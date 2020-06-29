Во время строительства дома и обустройства участка владельцам земли приходится решать множество задач. Очень часто затруднения связаны с прокладкой различных коммуникаций там, где находится почти непреодолимое препятствие: например, железнодорожное полотно или проезжая часть. В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проложить трубу под дорогой. Методов решения головоломки есть несколько, однако самой популярной технологией остается «прокол под дорогой». Его можно сделать своими силами, но сначала лучше познакомиться с этим способом бестраншейной прокладки коммуникаций, а потом узнать об альтернативных вариантах.

Особенности бестраншейной прокладки

Традиционный траншейный метод не лучшее решение не только для коммуникаций, прокладываемых под дорожным полотном, потому что:

снятие грунта невозможно без разрушения плодородного слоя грунта;

повреждается корневая система растений: деревья и кустарники в некоторых случаях не смогут избежать гибели;

ремонт асфальтированных дорог обойдется во внушительную сумму, к тому же такой подход вряд ли понравится как соседям, так и властям.

Бестраншейный метод, при котором покрытие остается целым, экономически выгоден. Кроме того, мастеров-хозяев привлекает доступность метода для непрофессионалов. Есть и другие преимущества:

минимальный риск повредить другие коммуникации;

высокая скорость операции, причем практически любого метода;

экономия денег, а также возможность приводить работы в любое время года;

почти абсолютная безвредность для окружающей среды (если не спрашивать мнения подземных жителей).

Минусом можно считать некоторые расходы на специальное бурильное оборудование, и на персонал, который его обслуживает. Однако плюсы в этом случае более весомы.

Что следует сделать до прокладки трубопровода?

Разработка проекта и его согласование — первый этап, который предстоит выполнить хозяевам. В любом проекте строительства должен быть подробный, точный план прокладки коммуникаций.

Получение одобрения

Предварительное согласование с органами местной администрации позволит избежать всех проблем в будущем:

под дорогой могут проходить другие коммуникации, а действуя наобум, их легко повредить;

инициатива наказуема: серьезный штраф за самовольное бурение мастеру вряд ли понравится.

«Самодеятельное» подключение к магистрали без согласования проекта может привести к такому же результату.

Исследование грунта

Если планируется обращение к специалистам, то такие изыскания обычно проводят представители компании, специализирующейся на прокладке трубопроводов. Другой вариант — приглашение сотрудников организации, проводящей геодезические работы. В результате мастер будет знать:

тип, состав грунта;

о наличии/отсутствии пустот, твердых включений;

глубину залегания грунтовых вод, направление, скорость их прохождения;

потенциально опасные «участки на участке».

Все эти знания не будут лишними в любом случае. Если говорить только о прокладке трубопровода, то осведомленность о характеристиках грунта даст стопроцентный шанс избежать обвала «свежеизготовленного» тоннеля.

Как проложить трубу под дорогой: методы

Прямой прокол не единственный способ пройти препятствие безо всяких потерь. При прокладке магистралей используют:

продавливание грунта;

горизонтальное бурение;

проходку с помощью щитов.

Чтобы определить, как проложить трубу под дорогой, какой из вариантов предпочесть, необходимо обращать внимание на целый ряд факторов. К ним относятся:

характеристики грунта на месте работ;

особенности конкретной застройки;

уровень залегания грунтовых вод;

необходимость гидроизоляции;

наличие подъездных путей;

материал коммуникаций;

диаметр трубопровода;

его протяженность.

Еще один рассматриваемый пункт — экономическая целесообразность применения того или иного метода. Поскольку главным требованием в данном случае является сохранения целостности участка дороги, чаще выбор останавливают на «проколе». Этот способ постепенно вытесняет все остальные технологии прокладки труб.

Что такое прокол под дорогой?

Прокол грунта не что иное, как пробивание (продавливание) грунта в горизонтальном направлении. Этот вариант дает гарантию, что целостность дорожного покрытия не будет нарушена. К тому же этот процесс не требует выемки земли. Он позволяет уложить трубы диаметром до 550 мм, поэтому одинаково подходит для прокладки под дорожным полотном водо-, газопроводов, канализации, а также электрических кабелей.

Желание избежать лишних расходов при прокладке коммуникаций вполне резонно: затраты на строительство маленькими не назвать, а горизонтальное бурение с помощью оборудования относительно недорого, но некоторую сумму все же отнимет. Если заняться работой самостоятельно, то можно добиться существенной выгоды — от 30 до 40%. Сам процесс бестраншейной прокладки состоит из нескольких этапов. Это:

подготовка двух канав по сторонам трассы;

забивка, во время которой уплотняется грунт;

протягивание трубопровода в полученное отверстие.

За счет работы почва под дорогой становится плотнее, а само покрытие остается неповрежденным. При большой ширине дороги — свыше 10 м — используют специальную буровую установку, предназначенную для ГНБ. Меньшая длина прокола существенно облегчает работу, особенно если она проводится вручную.

Как сделать прокол самостоятельно?

Как уже было отмечено, этот ручной способ применяют, но только если ширина дорожного полотна не превышает 10 м. В этом случае мастеру будет необходима хорошая физическая подготовка, но даже «Гераклу» помощники не помешают. Перед тем как детально рассматривать вопрос о том, как проложить трубу под дорогой, придется заняться поисками оборудования, инструментов и материалов.

Что потребуется найти?

Для операции надо собрать все необходимое. В список входит:

болгарка;

кувалда;

сварочный аппарат;

насос с пластиковой трубой;

воронка и шланг (длина — около 2 м);

пластиковая бочка (200 л, с горловиной);

арматура (максимальная толщина — 20 мм, длина кусков — 2 м).

Еще потребуется приобрести несколько отрезков стальных труб нужного диаметра.

Как делают прокол арматурой?

Процесс прокладки трубопровода вручную включает несколько этапов.

Первым делом с обеих сторон участка дороги, где будет прокладываться трасса, выкапывают приямки. Их глубина и ширина больше, чем у основной траншеи. Запас должен составлять 120-130 мм. После этого отмечают ось будущей магистрали. Начинают забивать направляющую — отрезок арматуры, конец которой заранее заостряют. По мере его заглубления в грунт к первому стержню приваривают второй, потом, если необходимо, следующие. Затем продолжают забивать направляющую в грунт. После того как арматура вышла наружу, на нее надевают подготовленную «гильзу» — кусок трубы, рабочий край которой заостряют, или нарезают на нем зубья болгаркой. Сзади в трубу вставляют шланг, его соединяют с насосом, который помещают в бочку с водой. По заднему торцу трубы бьют кувалдой. После того как она заполнилась грунтом, его вымывают с помощью струи воды. Можно обойтись без насоса, однако в этом случае работа усложнится. Гильзу придется постоянно вытаскивать и очищать от земли, а эти манипуляции могут спровоцировать обвал. Трубопровод, продвигающийся в землю, наращивают с помощью сварочного оборудования. Операцию завершают, когда заостренный торец первого элемента показывается на противоположной стороне дороги. Арматуру вытаскивают, а корпус, который будет «работать» защитным футляром, оставляют в земле.

После окончания проводки траншеи и приямки закапывают, затем тщательно уплотняют грунт.

Как проложить «трубы трубой»?

В этом случае тоже будет нужно приобрести материалы, а насадку на рабочий инструмент можно сделать самостоятельно. Для прокола понадобится:

стальная толстостенная труба (диаметр — 40 мм, длина ее больше ширины дорожного полотна);

инструментальная сталь для создания наконечника;

сварочный аппарат для изготовления конуса (пирамиды);

болгарка, а также штыковая лопата, кувалда, лом, уровень.

Это технология также проста, поэтому этапы затруднений не обещают. Сначала из инструментальной стати изготавливают наконечник, который приваривают к трубе.

Как и в предыдущем случае, основная работа стартует с выкапывания. В этом случае траншея-вход должна быть длиннее, чем рабочая труба с насаженным наконечником. Плюс необходимо оставить простор для «размахивания» кувалдой. Используя уровень и кирпичи, трубу укладывают по центру траншеи таким образом, чтобы инструмент упирался наконечником в грунт, который нужно будет пробивать. Вооружаются кувалдой, удары наносят по торцу до тех пор, пока наконечник не появится с противоположной стороны.

Завершающая операция — срезание наконечника и деформированного торца трубы болгаркой. Если ее собираются вынимать, то эту часть работы делают непосредственно во время укладки трубопровода, иначе возможен обвал.

Помощь ручного бура

Это еще один, относительно простой вариант для тех, кого не устраивают предыдущие методы. В этом случае мастеру будет необходимо приобрести двухметровый ручной бур: метр инструмента плюс метр удлинителя. Еще потребуется:

отрезок арматуры: длина около 3-4 м, диаметр — 16 мм;

шест, который будет исполнять роль ориентира;

кувалда.

Работа поэтапно выглядит так:

Сначала с обеих сторон дороги роют траншеи с таким расчетом, чтобы в них было удобно (сидя) крутить бур. Со стороны выхода будущего трубопровода втыкают шест-ориентир, чтобы не было возможности отклониться от нужного направления. Потом начинают «заседание» в противоположной траншее: там крутят бур (не отклоняясь от горизонтали) до тех пор, пока он не уйдет под дорогу на всю глубину. Потом берут отрезок арматуры, один его конец должен быть заточен заранее. Его вставляют в пробуренное отверстие, оставшееся расстояние пробивают кувалдой, время от времени прокручивая стержень. После того как прут пробьет грунт насквозь, берут бур и отправляются завершать начатое в противоположную траншею.

Если грунт под дорогой не слишком податливый, то рекомендуют из траншеи-выхода заранее сделать небольшой подкоп, а затем надежно укрепить его досками. Когда почва на месте работы каменистая, то могут возникнуть препятствия, которые придется героически преодолевать.

Метод горизонтально-направленного бурения

Когда ширина полотна превышает 10 метров, лучше использовать другую технологию — горизонтально-направленное бурение, либо кратко — ГНБ. Максимальный диаметр труб для этой операции — 1200 мм, но такие цифры не нужны частным застройщикам. Возможна укладка любых магистралей — как металлических, так и пластиковых. Для горизонтально-направленного бурения мастеру понадобится специальная буровая установка, предназначенная для этой работы.

Ее устанавливают в том месте обочины, где будет располагаться вход трассы трубопровода под дорогой. Для бурения отверстия используют монитор и локаторы: это оборудования даст возможность избежать даже минимальных отклонений от заданной траектории. ГНБ — способ, который используется для прокладки коммуникаций под любыми (искусственными, природными) объектами, на любой глубине.

Прокладывание трубопровода с помощью буровой установки также состоит из нескольких этапов.

Сначала исследуют место будущих работ и изучают схему коммуникаций, затем подготавливают траншеи и устанавливают оборудование. Потом прокладывают пилотную скважину. Для пробивания используют буровую головку, которая состоит из трубы и конического наконечника, изготовленного из твердого сплава. В ней есть отверстия, предназначенные для подачи бентонитового бурового раствора. Его задачи — уменьшение трения, охлаждение головки, вывод грунта на поверхность. Корпус рабочего инструмента соединяют с трубчатой гибкой штангой, которая включается в действие гидравлическими домкратами. После прокладки пилотной скважины ее расширяют. Перед этой операцией буровую головку отсоединяют, а на нее место устанавливают расширитель обратного действия — риммер. Чтобы диаметр отверстия был достаточным для трубопровода, диаметр расширителя должен быть больше его в 1,5-2 раза. Риммер вращают и протаскивают в направлении буровой установки.

Последний этап — протягивание трубопровода. Для этого к трубе шарнирной серьгой прикрепляют насадку с вертлюгом, который позволит избежать вращения элемента. Другой конец вертлюга соединяют с риммером, после чего трубопровод затягивают в скважину.

Да, это возможная альтернатива, но она потребует дополнительных вложений. Если кому-то интересно, во сколько примерно обойдется аренда оборудования, то говорят, что «ангажирование» установки вместе с персоналом в среднем будет стоить 1000-1400 рублей в час. Цены, конечно, умеют расти.

Бурошнековое бурение

Это еще один ответ на вопрос о том, как проложить трубу под дорогой. В данном случае в роли главного рабочего агрегата выступает гидравлическая установка. Такая бестраншейная прокладка трубопровода отличается от предыдущего метода.

Сначала выкапывают приямки-котлованы. Их глубина должна быть больше, чем у траншеи, на метр. На дно участка для входного отверстия опускают гидравлическую установку со шнеком. Скважину бурят с помощью трубы продавливания. Контролируют корректность работы лазером. Часть грунта удаляется, образовывается отверстие. После того как первый отрезок с насадкой почти полностью заходит в грунт, к нему присоединяют следующий элемент со шнеком. В тот момент, когда конец колонны появляется в противоположном котловане, ее начинают выводить из скважины, последовательно извлекая шнеки.

Внутрь тоннеля незамедлительно устанавливают трубы или футляры. Максимальный диаметр таких отверстий составляет 1720 мм.

Другие методы проводки труб

Есть еще 2 вида оборудования, которое может быть использовано в зависимости от характеристик грунта.

Гидропрокол. В этом случае в роли оборудования выступает установка горизонтального бурения, на штангу которой надевают головку, пробивающую грунт струей воды. Мощный напор создается благодаря центробежному насосу. Эта технология оптимальна для работы с песчаными или с супесчаными почвами. Вибропрокол. Тут используется пневмопробойник, который становится «коллегой» отбойного молотка: он совершает не только вращательные, но и возвратно-поступательные движения. Этот метод используют для прокладки труб в глинистых грунтах, а также в суглинках.

Оба варианта достойны рассмотрения, так как они эффективны и обещают минимальные потери времени. И серьезную экономию, так как даже при аренде оборудования и приглашении специалистов прокол обойдется дешевле. Говорят, что разница может быть очень ощутимой — от 30 до 40%.

Имеет ли смысл делать работу своими руками?

Перед тем как принять окончательное решение по вопросу, как проложить трубу под дорогой, надо поразмышлять о целесообразности этого предприятия. Если тоннель будет иметь протяженность более 10 метров, то в этом случае лучше оказаться от «подвига», так как процесс отнимет много времени и сил.

Тот же вывод можно сделать, если на участке есть другие проложенные поземные коммуникации, или на территории существуют труднопроходимые участки. Мягкий грунт (песчаный, глинистый) несколько упростит задачу, однако нужно хорошо знать не только свой участок, но и все особенности этапов.

Прокол своими руками можно рассматривать, если:

есть навыки подобных работ, а проект успешно согласован;

участок известен хозяину точно так же, как «свои пять пальцев»;

мастер уверен в своей физической силе, а на помощь всегда придут друзья;

есть возможность приобрести/арендовать необходимые инструменты/оборудование;

на месте, выбранном для работы, точно отсутствуют другие подземные коммуникации.

Если есть какие-либо сомнения в собственных силах, а подготовительные работы, которые могут занять несколько недель, не вдохновляют, то лучше обратиться к профессионалам. Они с поставленной задачей справятся за несколько дней. Стопроцентная гарантия сохранности дорожного полотна и трассы — еще одно преимущество, ее все-таки не сможет дать самостоятельная работа.

Как проложить трубу под дорогой? Непросто, если мастер и его ассистенты выбрали неблагодарный ручной труд и такие же инструменты. Легко и быстро, если большую часть работы будет выполнять специальная техника и профессионалы. Многие мастера, решившие сделать прокладку без помощи оборудования, сталкиваются в неожиданными проблемами. Поэтому, кажется, что имеет смысл пожертвовать небольшую сумму (1000-1500 р), но зато избежать лишней головной боли.

Следующее видео расскажет, как прокладывают трубы под дорогой самодельными приспособлениями: