с чертежа будущего водопровода. В нем должно найтись место всем материалам и оборудованию, которое решено использовать: насосу, гидроаккумулятору и т. д. Первым вопросом, который требует решения, является выбор главного агрегата — погружного или поверхностного.

Мощности прибора должно хватать, чтобы обеспечить на любом участке системы давление не менее 15 атмосфер. Производительность агрегата должна быть выше максимального расхода воды на 25%. На выбор влияет дебит источника, так как нельзя допустить, чтобы в насос попал воздух, когда ресурс будет исчерпан. Если вода в колодце находится на уровне 7-10 м, то лучшим вариантом будет насосная станция, в состав которой входит поверхностное оборудование.

Что касается труб, то сейчас наиболее популярным вариантом стали удобные и легкие пластиковые (полиэтиленовые, или ПНД) изделия. Самый оптимальный, ходовой диаметр — 32 мм. Рассчитать и приобрести придется отводы, переходники, тройники и т. д. Упростить работу можно: если такая задача стоит, то лучше купить компрессионные фитинги, которые надежны, но не потребуют сварочного оборудования.

Копка траншей для труб

Это одна из самых трудоемких частей операции. Чтобы не столкнуться с необходимостью исправлять ошибки, перед ее началом нужно узнать о правилах монтажа коммуникаций.

Глубина траншей всецело зависит от глубины промерзания грунта. Данные, актуальные для конкретной местности, хозяева могут узнать, позвонив в ближайшую строительную компанию. Второй возможный вариант — использование карты, на которой указаны границы промерзания для всех российских регионов.

Траншею для водопровода копают на глубину, превышающую границу промерзания на 300-500 мм. На дне ее обязательно обустраивают песчано-гравийную подушку. Ее минимальная толщина — 100 мм. Больше — лучше. Необходимо обеспечить уклон от колодца в сторону дома: на метр достаточно небольшого перепада высоты — около 100 мм.

Подключение трубопровода к колодцу

Для этого этапа есть несколько условий, которые нужно гарантировать.

Узел ввода не располагают на стыке бетонных колец. Отверстие должно находиться на том же уровне, что и трубопровод.

В стенке колодца высверливают отверстие, предназначенное для установки сгона (диаметр — 1 дюйм). С внешней стороны к нему с помощью фитинга присоединяют трубу ПНД. С внутренней, так же, — вертикальную трубу для забора воды. В этом случае рекомендуют добавить тройник, к которому можно подсоединить сливной кран. Он может понадобиться, если воду из системы планируют сливать.

Отверстие в бетонном кольце герметизируют гидроизоляционной мастикой — той, в составе которой есть армирующие волокна. Не нее сажают резиновые прокладки, затем сгон зажимают в стенке гайками, снабженными шайбами. После завершения этого этапа зазоры между грунтом и колодцем засыпают и трамбуют.

Как монтировать трубопровод?

Первым делом занимаются заборной трубой. При расчете ее длины обязательно учитывают, что забор производят на участке, расположенном в средней части колодца. Чтобы избежать появления воздушных пробок, данный элемент оборудуют обратным клапаном. Можно оснастить трубу самостоятельно, однако легче купить элемент, который уже имеет в составе это устройство. Вторым необходимым элементом становится фильтр, защищающий насос от крупных частиц.

Чтобы предусмотреть любые потенциальные проблемы, рекомендуют обеспечить подстраховку на случай непредвиденных ситуаций. В комплекс входит несколько пунктов.

Защита от механических воздействий. В этом случае используют полиэтиленовые или гофрированные трубы большего диаметра. Утепление водопровода: например, укладка на трубы плит пенополистирола. Оптимальное решение — трубы с утеплителем, потому что они решают сразу две задачи.

Еще одна «потенциально-возможная» операция — укладка резервного водопровода рядом с основной, рабочей трассой. Предусмотрительность не помешает: поскольку цена изделий не так высока, имеет смысл максимально упростить работы на тот случай, если на каком-либо участке случится авария.

Как провести воду в частный дом?

Главным рабочим узлом системы является насосная станция, которые дает возможность гарантировать рациональное использование ресурсов главного, самого дорогого прибора — насоса. Это условие обеспечивает емкость — гидроаккумулятор, собирающий, а потом отдающий воду в систему, когда она нужна. Обратный клапан устанавливают на входном патрубке насоса. Реле давления контролирует работу системы. Манометр позволяет следить за работой оборудования.

Для установки оборудования необходимо выделить теплоизолированное помещение. Чаще им становится одна из комнат в дома (подвале). Минимальная температура в ней не должна опускаться ниже отметки 5°, поэтому не менее важно обратить внимание на участок выхода водопровода на поверхность и на его ввод в дом — в фундаменте, цоколе или в подвальном помещении.

В этом случае либо используют качественные теплоизоляционные материалы, либо оборудуют электрический подогрев. Один из вариантов — укладка участка в гильзу, состоящую из канализационной трубы и утеплителя из вспененного полиэтилена. Такой материал не только защитит от мороза, но и станет демпфером, предотвращающим потенциальный излом.

Выбор разводки внутреннего водоснабжения

Это тема также может относиться к вопросу о том, как провести воду в частный дом. Основных схем, предназначенных для организации горячего и холодного водоснабжения, существует две. Смешанной называется разумный «компромисс» — система, в которой для ГВС и ХВС используются оба типа разводки.

Тройниковая

Второе ее название — последовательная разводка. В данном случае хозяевам гарантирована существенная экономия на материалах, потому что водопроводы имеются только в одном экземпляре. Ответвления, созданные с помощью тройников, идут к каждому прибору-потребителю. Самым большим недостатком этого решения является снижение давления в системе, если одновременно используется несколько водозаборных точек.

Коллекторная

Другое название — параллельная схема. В этом случае организуют либо один, либо два коллектора (для ГВС и ХВС). К ним подсоединяют линии, которые затем расходятся непосредственно к каждой точке водозабора. Этот вариант предполагает монтаж большего количества труб, поэтому расходы возрастут значительно. Второй минус — необходимость маскировать линии. Зато риск перепадов давления будет минимальным.

Выбор зависит от интенсивности использования воды, от количества жильцов, от пребывания их в доме — временного или постоянного. Тройниковая разводка может считаться подходящей для небольших семей, для домов, где живут периодически. Коллекторные узлы позволят забыть о нестабильном напоре воды, поэтому данный вариант лучше, если в доме много жильцов и бытовых приборов, где вода используется часто.

Ответ не вопрос, как провести воду в частный дом, не так прост, потому что этапов, которые предстоит выполнить хозяевам, довольно много. Поэтому с самыми ответственными из них не помешает познакомиться поближе. Возможно, в этом посильную помощь окажет следующее видео: