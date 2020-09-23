Создание собственного источника воды на загородном участке — отличное решение, если хозяевам нужна чистая, качественная жидкость для повседневных нужд. Иногда сооружение скважины или колодца остается единственным возможным решением, потому что у владельцев нет возможности подключиться к центральной магистрали. Однако время не знает пощады: рано или поздно, но любой из видов водозабора забивается минеральными отложениями, песком, заиливается. В этом случае сильно страдает качество воды, поэтому хозяевам приходится искать информацию о том, как почистить скважину в домашних условиях. Действительно, эта процедура не всегда требует участия специалистов. Если засорение пока не «катастрофическое», то очистку можно проводить самостоятельно.

Виды скважин и причины загрязнения источников

Все источники классифицируются по глубине бурения. Они делятся на 3 вида: это абиссинские, песчаные (на песок) и артезианские.

Абиссинские скважины имеют небольшой вес, поэтому их не опускают на дно водяного пласта. В этом случае при корректном монтаже источника он довольно редко нуждается в очистке: загрязнения в нем минимальны.

Максимально глубокие артезианские скважины, как правило, также не создают особых проблем, поскольку обсадная колонна устанавливается на твердое известковое дно. Его плотность позволяет источнику избежать любых загрязнений.

Источники на песок — самый проблемный вариант. В этом случае колонна вынуждена опираться на песчано-глинистое дно. Такой контакт становится причиной достаточно быстрого засорения фильтров, а на дне скважины быстро растет слой отложений.

Вечных, беспроблемных сооружений не существует. Конструкция при контакте с жидкостью всегда претерпевает изменения. Поэтому любой объект после ввода в эксплуатацию требует регулярного обслуживания, особенно это касается сооружений, «работающих» с водой постоянно. Причин засорения источников есть несколько.

Нерегулярное использование водозабора. Особенно это относится к тем владельцам, которые активно пользуются водой весной и летом, а на осень и зиму перебираются в город. Такой вынужденный простой становится причиной появления ила, песка, ржавчины, они неизменно забивают фильтр. Использование вибрационного насоса. «Благодаря» ему отложения из песка и глины на дне уплотняются, поэтому в скором времени становятся препятствием для поступления воды в источник. Неправильно выбранный или размещенный насос. Если он подвешен далеко от дна, то застой воды и засорение фильтров — вопрос ближайшего времени. Загрязнение источника воды снаружи. Если устье скважины недостаточно защищено, то в него попадает различный мусор, грунт, вода и т. д. Засорившийся или некорректно подобранный фильтр (меньший диаметр). Это элемент может стать причиной попадания песка в источник.

В засорении могут быть виноваты сезонные подвижки грунта, некорректный монтаж заборной части сооружения — немного ниже (выше) водоносного слоя, неграмотный выбор места для него.

Как почистить скважину в домашних условиях?

По старой доброй традиции сначала надо сказать, что лучшим решением в любом случае станет обращение к специалистам, так как они точно знают, как надо поступать в той или иной ситуации. Однако бороться с загрязнением на начальных стадиях владельцы смогут самостоятельно. Если объем работ предстоит большой, то иногда справиться с задачей не удается.

Прежде чем приступать к поискам информации, выбирать способ избавления и переходить к приготовлениям, нужно узнать, каковы основные признаки, указывающие на засорение. К ним относится:

серьезное снижение напора воды;

ее неравномерная подача;

очень неприятный запах;

появление осадка.

Точно так же сначала надо понять, какой из вариантов «лечения» хозяевам и источнику подойдет оптимально, так как почистить скважину в домашних условиях можно несколькими способами: промывкой водой, продувкой воздухом, прочисткой с помощью желонки, гидравлического удара, насоса (либо двух), или (как дополнение) использованием химических препаратов.

Есть методы сложные, подразумевающие тяжелый физический труд, полноценные «силовые тренировки». Существуют и более простые технологии, где главную работу выполняют не люди, а агрегаты. Но начать знакомство со всеми вариантами лучше с самого популярного, но не легкого решения.

Чистка скважины желонкой

Это устройство — единственная конструкция, которая позволяет очистить источник вручную. Желонку можно сделать в домашних условиях, ее можно купить, так как эти приспособления выпускаются заводами, а используются даже для очистки промышленных скважин. Это устройство — отрезок трубы, нижний конец которой часто имеет зазубрины. Внизу на желонке установлен клапан, работающий только в одном направлении. В этом качестве выступает либо шар, либо поворотные пластины.

Принцип работы такого устройства максимально прост. Его резко опускают на дно скважины. При этом большая часть придонной грязи попадает внутрь желонки через обратный клапан. Он закрывается, препятствуя выходу ее обратно. После поднятия рабочего инструмента на поверхность его опустошают, затем операцию повторяют. Для поднимания и опускания желонки при неглубоких водозаборах используют ручной ворот. При большой глубине скважины используют электродвигатель (самодельную электролебедку).

Нельзя утверждать, что этот вариант не имеет недостатков. Обсадную колонну желательно освободить от жидкости. Если используется ручной ворот, то даже двоим мастерам предстоит тяжелая работа. Кроме того, желонка будет бесполезна в том случае, когда требуется очистить забитый фильтр и грунт, прилегающий к нему. При работе с устройством важно действовать осторожно, потому что, случайно промахнувшись, можно повредить сам фильтр. По этой причине у самого дна лучше использовать другой метод.

Прокачка скважины вибронасосом

Этот способ отличается от предыдущего максимальной простотой, отсутствием физических нагрузок. Вибрационный насос не рекомендуются использовать в роли постоянного рабочего оборудования, однако для очистки источника от песка он оптимальное решение. Причины — «всеядность», неприхотливость прибора. Ему не страшен ни песок, ни мелкие камни. При повреждении обратного клапана заменить его легко и совсем не разорительно.

Как правило, в этом качестве используют одного из двух кандидатов: или Малыш, или Ручеек. С сильным заиливанием оборудование сможет справиться вряд ли, но оно будет эффективно в том случае, если владельцам надо избавиться от большого количества песка, появившегося в обсадной трубе. Для очистки источников используют приборы с нижним забором воды. Вибронасос опускают практически на самое дно: расстояние от него составляет всего несколько сантиметров.

По мере избавления водозабора от песка, насос опускают все ниже. Максимальная длительность рабочего отрезка составляет полчаса. По истечении этого срока агрегат выключают на четверть часа, чтобы промыть и дать ему «прийти в себя» — остыть. Данный способ прост, но не во всех случаях он эффективен, к тому же операция занимает большое количество времени. Однако если этот метод не сработает, то всегда можно попробовать другой вариант, который может оказаться более действенным.

Промывка одним насосом

Это еще один ответ на вопрос, как почистить скважину в домашних условиях. Получить тот же результат можно, действуя по-другому. Речь идет о промывке источника с помощью агрегата, который будет находиться не в толще воды, а на поверхности. Для такой операции не рекомендуют использовать воду из естественного водоема: идеальным вариантом считают промывку по замкнутому циклу. Для этого нужно найти емкость, которая в состоянии вместить весь объем жидкости, находящейся в обсадной колонне скважины.

Принцип такой циклической работы тоже элементарен. Циркулируя, жидкость будет постепенно очищаться, поскольку грязь, проходящая через резервуар, будет оседать в нем. В этом случае необходим мощный насос, в воду можно добавить щадящие химические препараты. Пример — пищевая ортофосфорная кислота, которая не наносит большого вреда окружающей среде, но успешно растворяет известковые отложения и ржавчину. Ее обязательно гасят содой, после применения такого раствора источник нужно промывать в течение 6 часов, как минимум.

Оголовок устья скважины меняют на насадку, которая должна направлять обратный поток в емкость. Другой возможный вариант — использование водопровода соседей, но в этом случае нужно обеспечить сток грязной жидкости: она не может попасть в источник. Длина шланга обязана быть достаточной: оптимально, если его конец будет лежать на дне. Плюс этого способа — отличное, безопасное очищение донного фильтра. В этом случае ему повреждение не грозит.

Очистка воды двумя насосами

Данную технологию промывки применяют для очень глубоких источников, с очисткой которых не справится ни вибронасос, ни один поверхностный агрегат. У вибрационного оборудования попросту не хватит мощности, поэтому часть взбаламученной грязи будет снова оседать на дне. Два аппарата помогут решить проблему глубоких скважин. Для такой двойной операции используют два разных типа насосов — поверхностный и глубинный.

Первый аппарат будет беспрепятственно подавать воду на дно, а второй ее выкачивать, попутно удаляя из водозабора ил и песок. Как правило, в роли глубинного агрегата выступает скважинная «рабочая лошадка», трогать (перемещать) прибор даже не придется. Шланг для подачи жидкости в этом случае тоже опускают на самое дно. Поскольку работу оборудования в «грязных условиях» трудно считать легкой, надо быть готовыми к его повышенному износу.

Продувка воздухом, или барботирование

Данный метод подходит для неглубоких скважин — до 30 м. Такую очистку осуществляют с помощью компрессора, который через распылитель подает на дно мощную струю сжатого воздуха (давление — 10-15 атмосфер). Вместе с пузырьками, поднимающимися на поверхность, будет увлекаться и грязь. Для того чтобы гарантировать качественную промывку, необходимо организовать поступление новых порций жидкости. Эту часть операции можно делать вручную, либо использовать насос.

Второй вариант — комбинация. Такой метод подразумевает продувку, совмещенную с циклической промывкой. Минус у этой технологии есть: это максимум времени, которое отнимает операция. Если загрязнение скважины сильное, то может потребоваться несколько дней. Совсем плохой сценарий — пара недель. Плюс — щадящие условия для обсадной колонны самого источника, и его относительно хрупкого фильтра.

Избавление от грязи гидроударом

Это еще один способ, который позволяет успешно справиться с илистыми отложениями. Главный его минус — трудоемкость. В этом случае рабочим снарядом является достаточно тяжелый отрезок трубы. Ее диаметр должен быть чуть меньше, чем у обсадной колонны. Торец такого приспособления наглухо заваривают, а с противоположной стороны делают проушины для его соединения с тросом.

Скважину заполняют водой на несколько метров. Дополнительно можно использовать ортофосфорную кислоту. Работа максимально проста, она очень напоминает манипуляции с желонкой. Снаряд сбрасывают, потом поднимают, затем операцию повторяют. Через несколько часов непрерывных действий колонну наполняют водой. Потом ее промывают либо прокачивают. Если эффект оказался не тем, что ожидалось, то операцию повторяют.

Экспресс-метод

Этот простейший вариант можно рассмотреть в качестве альтернативного способа, если у хозяев есть желание и возможность «пригласить в гости» пожарную машину. Данный метод самый быстрый, он используется при сильном загрязнении скважины. Жидкость через пожарный рукав подается в обсадную трубу, а грязь мгновенно выталкивается наружу. Недостатки у суперскоростной технологии есть: это большие расходы и потенциальное повреждение: либо фильтра, либо элементов шахты скважины.

Какой вариант очистки предпочесть?

Большой выбор затрудняет выбор, это так. Ответ на вопрос, как почистить скважину в домашних условиях, не всегда может дать сходу даже специалист. Он зависит от вида и масштабов загрязнения. Поскольку сплошь и рядом заиливание соседствует с запесочиванием, хозяевам приходится использовать несколько методов, совмещая их, или проводя операции последовательно. Такой подход — единственное условие, которое может гарантировать результат в очень запущенных случаях.

Надо привести пример одного из способов «комплексного лечения».

Сначала логично использовать прокачку с помощью вибрационного насоса. Если она не помогает, или источник почти иссяк, то занимаются его промывкой. Помощь в этом случае окажет желонка. Для обсадных колонн из пластиковых труб этот метод не подойдет: для таких водозаборов применяют продувку воздухом. Если скважина сделана из стальных труб, в ней нет ни песка, ни воды, то лучшим вариантом окажется технология гидроудара.

Кесарю кесарево — предпочтительное решение всегда. Надо отметить, что помощь специального оборудования и техники хоть и обходится дорого, однако эта альтернатива для любых источников лучше всех кустарных методов.

Как продлить «жизнь» источника без проблем?

Чтобы как можно дольше не интересоваться вопросом, как почистить скважину в домашних условиях, лучше соблюдать все правила ее эксплуатации.

При самостоятельных работах нельзя отходить от технологии бурения: важно гарантировать полную герметичность обсадной колонны и целостность фильтра. После завершения работы источник тщательно промывают до тех пор, пока из скважины не пойдет абсолютно чистая вода. Чтобы избежать загрязнения водозабора, его надо защитить от внешней среды и поверхностных вод. С этой задачей справляются оголовки и кессоны. На выбор модели погружного насоса влияет дебит источника. Не менее важна его корректная установка на «правильном» расстоянии от дна скважины. Вибрационные агрегаты — далеко не лучшие претенденты для работы в источнике, так как вибрации способствуют поступлению и накапливанию песка, заиливанию грунта. Такие агрегаты могут стать временным решением, для нормальной работы скважине необходимо центробежное оборудование.

Чтобы избежать загрязнения источника, его надо постоянно «нагружать работой». Водозабор должен трудиться ежедневно. Объемы жидкости обязаны исчисляться десятками, сотнями литров. Это условие легко выполнить, если в доме проживают постоянно.

Когда здание предназначено только для летнего времяпрепровождения, хозяевам нужно приезжать как минимум дважды в месяц. Рекомендованная (минимальная) порция выкачиваемой воды обязана составлять 100 литров. Эти условия выполнить совсем не сложно, однако они обязательны, если владельцы не хотят столкнуться с проблемами уже в ближайшее время.

Как почистить скважину в домашних условиях? Недостатка в вариантах нет, однако многие хозяева источников говорят, что все эти методы позволяют справиться с проблемой только при относительно неглубоких скважинах. Поэтому часто все же приходится вызывать бригаду профессионалов. Главное для владельцев любых источников — своевременное обслуживание водозабора. Если скважину сильно запустить, то самостоятельно справиться с загрязнениями уже вряд ли получится.

Чтобы узнать, как выглядит операция, которая может спасти засорившийся источник, можно посмотреть интересное видео: