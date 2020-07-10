Колодец, сооруженный на участке, дает возможность пользоваться чистой водой, лишенной различных добавок и всякого «разнокалиберного» мусора, характерного для централизованных систем. Иногда это сооружение становится единственным источником воды, нередко оно играет роль дополнения. Но в обоих случаях многим хозяевам колодцев приходится сталкиваться с неприятной проблемой — с недостаточным количеством воды. Причины этого явления многочисленны, поэтому главное для владельцев установить виновника неприятности. После этого необходимо узнать, как повысить уровень воды в колодце. Способов восстановления источника есть несколько. Можно воспользоваться одним из них самостоятельно, но нередко результат гарантирует только помощь профессионалов.

Оптимальная глубина

Все знают, что такое колодец. Наиболее популярной остается конструкция из бетонных колец. Диаметр такого сооружения составляет 1000-2000 мм. Верхняя часть возвышается над поверхностью земли на 800-1000 мм.

Глубина полностью зависима от того, где располагаются водоносные пласты. Их несколько.

Верховодка — грунтовые воды. Эти горизонты залегают очень близко — на глубине 1-2,5 м, или более. Их достоинство — быстро наполнение колодца благодаря осадкам, минус — загрязненность жидкости. По этой причине вода из таких источников годится только на хозяйственные нужды. Межпластовые воды. Они располагаются между водоупорными слоями (10-100 м), а подпитываются фильтрацией грунтовых вод. Уровень их более постоянен. Использовать для питья и приготовления пищи такую жидкость можно только после ее проверки санитарно-эпидемиологической службой. Артезианские воды (самоизливающиеся) — вид межпластовых вод. Эти пласты находятся между слоями твердых пород, не пропускающих воду (100-1000 и). Поэтому такая жидкость находится под давлением. Как правило, артезианский продукт не требует дополнительной очистки.

Понятно, что идеалом является третий вариант, однако такой колодец соорудить нереально, поэтому чаще на участках присутствуют более «скромные» сооружения, но их называют артезианскими скважинами только из-за напора.

Виды колодцев

Перед тем как интересоваться, как повысить уровень воды в колодце, надо познакомиться с разновидностями источников, поскольку метод восстановления работы разных конструкций может отличаться. Есть несколько видов сооружений. Отличаются они как глубиной, так и уровнем воды:

ключевые: глубина 4-12 колец, уровень — 2-3 кольца;

накопительные: 25 и 4-15 колец соответственно;

речные: до 35 с низким уровнем — 500-1500 мм.

Теперь надо рассмотреть конструкции и факторы, приводящие к недостатку воды в источнике. Первый пункт — разновидности.

Ключевые. В этом случае бетонные кольца устанавливают на том месте, где из земли бьет родник. Наполняются ключевые колодцы быстро: для этого требуется или несколько часов, или пара дней. Если вдруг падает уровень воды, то хозяева могут винить загрязнение, либо посторонний предмет, который попал в устье. Накопительные. Средняя глубина таких сооружений составляет 3-7 бетонных колец диаметром 900-1000 мм. Традиционная особенность этих конструкций — довольно медленное накопление жидкости: процесс занимает до 10 суток. Главная причина — недостаточное давление воды в данном водоносном пласте. Речные. У таких источников достаточная глубина, чтобы дойти до водного потока с нормальным напором. Речные конструкции – самый надежный вариант. Уровень воды в них быстро восстанавливается, с дебитом проблем не возникает. Основная причина ухода воды — подземная река, изменившая свое русло.

В последнем случае как-то исправить ситуацию невозможно. Хозяевам придется обустраивать новый источник — колодец либо скважину.

Почему снижается уровень воды?

Чтобы ответить на вопрос, как повысить уровень воды в колодце, надо найти главную причину неприятности. Спровоцировать недостаточное количество жидкости могут природные или конструктивные факторы.

Естественные причины:

сезонные колебания уровня воды: например, засушливое лето;

русло, которое сменила подземная река;

состав почвы: ее просадка.

Конструктивные факторы:

дефекты (первый — разгерметизация стыков);

ошибки, допущенные во время сооружения;

заиливание дна колодца;

просадка колец.

Теперь надо рассмотреть причины, которые встречаются чаще всего.

Сезонная «пропажа» воды

Как правило, в тех источниках, которые были выкопаны до первого водного горизонта, всегда есть сезонный дефицит наполнения. Уровень воды понижается в конце лета, зимой. Причина — долгое отсутствие осадков. Чтобы проверить догадку, заодно исключив другие варианты, лучше поинтересоваться, как обстоят дела у соседей.

Сезонный недостаток исправить невозможно. Надо ждать, когда пойдут проливные дожди. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, обустройством колодца не рекомендуют заниматься в то время, когда уровень воды высок — весной или осенью. Тогда есть шанс не «познакомиться» с дефицитом воды.

Появление «здоровой конкуренции»

Сооружение по соседству мощной скважины — еще одно событие, которое заставляет значительно понижаться уровень воды в источнике. В этом случае большой забор воды новой, производительной конструкцией становится причиной сильного «оскудения» всех неглубоких колодцев поблизости.

В последнем случае есть возможность исправить ситуацию — докопать колодец. Однако сначала надо поговорить с соседями, чтобы убедиться в правильности своего вывода. Но восстановление помогает не всегда. Нередко выходит так, что проще и дешевле обустроить новое гидротехническое сооружение, чем пытаться возродить старое.

Просадка сооружения

Просадка нижнего кольца случается из-за ошибки тех, кто копал колодец. Если нижний элемент был установлен слишком близко к водоносному слою, то через некоторый промежуток времени конструкция способна просесть под собственным весом.

Проверка догадки — просверливание первого кольца горизонтальными рядами отверстий, их шаг 150-200 мм. Такую же операцию делают на расстоянии 1000-1500 мм от нижней перфорации. Если вода не появляется спустя некоторое время, то можно утверждать, что колодец исчерпан.

Тектонические сдвиги

Уход подземной реки — еще один возможный сценарий. Виновницы падения уровня — подвижки земной коры. Они провоцируют изменение направления подземного потока. С полной уверенностью «диагностировать» эту проблему не удастся, так как процесс не виден глазу. Но заподозрить эту причину можно, если нет других настораживающих признаков.

Скорость притока: хорошая или плохая?

На эту величину влияют характеристики грунта.

Песчаные почвы дают возможность обходиться небольшим столбом воды (1,5-3 кольца). Обычно с притоком проблем не наблюдается, исключением становятся только тонкие, пылеобразные пески, в которых вода двигается довольно медленно. Глинистые породы и суглинки, наоборот, сильно затрудняют приток. При столбе в 2-5 колец скорость заполнения колодца невысокая.

Перед тем как узнавать, как повысить уровень воды в колодце, нужно определить, что можно считать «правильной» скоростью восполнения запасов. Ориентироваться надо по таким результатам:

если набирается более 1 кольца за ночь, то приток считают хорошим;

когда появляется одно кольцо, можно говорить о средней скорости;

если прибывает ½ кольца или еще меньше, то это уже плохо.

Однако проверку проводят только при установившемся дебите. Сразу после сооружения колодца значения могут быть недостоверными, завышенными. Причина — вскрытие горизонта, отличающегося большим количеством газов.

На скорость набора воды влияет тип конструкции. В речных и ключевых колодцах уровень воды восстанавливается быстро. Накопительные источники лишены этого достоинства, так как в этом случае все зависит от количества влаги в верховодке.

Приток в такие источники идет рывками: например, интенсивность возрастает после дождя. Чтобы не так зависеть от осадков, столб должен состоять из 7-9 колец. В противном случае запасы исчерпаются быстро.

Как повысить уровень воды в колодце?

Методов борьбы с проблемой существует несколько. Все зависит от того, какая причина ее вызвала.

Проверка источника на бреши

Это первая операция, с которой начинаются работы. Чтобы определить потенциальные проблемы, из колодца откачивают воду. Затем тщательно проверяют, нет ли в стенках течи. Если они обнаруживаются, то отверстия устраняют. Когда выясняется, что кольца сместились, а заделать появившиеся бреши невозможно, колодец можно считать непригодным. Какие-либо мероприятия проводить смысла не имеет.

Прокачка: реанимация старого колодца

Если для «молодого» источника этот процесс называется раскачкой, то прокачка — спасение для «пожилого» накопительного сооружения. Суть ее — удаление воды небольшими порциями, но часто. Максимум, который можно откачивать, составляет ¾ всего количества, но меньший забор все-таки лучше.

При полной откачке уровень воды просто восстановится, зато регулярная работа «помалу» помогает именно увеличить ее объем. Перед началом операции замеряют высоту водного столба. В качестве оборудования используют центробежный насос и лебедку, которая будет держать прибор на расстоянии 1 м от дна.

Сначала откачивают небольшое количество воды: например, одно кольцо. Затем отмечают время, и следят, за какой срок уровень восстановится. Рекомендуют проводить 5-6 таких этапов. Прокачка не может гарантировать результат во всех проблемных колодцах, однако она эффективна в 60% случаев.

Установка фильтров при заиливании

Донные отложение, засоры сильно влияют на поступление жидкости. Чтобы ускорить приток, на дне колодца делают фильтры. Но предварительно проверяют, в них ли дело. Для этого после откачивания воды в центре дна пробивают неглубокую скважину.

Если подъем воды начинается практически сразу, то старый донный фильтр вычищают, а на его место засыпают новый. Общая толщина его при вязком, подвижном дне должна составлять как минимум 500 мм. Если там плотный грунт, то будет достаточно 100 мм. Как повысить уровень воды в колодце? Сделать новый фильтр самостоятельно.

Эта защита состоит из слоев песка, гравия, щебня (речной гальки), их укладывают по очереди. Заменой им (либо добавлением) сможет стать мраморная крошка, активированный уголь и серебряная стружка, предназначенная для обеззараживания жидкости. Еще один вариант — галька — морская либо речная. В некоторых случаях между гравием и щебнем насыпают небольшой очищающий слой — из жадеита либо шунгита.

Чтобы не столкнуться с подобными проблемами спустя несколько лет, обязательна профилактическая чистка каждые 2-3 года, максимум — раз в пятилетку. Признаки необходимости операции — слежавшийся, спрессованный щебень, наличие ила.

Углубление источника

Если расчеты в результате оказались неверными, либо водоносный пласт ушел вниз, есть свидетельства истощения, то исправить положение иногда может углубление колодца. Однако некоторые операции рекомендуют делать до того, как грунт около колодца уплотнится.

В любом случае такая работа будет отличаться трудоемкостью, но сначала придется провести несколько этапов:

точно определить приток воды за сутки;

опросить соседей — владельцев колодцев, чтобы выяснить, на какой глубине находится водоносный пласт;

определить, сможет ли грунт без осадки удерживать стенки шахты.

Незнание — причина возможных серьезных проблем. Первая из них — перекрытие водоноса, вторая — попадание в плывун. Это грунт, который состоит из водонасыщенной смеси ила, органики и песка. При определенных обстоятельствах эта масса приходит в движение. В этом случае разрушение грозит не только колодцу, но и другим строениям, находящимся недалеко.

Есть несколько технологий, которые нередко применяют для такого рода работ.

Помощь небольших ремонтных колец

Этот метод — наращивание колодца снизу. В качестве добавочных элементов выступают бетонные кольца меньшего диаметра. Если для сооружения источников чаще используют метровые конструкции, то для этой операции берут изделия меньшего диаметра — от 600 до 800 мм. Минусов у этого способа несколько.

Необходимость спиливать ступени-скобы, иначе опустить ремонтные элементы не получится. Колодец без лестницы сразу превратится в одну большую проблему. Сложность (почти невозможность) работы из-за малого диаметра колец. Максимально затруднят копку маленькие изделия (600 мм).

Другие потенциальные материалы для углубления — пластиковые конструкции. Однако надо понимать, что о надежности такой донной части говорить не приходится.

Осаживание бетонных колец грузом

Данный способ рекомендуют использовать, если «возраст» колодца составляет пару месяцев, так как слежавшийся грунт сделает невозможным равномерное оседания шахты. Вариант применим, если количество элементов в колонне не превышает 10. Этот операция состоит из двух этапов:

сначала шахту подкапывают снизу;

затем колодезные кольца осаживают грузом.

Такими работами должны заниматься профессионалы, так как оба этапа требуют предельной осторожности. Причины — сложность работы на глубине, максимально возможное усилие, прикладываемое к верхней части колонны, поэтому существует риск раздавить верхнее кольцо. Простой груз (камни, уложенные на крышку) здесь не помогут, нужна специальная техника.

Скважина на дне источника

Это еще один ответ на вопрос, как повысить уровень воды в колодце. Такой способ сразу превращает простой колодец в скважину. После окончания бурения в отверстие устанавливают обсадную трубу, затем в нее опускают насос.

Плюсы метода — небольшие расходы на бурение, покупку насосного оборудования, относительная простота, скорость работ. Минусы также есть. Такая мини-скважина потребует регулярной очистки, однако чтобы добраться до ее дна, придется приглашать специалистов.

Малый объем воды в пласте сделает работу оборудования недостаточно эффективной. Эту проблему сможет решить установка бака-накопителя, однако расходы возрастут. К минусам относится необходимость электроэнергии. Если ее отключат, то скважина сразу перестанет функционировать, но для колодца это не так критично.

Демонтаж колец и углубление

Этот метод подразумевает извлечение всех элементов, а также последующее расширение, а потом углубление колодца, монтаж колец обратно. Данное решение, на первый взгляд, кажется самым простым и логичным. Однако у профессионалов иное мнение. Они считают эту технологию не только нецелесообразной, но и опасной. Доводов «против» несколько.

Успешный демонтаж возможен только в теории. На практике извлечь все кольца, не повредив их, не получается. В большей степени разрушение угрожает нижним элементам. Покупка новых конструкций в этом случае становится неизбежностью. Опасность работы в котловане, стенки которого ничем не укреплены. Если глубина сооружение составляет более 4-5 метров, то работа в «недоделанном» колодце всегда считается смертельным риском.

Даже влажный грунт может в любой момент спровоцировать обвал, а спасти человека, находящегося под такой «лавиной» чрезвычайно сложно. Поэтому данную «технологию для камикадзе» лучше всерьез не оценивать.

Наращивание стенок снизу

Данный вариант также состоит их двух операций. Это извлечение грунта из-под нижнего кольца, последующее его укрепление бетоном либо кирпичной кладкой. Этот вариант рассматривают те владельцы, чем колодец уже «немолод», а значит, осадить элементы невозможно.

Метод также требователен к исполнителям. Главный минус бетонирования — очень большое неудобство его проведения. К тому же надо обеспечить максимально надежное армирование, приобрести хороший цемент. Если выбрана кирпичная кладка, то в этом случае крайне важен качественный материал, которому не так страшен постоянный контакт с водой.

Работу эту нельзя назвать быстрой, так как за один раз стенки углубляют только на 300-400 мм. Действуя иначе, можно спровоцировать внезапное проседание колонны. Чтобы устранить риск повреждения свежеизготовленных участков кольцами, необходимо делать перерыв на затвердевание бетона (раствора).

Что же делать с уровнем воды?

Чтобы не столкнуться с дефицитом воды, источник необходимо периодически чистить и регулярно ремонтировать. Если факт уже налицо, то лучше всего на вопрос, как повысить уровень воды в колодце, ответят приглашенные специалисты. Они не только быстро установят причину, но и постараются устранить любые серьезные дефекты. Исключение одно — полное пересыхание источника.

Те, кому уже пришлось столкнуться с подобными проблемами, говорят, что шанс серьезно увеличить уровень воды в маловодном колодце все-таки остается мизерным. Поэтому более надежный вариант — копка и обустройство нового сооружения. Если же это решение вовсе не рассматривается, то придется довольствоваться тем, что имеется.

В завершение «колодезной темы» — полезное видео: